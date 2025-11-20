Î÷²¿Êý¾ÝÁÁÏà2025Êý¾ÝÓë´æ´¢·å»á£ºÒÔ´æ´¢´´ÐÂ¸³ÄÜÆóÒµÓµ±§AIÊ±´ú
¡¾Ìì¼«ÍøÆóÒµÆµµÀ¡¿µ±Ç°£¬Êý¾Ý×÷ÎªÐÂÐÍÉú²úÒªËØ£¬ÕýÔÚÉî¿ÌÖØËÜ¾¼Ã·¢Õ¹¸ñ¾ÖÓëÔËÐÐÂß¼¡£Óë´ËÍ¬Ê±£¬AI¼¼ÊõµÄÍ»ÆÆÐÔÑÝ½ø£¬²»½öÏÔÖøÌáÉýÁËÉú²úÐ§ÂÊ£¬¸ü´ßÉúÁËÊý¾ÝµÄ±¬·¢Ê½Ôö³¤¡£Ò»·½Ãæ£¬AIÒÀÍÐº£Á¿Êý¾Ý¸³ÄÜ¸÷Àà³¡¾°£¬Í¨¹ý·ÖÎö´¦ÀíÊý¾ÝÊÍ·Å¼ÛÖµ;ÁíÒ»·½Ãæ£¬AIÔÚÔËÐÐ¹ý³ÌÖÐ£¬Ò²ÔÚ²»¶ÏÉú³ÉÐÂµÄÊý¾Ý¡£
ÔÚ´Ë±³¾°ÏÂ£¬Êý¾ÝÁ¿µÄÖ¸Êý¼¶ÅòÕÍµ¹±Æ´æ´¢ÏµÍ³ÔÚÈÝÁ¿¡¢ÐÔÄÜ¼°¿É¿¿ÐÔµÈÎ¬¶ÈØ½ÐèÊµÏÖ¼¼ÊõÍ»ÆÆ£¬ÒÔ¹¹½¨Ö§³ÅÖÇÄÜÊ±´úµÄ»ù´¡ÉèÊ©ÐÂ·¶Ê½¡£Î÷²¿Êý¾Ý¾«×¼ÆõºÏÖÇÄÜÊ±´úµÄ´æ´¢Éý¼¶ÐèÇó£¬Í¨¹ýÌá¹©¿É¿¿¡¢¾¾ÃÄÍÓÃµÄ´æ´¢½â¾ö·½°¸¡¢Æ½Ì¨²úÆ·£¬¹¹³ÉÁËÊµÏÖAI²»¿É»òÈ±µÄ»ù´¡ÉèÊ©£¬²¢ÔÚ¸÷ÖÖ¹æÄ£ÏÂ¶¼ÄÜÌá¹©³öÉ«µÄÐÔÄÜ¡¢¾¼ÃÐ§ÒæÓë¿É¿¿ÐÔ¡£
ÖµµÃ¹Ø×¢µÄÊÇ£¬ÔÚ11ÔÂ18ÈÕ¾Ù°ìµÄ2025ÄêÖÐ¹úÊý¾ÝÓë´æ´¢·å»áÉÏ£¬Î÷²¿Êý¾ÝÖÐ¹úÇø¸ß¼¶ÏúÊÛ×Ü¼àÎÄ·¼ÊÜÑû³öÏ¯²¢·¢±í¡°AI·¢Õ¹µÄÄ»ºóÖ§Öù¡±Ö÷ÌâÑÝ½²¡£Í¬ÆÚ£¬Î÷²¿Êý¾Ý»¹Õ¹Ê¾ÁË¶à¿îUltrastar™ÏµÁÐÊý¾ÝÖÐÐÄÓ²ÅÌ¼°´æ´¢Æ½Ì¨ÏµÁÐ²úÆ·¡£
½èÁ¦HDDÊµÏÖÄÜÐ§ÓëÈÝÁ¿¼æµÃ
Ëæ×Å´óÄ£ÐÍµÈÉú³ÉÊ½AI¼¼ÊõµÄ¿ìËÙµü´úÓë¹ã·ºÓ¦ÓÃ£¬·Ç½á¹¹»¯Êý¾Ý×÷Îª¶´²ìÊÐ³¡¡¢¾«×¼¾ö²ß¡¢ÓÅ»¯ÔËÓªµÄºËÐÄ×ÊÔ´£¬ÆäÕ½ÂÔµØÎ»Ô½·¢Í¹ÏÔ¡£
Êý¾ÝµÄ²»¶ÏÔö¼ÓÒ²´ßÉúÁËÏÖÊµÌôÕ½£¬Êý¾ÝÖÐÐÄÔÚ´æ´¢ÈÝÁ¿¡¢ÔËÓª³É±¾¡¢ÄÜÔ´Ð§ÂÊµÈ·½Ãæ£¬³ÐÊÜ×ÅÇ°ËùÎ´ÓÐµÄÑ¹Á¦¡£¶øHDDÆ¾½è´ó¹æÄ£´æ´¢³É±¾ÓÅÊÆ¡¢¸ß¿É¿¿ÐÔ¼°³öÉ«µÄÄÜÐ§±È£¬³ÉÎªÆÆ½âÕâÒ»À§¾³µÄ¹Ø¼üÖ§µã¡£
Õë¶ÔÊý¾ÝÖÐÐÄÁìÓòµÄÊý¾Ý´æ´¢ÐèÇó£¬Î÷²¿Êý¾Ý´øÀ´ÁËUltrastar™ DC HC690Êý¾ÝÖÐÐÄHDDºÍUltrastar™ DC HC590Êý¾ÝÖÐÐÄHDDÁ½¿îÊý¾ÝÖÐÐÄÓ²ÅÌ£¬½áºÏ³ÉÊìµÄÉè¼ÆºÍ×îÐÂµÄ´´ÐÂ¼¼Êõ£¬ÎªÆóÒµÌá¹©ÁË¸ßÈÝÁ¿¡¢¸ßÄÜÐ§Óë¸ß¿É¿¿ÐÔµÄ´æ´¢½â¾ö·½°¸¡£
Á½¿î²úÆ·¾ù»ùÓÚÈ«ÇòÊ×¿îÉÌÓÃµÄ11´Åµú¼Ü¹¹Æ½Ì¨´òÔì£¬²¢½áºÏÎ÷²¿Êý¾Ý¶ÀÓÐµÄÄÜÁ¿¸¨Öú´¹Ö±´Å¼ÇÂ¼(ePMR)¼¼Êõ£¬´Ó¶øÌáÉýÁËÃ¿Ó¢´ç´ÅµÀÊýÁ¿(TPI)¡£ÔÚ´Ë»ù´¡ÉÏ£¬Ó²ÅÌ»¹´îÔØÁËÎ÷²¿Êý¾ÝÌØÓÐµÄÐý×ªÕñ¶¯±£»¤(RVS)¼¼Êõ£¬Í¨¹ýË«´«¸ÐÆ÷Óë¶¯Ì¬·ÉÐÐ¸ß¶È¼¼ÊõµÄÅäºÏ£¬È·±£¼´Ê¹ÔÚÇ¿Õñ¶¯»·¾³ÖÐÈÔÄÜ±£³Ö¸ß¿É¿¿ÐÔ¡£Í¬Ê±£¬Á½¿îÓ²ÅÌÅä±¸ÁËArmorCache™Ð´Èë»º´æÄ£Ê½£¬ÊµÏÖÆôÓÃÐ´»º´æÌá¸ßÐ´ÈëÐÔÄÜÓë¶ÏµçÊý¾Ý±£»¤µÄË«ÖØ¼æ¹Ë;²¢ÇÒÍ¨¹ýÓ¦ÓÃHelioSeal®º¤ÆøÃÜ·â¼¼Êõ£¬¹¹½¨ÆðÎÈ¶¨µÄÄÚ²¿ÔËÐÐ»·¾³£¬´ï³ÉÒµÄÚÁìÏÈµÄÄÜÐ§Ë®Æ½´ËÍâ£¬ÔÚÄÍ¾ÃÐÔ·½Ãæ£¬Á½¿îÓ²ÅÌµÄ¶î¶¨¹¤×÷¸ºÔØÎª550TB/Äê£¬Æ½¾ùÎÞ¹ÊÕÏÊ±¼ä(MTBF)´ïµ½250ÍòÐ¡Ê±£¬ÊÊÓÃÓÚ³¬´ó¹æÄ£¼ÆËãºÍ´óÊý¾ÝÓ¦ÓÃ¡¢ÈË¹¤ÖÇÄÜÑµÁ·³Ø¡¢ÔÆÊý¾Ý³Ø¡¢ÔÆ·þÎñÌá¹©ÉÌºÍÈÚºÏ»ù´¡ÉèÊ©µÈ³¡¾°¡£
´Ó²úÆ·Ï¸½ÚÀ´¿´£¬Ultrastar™ DC HC690 HDD²»½öÓµÓÐ¸ß´ï32TB(SMR)µÄ³¬´óÈÝÁ¿£¬¸ü´îÔØUltraSMRÓëePMRÔöÇ¿µþÍß¼¼Êõ£¬ÆäË³Ðò¶ÁÐ´ÐÔÄÜ¿É´ï257MB/s£¬ÏÐÖÃÄÜºÄ½öµÍÖÁ5.5W¡£
Ultrastar™ DC HC690Êý¾ÝÖÐÐÄHDD
ÁíÒ»¿îUltrastar™ DC HC590 HDD¿ÉÌá¹©¸ß´ï26TB(CMR)ÈÝÁ¿£¬³ÖÐø´«ÊäËÙ¶È¸ß´ï288MB/s£¬ÏÐÖÃÄÜºÄÒ²½öÎª5.6W£¬Í¬Ñù¼æ¹ËÈÝÁ¿ÓëÄÜÐ§¡£
Î÷²¿Êý¾ÝUltrastar™ DC HC590Êý¾ÝÖÐÐÄHDD
¿ÉÒÔËµ£¬Î÷²¿Êý¾ÝÍ¨¹ý¼¼Êõ´´ÐÂÓë³¡¾°»¯Éè¼Æ£¬ÒÔUltrastar™ DC HC690ÓëHC590ÎªºËÐÄ£¬Îªº£Á¿·Ç½á¹¹»¯Êý¾Ý´æ´¢Ìá¹©ÁË¼æ¹ËÈÝÁ¿¡¢ÄÜÐ§Óë¿É¿¿ÐÔµÄ¸ßÐ§½â¾ö·½°¸¡£
·ÖÀëÊ½´æ´¢Çý¶¯´æ´¢¼Ü¹¹±ä¸ï
Êµ¼ÊÉÏ£¬ÔÚ´«Í³¼Ü¹¹ÖÐ£¬´æ´¢Óë¼ÆËã×ÊÔ´½ôÃÜñîºÏ£¬µ«Ëæ×ÅÊý¾ÝÁ¿µÄ¼¤Ôö£¬¸Ã¼Ü¹¹ÔÚÀ©Õ¹ÐÔ¡¢³É±¾Ð§ÂÊ¼°×ÊÔ´µ÷¶È·½ÃæÖð½¥±©Â¶³ö¶Ì°å¡£·ÖÀëÊ½´æ´¢Í¨¹ý¼ÆËãÓë´æ´¢µÄ½âñîÉè¼Æ£¬Ö§³ÖÁ½Õß¶ÀÁ¢Áé»îÀ©Õ¹£¬¼ÈÄÜÊµÏÖ¸ü¸ßµÄÐ§ÂÊ¡¢ÐÔÄÜÓë¿É³ÖÐøÐÔ£¬Ò²ÎªÆÆ½âÉÏÊöÄÑÌâÌá¹©ÁËÏÖ´ú»¯µÄ½â¾ö·½°¸¡£
´Ë´ÎÕ¹³öµÄÎ÷²¿Êý¾ÝOpenFlex™ Data24 4200£¬ÕýÊÇ¸ÃÀíÄîµÄÒ»Ïî´´ÐÂÊµ¼ù£¬ÔÚÌáÉý×ÊÔ´ÀûÓÃÐ§ÂÊ·½Ãæ³ÉÐ§ÏÔÖø£¬ÄÜ¹»ÓÐÐ§Ó¦¶ÔAI¡¢HPC¼°ÔÆ»·¾³ËùÃæÁÙµÄ¸ßÇ¿¶È¹¤×÷¸ºÔØÐèÇó¡£
Î÷²¿Êý¾ÝOpenFlex™ Data24 4200
¾ßÌå¶øÑÔ£¬Î÷²¿Êý¾ÝOpenFlex™ Data24 4200²ÉÓÃ2UÍâÐÎÉè¼Æ£¬¿ÉÅäÖÃ24¿éNVMe SSD£¬×î´ó¿ÉÌá¹©1474.56TBµÄ´æ´¢ÈÝÁ¿¼°µÍÑÓ³Ù´«Êä£¬Ö§³ÖRoCEºÍNVMe Over TCPÐÒéÁ¬½Ó£¬ÄÜÊÊÅä²»Í¬ÍøÂç»·¾³µÄ²¿ÊðÐèÇó¡£ÆäPCIe Gen4 SSDÓëI/OÖ®¼äµÄ´ø¿íÆ¥Åä£¬×î´ó»¯ÌáÉýÁË´ø¿íÀûÓÃÂÊ¡£Í¬Ê±£¬¼¯³ÉRESTful APIÖ§³Ö£¬½øÒ»²½¼ò»¯Éè±¸¹ÜÀíÁ÷³Ì£¬ÔÚÌáÉýÒ×ÓÃÐÔµÄÍ¬Ê±ÔöÇ¿ÁËÓëÏÖÓÐIT»ù´¡ÉèÊ©µÄ¼æÈÝÐÔ¡£
ÒÀÍÐÎ÷²¿Êý¾Ý´¹Ö±ÕûºÏÉè¼Æ£¬¸Ã²úÆ·½«PCIe SSD¡¢¸ßËÙÍøÂçÊÊÅä¿¨ÓëÆ½Ì¨½øÐÐÉî¶ÈÐÍ¬£¬²»½ö½µµÍÁËÓ²¼þ¼æÈÝÐÔ·çÏÕ£¬¸üÌáÉýÁËÏµÍ³³¤ÆÚÔËÐÐµÄÎÈ¶¨ÐÔ¡£ÅäºÏN+2·çÉÈÈßÓàÉè¼Æ£¬ÎÞÐëÈÈ²å°Î·çÉÈÄ£¿é¡£ÔÚÁ¬½Ó·½Ê½ÉÏ£¬Ö§³ÖÖ÷»úÒÔÌ«ÍøÖ±Á¬£¬Ò²¿ÉÍ¨¹ýÒÔÌ«Íø½»»»»úÀ©Õ¹Á¬½Ó£¬¼æ¾ßÖ±Á¬²¿ÊðµÄµÍÑÓ³ÙÓÅÊÆÓë½»»»»úÁ¬½ÓµÄ¸ßÀ©Õ¹ÐÔ¡£´ËÍâ£¬²úÆ·Åä±¸Ë«¶Ë¿ÚPCIe Gen4 SSD¼°Ë«¿ØÖÆÆ÷Á¬½Ó£¬¿ÉÖ§³ÖÖ÷»úI/Oµ½¸÷SSDµÄÖ÷¶¯¹ÊÕÏÇÐ»»£¬±£ÕÏÒµÎñÁ¬ÐøÐÔ¡£
Î÷²¿Êý¾ÝUltrastar™ Data60»ìºÏ´æ´¢Æ½Ì¨£¬ÊÇÏÂÒ»´ú·ÖÀëÊ½´æ´¢¼°Èí¼þ¶¨Òå´æ´¢µÄÖ÷Òª×é³Éµ¥Ôª£¬×¨Îª´óÐÍÆóÒµ¿Í»§¡¢´æ´¢OEM¡¢ÔÆ·þÎñÌá¹©ÉÌºÍ¾ÏúÉÌ/¼¯³ÉÉÌµÄ¸ßÃÜ¶È¹²ÏíHDD´æ´¢ÐèÇó´òÔì¡£
Î÷²¿Êý¾Ý Ultrastar™ Data60 »ìºÏ´æ´¢Æ½Ì¨
¸Ã²úÆ·¿ÉÔÚ4U»ú¼Ü¿Õ¼äÄÚ¿É°²×°60¸öUltrastarÓ²ÅÌ£¬Ìá¹©×î¸ß1.8PBµÄÔÊ¼´æ´¢¿Õ¼ä;´îÔØ IsoVibe™Õñ¶¯¸ôÀë¼¼ÊõÓëArcticFlow™ÈÈÇøÉ¢ÈÈ¼¼Êõ£¬¿ÉÓÐÐ§½µµÍÓ²ÅÌÕñ¶¯²¢ÓÅ»¯ÏµÍ³É¢ÈÈ£¬ÌáÉýÉè±¸ÕûÌåÐÔÄÜÓëÔËÐÐÎÈ¶¨ÐÔ¡£
´ËÍâ£¬Î÷²¿Êý¾ÝUltrastar™ Data60»ìºÏ´æ´¢Æ½Ì¨Ö§³Ö¶à½Ó¿ÚÑ¡Ôñ£¬Ë«¶Ë¿ÚSASÅäÖÃ¿É»ñµÃ¸ß¿ÉÓÃÐÔ£¬µ¥¶Ë¿ÚSATAÅäÖÃÄÜÊµÏÖ´ó¹æÄ£´æ´¢µÄµÍ³É±¾ÓÅÊÆ¡£²¢ÇÒ£¬»¹¾ß±¸ÆóÒµ¼¶ÈßÓàºÍÈÈ²å°ÎµÄPSU(µçÔ´)¡¢I/OÄ£¿é¼°·çÉÈ£¬×î´ó³Ì¶È¼õÉÙÉè±¸Í£»úÊ±¼ä£¬±£ÕÏÒµÎñ³ÖÐøÎÈ¶¨ÔËÐÐ¡£
²»ÄÑ¿´³ö£¬Î÷²¿Êý¾ÝÆ¾½èOpenFlex™ Data24 4200ÓëUltrastar™ Data60Á½¿î²úÆ·£¬³ä·ÖÑéÖ¤ÁË·ÖÀëÊ½¼Ü¹¹µÄ½âñî¼ÛÖµ£¬ÒÔÇÐÊµÌáÉýµÄÐ§ÂÊ¡¢ÐÔÄÜÓë¿É¿¿ÐÔ£¬ÎªÆóÒµÓ¦¶Ô¸ß¸ºÔØÌôÕ½Ìá¹©ÁËÂ·¾¶¡£
¡°Í¨¹ýePMR¡¢OptiNANDºÍUltraSMRµÈ¼¼Êõ£¬ÎÒÃÇµÄHDD²úÆ·×éºÏÎª¿Í»§Ìá¹©ÁË×¿Ô½µÄTCO¡¢¾Ã¾ÑéÖ¤µÄ¿É¿¿ÐÔÒÔ¼°ÎÞ·ìµÄ¿ÉÀ©Õ¹ÐÔ¡£´ËÍâ£¬ÎÒÃÇµÄÆ½Ì¨ÒµÎñÕýÔÚÖØÐÂ¶¨Òå´æ´¢»ù´¡ÉèÊ©£¬ÖúÁ¦¿Í»§¹¹½¨ÎÞ·ì¼¯³É¡¢¸ß³É±¾Ð§ÒæÇÒÃæÏòÎ´À´µÄ½â¾ö·½°¸¡£¡±Î÷²¿Êý¾ÝÖÐ¹úÇø¸ß¼¶ÏúÊÛ×Ü¼àÎÄ·¼ËµµÀ¡£
Ð´ÔÚ×îºó£º
ÔÚÈË¹¤ÖÇÄÜµÄÇ¿Á¦Çý¶¯ÏÂ£¬Êý¾Ý¼ÈÊÇÐÂÐÍÉú²úÒªËØ£¬¸üÊÇºËÐÄÉú²úÁ¦¡£ÕýÈçÎÄ·¼ËùÇ¿µ÷£º¡°AIÕýÔÚ´Ó¸ù±¾ÉÏ¸Ä±äÊý¾ÝµÄ´´½¨¡¢ÊÕ¼¯¡¢´¦Àí¡¢´æ´¢·½Ê½£¬¸üÖØÒªµÄÊÇ£¬¸Ä±äÁËÊý¾ÝµÄ¼ÛÖµ£¬¿ª´´ÁËÒ»¸öÊý¾ÝÔö³¤µÄÐÂÊ±´ú¡£¡±
ÎÒÃÇ¿´µ½£¬Ãæ¶ÔÕâ³¡ÓÉAIÏÆÆðµÄÊý¾ÝºéÁ÷£¬Î÷²¿Êý¾ÝÕýÒÔÇ°Õ°ÐÔ¶´²ì¾«×¼ÆÆ¾Ö£¬²¢Í¨¹ý¿ÉÀ©Õ¹µÄ¸ßÈÝÁ¿½â¾ö·½°¸£¬³ÖÐøÖúÁ¦ÍòÇ§ÐÐÒµ½âËøÊý¾ÝµÄÎÞÏÞÇ±ÄÜ¡£
