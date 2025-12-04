¿Æ¼¼ËÙµÝ£ºÎÒ¹úÒÑ½¨³É¸ßÖÊÁ¿Êý¾Ý¼¯×ÜÁ¿³¬500PB ¶¹°üÊÖ»úÖúÊÖ»ØÓ¦ÇÖ·¸ÒþË½
¡¾Ìì¼«ÍøÆóÒµÆµµÀ¡¿2025Äê12ÔÂ4ÈÕÏûÏ¢£¬×òÒ¹½ñ³¿£¬¿Æ¼¼È¦¶¼·¢ÉúÁËÄÄÐ©´óÊÂ£¿ÐÐÒµ´ó¿§Å×³öÁËÄÄÐ©ÐÂµÄ¹Ûµã£¿ ¡¶¿Æ¼¼ËÙµÝ¡·¼´¿ÌÎªÄúÊáÀí¹Ø¼ü×ÊÑ¶£º
ÎÒ¹úÒÑ½¨³É¸ßÖÊÁ¿Êý¾Ý¼¯×ÜÁ¿³¬500PB
½ñÌì(4ÈÕ)´Ó¹ú¼ÒÊý¾Ý¾ÖÁË½âµ½£¬×îÐÂÊý¾ÝÏÔÊ¾£¬½ØÖÁÈý¼¾¶ÈÄ©£¬ÎÒ¹úÒÑ½¨³É¸ßÖÊÁ¿Êý¾Ý¼¯×ÜÁ¿³¬500PB£¬¸³ÄÜÈË¹¤ÖÇÄÜÄ£ÐÍ²»¶ÏÌáÉýÐÔÄÜ¡¢´´ÐÂ³ÖÐø¼ÓËÙ¡£¹ú¼ÒÊý¾Ý¾Ö¾Ö³¤ÁõÁÒºêÔÚ2025¿Æ´´´ó»áÉÏ±íÊ¾£¬¸ßÖÊÁ¿Êý¾Ý¼¯ÊÇÊýÖÇ´´ÐÂµÄ¹Ø¼ü×ÊÔ´£¬¹ú¼ÒÊý¾Ý¾ÖÁªºÏ26¸ö²¿Î¯¹²Í¬ÖÆ¶¨Õþ²ßÎÄ¼þ£¬ÒÔ³¡¾°Ó¦ÓÃÎªµ¼Ïò£¬ÍÆ¶¯¸÷ÐÐÒµÁìÓò¸ßÖÊÁ¿Êý¾Ý¼¯½¨Éè;²¿ÊðÁË140ÏîÏÈÐÐÏÈÊÔÈÎÎñ£¬³õ²½ÊµÏÖÁË¡°¡®ÈË¹¤ÖÇÄÜ+¡¯µ½ÄÄÀï£¬¸ßÖÊÁ¿Êý¾Ý¼¯½¨ÉèºÍÓ¦ÓÃ¾Íµ½ÄÄÀïµÄÁ¼ºÃ·ÕÎ§¡±;È«Éç»áÐèÒª¼Ó´óÊý¾ÝÁìÓòÍ¶Èë£¬ÅàÓý¡°Îª¸ßÖÊÁ¿Êý¾Ý¸¶·Ñ¡±µÄÒâÊ¶£¬½«ÎªÊý¾ÝÒªËØÊÐ³¡»¯ÅäÖÃ¸Ä¸ï×¢ÈëÐÂµÄ¶¯Á¦¡£(ÑëÊÓÐÂÎÅ)
¸ßÖÊÁ¿Êý¾Ý¼¯½¨Éè²»½öÊÇAI·¢Õ¹µÄ»ù´¡ÉèÊ©£¬¸üÊÇÊý×Ö¾¼ÃµÄÐÂÐÍÉú²úÒªËØ¡£µ±È«Éç»áÐÎ³ÉÎª¸ßÖÊÁ¿Êý¾Ý¸¶·ÑµÄ¹²Ê¶£¬½«ÊÍ·ÅÊ®ÍòÒÚ¼¶Êý¾ÝÊÐ³¡Ç±Á¦£¬ÎªÊý×ÖÖÐ¹ú½¨Éè×¢ÈëÐÂ¶¯ÄÜ¡£
¶¹°üÊÖ»úÖúÊÖ»ØÓ¦¡°ÇÖ·¸ÓÃ»§ÒþË½¡±£º ÐèÓÃ»§Ö÷¶¯ÊÚÈ¨£¬²»»áÔÚÔÆ¶Ë´æ´¢ÓÃ»§ÆÁÄ»ÄÚÈÝ
12ÔÂ3ÈÕ£¬¶¹°üÊÖ»úÖúÊÖ·¢ÎÄ¶ÔÎ¢ÐÅµÇÂ¼Òì³£¡¢ÓÃ»§ÒþË½µÈÏà¹ØÎÊÌâ×÷³ö»ØÓ¦£º¶¹°üÊÖ»úÖúÊÖ²»´æÔÚÈÎºÎºÚ¿ÍÐÐÎª¡£¶¹°üÊÖ»úÖúÊÖÐèÒªÓÃ»§Ö÷¶¯ÊÚÈ¨£¬²Å¿ÉÒÔµ÷ÓÃ¸ÃÈ¨ÏÞ£¬Ê¹ÓÃ²Ù×÷ÊÖ»ú¹¦ÄÜ¡£¸ÃÈ¨ÏÞµÄÊ¹ÓÃ£¬ÎÒÃÇÒ²ÔÚÈ¨ÏÞÇåµ¥ÖÐ½øÐÐÁËÃ÷È·µÄÅûÂ¶¡£¾ÝÎÒÃÇÁË½â£¬Ä¿Ç°ÐÐÒµµÄAIÖúÊÖ£¬¾ùÐèÒªÊ¹ÓÃ¸ÃÈ¨ÏÞ(»òÓëÆäÀàËÆµÄÎÞÕÏ°È¨ÏÞ)²ÅÄÜÌá¹©²Ù×÷ÊÖ»úµÄ·þÎñ¡£¶¹°üÊÖ»úÖúÊÖÒ²²»»á´úÌæÓÃ»§½øÐÐÏà¹ØÊÚÈ¨ºÍÃô¸Ð²Ù×÷¡£´ËÍâ£¬ÊÖ»úÖúÊÖ²»»áÔÚÔÆ¶Ë´æ´¢ÈÎºÎÓÃ»§ÆÁÄ»ÄÚÈÝ¡£(36ë´)
ÌØË¹À·¢²¼ÈËÐÎ»úÆ÷ÈË¡°ÇæÌìÖù¡±ÅÜ²½ÊÓÆµ
±±¾©Ê±¼ä12ÔÂ3ÈÕ£¬ÌØË¹ÀCEOÂíË¹¿ËÔÚÉç½»Æ½Ì¨X×ª·¢ÌØË¹ÀÇæÌìÖù(Optimus)ÍÅ¶Ó·¢²¼Ò»¶Î¡°ÇæÌìÖù¡±ÈËÐÎ»úÆ÷ÈËÅÜ²½µÄ¶ÌÊÓÆµ¡£¸ÃÍÅ¶ÓÅäÎÄ³Æ£º¸ÕÔÚÊµÑéÊÒË¢ÐÂÁË¸öÈË¼ÍÂ¼(PR£¬Personal Record)¡£(½çÃæÐÂÎÅ)
²¼Â³Ä·Ë¹²®Àï³ö°æÉçÓë¹È¸è¾ÍÈË¹¤ÖÇÄÜÑ§Ï°ºÍ³ö°æ¼¼Êõ´ï³ÉºÏ×÷
Ó¢¹ú²¼Â³Ä·Ë¹²®Àï³ö°æÉçÐû²¼Óë¹È¸èÔÆ´ï³ÉºÏ×÷£¬ÖØµã¹Ø×¢¼¼Êõ´´ÐÂ¡¢ÈË¹¤ÖÇÄÜÇý¶¯µÄÑ§Ï°ÒÔ¼°ºËÐÄ³ö°æ»ù´¡ÉèÊ©¡£´Ë´ÎºÏ×÷½«½áºÏ²¼Â³Ä·Ë¹²®ÀïÔÚ³ö°æÁìÓòµÄ×¨ÒµÖªÊ¶Óë¹È¸èÔÆµÄ°²È«ÈË¹¤ÖÇÄÜ¼¼Êõ¡£ÉùÃ÷³Æ£¬Æ¾½èÏÈ½øµÄAI»ù´¡ÉèÊ©£¬²¼Â³Ä·Ë¹²®Àï½«ÀûÓÃAI»ù´¡ÉèÊ©¸Ä½øÇ÷ÊÆ·ÖÎö£¬ÍÆ¶¯ÆìÏÂÍ¼ÊéÏúÊÛ;Í¬Ê±£¬¶¨ÖÆµÄÔ¤²âÄ£ÐÍÒ²ÄÜÓÅ»¯¿â´æ¹ÜÀí¡£(²ÆÁªÉç)
¿¨Ã·Â¡ÉùÃ÷°¢·²´ïÖÆ×÷´ÓÎ´Ê¹ÓÃAI
Õ²Ä·Ë¹・¿¨Ã·Â¡Ï£ÍûÈ«Çò¹ÛÖÚÔÚ¡¶°¢·²´ï£º»ðÓë½ý¡·ÉÏÓ³Ç°Ã÷È·ÖªÏþ£ºÕâ²¿Ðø¼¯µÄÖÆ×÷¹ý³ÌÖÐÎ´Ê¹ÓÃÈÎºÎÉú³ÉÊ½ÈË¹¤ÖÇÄÜ(AI)¼¼Êõ¡£ÔÚ½ÓÊÜ ComicBook.com ²É·ÃÊ±£¬ÕâÎ»°ÂË¹¿¨»ñ½±µ¼ÑÝ±íÊ¾£¬ËûÖ®ËùÒÔ¹«¿ª³ÎÇå´ËÊÂ£¬²¢·Ç³öÓÚ¶ÔÉú³ÉÊ½ AI µÄµÐÒâ£¬¶øÊÇÒòÎª²»Ï£ÍûÈËÃÇÎóÒÔÎª¡¶°¢·²´ï¡·ÏµÁÐ½ÇÉ«ÊÇÍ¨¹ý AI ¶ø·ÇÕæÊµÈËÀàÑÝÔ±½èÖú¶¯×÷²¶×½(performance capture)¼¼Êõ³ÊÏÖµÄ¡£(ÐÂÀË¿Æ¼¼)
OpenAI´´Ê¼ÈË°Â¶ûÌØÂüÔø¶à´Î±íÊ¾ÓÐÒâÔÚÌ«¿Õ½¨ÉèÊý¾ÝÖÐÐÄ
¾Ý±¨µÀ£¬OpenAI´´Ê¼ÈË°Â¶ûÌØÂüÔø¶à´Î±íÊ¾ÓÐÒâÔÚÌ«¿Õ½¨ÉèÊý¾ÝÖÐÐÄ£¬ÏûÏ¢ÈËÊ¿³Æ£¬°Â¶ûÌØÂüÔøÌ½ÌÖÓëÒ»¼Ò»ð¼ý¹«Ë¾´ï³ÉÊÕ¹º»òºÏ×÷½»Ò×£¬OpenAI½ü¼¸¸öÔÂÀ´¾ÍÇ±ÔÚ½»Ò×½øÐÐÁË´èÉÌ¡£(²ÆÁªÉç)
ÑÐ¾¿£ºAI¹«Ë¾°²È«·À»¤´ëÊ©Ô¶Î´´ï±ê
¸ù¾ÝÎ´À´ÉúÃüÑÐ¾¿Ëù(Future of Life Institute)ÖÜÈý·¢²¼µÄÐÂ°æÈË¹¤ÖÇÄÜ(AI)°²È«Ö¸Êý£¬Anthropic¡¢OpenAI¡¢xAI ºÍ Meta µÈÖ÷ÒªÈË¹¤ÖÇÄÜ¹«Ë¾µÄ°²È«Êµ¼ù ¡°Ô¶µÍÓÚÔ¶µÍÓÚÈ«ÇòÐÂÐË±ê×¼¡±¡£ÂéÊ¡Àí¹¤Ñ§Ôº½ÌÊÚ¡¢Î´À´ÉúÃüÑÐ¾¿ËùÖ÷Ï¯Max Tegmark±íÊ¾£º¡°¾¡¹Ü½üÆÚÒòAIÇý¶¯µÄºÚ¿Í¹¥»÷ÒÔ¼°AIµ¼ÖÂÈËÃÇ³öÏÖ¾«Éñ´íÂÒºÍ×Ô²ÐÐÐÎªÒý·¢Ç¿ÁÒ¹Ø×¢£¬ÃÀ¹úAI¹«Ë¾ÊÜµ½µÄ¼à¹ÜÁ¦¶ÈÈÔ²»¼°²Í¹Ý£¬¶øÇÒ»¹ÔÚ¼ÌÐøÓÎËµ·´¶ÔÓÐÔ¼ÊøÁ¦µÄ°²È«±ê×¼¡£¡±(ÐÂÀË²Æ¾)
Î´À´ÉúÃüÑÐ¾¿ËùµÄ±¨¸æ½ÒÊ¾ÁËÒ»¸ö²»ÈÝ»Ø±ÜµÄÊÂÊµ£ºAI°²È«ÒÑ½øÈëÎ£ÏÕÇø¼ä¡£ Èç¹ûÎÒÃÇ¼ÌÐøÔÊÐí´´ÐÂÓë°²È«Ê§ºâ·¢Õ¹£¬ÄÇÃ´½ñÌìµÄ¼¼ÊõºìÀû¿ÉÄÜÑÝ±äÎªÃ÷ÌìµÄÎÄÃ÷ÍþÐ²¡£
¿ÉÁé2.6Ä£ÐÍÍÆ³ö¡°Òô»Í¬³ö¡±ÄÜÁ¦
12ÔÂ3ÈÕ£¬¿ÉÁéÍÆ³öÊÓÆµÉú³É2.6Ä£ÐÍ£¬¸ÃÄ£ÐÍ¾ß±¸¡°Òô»Í¬³ö¡±ÄÜÁ¦£¬ÄÜ¹»ÔÚµ¥´ÎÉú³ÉÖÐ£¬Êä³ö°üº¬×ÔÈ»ÓïÑÔ¡¢¶¯×÷ÒôÐ§ÒÔ¼°»·¾³·ÕÎ§ÒôµÄÍêÕûÊÓÆµ¡£±¾´ÎÄ£ÐÍÉý¼¶ÁËÎÄÉúÒô»¡¢Í¼ÉúÒô»Á½´ó¹¦ÄÜ¡£Ä¿Ç°£¬ÓïÒôÖ§³ÖÉú³ÉÖÐÎÄÓëÓ¢ÎÄ£¬Éú³ÉµÄÊÓÆµ³¤¶È×î³¤¿É´ï10Ãë¡£(36ë´)
