Omdia：2024年液体冷却市场增长率达96%

【天极网企业频道】10月11日消息，Omdia统计显示，2024年全球数据中心液冷市场增长率达96%，规模超19亿美元。其中，单相冷板式液冷(1-P DtC)增长150%，主要得益于AI数据中心的广泛采用，2025年超高密度AI机架出货将催生液冷需求高峰。

液冷热潮同时带动传统风冷设备增长，冷水机组增幅30%，RDHx解决方案增长53%。增长源于两方面：一是RDHx与液冷集成应用，二是AI数据中心建设改造推高AHU和冷却器需求;此外行业聚焦能效，正减少DX使用，转向蒸发冷却等节能方案。

Omdia将2024年视为液冷市场第一阶段，增长由少量600W+TDP芯片驱动，液冷已渐成数据中心必要选项。其预测2025年将迎来真正增长――Nvidia Blackwell、AMD MI355等新芯片使液冷成为强制选项，且相关芯片采购量持续增加，单相冷板式液冷将成市场主流。

双相冷板式液冷(2-P DtC)刚起步，或成主流的有力挑战者;而浸没式液冷增长尚需时日，因当前市场侧重快速算力与高密度部署，现有技术下其竞争力不足。