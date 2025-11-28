ÖÇËãÎÞ½ç£¬µçÁ¦ÏÈÐÐ£ºGalaxy PX UPSÖúÁ¦ÖÇËãÖÐÐÄ´ÓÄÜÅÜµ½¿ìÅÜ
¡¾Ìì¼«ÍøÆóÒµÆµµÀ¡¿ÈË¹¤ÖÇÄÜ(AI)ÀË³±ÕýÏ¯¾íÈ«Çò£¬ÔÚÉî¿Ì±ä¸ïÉú²úÄ£Ê½ÓëÇý¶¯²úÒµÉý¼¶µÄÍ¬Ê±£¬Ò²Îª¾¼ÃÔö³¤×¢ÈëÁËÐÂ¶¯ÄÜ¡£¼¼Êõ·ÉËÙÑÝ½ø´ßÉúÁË±¬·¢Ê½µÄËãÁ¦ÐèÇó£¬¶øÖÇËãÖÐÐÄ×÷ÎªAIËãÁ¦µÄ·þÎñ»ùÊ¯£¬³Ðµ£×Åº£Á¿Êý¾Ý´¦Àí¡¢´æ´¢Óë´«ÊäÈÎÎñ£¬Ö±½Ó¹ØºõAIÓ¦ÓÃµÄÉî¶ÈÓë¹ã¶È¡£
È»¶ø£¬Ëæ×Å¸ºÔØÃÜ¶ÈµÄ¼±¾çÅÊÉý£¬ÖÇËãÖÐÐÄÄÜºÄ¿ìËÙÔö³¤£¬Æä¹©ÅäµçÏµÍ³Ò²ÃæÁÙ°²È«¡¢Ð§ÂÊÓë³É±¾µÄÈýÖØÌôÕ½¡£Ô¤²âÏÔÊ¾£¬µ½2030Äê£¬È«ÇòÊý¾ÝÖÐÐÄÓÃµçÁ¿Ô¤¼Æ½«Ôö³¤160%£¬¶øÖÐ¹úÊý¾ÝÖÐÐÄµÄÓÃµçÁ¿ÓÐÍûÍ»ÆÆ4,000ÒÚÇ§ÍßÊ±£¬³ÉÎªÈ«Çò×î´óµÄÊý¾ÝÖÐÐÄÓÃµçÊÐ³¡¡£Óë´ËÍ¬Ê±£¬AI»ú¹ñ¹¦ÂÊÃÜ¶ÈÕý´Ó30kW/¹ñÏò100kW/¹ñÂõ½ø£¬½øÒ»²½ÒªÇó¹©ÅäµçÏµÍ³ÔÚÓÐÏÞ¿Õ¼äÄÚÊµÏÖ¸ü¸ß¹¦ÂÊÊä³ö¡¢¸üÓÅµçÄÜÖÊÁ¿£¬²¢¾ß±¸ÊµÊ±ÏìÓ¦AI¹¤×÷¸ºÔØ¾çÁÒ²¨¶¯µÄÄÜÁ¦¡£
ÔÚ½üÈÕ¾Ù°ìµÄ2025ÄêÊý¾ÝÖÐÐÄ±ê×¼´ó»á(CDCC)ÉÏ£¬Ê©ÄÍµÂµçÆøÐÂÒ»´úGalaxy PX UPSÕýÊ½ÁÁÏà£¬²»½ö×î´ó»¯½µµÍÁË¿Õ¼äÓë×ÊÔ´Í¶Èë£¬¸üÆ¾½è¸üÇ¿µÄÁé»îÐÔÓëÊÊÓ¦ÐÔ£¬ÎªÆóÒµµ±ÏÂÔËÓª¼°Î´À´·¢Õ¹Ìá¹©°²È«¿É¿¿µÄµçÁ¦±£ÕÏ¡£
¸ßÊÊÓ¦ÐÔÆÆ¾ÖÖÇËã¹©µçÌôÕ½
Ëæ×ÅAIËãÁ¦ÐèÇóµÄ³ÖÐø±¬·¢£¬´«Í³¹©Åäµç¼Ü¹¹ÒÑÄÑÒÔÖ§³ÅÈç´ËÅÓ´óµÄ¸ººÉ£¬ÒýÈëÐÂÄÜÔ´³ÉÎª±£ÕÏËãÁ¦¹©¸øµÄ±ØÈ»Ñ¡Ôñ£¬µ«Ò²Òò´Ë´øÀ´ÁË¡°¹ÊÕÏ´©Ô½¡±µÈÐÂÌôÕ½¡£Î§ÈÆÐÂÄÜÔ´·¢µç¹ÊÕÏ¿ÉÄÜµ¼ÖÂµÄµçÍøµçÑ¹Öè½µÎÊÌâ£¬UPSÏµÍ³µÄÎÈ¶¨ÐÔÃæÁÙ×Å¸ü¸ßÒªÇó¡£¶Ô´Ë£¬Ê©ÄÍµÂµçÆøÉî¶ÈÆõºÏ AIÔËÐÐ»·¾³µÄÕûÌåÐèÇó£¬Galaxy PX UPSÔÚÉè¼ÆÖ®³õ¾ÍÎ§ÈÆ¸´ÔÓ¶à±äµÄ¸ºÔØ³¡¾°½øÐÐÊÊÅäÓÅ»¯¡£
´ËÍâ£¬ËãÁ¦¼¯ÈºµÄ¶¯Ì¬µ÷¶ÈÓëÍ»·¢ÈÎÎñ£¬»áÒý·¢Ô¶³¬´«Í³IT¸ºÔØµÄ¹¦ÂÊ¼â·å£¬¶Ô¹©µçÏµÍ³Ôì³ÉË²Ê±³å»÷£¬Ò»µ©³¬³öUPS³ÐÔØÄÜÁ¦±ã»áµ¼ÖÂÕû¸ö»ú¹ñå´»ú¡¢ÈÎÎñÖÐ¶Ï¡£Ãæ¶ÔAI¹¤×÷¸ºÔØ²¨¶¯´óµÄÌØµã£¬Ê©ÄÍµÂµçÆøGalaxy PX UPSÄÜ¹»ÔÚ50ºÁÃëÄÚ×ÔÊÊÓ¦30%ÖÁ150%µÄ¹¦ÂÊ½×Ô¾£¬Æ¾½è³öÉ«µÄÊÊÅäÄÜÁ¦ÓëÏµÍ³ÈÍÐÔ£¬ÓÐÁ¦±£ÕÏÒµÎñÁ¬ÐøÎÈ¶¨ÔËÐÐ¡£
¹¹½¨ÖÇËã¹©µç°²È«ÆÁÕÏ
Õë¶Ô¼«¶ËÇé¿öÏÂ£¬×îÖ÷ÒªµÄµçÆø¹ÊÕÏ¡ª¡ªµçÆøÀ»¡£¬ÐÐÒµÆÕ±é²ÉÓÃµÄ½â¾ö·½°¸ÊÇÎªÉè±¸Åä±¸ÌØ¶¨·À»¤×°ÖÃÒÔ´ïµ½ÏàÓ¦·À»¤µÈ¼¶£¬²¢ÒªÇóÔËÎ¬ÈËÔ±¾×¨ÒµÅàÑµºó·½¿É¿ªÕ¹Ïà¹Ø²Ù×÷¡£Õë¶ÔÕâÒ»ÌôÕ½£¬Ê©ÄÍµÂµçÆø½øÐÐÁË¼¼ÊõÉý¼¶ÓëÍêÉÆ£¬Galaxy PX UPS´îÔØÁËÈÙ»ñÐÐÒµÈ¨ÍþÈÏÖ¤µÄÔÚÏß²å°Î(Live Swap)¹¦ÄÜ£¬¼´Ê¹ÔÚ¼«¶ËÇé¿öÏÂ·¢ÉúµçÆøÀ»¡£¬¿É½«À»¡ÄÜÁ¿ÑÏ¸ñ¿ØÖÆÔÚ1.2 cal/cm²ÒÔÏÂ£¬±£ÕÏ²Ù×÷ÈËÔ±ºÍ¸ºÔØÉè±¸°²È«¡£
´Ó½»Á÷²àÀ´¿´£¬Õë¶ÔUPSµÄ³£¹æÊ¹ÓÃÏ°¹ß¼°²Ù×÷°²È«ÐÔ£¬¿ª¹ØÊÇ±£ÕÏÏµÍ³°²È«µÄ±ØÒªÅäÖÃ£¬ÕâÒ»ÐèÇóÒÑ³ÉÎªÐÐÒµ¹²Ê¶¡£¾ÝÁË½â£¬Galaxy PX UPS¾ß±¸Ç¿´óµÄÍâ²¿¿ª¹Ø×´Ì¬½ÓÈëÄÜÁ¦£¬ÄÜ¹»½«¿Í»§·½Ìá¹©µÄ¿ª¹ØÎÞ·ìÕûºÏÎª×ÔÉíÏµÍ³µÄÒ»²¿·Ö¡£µ±ÓÃ»§½øÐÐÏà¹Ø²Ù×÷Ê±£¬ÏµÍ³¿ÉÍ¨¹ý×´Ì¬½ÓÈë¹¦ÄÜÊµÊ±²¶×½Íâ²¿²Ù×÷»·¾³µÄ±ä»¯£¬È·±£¶Ô¹©µç×´Ì¬µÄ¾«×¼°Ñ¿ØÓë¿ìËÙÏìÓ¦£¬´Ó¶øÌáÉý²Ù×÷¹ý³ÌÖÐµÄ°²È«ÐÔÓë¿É¿¿ÐÔ¡£
´ÓÖ±Á÷²àÀ´¿´£¬ÔÚÊý¾ÝÖÐÐÄ³¡¾°ÖÐ£¬UPS×î³£ÓÃµÄºó±¸¹©µçÊ±¼äÎª15·ÖÖÓ£¬ÓëÖ®Æ¥ÅäµÄ×î³£¹æ¼¼Êõ·½°¸ÊÇÅäÖÃ4×é¿ª¹Ø¡£ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬Galaxy PX UPS¿ÉÈ«Ãæ½ÓÈë4×é¿ª¹ØµÄËùÓÐ×´Ì¬½Úµã£¬°üÀ¨Ö÷¶¯ÍÑ¿ÛÐÅºÅÔÚÄÚµÄÐÅÏ¢¾ùÄÜ²¶×½£¬½ø¶ø½«ÆäÊÓ×÷Ò»Ìå»¯¿ª¹Ø½øÐÐ½ÓÈë¡¢¿ØÖÆÓë²Ù×÷¡£Í¬Ê±£¬¿¼ÂÇµ½²¿·ÖÓÃ»§¶ÔÖ÷¿ò¼Ü¿ª¹ØµÄÌØÊâÐèÇó£¬¸ÃUPS»¹ÄÜÊµÏÖ¶ÔÖ÷¿ò¼Ü¿ª¹Ø×´Ì¬µÄÈ«Ãæ¼à²â£¬²¢ÇÒÖ§³ÖÖ÷¿ª¹ØµÄÖ÷¶¯ÍÑ¿Û¹¦ÄÜ£¬´Ó¶ø´ï³ÉÕû¸öÖ±Á÷¹©µçÁ´Â·°²È«¿É¿ØµÄÄ¿±ê¡£
¿ÉÒÔËµ£¬Galaxy PX UPSÍ¨¹ýÏµÍ³»¯µÄ°²È«Éè¼Æ£¬ÔÚ½»Á÷ÓëÖ±Á÷Á½²à¾ùÊµÏÖÁË¶Ô²Ù×÷»·¾³Óë¹©µçÁ´Â·µÄ¹Ü¿Ø£¬ÎªÖÇËãÖÐÐÄ¹¹½¨ÁË¶àÎ¬°²È«ÆÁÕÏ¡£
¸³ÄÜÖÇËãÖÐÐÄÀ©ÈÝÓë½µ±¾
³ýÁËÎª¹©ÅäµçÏµÍ³´òÔì¼áÊµµÄ°²È«·ÀÏß£¬Galaxy PX UPSÔÚ¿Õ¼äÀûÓÃÓëÄÜÐ§ÌáÉýÉÏÍ¬ÑùÌùºÏÖÇËãÖÐÐÄÐèÇó¡£Õë¶ÔAI»ú¹ñ¹¦ÂÊÃÜ¶È¼¤Ôö´øÀ´µÄ¿Õ¼ä×ÊÔ´½ôÕÅ£¬ÒÔ¼°Êý¾ÝÖÐÐÄÔËÓªÖÐÈÕÒæÍ¹ÏÔµÄÄÜºÄ³É±¾Ñ¹Á¦£¬Galaxy PX UPSÕ¼µØÃæ»ý½öÎª0.6m²£¬µ¥Ä£¿é¹¦ÂÊÃÜ¶È´ï67kW/3U£¬¿É³ä·ÖÂú×ãÐ¡³ß´ç°²¹æÒªÇó£¬Ïà½Ï´«Í³·½°¸½ÚÊ¡20%ÖÁ50%µÄ¿Õ¼ä;Í¬Ê±Ìá¹©Á½ÖÖÔËÐÐÄ£Ê½£¬Ë«±ä»»Ä£Ê½ÏÂÕû»úÐ§ÂÊ´ï97.5%£¬E±ä»»Ä£Ê½ÏÂÏµÍ³Ð§ÂÊ¸ü¿É¸ß´ï99%£¬ÕæÕý¼æ¹ËÁË¸ßÐ§½ÚÄÜÓë¿É³ÖÐø·¢Õ¹µÄË«ÖØ¼ÛÖµ¡£
Galaxy PX UPSÔÚ¹¦ÂÊÄ£¿éµÄÈÝÁ¿¹æ»®ÉÏ£¬ÒÔ°²¹æºÏ¹æÎª»ù¡¢¿Õ¼äÐ§ÂÊÎªÒªµÄÑÐ·¢Âß¼ÎªºËÐÄ¡£Æä²ÉÓÃµÄ67kW¹¦ÂÊÄ£¿é¿ÉÒÔÔÚ×î´óÏÞ¶ÈÑ¹Ëõ¹¦ÂÊÄ£¿éÕ¼Î»¿Õ¼äµÄÍ¬Ê±£¬Âú×ã¶àÏîIEC°²¹æÒªÇó¡£
ÓÉ´Ë¿É¼û£¬Galaxy PX UPSÍ¨¹ý¸ß¹¦ÂÊÃÜ¶ÈÄ£¿éµÄ¾«×¼ÑÐ·¢ÓëÏµÍ³ÓÅ»¯£¬ÔÚÂú×ãÖÇËãÖÐÐÄºÏ¹æÒªÇóµÄ»ù´¡ÉÏ£¬ÊµÏÖÁË½ô´ÕÉè¼Æ¡¢¸ßÄÜÐ§Ë®Æ½ÓëÀ©ÈÝÁé»îÐÔµÄÍ»ÆÆ£¬ÎªÆóÒµÌá¹©¼æ¾ß¾¼ÃÐÔÓëÇ°Õ°ÐÔµÄ¹©µç½â¾ö·½°¸¡£
Ð´ÔÚ×îºó£º
µ±AIËãÁ¦´Ó²úÒµÉý¼¶µÄ¼ÓËÙÆ÷ÑÝ±äÎªÐÐÒµ¾ºÕùµÄºËÐÄ»ù½¨£¬ÖÇËãÖÐÐÄµÄ¹©ÅäµçÏµÍ³ÒÑ³ÉÎª¾ö¶¨¼¼ÊõÂäµØÉî¶ÈÓëÉÌÒµ¼ÛÖµ±ß½çµÄ¹Ø¼ü±äÁ¿¡£
Ê©ÄÍµÂµçÆø Galaxy PX UPSÆ¾½è¡°°²È«ÎÞÓÇ¡¢Ð§ÂÊÎÞËð¡¢ÖÇËãÎÞ½ç¡±µÄ²úÆ·ÕÜÑ§£¬´òÆÆËãÁ¦Ôö³¤µÄÄÜÔ´Óë¿Õ¼äèäèô£¬ÖúÁ¦ÆóÒµÔÚAIÈüµÀÉÏÊµÏÖ°²È«ÔËÓª¡¢½µ±¾ÔöÐ§Óë¿É³ÖÐø·¢Õ¹µÄ¶àÖØ¼ÛÖµÔ¾Éý£¬ÎªÖÇËãÖÐÐÄ²úÒµµÄ·¢Õ¹³ÖÐø×¢ÈëÅìÅÈ¶¯ÄÜ¡£
