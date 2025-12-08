¼¼Êõ±¬·¢Óë²úÒµÉî¸û£ºÅÌµã2025Äê¿Æ¼¼È¦·¢ÉúµÄ´óÊÂ¼þ
¡¾Ìì¼«ÍøÆóÒµÆµµÀ¡¿2025Äê£¬¿Æ¼¼È¦³ÊÏÖ³ö¼¼Êõ´´ÐÂ¶àµã±¬·¢¡¢»ù´¡ÉèÊ©ÄÜ¼¶Ô¾Éý¡¢°²È«ÌåÏµ³ÖÐøÍêÉÆ¡¢ÐÅ´´²úÒµÂõÏò¸ß¶ËµÄÏÊÃ÷ÌØÕ÷¡£´Ó´óÄ£ÐÍ¿ªÔ´ÆÆ¾Öµ½¾ßÉíÖÇÄÜ³¡¾°ÂäµØ£¬´ÓËãÁ¦µ××ù¹¥¼áÍ»ÆÆµ½ÐÅ´´ÉúÌ¬³ÖÐøÉý¼¶£¬Ò»ÏµÁÐÖØ´óÊÂ¼þ²»½öÖØËÜÁË²úÒµ¸ñ¾Ö£¬¸üÎªÊµÌå¾¼ÃµÄÊýÖÇ»¯×ªÐÍÉý¼¶×¢ÈëÁËÇ¿¾¢¶¯Á¦¡£
½ÓÏÂÀ´£¬ÈÃÎÒÃÇÒ»ÆðÀ´»Ø¹Ë2025Äê¿Æ¼¼ÁìÓò¶¼·¢ÉúÁËÄÄÐ©´óÊÂ¼þ¡£
¿ªÔ´´óÄ£ÐÍÆÆ¾Ö£¬ÖØ¹¹¾ºÕùÂß¼
2025Äê1ÔÂ20ÈÕ£¬AIÁìÓò³¤ÆÚ´æÔÚµÄ¿ªÔ´Óë±ÕÔ´Â·ÏßÖ®ÕùÓÀ´×ªÕÛ¡£Éî¶ÈÇóË÷(DeepSeek)ÕýÊ½·¢²¼ÍÆÀí´óÄ£ÐÍDeepSeek-R1£¬ÆäÒÔ×¿Ô½µÄÐÔÄÜºÍÏÔÖøµÄ³É±¾ÓÅÊÆÑ¸ËÙÒý·¢Òµ½ç¹Ø×¢£¬¶øÆä¿ªÔ´²ßÂÔÒ²½øÒ»²½Ã÷ÎúÁËÐÐÒµ¾ºÕù¸ñ¾Ö¡£
ÔÚ¼¼Êõ²ãÃæ£¬¸ÃÄ£ÐÍÊµÏÖÁË¹Ø¼üÍ»ÆÆ£º²ÉÓÃ»ùÓÚÉÙÁ¿±ê×¢Êý¾ÝµÄ´ó¹æÄ£Ç¿»¯Ñ§Ï°¼¼Êõ£¬ÔÚÊýÑ§¡¢´úÂë¼°×ÔÈ»ÓïÑÔÍÆÀíÄÜÁ¦ÉÏÏÔÖøÌáÉý£¬±íÏÖ¿ÉÓëOpenAI o1ÏàæÇÃÀ¡£ÔÚÉúÌ¬²ãÃæ£¬ËüÑÓÐø¿ªÔ´ÆÕ»ÝÀíÄî£¬Í¬²½ÊÍ·ÅÄ£ÐÍÈ¨ÖØ¼°¶à¸öÐ¡ÐÍÕôÁóÄ£ÐÍ£¬²¢²ÉÓÃ¿íËÉµÄMITÐí¿ÉÐÒé£¬ÏÔÖø½µµÍÁËÆóÒµ¼°¿ª·¢ÕßµÄAIÓ¦ÓÃÃÅ¼÷¡£ÊÐ³¡ÈÈ¶ÈÖ±¹ÛÓ¡Ö¤ÁËÆä¼ÛÖµ£º2025Äê1ÔÂ27ÈÕ£¬´îÔØ¸ÃÄ£ÐÍµÄÏà¹ØÓ¦ÓÃµÇ¶¥Æ»¹ûÖÐÃÀÓ¦ÓÃÉÌµêÃâ·Ñ°ñ£¬²¢ÔÚ´óÄ£ÐÍ¾º¼¼³¡ÖÐÕ¶»ñÈ«Àà±ðµÚÈý£¬ÆäÖÐ·ç¸ñ¿ØÖÆÀàÓëOpenAI o1²¢ÁÐµÚÒ»¡£
ÓÈÎªÒýÈËÖõÄ¿µÄÊÇ£¬»ªÎª¡¢OPPO¡¢TCL¡¢¼ªÀû¡¢»úÐµ¸ïÃüµÈÓ²¼þ³§ÉÌ£¬Î¢ÐÅ¡¢ÄÉÃ×AIËÑË÷¡¢QQä¯ÀÀÆ÷¡¢°Ù¶ÈËÑË÷µÈÓ¦ÓÃÈí¼þ£¬ÒÔ¼°ÌÚÑ¶¡¢360µÈÒÑÓµÓÐ´óÄ£ÐÍµÄ»¥ÁªÍøÆóÒµ·×·×½ÓÈë¡£Õâ²»½ö´òÆÆÁË¹úÄÚAIÐÐÒµÔÓÐµÄ¾ºÕù¸ñ¾Ö£¬²¿·Ö½ÓÈë·½Æ¾½è¸üÇ¿µÄËãÁ¦Ö§³Ö£¬Æä²úÆ·ÌåÑéÉõÖÁ³¬Ô½ÁËDeepSeek¹Ù·½Æ½Ì¨¡£
ÆÀÂÛ£ºDeepSeek-R1µÄ¿ªÔ´ÆÆ¾Ö£¬±¾ÖÊÉÏÊÇAIÐÐÒµ´Ó·â±Õ¼¼Êõ±ÚÀÝÏò¿ª·ÅÉúÌ¬ÐÍ¬×ªÐÍµÄÐÅºÅ¡£Ëü²»½öÍ¨¹ý¼¼ÊõÆÕ»Ý½µµÍÁË´óÄ£ÐÍÓ¦ÓÃÃÅ¼÷£¬ÈÃ¸ü¶àÖÐÐ¡ÆóÒµÓë´«Í³ÐÐÒµµÃÒÔµÍ³É±¾Óµ±§AI£¬¸üÍÆ¶¯ÐÐÒµ¾ºÕùÂß¼´Óµ¥Ò»Ä£ÐÍÐÔÄÜ±ÈÆ´£¬×ªÏò¡°Ä£ÐÍµ××ù+³¡¾°ÂäµØ+ËãÁ¦Ö§³Å¡±µÄÉúÌ¬»¯½ÇÖð¡£ÕâÖÖ¿ªÔ´Ö÷µ¼µÄÐÍ¬´´ÐÂÄ£Ê½£¬Õý¼ÓËÙAI¼¼Êõ´ÓÊµÑéÊÒ×ßÏò²úÒµ»¯£¬ÎªAI²úÒµµÄ¹æÄ£»¯ÂäµØ×¢Èë¶¯Á¦¡£
ÖÇÄÜÌåáÈÆð£¬AIÂõÈë×ÔÖ÷Ö´ÐÐ½×¶Î
¾ÍÔÚDeepSeekÒý·¢µÄÈÈ³±ÉÐÎ´ÏûÉ¢Ö®¼Ê£¬ÖÇÄÜÌåÁìÓòµÄÍ»ÆÆÐÔ½øÕ¹ÎªÐÐÒµ×¢ÈëÁËÐÂµÄ¶¯ÄÜ£¬´òÆÆÁË´«Í³¶Ô»°Ê½AIµÄÄÜÁ¦±ß½ç¡£2025Äê3ÔÂ6ÈÕ£¬ÓÉÖÐ¹ú´´Òµ¹«Ë¾MonicaÑÐ·¢µÄÈ«ÇòÊ×¿îÍ¨ÓÃAIÖÇÄÜÌå(AI Agent)ManusÕýÊ½·¢²¼¡£¸ÃÖÇÄÜÌåÄÜ¹»×ÔÖ÷Àí½â¡¢¹æ»®²¢Ö´ÐÐ¸´ÔÓÈÎÎñ£¬ÔÚGAIA»ù×¼²âÊÔÖÐ£¬ÆäLevel 3ÈÎÎñÍê³ÉÂÊ´ï47.6%£¬³¬Ô½OpenAIÍ¬Àà²úÆ·5.3¸ö°Ù·Öµã¡£
ManusµÄ×ßºì£¬Òý·¢ÁËÐÐÒµ¶ÔÐÂÒ»´úÈË¹¤ÖÇÄÜÐÎÌ¬¡ª¡ª×ÔÖ÷Ö´ÐÐÊ½ÖÇÄÜÌåµÄ¹ã·º¹Ø×¢Óë¸ú½øÈÈ³±£¬¿Û×Ó¿Õ¼ä(Coze Space)¡¢ÖÇÆ×AIµÄGLM-4MÓë°¢ÀïµÄQwen-AgentµÈÆ½Ì¨ÓëÄ£ÐÍÏà¼ÌÈë³¡£¬½øÒ»²½ÍÆ¶¯ÁËÖÇÄÜÌåÉúÌ¬µÄ·±ÈÙ¡£
Ïà½ÏÓÚÎÒÃÇÊìÏ¤µÄ´óÄ£ÐÍ£¬ÖÇÄÜÌåÊµÏÖÁË´ÓË¼¿¼µ½ÐÐ¶¯µÄ¿çÔ½¡£´óÄ£ÐÍ¸üÏñÒ»¸ö³¬¼¶´óÄÔ£¬ÉÃ³¤´¦ÀíÐÅÏ¢¡¢Éú³ÉÄÚÈÝÓëÂß¼ÍÆÀí£¬µ«ÄÜÁ¦¶àÍ£ÁôÔÚË¼¿¼²ãÃæ¡£¶øÖÇÄÜÌåÔòÄÜ»ùÓÚË¼¿¼×ÔÖ÷µ÷ÓÃ¹¤¾ß¡¢²ð½âÈÎÎñ¡¢Ðµ÷×ÊÔ´¡¢Ó¦¶ÔÍ»·¢×´¿ö£¬²¢ÔÚÖ´ÐÐÖÐ¸ù¾Ý·´À¡ÊµÊ±ÓÅ»¯²ßÂÔ£¬ÕæÕý½«³éÏóË¼¿¼×ª»¯Îª¾ßÌåÐÐ¶¯£¬Íê³ÉÊµ¼ÊÈÎÎñ¡£
ÆÀÂÛ£ºÖÇÄÜÌåµÄÐËÆð£¬±êÖ¾×ÅAI´Ó¡°¸¨ÖúÈËÀàË¼¿¼¡±½øÈë¡°Ìæ´úÈËÀàÖ´ÐÐ¡±µÄÐÂ½×¶Î¡£Ëü²»½öÊÇ¼¼ÊõµÄÑÝ½ø£¬¸üÊÇÈË»úÐ×÷·¶Ê½µÄÖØ¹¹¡£Î´À´£¬AI½«Öð½¥³ÉÎªÄÜ¹»¶ÀÁ¢³Ðµ£ÈÎÎñ¡¢±Õ»·½â¾öÎÊÌâµÄÊý×Ö¹ÍÔ±£¬Îª¸÷ÐÐ¸÷ÒµµÄ×Ô¶¯»¯ÓëÖÇÄÜ»¯´ò¿ªÈ«ÐÂµÄÏëÏó¿Õ¼ä¡£
¾ßÉíÖÇÄÜÂäµØ£¬¿ªÆô²úÒµ»¯ÀË³±
ÖÇÄÜÌåµÄÐÐ¶¯±ß½ç²¢Î´Ö¹²½ÓÚÊý×Ö¿Õ¼ä£¬µ±×ÔÖ÷¾ö²ßÄÜÁ¦ÓëÎïÀíÔØÌåÉî¶ÈÈÚºÏ£¬¾ßÉíÖÇÄÜ±ã³ÉÎªÆäÂäµØÊµÌå¾¼ÃµÄ¹Ø¼ü·½Ïò¡£ÕâÒ»Ç÷ÊÆÔÚ2025Äê´º½ÚÁª»¶Íí»áÉÏµÃµ½Ö±¹ÛÓ¡Ö¤£¬ÓîÊ÷¿Æ¼¼´òÔìµÄ´îÔØ¾ßÉíÖÇÄÜµÄÈËÐÎ»úÆ÷ÈËH1Ê×´Î´ó¹æÄ£ÁÁÏà£¬Óë16ÃûÎèµ¸ÑÝÔ±Í¬Ì¨¹²Îè¡£ÕâÐ©»úÆ÷ÈËÕ¹Ê¾ÁË¸ß¾«¶È¶¨Î»¡¢È«ÉíÔË¶¯¿ØÖÆ¼¼Êõ£¬ÄÜ¹»ÊµÊ±µ÷Õû¶¯×÷£¬Íê³ÉÈç×ªÊÖ¾îµÈ¸ßÄÑ¶ÈÎèµ¸¶¯×÷¡£
¼¼ÊõÂäµØµÄ±³ºó£¬ÊÇ¹ú¼ÒÕ½ÂÔµÄÇ¿Á¦Ö§³Å¡£ÖµµÃ×¢ÒâµÄÊÇ£¬¾ßÉíÖÇÄÜ×÷ÎªÎ´À´²úÒµµÄÖØÒª×é³É²¿·Ö£¬ÓÚ2025ÄêÊ×´Î±»Ð´ÈëÕþ¸®¹¤×÷±¨¸æ¡£Õâ±êÖ¾×Å¾ßÉíÖÇÄÜÕýÊ½½øÈë¹ú¼ÒÕ½ÂÔ¹æ»®£¬ÓëÉúÎïÖÆÔì¡¢Á¿×Ó¿Æ¼¼¡¢6GµÈ¹²Í¬³ÉÎªÎÒ¹úÖØµãÅàÓýµÄÎ´À´²úÒµ¡£
ÔÚÕþ²ßÓëÊÐ³¡µÄË«ÖØÍÆ¶¯ÏÂ£¬¾ßÉíÖÇÄÜÕýÓÀ´ÃÜ¼¯µÄ´´ÐÂÓë³É¹ûÕ¹Ê¾¡£ÔÚ2025Äê7ÔÂ26ÈÕÖÁ28ÈÕ¾Ù°ìµÄÊÀ½çÈË¹¤ÖÇÄÜ´ó»á(WAIC 2025)ÉÏ£¬¾ßÉíÖÇÄÜ³ÉÎª¾ø¶ÔºËÐÄÖ÷Ìâ£¬È«ÇòÇ°ÑØ¼¼ÊõÓë²úÒµ³É¹û¼¯ÖÐ±¬·¢¡£ÏÖ³¡£¬ÓîÊ÷¿Æ¼¼È»÷»úÆ÷ÈËÆ¾½è×ÔÖ÷ÑÐ·¢µÄÁéÏ¬ÔË¶¯¿ØÖÆËã·¨£¬ÒÔ0.01ÃëÑÓ³ÙÄ£·ÂÈËÀà³öÈ¹ì¼££¬100ºÁÃëÄÚÍê³É´Ó¸ÐÖªµ½¾ö²ßÈ«Á÷³Ì;ÉÌÌÀ¿Æ¼¼·¢²¼ÎòÄÜ¾ßÉíÖÇÄÜÆ½Ì¨£¬ÒÀÍÐ¾ßÉíÊÀ½çÄ£ÐÍ£¬»úÆ÷ÈË½öÐè¼òµ¥ÌáÊ¾´Ê¼´¿É×ÔÖ÷Éú³É¶¯×÷Ö¸Áî£¬ÊµÏÖÎÅÁî¶ø¶¯¡£
ÆÀ¼Û£ºÈç½ñ£¬¾ßÉíÖÇÄÜµÄÓ¦ÓÃ³¡¾°ÒÑ´ÓÓéÀÖÑÝÊ¾£¬¿ìËÙÉøÍ¸µ½ÖÆÔìÒµÈáÐÔÉú²ú¡¢·þÎñÒµÖÇÄÜ·þÎñ¡¢ÀÏÁä»¯Éç»á¸¨Öú»¤ÀíµÈÁìÓò¡£ÕâÖÖÉøÍ¸²»½öÄÜÌáÉýÐ§ÂÊ¡¢½µµÍ³É±¾£¬¸üÄÜÍ¨¹ý¡°ÎïÀíÊÀ½çÊý×Ö»¯¡¢Êý×ÖÄÜÁ¦ÎïÀí»¯¡±µÄË«Ïò×ª»¯£¬ÖØ¹¹²úÒµ¼ÛÖµÁ´¡£
³¬½Úµã¼¼ÊõÍ»ÆÆ£¬ÖÕ½á´«Í³¼¯Èº»¥ÁªÆ¿¾±
³ýÁË¾ßÉíÖÇÄÜÁìÓòµÄ¼¼ÊõÂäµØ³É¹û¼¯ÖÐÁÁÏà£¬»ªÎªÔÚWAIC 2025ÉÏÊ×´ÎÕ¹³öµÄ•NÌÚ384³¬½Úµã(Atlas 900 A3 SuperPoD)£¬±»ÆÀÎª¡°WAICÕò¹ÝÖ®±¦¡±¡£
•NÌÚ384³¬½ÚµãÓÉ¶à¸ö¼ÆËã¹ñºÍ×ÜÏß¹ñ×é³É£¬ºËÐÄÓ²¼þ°üÀ¨384¿Å•NÌÚ910C NPUºÍ192¿ÅöïÅôCPU£¬Í¨¹ýÈ«¶ÔµÈ(Peer-to-Peer)µÄMatrixLink¸ßËÙ×ÜÏß»¥Áª¼Ü¹¹Ö±½ÓÁ¬½Ó£¬ÊµÏÖ×ÊÔ´³Ø»¯Óëµã¶ÔµãÍ¨ÐÅ¡£ÕâÖÖÉè¼ÆÞðÆúÁË´«Í³ÒÔCPUÎªÖÐÐÄµÄ¡°Ö÷´ÓÄ£Ê½¡±£¬Ïû³ýÁËCPUÖÐ×ªÑÓ³Ù£¬µ¥ÌøÊ±ÑÓµÍÓÚ200ÄÉÃë£¬´ø¿í¸ß´ï392GB/s£¬Ïà±È´«Í³RoCE¼¼ÊõÌáÉý15±¶¡£
Óë´ËÍ¬Ê±£¬ÐÂ»ªÈý¡¢³¬¾Û±äµÈÖÐ¹úÆóÒµµÄ³¬½Úµã·½°¸Ò²·×·×ÁÁÏà£ºÐÂ»ªÈýÕ¹³öµÄH3C UniPoD S80000³¬½Úµã£¬Ö§³Ö¶àÐÎÌ¬²¿Êð£¬µ¥¹ñ×î´ó¹©µç120kW£¬¿ÉÑÝ½øÖÁ1024¿¨»¥Áª£¬ÊÊÅä¶àÆ·ÅÆGPU£¬×¨ÎªÍòÒÚ¼¶²ÎÊý´óÄ£ÐÍÉè¼Æ;³¬¾Û±äÍÆ³öÈ«ÇòÊ×¸ö¶àÔªÖÇËã¼´²å¼´ÓÃ³¬¼¶¼¯ÈºÏµÍ³£¬µ¥¹ñ240kW¹©µç¡¢ÈÝÄÉ128¸öAI¼ÓËÙ¿¨£¬ÊµÏÖ112G/224G¸ßËÙ»¥Á¬£¬²ÉÓÃµÚ5´úÔÉúÒºÀä£¬¼æÈÝ10+Àà¼ÓËÙ¿¨£¬Ö§³Ö10Íò+½Úµã¹æÄ£»¯²¿Êð¡£
ÆÀ¼Û£º½üÄêÀ´£¬ÐÐÒµ¶Ô´ó¹æÄ£²¢ÐÐ¼ÆËã¡¢µÍÊ±ÑÓÊý¾Ý½»»¥µÄËãÁ¦ÐèÇó¼±¾çÅÊÉý£¬´«Í³¼¯Èº¼Ü¹¹Òò×ÊÔ´ÀûÓÃÂÊµÍ¡¢»¥ÁªÆ¿¾±Í»³ö£¬ÑÏÖØÖÆÔ¼ÁËAI²úÒµ»¯ÂäµØ¡£³¬½Úµã×÷ÎªScale Up(×ÝÏòÀ©Õ¹)µÄµ±Ç°×îÓÅ½â£¬ÆäÍ¨¹ýÄÚ²¿¸ßËÙ×ÜÏß½«´óÁ¿¼ÆËãÐ¾Æ¬½ôÃÜñîºÏÎªµ¥Ò»¸ßËÙ»¥Á¬ÓòµÄ¼¼Êõ£¬ÓÐÐ§½â¾öÁË´«Í³¼Ü¹¹µÄÆ¿¾±ÎÊÌâ¡£
µ¹±ÆÓëÍ»Î§£¬H20Ð¾Æ¬·ç²¨ÏÂµÄÖÐ¹úËãÁ¦×ÔÖ÷Ö®Â·
2025ÄêAIÐ¾Æ¬ÁìÓò×îÒýÈË¹Ø×¢µÄÊÂ¼þÄª¹ýÓÚÓ¢Î°´ïH20µÄ¡°½ûÊÛÓë½â½û¡±·ç²¨¡£2025Äê4ÔÂ£¬ÃÀ¹úÍ»È»ÇÐ¶Ï×¨ÎªÖÐ¹úÊÐ³¡¶¨ÖÆµÄH20Ð¾Æ¬¹©Ó¦£¬Ó¢Î°´ïÍ¸Â¶£¬½ØÖÁ2025Äê4ÔÂ27ÈÕµÄµÚÒ»¼¾¶ÈÄÚ£¬¹«Ë¾¼õ¼ÇÔ¼55ÒÚÃÀÔª·ÑÓÃ£¬Õâ±Ê·ÑÓÃÓë³ö¿Úµ½ÖÐ¹úµÈµØµÄH20Ð¾Æ¬Ïà¹Ø¡£
2025Äê7ÔÂ15ÈÕ£¬Ó¢Î°´ïCEO»ÆÈÊÑ«Ðû²¼ÃÀ¹úÒÑÅú×¼H20¶Ô»ª³ö¿Ú£¬Á¢¼´»Ö¸´ÏúÊÛ¡£²»¹ý£¬½ûÊÛµÄ3¸öÔÂ¼ä£¬¹ú²úÐ¾Æ¬ÒÑ¿ìËÙÌî²¹ÊÐ³¡È±¿Ú£¬¹úÄÚÆóÒµµÄËãÁ¦ÐèÇóÒÑÖð²½×ªÏò±¾ÍÁ²úÆ·¡£
»ÆÈÊÑ«±íÊ¾£¬Ó¢Î°´ïÔÚÖÐ¹úÏÈ½øÐ¾Æ¬ÊÐ³¡µÄ·Ý¶îÒÑ´Ó¹ýÈ¥µÄ95%µøÖÁÁã¡£Ëû¾¯¸æ³Æ£¬ÃÀ¹ú¶Ô»ª¼¼Êõ·âËø²»½ö¡°ÉËº¦ÖÐ¹ú¡±£¬¡°ÍùÍùÒ²»áÉËº¦ÃÀ¹ú£¬ÉõÖÁ¸üÔã¡±¡£
ÆÀÂÛ£ºÈ«Çò¿Æ¼¼²úÒµÁ´Éî¶È°ó¶¨£¬ÈÎºÎÍÑ¹³¶ÏÁ´µÄ³¢ÊÔ¶¼Ö»»áÒý·¢Ë«Êä£¬Î¨ÓÐ×ðÖØÊÐ³¡¹æÂÉ¡¢¼á³Ö¿ª·ÅºÏ×÷£¬²ÅÄÜÊµÏÖ¼¼ÊõÓë²úÒµµÄ¹²Ó®·¢Õ¹¡£
¸´ÔÓ³¡¾°ËãÁ¦ÐèÇó¼¤Ôö£¬Òì¹¹¼ÆËãÆÆ½âÀ§¾Ö
Èç¹ûËµ³¬½ÚµãÆÆ½âµÄÊÇËãÁ¦×ÝÏòÀ©Õ¹µÄÆ¿¾±£¬ÄÇÃ´Òì¹¹¼ÆËãÔòÆ¾½è¶àÐ¾Æ¬ÐÍ¬ÓÅÊÆ£¬³ÉÎªÊÊÅä¸´ÔÓ³¡¾°µÄ¹Ø¼ü·½Ïò¡£
ÎÒÃÇ×¢Òâµ½£¬Ïà¹Ø³§ÉÌ·×·×¾Û½¹Òì¹¹¼ÆËãµÄ¼Ü¹¹ÓÅ»¯Óë³¡¾°ÊÊÅä£¬ÍÆ³öÒ»ÏµÁÐÕë¶ÔÐÔ½â¾ö·½°¸¡£ÀýÈç£¬11ÔÂ12ÈÕ£¬ÇàÔÆ·¢²¼AI Infra 3.0£¬´òÆÆÁãÉ¢¼Ü¹¹£¬ÒÔÍ³Ò»¼Ü¹¹µ÷¶ÈÓë¹ÜÀíCPU¡¢GPUµÈ¶àÔªÒì¹¹ËãÁ¦£¬³ÐÔØ¶à´ú¼Ê¼¼Êõ¼æÈÝ¡£12ÔÂ5ÈÕ£¬ÁªÏë·¢²¼È«ÐÂÉý¼¶µÄÁªÏëÍòÈ«Òì¹¹ÖÇËãÆ½Ì¨4.0¡£¸ÃÆ½Ì¨ÔÚ´óÄ£ÐÍÔ¤ÑµÁ·¡¢ºóÑµÁ·¡¢ÍÆÀí¼°³¬ÖÇÈÚºÏ¼ÆËãËÄ´ó³¡¾°ÖÐÊµÏÖÐÔÄÜÌáÉý£¬ÆäÖÐÔÚ²¿·ÖÑµÁ·³¡¾°ÖÐÑµÁ·Ê±¼ä×î¸ß¿ÉËõ¶Ì50%¡£
ÆÀ¼Û£ºÒì¹¹¼ÆËãµÄáÈÆð£¬±¾ÖÊÉÏÊÇAIËãÁ¦¹©¸øÌåÏµ´Óµ¥Ò»Ð¾Æ¬¹æÄ£¶ÑÆö£¬Ïò¶àÔª¼Ü¹¹ÐÍ¬ÊÊÅäµÄÕ½ÂÔÐÔ×ªÐÍ¡£Ëæ×ÅÆä¼Ü¹¹³ÖÐøÓÅ»¯Óë³¡¾°ÉøÍ¸£¬Òì¹¹¼ÆËã½«½øÒ»²½É¨Çå¸´ÔÓ³¡¾°ÏÂµÄËãÁ¦ÊÊÅäÕÏ°£¬ÎªAI¼¼Êõ×ßÏòÇ§ÐÐ°ÙÒµÌá¹©¸ü¸ßÐ§¡¢Áé»îµÄÖ§³Å¡£
ËãÁ¦ÓëÄÜºÄÊ§ºâ£¬ÒºÀä¼¼Êõ³ÉAIÊý¾ÝÖÐÐÄ»ù½¨±êÅä
AIËãÁ¦µÄ±¬·¢Ê½Ôö³¤ÓëÄÜÔ´ÏûºÄµÄÊ§ºâÒÑ³ÉÎªÖÆÔ¼²úÒµ·¢Õ¹µÄÖØÒªÃ¬¶Ü¡£¸ù¾ÝIDC²âËã£¬Ô¤¼Æµ½2027Äê£¬AIÊý¾ÝÖÐÐÄÈÝÁ¿µÄ¸´ºÏÄêÔö³¤ÂÊ(CAGR)½«´ïµ½40.5%¡£Óë´ËÍ¬Ê±£¬AIÊý¾ÝÖÐÐÄµÄÄÜÔ´ÏûºÄÔ¤¼Æ½«ÒÔ44.7%µÄCAGRÔö³¤£¬µ½2027Äê´ïµ½146.2Ì«ÍßÊ±(TWh)¡£ÕâÒ»Ê§ºâÌ¬ÊÆÏÂ£¬´«Í³É¢ÈÈ·½°¸ÒÑÄÑÒÔÊÊÅä¸ßÃÜ¶ÈËãÁ¦³¡¾°£¬É¢ÈÈ¼¼ÊõÉý¼¶ÆÈÔÚÃ¼½Þ¡£
ÒºÀä¼¼ÊõÆ¾½èÔ¶³¬·çÀäµÄÉ¢ÈÈÐ§ÂÊ£¬³ÉÎªAIÊý¾ÝÖÐÐÄÄÜÐ§¸ïÃüµÄ¹Ø¼ü¡£Àä°åÊ½ÒºÀä¿É¾«×¼ÌùºÏ¸ß¹¦ÂÊÐ¾Æ¬±íÃæ£¬¿ìËÙ´«µ¼ÈÈÁ¿;½þÃ»Ê½ÒºÀäÔò½«·þÎñÆ÷Õû»ú½þÈë¾øÔµÀäÈ´Òº£¬ÊµÏÖÈ«·½Î»É¢ÈÈ£¬Ð§ÂÊ½Ï·çÀäÌáÉýÊý±¶£¬²¢ÄÜ¼õÉÙ·ç»úÄÜºÄ¡£
ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬ÔÚ2025´÷¶û¿Æ¼¼È«Çò·å»á(DTW)ÉÏ£¬´÷¶û¿Æ¼¼ÍÆ³öÁËÈ«ÐÂµÄ·â±ÕÊ½ºóÃÅÈÈ½»»»Æ÷(eRDHx)ÏµÍ³¡ª¡ªDell PowerCool£¬¿É100%²¶»ñ·þÎñÆ÷ÈÈÁ¿£¬Ö§³Öµ¥»ú¹ñ80kWÎÂË®ÀäÈ´£¬Ïà½Ï±ê×¼ºóÃÅÈÈ½»»»Æ÷½ÚÄÜ´ï60%£¬Ê¹AI/HPC»ú¼ÜÃÜ¶ÈÌáÉý16%ÇÒÎÞÐëÔö¼Ó¹¦ºÄ¡£ÁíÍâ£¬Ê©ÄÍµÂµçÆøÍÆ³öµÄÀä°åÊ½ÒºÀäCDUÏµÍ³£¬Í¬Ñù¾Û½¹AIÊý¾ÝÖÐÐÄ¸ßÃÜ¶ÈÉ¢ÈÈÍ´µã£¬Ö§³Ö¶àÖÖÈÈ½»»»Ä£Ê½£¬¼æ¾ß¸ß¿É¿¿ÐÔ¡¢¸ßÄÜÐ§¡¢Ð¡Õ¼ÓÃ¿Õ¼ä¡¢µÍ×ÜÓµÓÐ³É±¾¼°µÍÔëÒôµÈºËÐÄÓÅÊÆ£¬ÄÜ¹»Îª²»Í¬¹¦ÂÊÃÜ¶ÈµÄÖÇËã³¡¾°Ìá¹©Á¿Éí¶¨ÖÆµÄÖÆÀä½â¾ö·½°¸¡£
ÆÀ¼Û£º×÷ÎªÁ¬½ÓËãÁ¦Ôö³¤ÓëÂÌÉ«¿É³ÖÐøµÄºËÐÄÅ¦´ø£¬ÒºÀä¼¼ÊõÕý´Ó¿ÉÑ¡ÅäÖÃ³ÉÎªAI»ù´¡ÉèÊ©µÄ±êÅä£¬ÍÆ¶¯Êý×Ö¾¼ÃÓëÄÜÔ´µÍÌ¼×ªÐÍÉî¶ÈÐÍ¬£¬ÎªAI²úÒµ¹æÄ£»¯·¢Õ¹ÖþÀÎÄÜÔ´¸ù»ù¡£
ÍøÂç°²È«ÎÊÌâÍ¹ÏÔ£¬ÒÔAI¶Ô¿¹AI¹¹½¨½â¾ö·½°¸
Êý×Ö¾¼ÃÊ±´ú£¬Êý¾ÝÒÑ³ÉÎªÆóÒµºËÐÄ×Ê²ú¡£È»¶ø£¬Éú³ÉÊ½AI¼¼ÊõµÄ¿ìËÙµü´úÔÚ´øÀ´Éú²úÁ¦µÄÍ¬Ê±£¬Ò²½µµÍÁË¹¥»÷ÕßµÄ¼¼ÊõÃÅ¼÷£¬Ê¹¶ñÒâ´úÂë×Ô¶¯»¯Éú³É¡¢µöÓãÓÊ¼þÄâÈË»¯Î±ÔìµÈ¹¥»÷ÐÐÎªµÄÊµÊ©³É±¾´ó·ùÏÂ½µ£¬ÆäÒþ±ÎÐÔ¡¢¾«×¼¶ÈÓë¹æÄ£»¯¹¥»÷ÄÜÁ¦ÏÔÖøÌáÉý¡£
ÔÚ´Ë±³¾°ÏÂ£¬¡°ÒÔAI¶Ô¿¹AI¡±Õý³ÉÎªÈ«Çò¿Æ¼¼ÆóÒµÓë°²È«³§ÉÌµÄ¹²Ê¶¡£ÀýÈç£¬ÔÚISC.AI 2025´ó»áÉÏ£¬360ÕýÊ½ÍÆ³ö´óÄ£ÐÍ°²È«ÎÀÊ¿£¬¾Û½¹½â¾öAI¡°¿É¿¿¡¢¿ÉÐÅ¡¢¿É¿Ø¡¢ÏòÉÆ¡±ºËÐÄÃüÌâ£¬ÏµÍ³ÐÔÆÆ½â¶ñÒâÀûÓÃ¡¢ÄÚÈÝ°²È«¡¢Ä£ÐÍ¡°»Ã¾õ¡±µÈ´óÄ£ÐÍÈ«ÉúÃüÖÜÆÚ°²È«·çÏÕ;Í¬Ê±ÕûºÏ°²È«´óÄ£ÐÍ¡¢°²È«´óÄÔÆ½Ì¨µÈºËÐÄÄÜÁ¦£¬¹¹½¨¡°ÍøÊýÄ£Ò»Ìå»¯¡±°²È«ÔËÓªÆ½Ì¨£¬ÎªÆóÒµÊýÖÇ»¯×ªÐÍÖÐµÄÍøÂç°²È«·À»¤Ìá¹©¶Ëµ½¶ËµÄÏµÍ³ÐÔ½â¾ö·½°¸¡£¶øÔÚ2025Äê6ÔÂ¾Ù°ìµÄCisco LiveÈ«Çò¼¼Êõ·å»áÉÏ£¬Ë¼¿Æ·¢²¼ÁË¹²ÏíÊ½Éú³ÉAIÐ×÷¹¤×÷¿Õ¼äAI Canvas£¬¸Ã²úÆ·×¨ÎªÍøÂç¡¢°²È«¼°ITÍÅ¶Ó´òÔì£¬Ö§³Ö¶à·½ÐÍ¬¿ÉÊÓ»¯·ÖÎöÒ£²âÊý¾Ý£¬¼ÈÄÜ¾«×¼¶¨Î»ÎÊÌâ¸ù±¾ÔÒò¡¢¸ßÐ§ÆÆ½âÍøÂçÆ¿¾±£¬¸üÄÜÊµÏÖÇ±ÔÚ°²È«Â©¶´µÄÖ÷¶¯Ê¶±ðÓëÌáÇ°Ô¤¾¯£¬³ÉÎªÆóÒµ°²È«ÔËÓªµÄ¡°ÖÇÄÜÐ·ÀÖÐÊà¡±¡£
ÆÀ¼Û£ºµ±Ç°£¬ÍøÂç°²È«Õý´Ó±»¶¯·ÀÓùÏòÖ÷¶¯ÃâÒß×ªÐÍ£¬Ö»ÓÐÍ¨¹ýAI¸³ÄÜ¹¹½¨¹¥·À¶ÔµÈµÄ°²È«ÌåÏµ£¬²ÅÄÜÈÃÆóÒµÔÚÏíÊÜ¼¼ÊõºìÀûµÄÍ¬Ê±¹æ±Ü°²È«·çÏÕ¡£
5G-AÉÌÓÃÒ»ÖÜÄê£¬½»³öÓ²ºË´ð¾í
2025ÄêÇ¡·ê5G-Advanced(ÒÔÏÂ¼ò³Æ5G-A)ÉÌÓÃÒ»ÖÜÄê¡£×÷Îª5GÏò6GÑÝ½øµÄ¹Ø¼ü¹ý¶É½×¶Î£¬5G-AÔÚÍøÂçÈÝÁ¿¡¢·åÖµ´«ÊäËÙÂÊ¡¢¶Ëµ½¶ËÊ±ÑÓ¡¢¾«×¼¶¨Î»¾«¶È¼°Á¬½Ó¿É¿¿ÐÔµÈºËÐÄÐÔÄÜÎ¬¶ÈÊµÏÖ¿çÔ½Ê½ÌáÉý¡£
Èý´óÔËÓªÉÌ×÷ÎªÖ÷Á¦¾ü£¬¼ÓËÙÍÆ½øÆä¼¼ÊõÑÐ·¢¡¢²¿ÊðÓëÓ¦ÓÃÂäµØ¡£¾ßÌåÀ´¿´£¬ÖÐ¹úÒÆ¶¯·¢²¼¡°5G-A¡ÁAIÈÚÖÇ´´ÐÂ¡±ÐÐ¶¯¼Æ»®£¬¹¹½¨¡°4A¡±ºËÐÄÐÂÐÍÍøÂçÄÜÁ¦ÌåÏµ£¬Æô¶¯ÔËÓª5G-A¡ÁAI´´ÐÂÖÐÐÄ;ÖÐ¹úµçÐÅÓëÖÐ¹úÁªÍ¨¹²½¨¹²Ïí5G-A»ùÕ¾Ô¼7ÍòÕ¾£¬ÁªºÏ»ªÎª·¢²¼5G-A¡°ÖÇ¾Û´óÉÏÐÐ¡±´´ÐÂ½â¾ö·½°¸£¬½èÖúAIÌáÉýÍøÂçÉÏÐÐÄÜÁ¦;5ÔÂ17ÈÕÃæÏòÈ«¹úÕýÊ½ÉÌÓÃ3µµ199-399Ôª5G-AÌ×²Í;ÖÐ¹úÁªÍ¨ÍÆ³öÍÆ³ö´îÔØAIºÍ5G-A¼¼ÊõµÄÔÆÊÖ»ú£¬ÓëÖÐ¹úµçÐÅÔÚ10¸ö³ÇÊÐ¿ªÕ¹ÊÔÑéµÍ¿ÕÍ¨ÐÅÍøÂç¡£
½ØÖÁÄ¿Ç°£¬ÖÐ¹úÒÑÓÐ300¶à¸ö³ÇÊÐÊµÏÖ5G-A¸²¸Ç£¬30¶à¸öÊ¡·ÝÒÑ·¢²¼5G-AÖ÷Ì×²Í£¬5G-AÓÃ»§ÊýÒÑ³¬¹ý1000Íò£¬ÖÐ¹ú¡¢ÖÐ¶«µÈÇøÓò¶à¸öÔËÓªÉÌÒÑÍÆ³ö¸ß¶ËÆ·ÅÆ»ÀÐÂ¼Æ»®£¬»ý¼«Ì½Ë÷5G-AÌåÑé¾ÓªÐÂ¼ÛÖµÌåÏµ¡£
ÆÀ¼Û£ºµ±Ç°£¬¸²¸Ç³ÇÊÐ¹ã¡¢ÓÃ»§¹æÄ£Í»ÆÆÇ§Íò¡¢¸ß¶ËÆ·ÅÆ»ÀÐÂµÈ³É¹û£¬ËµÃ÷5G-AÕý´Ó¼¼ÊõÑéÖ¤×ßÏòÌåÑé¾ÓªÓë¼ÛÖµÍÚ¾òµÄÐÂ½×¶Î¡£¸üÉî²ã¿´£¬5G-AµÄÊµ¼ùÖØËÜÁËÐÐÒµÂß¼£ºÒ»·½ÃæÊµÏÖÍ¨ÐÅÓëAI¡¢ÔÆ¼ÆËãµÄÉî¶ÈñîºÏ£¬Îª¹¤Òµ»¥ÁªÍø¡¢µÍ¿Õ¾¼ÃµÈÁìÓòÖþÀÎ¸ß¿É¿¿¡¢µÍÊ±ÑÓµ××ù;ÁíÒ»·½ÃæÌ½Ë÷³ö¼¼Êõ¼ÛÖµÏòÉÌÒµ¼ÛÖµ×ª»¯µÄÇåÎúÂ·¾¶¡£
ÐÅ´´²úÒµ¸ß¶Ë»¯Ô¾Ç¨£º´Ó°²È«¿É¿Øµ½¼ÛÖµ´´Ôì
ÐÅ´´²úÒµÒÑ½øÈë¹æÄ£»¯ÂäµØÓëÈ«²úÒµÁ´Éî»¯´´ÐÂµÄ¹Ø¼ü½×¶Î£¬ºËÐÄ¼¼Êõ³ÖÐøÍ»ÆÆ£¬ÉúÌ¬ÊÊÅäÔ½·¢³ÉÊì¡£
2025ÄêÒÀÈ»²»¶ÏÓ¿ÏÖºËÐÄÈíÓ²¼þ¼¼ÊõÍ»ÆÆÓë²úÆ·µü´ú£¬Èçº£¹âC86¼Ü¹¹¿ÉÎÞ·ì¼æÈÝ¹ìµÀ½»Í¨ÐÐÒµ¹ã·ºÊ¹ÓÃµÄx86ÉúÌ¬Èí¼þ£¬ÏÔÖø½µµÍÁË¹ú²ú»¯¹ý³ÌÖÐµÄ¡°ÏµÍ³ÖØ¹¹¡¢Èí¼þÖØÐ´¡±µÄ¼¼ÊõÃÅ¼÷ÓëÇ¨ÒÆ³É±¾£¬ÊµÏÖÒµÎñÏµÍ³µÄÆ½»¬Ç¨ÒÆÓëÎÞÓÇ¹ý¶É;÷è÷ëÈí¼þÕýÊ½·¢²¼ÒøºÓ÷è÷ë²Ù×÷ÏµÍ³V11£¬»ùÓÚ6.6ÄÚºË¹¹½¨£¬°üÀ¨È«ÐÂÌåÑé¡¢ÖÇÄÜºÃÓÃµÄ×ÀÃæ²Ù×÷ÏµÍ³ºÍÖÇËãÊ¹ÄÜ¡¢ÎÈ¶¨°²È«µÄ·þÎñÆ÷²Ù×÷ÏµÍ³£¬¾ßÓÐÈ«ÐÂ¶¨ÒåµÄ¼Ü¹¹¡¢ÖÇÄÜºÃÓÃµÄÌåÑé¡¢È«Óò¿É¿ØµÄ°²È«ºÍÔÉú¿ª·ÅµÄÉúÌ¬;Õ×Ð¾ÔÚ9ÔÂ29ÈÕ¹«²¼ÁË¿ªÊ¤KH-50000ÏµÁÐ·þÎñÆ÷´¦ÀíÆ÷µÄ¸ü¶à¹æ¸ñÏ¸½Ú¡£×÷ÎªÒ»¿î¸ß¹æ¸ñ·þÎñÆ÷´¦ÀíÆ÷£¬KH-50000Æ¾½è¸ü¸ßµÄ¼ÆËãÃÜ¶È¡¢È«ÃæÉý¼¶µÄ¸ßËÙIO¡¢¸üÇ¿µÄ¶àÂ·À©Õ¹ÄÜÁ¦µÈÌØµã£¬ÔÚ²¢ÐÐ¼ÆËã¡¢Êý¾Ý´¦Àí¡¢Òì¹¹Ó²¼þÀ©Õ¹¡¢AIËã·¨Ö§³ÖºÍÄ£ÐÍ²¿ÊðµÈ·½ÃæÌá¹©¸üÈ«ÃæµÄÖ§³Å£¬Âú×ãÈË¹¤ÖÇÄÜ¡¢ÔÆ¼ÆËã¡¢Êý¾ÝÖÐÐÄ¡¢´ó¹æÄ£´æ´¢µÈºËÐÄÓ¦ÓÃÐèÇó¡£
ÆÀ¼Û£ºÐÅ´´²úÒµµÄÅî²ª·¢Õ¹£¬²»½öÊÇÖÐ¹ú¿Æ¼¼²úÒµ×ÔÖ÷×ÔÇ¿µÄ±ØÈ»Ñ¡Ôñ£¬¸üÊÇ±£ÕÏ¹ú¼ÒÊý×Ö°²È«¡¢ÍÆ¶¯¾¼Ã¸ßÖÊÁ¿·¢Õ¹µÄºËÐÄÖ§³Å¡£Æä·¢Õ¹Â·¾¶ÒÑ´Ó¡°Îª°²È«¶øÌæ´ú¡±ÂõÏò¡°Îª´´ÐÂ¶ø·¢Õ¹¡±£¬ÕýÒÔÇ¿¾¢µÄÔö³¤¶¯Á¦ºÍ³ÖÐøµÄ¼¼ÊõÍ»ÆÆ£¬³ÉÎªÖØËÜ¿Æ¼¼²úÒµ¸ñ¾ÖµÄÖØÒªÁ¦Á¿¡£
Ð´ÔÚ×îºó£º
Õ¾ÔÚ2025ÄêµÄÊ±¼ä½Úµã»ØÍû£¬ÎÒÃÇ¿´µ½µÄ²»½öÊÇ¼¼Êõµü´úµÄËÙ¶È£¬¸üÊÇ²úÒµÉý¼¶µÄÉî¶ÈÓë¾¼Ã×ªÐÍµÄÁ¦¶È¡£±¾ÎÄËùÁÐ¾ÙµÄ£¬½öÊÇÆäÖÐÒ»²¿·Ö¹Ø¼üÂöÂç¡£¿ÉÒÔ¿Ï¶¨µÄÊÇ£¬Ëæ×Å¼¼ÊõµÄ³ÖÐøµü´ú£¬´´ÐÂµÄ´¥½ÇÒ²½«ÑÓÉìÖÁ¾¼ÃÉç»áµÄÃ¿Ò»¸ö½ÇÂä¡£
