¡¾Ìì¼«ÍøÆóÒµÆµµÀ¡¿2025Äê12ÔÂ22ÈÕÏûÏ¢£¬×òÒ¹½ñ³¿£¬¿Æ¼¼È¦¶¼·¢ÉúÁËÄÄÐ©´óÊÂ£¿ÐÐÒµ´ó¿§Å×³öÁËÄÄÐ©ÐÂµÄ¹Ûµã£¿ ¡¶¿Æ¼¼ËÙµÝ¡·¼´¿ÌÎªÄúÊáÀí¹Ø¼ü×ÊÑ¶£º
Èý²¿ÃÅ·¢²¼¡¶»¥ÁªÍøÆ½Ì¨¼Û¸ñÐÐÎª¹æÔò¡·
Îª½¡È«»¥ÁªÍøÆ½Ì¨³£Ì¬»¯¼Û¸ñ¼à¹Ü»úÖÆ£¬¹æ·¶Ïà¹Ø¼Û¸ñÐÐÎª£¬±£»¤Ïû·ÑÕßºÍ¾ÓªÕßºÏ·¨È¨Òæ£¬ÍÆ¶¯Æ½Ì¨¾¼Ã´´ÐÂºÍ½¡¿µ·¢Õ¹£¬¹ú¼Ò·¢Õ¹¸Ä¸ïÎ¯¡¢ÊÐ³¡¼à¹Ü×Ü¾Ö¡¢¹ú¼ÒÍøÐÅ°ìÖÆ¶¨ÁË¡¶»¥ÁªÍøÆ½Ì¨¼Û¸ñÐÐÎª¹æÔò¡·¡£ Æ½Ì¨ÄÚ¾ÓªÕßÔÚ²»Í¬Æ½Ì¨ÏúÊÛÉÌÆ·»òÕßÌá¹©·þÎñµÄ£¬ÒÀ·¨×ÔÖ÷¶¨¼Û¡£Æ½Ì¨¾ÓªÕß²»µÃÎ¥·´¡¶ÖÐ»ªÈËÃñ¹²ºÍ¹úµç×ÓÉÌÎñ·¨¡·µÚÈýÊ®ÎåÌõ¹æ¶¨£¬²ÉÈ¡Ìá¸ßÊÕ·Ñ±ê×¼¡¢Ôö¼ÓÊÕ·ÑÏîÄ¿¡¢¿Û³ý±£Ö¤½ð¡¢Ï÷¼õ²¹Ìù»òÕßÓÅ»Ý¡¢ÏÞÖÆÁ÷Á¿¡¢ËÑË÷½µÐò¡¢Ëã·¨½µÈ¨¡¢ÆÁ±ÎµêÆÌ¡¢ÏÂ¼ÜÉÌÆ·»òÕß·þÎñµÈ´ëÊ©£¬¶ÔÆ½Ì¨ÄÚ¾ÓªÕßµÄ¼Û¸ñÐÐÎª½øÐÐÏÂÁÐ²»ºÏÀíÏÞÖÆ»òÕß¸½¼Ó²»ºÏÀíÌõ¼þ£º (Ò»)Ç¿ÖÆ»òÕß±äÏàÇ¿ÖÆÆ½Ì¨ÄÚ¾ÓªÕß½µ¼Û»òÕßÒÔÈÃÀû¡¢·µÏÖµÈ·½Ê½½øÐÐ´ÙÏú; (¶þ)Ç¿ÖÆ»òÕß±äÏàÇ¿ÖÆÆ½Ì¨ÄÚ¾ÓªÕßÔÚ¸ÃÆ½Ì¨ÏúÊÛÉÌÆ·»òÕßÌá¹©·þÎñ²»µÃ¸ßÓÚÔÚÆäËûÏúÊÛÇþµÀµÄ¼Û¸ñ; (Èý)Ç¿ÖÆ»òÕß±äÏàÇ¿ÖÆÆ½Ì¨ÄÚ¾ÓªÕß¿ªÍ¨×Ô¶¯¸ú¼Û¡¢×Ô¶¯½µ¼Û»òÕßÀàËÆÏµÍ³; (ËÄ)ÆäËûÏÞÖÆÆ½Ì¨ÄÚ¾ÓªÕß×ÔÖ÷¶¨¼ÛÈ¨µÄÐÐÎª¡£(²ÆÁªÉç)
¡¶»¥ÁªÍøÆ½Ì¨¼Û¸ñÐÐÎª¹æÔò¡·µÄ³öÌ¨£¬ÊÇÆ½Ì¨¾¼Ã¼à¹Ü×ßÏò¾«Ï¸»¯¡¢¿ÆÑ§»¯µÄÖØÒªÒ»²½¡£
ÊÀÃ³±¨¸æ£ºÈË¹¤ÖÇÄÜµ½2040Äê»òÍÆ¶¯È«ÇòÃ³Ò×Ôö³¤½üËÄ³É
ÊÀ½çÃ³Ò××éÖ¯·¢²¼¡¶2025ÄêÊÀ½çÃ³Ò×±¨¸æ¡·Ö¸³ö£¬ÔÚÅäÌ×Õþ²ßµ½Î»µÄÇé¿öÏÂ£¬ÈË¹¤ÖÇÄÜÓÐÍûÍ¨¹ýÌáÉýÉú²úÂÊ¡¢½µµÍÃ³Ò×³É±¾£¬µ½2040Äê½«¿ç¾³»õÎïºÍ·þÎñÃ³Ò×¶îÌá¸ß34%ÖÁ37%£¬È«ÇòGDPÔö³¤12%ÖÁ13%¡£±¨¸æÇ¿µ÷£¬ÐèÃÖºÏÊý×Ö»ù´¡ÉèÊ©²î¾à¡¢¼ÓÇ¿¼¼ÄÜÅàÑµ£¬²¢±£³Ö¿ª·Å¡¢¿ÉÔ¤ÆÚµÄÃ³Ò×»·¾³£¬È·±£Ôö³¤¸ü¾ß°üÈÝÐÔ¡£ÊÀÃ³×éÖ¯×Ü¸ÉÊÂÒÁÎ¬À±íÊ¾£¬Ã³Ò×¿ÉÔÚÈÃÈË¹¤ÖÇÄÜ¡°»Ý¼°ËùÓÐ¾¼ÃÌå¡±·½Ãæ·¢»Ó¹Ø¼ü×÷ÓÃ¡£(ÐÂ»ªÉç)
AI´øÀ´µÄÔö³¤²¢·ÇÌìÈ»ÆÕ»Ý£¬¶øÊÇÈ¡¾öÓÚµ±ÏÂµÄÕþ²ßÑ¡Ôñ¡£Î¨ÓÐÍ¨¹ý¡°¼¼Êõ¸³ÄÜ+¹æÔòÐÍ¬+ÄÜÁ¦¹²½¨¡±£¬²ÅÄÜÈÃÈË¹¤ÖÇÄÜ³ÉÎªÈ«Çò¹²Í¬·¢Õ¹µÄÐÂÒýÇæ£¬¶ø·Ç¼Ó¾ç·Ö»¯µÄºè¹µ¡£
ÖÐ¹ú»úÆ÷ÈËÔÚ¸ñ¶·»úÆ÷ÈË´óÈüÖÐ¶á¹Ú
µÚ¶þ½ìÎ´À´ÔË¶¯»á12ÔÂ17ÈÕÖÁ23ÈÕÔÚ°¢ÁªÇõ°¢²¼Ôú±È¾ÙÐÐ¡£±¾´Î¸ñ¶·»úÆ÷ÈË´óÈü¹²ÓÐÀ´×ÔÃÀ¹ú¡¢¶íÂÞË¹¡¢°×¶íÂÞË¹¡¢Ó¡¶ÈµÈ¹ú¼ÒºÍµØÇøµÄ16Ö§¶ÓÎé²ÎÈü£¬ÆäÖÐ²»·¦ÂÅ´ÎÔÚ¹ú¼Ê´óÈüÉÏÈ¡µÃ¹Ú¾üµÄ¾ãÀÖ²¿¡£ÖÐ¹ú¾ãÀÖ²¿×ÔÖ÷Éè¼ÆÖÆÔìµÄ»úÆ÷ÈËÉîº£¾Þöè3²Î¼ÓÁË¸ñ¶·»úÆ÷ÈË´óÈü£¬ÒÀ¿¿ÏÈ½øµÄÉè¼Æ£¬ÔÚ¸ñ¶·»úÆ÷ÈË±ÈÈüÖÐ£¬Éîº£¾Þöè3»úÆ÷ÈËÁ¬ÐøÖ±½Ó»÷µ¹¶ÔÊÖ£¬×îÖÕÓ®µÃ±ÈÈü¡£(ÐÂÀË¿Æ¼¼)
KakaoÕýÓëÈË¹¤ÖÇÄÜ³õ´´¹«Ë¾¾Í³öÊÛDaum½øÐÐÌ¸ÅÐ
¾Ýº«¹ú¡¶Ê×¶û¾¼ÃÈÕ±¨¡·Ô®ÒýÍ¶ÐÐ½çÎ´¾ßÃûÈËÊ¿ÏûÏ¢£¬KakaoÕýÓëº«¹úÈË¹¤ÖÇÄÜ³õ´´ÆóÒµUpstageÇ¢Ì¸³öÊÛÆìÏÂÃÅ»§ÍøÕ¾DaumÊÂÒË¡£Kakao³ÖÓÐDaumÄ¸¹«Ë¾AXZµÄÈ«²¿¹ÉÈ¨£¬¸Ã¹«Ë¾»ò½«Í¨¹ýÓëUpstage»»¹ÉµÄ·½Ê½£¬×ªÈÃDaumµÄ¾Óª¿ØÖÆÈ¨¡£UpstageÄ¿Ç°Õý³ï±¸Ã÷ÄêÄê³õµÄÊ×´Î¹«¿ªÄ¼¹É(IPO)¡£(ÐÂÀË²Æ¾)
°¢Ë¹ÂóEUV¹â¿Ì»úÊµÏÖÄÉÃ×¿×È«¾§Ô²¼¶ÖÆÔì
¾ÝTom's Hardware£¬±ÈÀûÊ±Î¢µç×ÓÑÐ¾¿ÖÐÐÄ(IMEC)ÒÑ³É¹¦ÀûÓÃ°¢Ë¹Âó×îÏÈ½øµÄ¼«×ÏÍâ¹â¿Ì(EUV)Éè±¸£¬ÊµÏÖÁËÄÉÃ×¿×µÄÈ«¾§Ô²¼¶ÖÆÔì£¬ÄÉÃ×¿×µÄÌØÐÔÔÚÉúÎïÒ½Ñ§ÁìÓò¼«¾ßÑÐ¾¿¼ÛÖµ¡£°¢Ë¹Âó¹«Ë¾¹«¹Ø¸ºÔðÈË½«´Ë³Æ×÷Æä¹«Ë¾Éè±¸¡°Ò»Ïî³öÈËÒâÁÏµÄ×¿Ô½ÉúÎïÒ½Ñ§Ó¦ÓÃ¡±¡£¼øÓÚÄÉÃ×¿×Îª·Ö×Ó´«¸Ð¼¼Êõ¿ª±ÙµÄ¹ãÀ«Ç°¾°£¬ÕâÏîÍ»ÆÆ»ò½«³ÉÎª¸ÃÁìÓòµÄÖØÒª½øÕ¹¡£(²ÆÁªÉç)
±¨µÀ³ÆOpenAI½ñÄê¸¶·Ñ²úÆ·µÄ¼ÆËãÀûÈóÂÊÌá¸ß
¾Ý±¨µÀ£¬OpenAIÅ¬Á¦±£³ÖÆäÔÚÈË¹¤ÖÇÄÜÁìÓòÁìÏÈµØÎ»µÄÍ¬Ê±£¬½ñÄê¸¶·Ñ²úÆ·ÀûÈóÂÊÓÐËùÌá¸ß¡£¾Ý±¨µÀ£¬OpenAIÌá¸ßÁËÆä¡°¼ÆËãÀûÈóÂÊ¡±£¬ÕâÒ»ÄÚ²¿Ö¸±êÎª¿Û³ýÎªÆóÒµºÍÏû·ÑÕß²úÆ·¸¶·ÑÓÃ»§ÔËÐÐÄ£ÐÍµÄ³É±¾ºóÊÕÈëËùÕ¼±ÈÀý¡£±¨µÀÔ®ÒýÒ»Î»ÖªÇéÈËÊ¿³Æ£¬½ØÖÁ10ÔÂOpenAIµÄ¼ÆËãÀûÈóÂÊ´ïµ½70%£¬¸ßÓÚ2024Äêµ×µÄ52%£¬ÊÇ2024Äê1ÔÂµÄÁ½±¶¡£OpenAIµÄ·¢ÑÔÈË±íÊ¾£¬¹«Ë¾Ã»ÓÐ¹«²¼ÕâÐ©Êý¾Ý£¬²¢¾Ü¾ø½øÒ»²½ÖÃÆÀ¡£(ÐÂÀË²Æ¾)
Ä¦¶ûÏß³Ì·¢²¼ÐÂÒ»´úGPU¼Ü¹¹»¨¸Û
Ä¦¶ûÏß³Ì·¢²¼ÐÂÒ»´úGPU¼Ü¹¹»¨¸Û£¬¾ß±¸ÐÂÒ»´úÖ¸Áî¼¯£¬ËãÁ¦ÃÜ¶ÈÌáÉý50%£¬ÄÜÐ§ÌáÉý10±¶£¬¼¯³ÉÈ«¾«¶È¶Ëµ½¶Ë¼ÓËÙ¼¼Êõ£¬Ö§³Ö10Íò¿¨ÒÔÉÏ¹æÄ£ÖÇËã¼¯Èº£¬´îÔØµÚÒ»´úAIÉú³ÉÊ½äÖÈ¾¼Ü¹¹ºÍµÚ¶þ´ú¹âÏß×·×ÙÓ²¼þ¼ÓËÙÒýÇæ¡£Óë´ËÍ¬Ê±£¬Ä¦¶ûÏß³Ì´´Ê¼ÈË¡¢¶ÊÂ³¤¼æÊ×Ï¯Ö´ÐÐ¹ÙÕÅ½¨ÖÐÐû²¼£¬»ùÓÚÄ¦¶ûÏß³Ì×îÐÂÒ»´úGPU¼Ü¹¹¡°»¨¸Û¡±µÄÏµÁÐÐ¾Æ¬¡ª¡ª»ªÉ½¡¢Â®É½£¬½«ÓÚÃ÷ÄêÁ¿²úÉÏÊÐ¡£(ÐÂÀË¿Æ¼¼)
ÖÇÔª½ËÕ¾ßÉíÖÇÄÜ²úÒµ»ùµØÕ½ÂÔºÏ×÷ÏîÄ¿ÔÚÎÞÎýÇ©Ô¼ÂäµØ
¾ÝÎÞÎý·¢²¼ÏûÏ¢£¬12ÔÂ19ÈÕ£¬ÖÇÔª½ËÕ¾ßÉíÖÇÄÜ²úÒµ»ùµØÕ½ÂÔºÏ×÷ÏîÄ¿Ç©Ô¼ÂäµØÎÞÎýÊÐ»ÝÉ½Çø¡£ÊÐ³¤½¯·æÓëÖÇÔª´´ÐÂ(ÉÏº£)¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾¶ÊÂ³¤µËÌ©»ªÒ»ÐÐ¹¤×÷»áÌ¸£¬²¢¹²Í¬¼ûÖ¤Ç©Ô¼¡£½¯·æËµ£¬Ï£ÍûË«·½ÒÔ´Ë´ÎÇ©Ô¼ÎªÆõ»ú£¬Ç¿Ç¿ÁªºÏ¡¢ÓÅÊÆ»¥²¹£¬ºÏÁ¦ÍÆ¶¯ºÏ×÷ÏîÄ¿ÔçÍ¶²ú¡¢Ôç¼ûÐ§£¬¸üºÃ´Ù½øÈË¹¤ÖÇÄÜÓëÊµÌå¾¼ÃÉî¶ÈÈÚºÏ·¢Õ¹¡£(½çÃæÐÂÎÅ)
