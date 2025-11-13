ÄúÏÖÔÚµÄÎ»ÖÃ£º Ìì¼«Íø > ÆóÒµ

ÌÚÑ¶Q3ÑÐ·¢Í¶Èë228ÒÚÍ¬±ÈÔö³¤28%£¬AI³¡¾°»¯ÂäµØ¼ÓËÙ

2025-11-13

  ¡¾Ìì¼«ÍøÆóÒµÆµµÀ¡¿11ÔÂ13ÈÕÏûÏ¢£¬ÌÚÑ¶¿Ø¹É(00700.HK)·¢²¼Èý¼¾¶È²Æ±¨¡£²Æ±¨ÏÔÊ¾£¬µÚÈý¼¾¶È¹«Ë¾ÑÐ·¢Ö§³ö´´ÏÂÀúÊ·ÐÂ¸ß£¬´ïµ½228.2ÒÚÔª£¬Í¬±ÈÔö³¤28%£¬×Ê±¾¿ªÖ§129.8ÒÚÔª¡£

  ÖµµÃ¹Ø×¢µÄÊÇ£¬ÌÚÑ¶¼á³ÖAIÁìÓòµÄÍ¶ÈëÒÑ¾­ÓÐÐ§×ª»¯ÎªÒµ¼¨Ôö³¤¡£±¾¼¾¶È¹«Ë¾ÓªÊÕ´ïµ½1928.7ÒÚÔª£¬Í¬±ÈÔö³¤15%£¬¾­ÓªÀûÈó725.7ÒÚÔª£¬Í¬±ÈÔö³¤18%¡£²¢ÇÒ£¬ÌÚÑ¶Èý´óÖ÷Óª°å¿é¾ùÊµÏÖÊÕÈëË«Î»ÊýÔö³¤¡£Í¬Ê±£¬ÌÚÑ¶¹ú¼Ê»¯ÒµÎñ½øÕ¹»ý¼«£¬¹ú¼ÊÓÎÏ·ÊÕÈëÍ¬±ÈÔö³¤43%ÖÁ208ÒÚÔª£¬´´¼¾¶ÈÐÂ¸ß¡£

  ÁíÍâ£¬ÌÚÑ¶Ôª±¦ÔÚÉúÌ¬´òÍ¨ÉÏÈ¡µÃ¹Ø¼ü½øÕ¹£¬ÒÑ¾­½ÓÈëÎ¢ÐÅ¡¢QQ¡¢ÌÚÑ¶»áÒé¡¢ÌÚÑ¶ÎÄµµµÈÊýÊ®¿îÄÚ²¿Ó¦ÓÃ£¬¸²¸ÇÉç½»¡¢°ì¹«ÓëÏû·ÑµÈºËÐÄ³¡¾°¡£Ä¿Ç°£¬Ôª±¦ÈÕ»îÔ¾ÓÃ»§ÒÑõÒÉíÐÐÒµÇ°Èý£¬µ¥ÈÕÓÃ»§ÌáÎÊÁ¿´ïµ½Äê³õÔÂ×ÜÁ¿¼¶±ð¡£

¸ßÖ¾Î°

