¡¾Ìì¼«ÍøÆóÒµÆµµÀ¡¿11ÔÂ13ÈÕÏûÏ¢£¬ÌÚÑ¶¿Ø¹É(00700.HK)·¢²¼Èý¼¾¶È²Æ±¨¡£²Æ±¨ÏÔÊ¾£¬µÚÈý¼¾¶È¹«Ë¾ÑÐ·¢Ö§³ö´´ÏÂÀúÊ·ÐÂ¸ß£¬´ïµ½228.2ÒÚÔª£¬Í¬±ÈÔö³¤28%£¬×Ê±¾¿ªÖ§129.8ÒÚÔª¡£
ÖµµÃ¹Ø×¢µÄÊÇ£¬ÌÚÑ¶¼á³ÖAIÁìÓòµÄÍ¶ÈëÒÑ¾ÓÐÐ§×ª»¯ÎªÒµ¼¨Ôö³¤¡£±¾¼¾¶È¹«Ë¾ÓªÊÕ´ïµ½1928.7ÒÚÔª£¬Í¬±ÈÔö³¤15%£¬¾ÓªÀûÈó725.7ÒÚÔª£¬Í¬±ÈÔö³¤18%¡£²¢ÇÒ£¬ÌÚÑ¶Èý´óÖ÷Óª°å¿é¾ùÊµÏÖÊÕÈëË«Î»ÊýÔö³¤¡£Í¬Ê±£¬ÌÚÑ¶¹ú¼Ê»¯ÒµÎñ½øÕ¹»ý¼«£¬¹ú¼ÊÓÎÏ·ÊÕÈëÍ¬±ÈÔö³¤43%ÖÁ208ÒÚÔª£¬´´¼¾¶ÈÐÂ¸ß¡£
ÁíÍâ£¬ÌÚÑ¶Ôª±¦ÔÚÉúÌ¬´òÍ¨ÉÏÈ¡µÃ¹Ø¼ü½øÕ¹£¬ÒÑ¾½ÓÈëÎ¢ÐÅ¡¢QQ¡¢ÌÚÑ¶»áÒé¡¢ÌÚÑ¶ÎÄµµµÈÊýÊ®¿îÄÚ²¿Ó¦ÓÃ£¬¸²¸ÇÉç½»¡¢°ì¹«ÓëÏû·ÑµÈºËÐÄ³¡¾°¡£Ä¿Ç°£¬Ôª±¦ÈÕ»îÔ¾ÓÃ»§ÒÑõÒÉíÐÐÒµÇ°Èý£¬µ¥ÈÕÓÃ»§ÌáÎÊÁ¿´ïµ½Äê³õÔÂ×ÜÁ¿¼¶±ð¡£
