openGauss Summit 2025ÁÁµãÌáÇ°¿´£º¼¼Êõ´´ÐÂ¡¢ÉÌÒµÊµ¼ù¡¢ÉçÇøÉúÌ¬Æë·¢Õ¹
¡¾Ìì¼«ÍøÆóÒµÆµµÀ¡¿ÂõÈëÊýÖÇÊ±´ú£¬Êý¾Ý¿âÒ²ÃæÁÙ×ÅÐí¶àÐÂÌôÕ½£¬ÈçºÎÒÔ¸ü¿ì¡¢¸üÇ¿¡¢¸üÖÇÄÜµÄ±íÏÖÀ´Âú×ãAIÄ£ÐÍ¹æÄ£²¿ÊðµÈÐÂÒµÎñµÄËßÇó£¬³ÉÎªÎ´À´´´ÐÂ±ØÐë½â¾öµÄÄÑÌâ¡£
2025Äê12ÔÂ26ÈÕ£¬openGauss Summit 2025¼´½«À¿ªá¡Ä»¡£ÔÚÕâ³¡»ã¾ÛÈ«Çò¿ª·¢Õß¡¢ÆóÒµ¡¢ÐÐÒµ×¨¼ÒµÄ´ó»áÉÏ£¬¾Í½«Î§ÈÆÎ´À´Êý¾Ý¿â¼¼Êõ×ßÏò¡¢²úÒµÊµ¼ùÕ¹¿ªÉîÈëÌ½ÌÖ¡£Í¨¹ýÖ÷ÌâÑÝ½²¡¢4³¡·ÖÂÛÌ³¡¢»¥¶¯Õ¹ÇøµÈ·á¸»ÄÚÈÝ£¬À´´ø¶¯ÐÐÒµ´´ÐÂÒÔ¼°½éÉÜopenGaussµÄ×îÐÂ¶¯Ì¬¡£
¸ù¾ÝopenGauss¹«²¼µÄÐÅÏ¢£¬ÔÚ×îÖØ°õµÄÖ÷Ìâ·å»áÉÏ£¬openGaussÉçÇøÀíÊÂ³¤½«´øÀ´Ö÷ÌâÎª ¡¶»ã¾ÛÊý¾Ý¿â´´ÐÂÁ¦Á¿£¬·¢¾òÊý¾ÝÒªËØÖÇ»ÛÇ±ÄÜ¡· µÄ·ÖÏí¡£Í¬Ê±£¬»áÉÏ»¹½«Ðû²¼Á½´óºËÐÄ×éÖ¯³ÉÁ¢¡ª¡ªopenGaussÑ§ÊõÓë½ÌÓýÎ¯Ô±»áµÄ³ÉÁ¢£¬½«´òÍ¨Ç°ÑØÑ§ÊõÑÐ¾¿Óë¿ªÔ´¹¤³ÌÊµ¼ùµÄÇÅÁº;openGaussÉçÇø»¥ÁªÍø¹¤×÷×éµÄÆô¶¯£¬±êÖ¾×ÅÉçÇø½«Éî¶È¾Û½¹²¢ÒýÁì»¥ÁªÍøÕâÒ»¼«ÖÂ¼¼Êõ³¡¾°µÄÐèÇó¡£
ÁíÍâÖ÷Ìâ·å»áÉÏ»¹½«´øÀ´Á½´óÈ¨Íþ¼ÓÃËÓë·¢²¼µÄÐÅÏ¢£ºÖÐ¹ú¿ÆÑ§ÔºÕýÊ½¼ÓÈëÉçÇøÀíÊÂ»á;È«ÇòÖøÃû×ÉÑ¯»ú¹¹É³ÀûÎÄ½«ÏÖ³¡·¢²¼ ¡¶ÖÐ¹ú¹ØÏµÐÍÊý¾Ý¿â²úÒµ·¢Õ¹ºÍÐÐÒµÓ¦ÓÃ±¨¸æ2025¡· £¬Ìá¹©È¨Íþ²úÒµ¶´²ì¡£¸ù¾ÝÉ³ÀûÎÄ¹«²¼µÄÊý¾Ý£¬ÔÚ2024ÄêÖÐ¹úÐÂÔöÏßÏÂ¼¯ÖÐÊ½¹ØÏµÐÍÊý¾Ý¿âÊÐ³¡·Ý¶îÕ¼±ÈÖÐ£¬openGaussÏµ´ïµ½30.2%¡£2025Äê×îÐÂÊý¾Ý½«´ïµ½¶àÉÙ£¬ÖµµÃÆÚ´ý¡£
Õë¶Ôµ±ÏÂ¼°Î´À´Êý¾Ý¿âËùÃæÁÙµÄÌôÕ½¡¢»úÓöµÈ·¢Õ¹Ç÷ÊÆ£¬openGaussÉçÇø¼¼ÊõÎ¯Ô±»áÖ÷Ï¯½«´øÀ´ ¡¶openGauss¼¼Êõ·¢Õ¹ÓëÕ¹Íû¡· Ö÷ÌâÑÝ½²£¬Ê×´ÎÏµÍ³²ûÊöÃæÏòAIÊ±´úµÄÏòÁ¿ÒýÇæ¡¢¶àÐ´¼Ü¹¹µÈºËÐÄ¼¼ÊõµÄÑÝ½øÂ·ÏßÍ¼¡£openGauss´øÀ´µÄÕâÐ©ÐÂ¼¼Êõ¡¢ÐÂÄÜÁ¦£¬½«ÈçºÎÐ¯ÊÖºÏ×÷»ï°éÎªÐÐÒµ·¢Õ¹´øÀ´ÐÂ¶¯ÄÜ£¬Ó¦¸Ã»áÈÃÈËÑÛÇ°Ò»ÁÁ¡£
³ýÁËÕâÐ©Ó²ºË¼¼ÊõÍâ£¬openGaussÒ²½«ÔÚ´ó»áÉÏ·ÖÏíÉçÇø·¢Õ¹£¬°üÀ¨µ±Ç°µÄÆóÒµ³ÉÔ±¹æÄ£¡¢»ï°é¹±Ï×µÄÖî¶à³É¹ûµÈµÈ¡£ÖØµãÀ´ÁË£¬±¾´Î´ó»á½«Â¡ÖØ±íÕÃ ¡°2025Äê¶ÈopenGaussÉçÇøÍ»³ö¹±Ï×µ¥Î»¡± Óë ¡°ÓÅÐã¸öÈË¹±Ï×Õß¡± ¡£Èç¹ûÊÇ¹Ø×¢openGaussÉçÇøÔÚÉÌÒµÄ£Ê½·½ÃæµÄÌ½Ë÷£¬ÔÚ±¾´Î´ó»áÉÏÒ²½«ÓÐÐÂÏûÏ¢¹«²¼£¬¿´²»Í¬µÄºÏ×÷Ä£Ê½ÈçºÎ¸³ÄÜÐÐÒµ¡£
²»½öÊÇÖ÷Ìâ·å»á£¬openGauss Summit 2025»¹ÉèÓÐopenGaussÉçÇø»ï°é·ÖÂÛÌ³¡¢ÐÐÒµ·ÖÂÛÌ³¡¢AI¼¼Êõ·ÖÂÛÌ³£¬ÒÔ¼°ÌØÉè¿ª·ÅÊ½Õ¹Çø¡£ÔÚÕ¹ÇøÖÐ£¬½«ÓÐ¼¼Êõ×¨¼ÒÏÖ³¡½â¶ÁopenGaussÉçÇø17´óÌØÉ«Õ¹µãÄÚÈÝ£¬°üº¬ÁË¼¼Êõ´´ÐÂÄÚÈÝ¡¢ÉÌÒµÊµ¼ù¼°ÉçÇø·¢Õ¹¡£´ËÍâ£¬´ó»á»¹¸ø²Î»áÕßÌá¹©ÁËÓëopenGaussºËÐÄ¿ª·¢ÍÅ¶Ó¡¢¸÷ÐÐÒµ×ÊÉîÓÃ»§¼°ÉúÌ¬»ï°é¹«Ë¾µÄ¼¼Êõ×¨¼ÒÃæ¶ÔÃæ½»Á÷µÄÆ½Ì¨¡£
»Ø¹Ë¹ýÈ¥ÎåÄê£¬openGaussÉçÇø´´ÏÂÁËÒ»¸ö¸öÀï³Ì±®¡ª¡ª2020Äê6ÔÂ30ÈÕ£¬openGaussÉçÇøÕýÊ½¿ªÔ´;2021Äê3ÔÂopenGauss·¢²¼µÚÒ»¸öRelease°æ±¾(2.0.0)£¬12ÔÂÊ×½ìopenGauss Summit³É¹¦¾Ù°ì;µ½2022Äê12ÔÂ£¬openGaussÉçÇøÓÃ»§Í»ÆÆ100Íò¡¢¹±Ï×Õß³¬¹ý4000ÈË¡¢220¼ÒÆóÒµÓë×éÖ¯¼ÓÈëÉçÇø;2023ÄêopenGauss Summit¾Ù°ìÊ±£¬ÔÚ2023ÄêÖÐ¹úÊý¾Ý¿âÊÐ³¡ÖÐ£¬ÏßÏÂ¼¯ÖÐÊ½openGaussÏµÐÂÔöÊÐ³¡·Ý¶î´ï21.9%£¬ÇÒÈ«Çò°æ±¾ÏÂÔØÁ¿³¬230Íò£¬¸²¸ÇÈ«Çò118¸ö¹ú¼ÒºÍµØÇø;2024Äê6ÔÂopenGauss 6.0LTS°æ±¾ÕýÊ½·¢²¼;µ½ÁË2024Äê12ÔÂ£¬openGauss³¬¹ýMySQLºÍPG£¬³ÉÎªÈý¸öÖ÷Á÷¿ªÔ´¼¼ÊõÂ·ÏßÖ®Ê×£¬openGaussÉçÇøÒ²³ÉÎªÖÐ¹ú×î»îÔ¾µÄ¿ªÔ´Êý¾Ý¿â¸ùÉçÇøÖ®Ò»¡£
ÏÖÔÚ£¬openGauss Summit 2025½«ÓÚ12ÔÂ26ÈÕÕýÊ½¿ªÄ»£¬Î§ÈÆopenGaussµÄ¼¼Êõ¡¢ÉÌÒµ½øÕ¹¡¢ÉçÇø·¢Õ¹µÈ·½Ãæ´øÀ´ÖÚ¶à¾«²ÊÄÚÈÝ¡£Óë´ËÍ¬Ê±£¬´ÓÖ÷Ìâ·å»áµ½·ÖÂÛÌ³¡¢¿ª·ÅÕ¹Çø£¬openGauss Summit 2025ÃæÏò¿ª·¢Õß¡¢ÆÀ¹ÀÑ¡ÐÍµÄÆóÒµCTO¡¢ÑÐ¾¿Ç÷ÊÆµÄÐÐÒµ·ÖÎöÊ¦ºÍÉúÌ¬»ï°é×¼±¸ÁËÂúÂú¸É»õ¡£±¾½ì´ó»á½«Åö×²³öÄÄÐ©ÐÂË¼¿¼¡¢ÐÂ·¶Ê½¡¢ÐÂ·½Ïò£¬¾ÍÈÃÎÒÃÇÊÃÄ¿ÒÔ´ý°É!
¹ØÓÚopenGauss Summit 2025£º
openGauss SummitÊÇ¿ªÔ´Êý¾Ý¿âopenGaussÉçÇøÄê¶ÈÆì½¢»î¶¯¡£±¾´Î´ó»á½«ÓÚ2025Äê12ÔÂ26ÈÕÔÚ±±¾©¿ÔÃ¾Æµê¾Ù°ì¡£±¾´Î´ó»áÖ¼ÔÚ´òÔìÒ»¸ö¿ª·Å¡¢ÖÐÁ¢µÄ¼¼Êõ½»Á÷Æ½Ì¨£¬È«ÃæÕ¹Ê¾ÉçÇø×îÐÂ³É¹û¡¢Ì½ÌÖºËÐÄ¼¼Êõ´´ÐÂ¡¢·ÖÏíÐÐÒµ×î¼ÑÊµ¼ù¡¢¹²½¨·±ÈÙÉúÌ¬¡£
