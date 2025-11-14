ÖÐÐ¾¹ú¼Ê·¢²¼2025Q3²Æ±¨ ÓªÊÕÍ¬±ÈÔö³¤½ü10%
¡¾Ìì¼«ÍøÆóÒµÆµµÀ¡¿11ÔÂ13ÈÕ£¬ÖÐÐ¾¹ú¼Ê·¢²¼2025ÄêµÚÈý¼¾²Æ±¨¡£²Æ±¨ÏÔÊ¾£¬¹«Ë¾µÚÈý¼¾¶ÈÓªÊÕÎª171.62ÒÚÔª£¬Í¬±ÈÔö³¤9.9%;¾»ÀûÈóÍ¬±ÈÔö³¤43.1%£¬´ïµ½15.1ÒÚÔª¡£ËÄ¼¾¶È£¬¹«Ë¾ÊÕÈëÖ¸ÒýÎª»·±È³ÖÆ½µ½Ôö³¤2%£¬Ã«ÀûÂÊÖ¸ÒýÎª18%µ½20%¡£
ÔÚ11ÔÂ14ÈÕ¾ÙÐÐµÄ2025ÄêµÚÈý¼¾¶ÈÒµ¼¨ËµÃ÷»áÉÏ£¬ÖÐÐ¾¹ú¼ÊÁªºÏCEOÕÔº£¾ü±íÊ¾£¬¹«Ë¾²úÏßÈÔ´¦ÓÚ¹©²»Ó¦ÇóµÄ×´Ì¬£¬Ô¤¼Æ2025ÄêÈ«ÄêÊÕÈë³¬¹ý90ÒÚÃÀÔª¡£
¸ù¾ÝÎ´¾ÉóºË²ÆÎñ×ÊÁÏ£¬ÖÐÐ¾¹ú¼ÊÇ°Èý¸ö¼¾¶ÈÊÕÈëÎª68.38ÒÚÃÀÔª, ½ÏÈ¥ÄêÍ¬ÆÚÔö³¤17.4%; Ã«ÀûÂÊÎª21.6%, ½ÏÈ¥ÄêÍ¬ÆÚÔö³¤5.3¸ö°Ù·Öµã¡£
