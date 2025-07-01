当5G-A遇到AI，将掀起怎样的变革？

【天极网企业频道】5G-A为AI提供高速稳定的算力传输基座，AI则为5G-A的资源调度、故障诊断、场景化服务提供智慧引擎，二者相辅相成实现从技术赋能到效能提升的新阶段。

自2024年6月5G-A首个标准版本3GPP R18正式冻结以来，历经一年的发展，这项技术稳步迈向规模商用新阶段，实现了从实验室到产业落地的质的飞跃。最新数据显示，我国已有300多个城市完成5G-A网络覆盖，30多个省份推出 5G-A主套餐，用户规模更是突破1000万大关，标志着5G-A在商用普及进程中迈出了坚实一步。

与此同时，我们看到，近几年以生成式AI为代表的AI实现了技术快速发展，其应用场景不断拓展，从智能写作、图像生成到虚拟助手等领域，为各行业带来了智能化变革。

网络与智能融合，破解通信与算力难题

事实上，两者的融合，将开启全新的智能通信时代，为各行业带来前所未有的发展机遇。

具体而言，5G-A网络在面对海量的设备接入和多样化的业务需求时，传统的资源配置方式往往效率低下，无法动态、精准地分配网络资源，导致部分设备或业务可能无法获得足够的网络支持。此外，在复杂的网络环境中，5G-A网络的故障排查和修复依赖于人工经验，耗时耗力，难以快速恢复通信服务，从而影响用户体验。

另外，AI技术在快速发展的同时，也面临着算力需求难以满足的问题。大模型的训练和推理需要处理海量的数据，对算力的需求极高。然而，传统网络环境中的数据传输速度和稳定性有限，无法高效地支持AI的实时运算和大规模数据传输。这使得AI技术在一些场景中无法充分发挥其潜力，限制了其应用场景的拓展和优化效果。

5G-A与AI的融合为解决这些问题提供了新的思路和解决方案。一方面，5G-A凭借其超高速率、超低时延和高连接密度的特性，为AI的高效运算和大规模数据传输提供了坚实的网络基础，使得AI模型能够实时处理海量数据，提升模型训练与应用的速度和效果。另一方面，AI通过深度学习、数据分析等能力，能够对5G-A网络进行智能优化与管理，将为5G-A带来更精准的资源配置、更高效的网络运维以及更优化的业务体验。

1+1>2：5G-A与AI如何促进产业发展？

这种“1+1>2”的技术融合，不仅解决了各自的技术难题，更推动了多领域的创新发展和产业升级。

例如，在工业领域，中国华能集团与中国移动、华为合作，借助5G-A 3CC技术升级矿区基站，实现了对无人驾驶行车线路、采掘区、排土区、换电区的精准网络覆盖。超百辆矿用无人驾驶卡车得以在5G-A网络支撑下，24小时不间断生产，实时获取和处理大量数据，完成 “感知-决策-执行” 的闭环操作，有效降低高危作业风险，提升生产效率和安全性。

在物流领域，通过5G-A网络，无人机配送能够利用AI算法实现更高效的路径规划，避开障碍物和禁飞区域，实时调整飞行路线，显著提升配送时效，降低运营成本。同时，通过5G-A网络，物流企业可以实时监控货物运输状态，利用AI分析预测运输过程中的潜在问题，提前进行调度优化。

可以肯定的是， 5G-A与AI的融合将不断走向纵深，在更多场景中展现出巨大的应用潜力，持续推动产业数字化和智能化升级。

写在最后：

5G-A在速率、时延、连接密度等方面实现了全面升级，AI技术具有深度挖掘数据价值、动态优化网络资源配置、智能化提升业务适配能力的特性。二者融合，开启了一个充满无限可能的新时代，将重塑各行业发展模式，为人们带来更加智能、便捷、高效的未来生活。