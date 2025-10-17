您现在的位置： 天极网 > 企业

都不买了？黄仁勋称英伟达在中国市场份额从95%降至0

2025-10-17 作者：高志伟

  【天极网企业频道】近日有消息称，英伟达创始人兼CEO黄仁勋在出席美国城堡证券(Citadel Securities)组织的活动时提到，“由于美国出口管制，如果英伟达100%退出了中国市场，那么在中国的市场份额就是0。英伟达(在中国AI市场的份额)从95%降到了0%”。他表示：美国实施的政策导致美国失去了世界上最大的市场之一。 

  作为近年来最重要的发展趋势，AI角逐正进入激烈时刻。而作为AI实力的一部分，算力也是AI巨头们占比最高的投入之一。甚至，有一种略显挑战的说法认为：在AI时代，英伟达是唯一获利的公司。由此也可以看到AI带来的这场机遇，让英伟达成为最大赢家之一。而中国在AI领域的发展有目共睹，黄仁勋认为中国是世界上最大的市场之一，失去这个市场应该是任何政策制定者不愿意看到的。

  至于英伟达失去的这部分市场份额能否成为国产企业的机遇，这还要看国内企业提供的算力底座能否达到客户的预期。好消息是，从大模型端到算力基础设施，尽管与行业头部还有必须正视的差距，但国内企业都取得了让人瞩目的巨大突破，未来全球AI能力的角逐或将有更多看点。

