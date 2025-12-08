¿Æ¼¼ËÙµÝ£º¹È¸è¼Æ»®2027ÄêÉú²ú³¬500Íò¸öTPU 10ÔÂ°ëµ¼ÌåÏúÊÛ¶îÍ¬±È¼¤Ôö33%
¡¾Ìì¼«ÍøÆóÒµÆµµÀ¡¿2025Äê12ÔÂ8ÈÕÏûÏ¢£¬×òÒ¹½ñ³¿£¬¿Æ¼¼È¦¶¼·¢ÉúÁËÄÄÐ©´óÊÂ£¿ÐÐÒµ´ó¿§Å×³öÁËÄÄÐ©ÐÂµÄ¹Ûµã£¿ ¡¶¿Æ¼¼ËÙµÝ¡·¼´¿ÌÎªÄúÊáÀí¹Ø¼ü×ÊÑ¶£º
¹ú¼ÒÍøÐÅ°ì¾Í¡¶ÍøÂçÊý¾Ý°²È«·çÏÕÆÀ¹À°ì·¨(Õ÷ÇóÒâ¼û¸å)¡·¹«¿ªÕ÷ÇóÒâ¼û
Îª¹æ·¶ÍøÂçÊý¾Ý°²È«·çÏÕÆÀ¹À»î¶¯£¬±£ÕÏÍøÂçÊý¾Ý°²È«£¬´Ù½øÍøÂçÊý¾ÝÒÀ·¨ºÏÀíÓÐÐ§ÀûÓÃ£¬¹ú¼Ò»¥ÁªÍøÐÅÏ¢°ì¹«ÊÒÆð²ÝÁË¡¶ÍøÂçÊý¾Ý°²È«·çÏÕÆÀ¹À°ì·¨(Õ÷ÇóÒâ¼û¸å)¡·£¬ÏÖÏòÉç»á¹«¿ªÕ÷ÇóÒâ¼û¡£Õ÷ÇóÒâ¼û¸åÌá³ö£¬´¦ÀíÖØÒªÊý¾ÝµÄÍøÂçÊý¾Ý´¦ÀíÕßÓ¦µ±Ã¿Äê¶È¶ÔÆäÍøÂçÊý¾Ý´¦Àí»î¶¯¿ªÕ¹·çÏÕÆÀ¹À¡£ÖØÒªÊý¾Ý°²È«×´Ì¬·¢ÉúÖØ´ó±ä»¯¿ÉÄÜ¶ÔÊý¾Ý°²È«Ôì³É²»ÀûÓ°ÏìµÄ£¬Ó¦¼°Ê±¶Ô·¢Éú±ä»¯¼°ÆäÓ°ÏìµÄ²¿·Ö¿ªÕ¹·çÏÕÆÀ¹À¡£¹ÄÀø´¦ÀíÒ»°ãÊý¾ÝµÄÍøÂçÊý¾Ý´¦ÀíÕßÖÁÉÙÃ¿3Äê¿ªÕ¹Ò»´Î·çÏÕÆÀ¹À¡£(36ë´)
Í¨¹ý²îÒì»¯·çÏÕ¹Ü¿ØºÍÈ«Á÷³Ì¹æ·¶£¬ÎªÍøÂçÊý¾Ý°²È«Ìá¹©ÁËÏµÍ³ÐÔ·À»¤¡£ÆäÖØÒªÊý¾ÝÑÏ¹Ü¡¢Ò»°ãÊý¾ÝÒýµ¼µÄ·Ö¼¶²ßÂÔ£¬¼È±£ÕÏÁË¹ú¼Ò°²È«£¬ÓÖÎªÊý×Ö¾¼Ã·¢Õ¹Ô¤ÁôÁË¿Õ¼ä£¬ÌåÏÖÁË°²È«Óë·¢Õ¹²¢ÖØµÄÖÎÀíË¼Â·¡£
¹È¸è¼Æ»®µ½2027ÄêÉú²ú³¬¹ý500Íò¸öTPUÒÔÔö¼Ó¹©Ó¦
¹È¸è¼Æ»®µ½2027ÄêÉú²ú³¬¹ý500Íò¸öTPUÒÔÔö¼Ó¹©Ó¦¡£(²ÆÁªÉç)
°Ù¶È¼¯ÍÅ£ºÕýÆÀ¹À·Ö²ðÀ¥ÂØÐ¾¶ÀÁ¢ÉÏÊÐ£¬²»±£Ö¤·Ö²ð¼°ÉÏÊÐ½«»á½øÐÐ
°Ù¶È¼¯ÍÅ12ÔÂ7ÈÕÔÚ¸Û½»Ëù¹«¸æ£¬ÓÐÃ½Ìå±¨µÀ¹«Ë¾Äâ·Ö²ð·ÇÈ«×Ê¸½Êô¹«Ë¾À¥ÂØÐ¾(±±¾©)¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾½øÐÐ¶ÀÁ¢ÉÏÊÐ¡£¹«Ë¾½÷´Ë³ÎÇå£¬Ä¿Ç°Õý¾ÍÄâÒé·Ö²ð¼°ÉÏÊÐ½øÐÐÆÀ¹À¡£ÌÈ½øÐÐÄâÒé·Ö²ð¼°ÉÏÊÐ£¬½«Ðë¾Ïà¹Ø¼à¹ÜÉóÅú³ÌÐò£¬¶ø¹«Ë¾²¢²»±£Ö¤ÄâÒé·Ö²ð¼°ÉÏÊÐ½«»á½øÐÐ¡£(36ë´)
»ú¹¹£º10ÔÂÈ«Çò°ëµ¼ÌåÏúÊÛ¶îÍ¬±È¼¤Ôö33%£¬×Ü¶î´ï713ÒÚÃÀÔª
¾ÝÃÀ¹ú°ëµ¼ÌåÐÐÒµÐ»á(SIA)µÄ×îÐÂÊý¾Ý£¬10ÔÂÈ«Çò°ëµ¼ÌåÏúÊÛ¶îÍ¬±È¼¤Ôö33%£¬×Ü¶î´ï713ÒÚÃÀÔª(Ô¼ºÏÈËÃñ±Ò5040ÒÚÔª)£¬ÆäÖÐDRAM(¶¯Ì¬Ëæ»ú´æÈ¡´æ´¢Æ÷)ÏúÊÛ¶îÍ¬±ÈìÉý90%¡£·ÖÎöÈÏÎª£¬Õâ±³ºóµÄ×î´óÖúÍÆÁ¦ÊÇ£¬ÈË¹¤ÖÇÄÜ(AI)ÍÆ¶¯ÐèÇó¼¤Ôö£¬´óÁ¿ÐÐÒµ²úÄÜ×ªÏòÓÃÓÚAI¼ÓËÙÆ÷µÄ¸ß´ø¿íÄÚ´æ(HBM)£¬µ¼ÖÂÓÃÓÚ±ê×¼DRAMºÍ3D NANDµÄ¾§Ô²²ú³ö¼õÉÙ¡£µ±Ç°È«ÇòAI»ù´¡ÉèÊ©½¨ÉèÈÈ³±ÕýÔÚÔì³É´æ´¢Ð¾Æ¬µÈ¹Ø¼üÍ¶ÈëÆ·¶ÌÈ±£¬»ò½«ÍÆ¶¯2026ÄêDRAM¾ù¼Û³ÖÐøÉÏÕÇ¡£Counterpoint ResearchÔ¤¼Æ£¬ÏÈ½øºÍ´«Í³´æ´¢Ð¾Æ¬¼Û¸ñ½«ÔÚ2026Äê³õ¿ÉÄÜÔÙÕÇ20%¡£(¸ñÂ¡»ãAPP)
ÃÀÍÅÐû²¼¿ªÔ´LongCat-ImageÍ¼ÏñÉú³ÉÄ£ÐÍ
ÃÀÍÅLongCatÍÅ¶ÓÕýÊ½·¢²¼²¢¿ªÔ´LongCat-ImageÄ£ÐÍ£¬²ÎÊý¹æÄ£Îª6B¡£(36ë´)
MetaÍÆ³ÙPhoenix»ìºÏÏÖÊµÑÛ¾µÖÁ2027Äê·¢²¼£¬³ÆÁ¦Çó¡°ÍêÉÆÏ¸½Ú¡±
Meta½«´úºÅ¡°Phoenix¡±µÄ»ìºÏÏÖÊµÑÛ¾µ·¢²¼Ê±¼äÍÆ³ÙÖÁ2027Äê£¬Ä¿µÄÊÇ¡°ÍêÉÆÏ¸½Ú¡±¡£Ò»·ÝÄÚ²¿±¸ÍüÂ¼Ìáµ½£¬¹«Ë¾ÐèÒª¡°´Ï¢¿Õ¼ä¡±£¬ÒòÎªÏ£ÍûÍÆ³öÒ»¿î¡°ÍêÈ«´òÄ¥³ÉÊì¡±µÄÉè±¸¡£Óë´ËÍ¬Ê±£¬Meta»¹ÔÚÑÐ·¢ÏÂÒ»´úQuestÍ·ÏÔ£¬ÒÔ¼°´úºÅ¡°Malibu 2¡±µÄ¿É´©´÷Éè±¸¡£(ÐÂÀË²Æ¾)
ÖÐÐÅ½¨Í¶£ºAI´óÄ£ÐÍÓëÓ¦ÓÃ³ÖÐø·¢Õ¹ ³ÖÐøÍÆ¼öAIËãÁ¦°å¿é
12ÔÂ8ÈÕÏûÏ¢£¬ÖÐÐÅ½¨Í¶Ö¸³ö£¬DeepSeek V3.2·¢²¼£¬Ç¿»¯AgentÄÜÁ¦¡£¶¹°üÓëÖÐÐËÍ¨Ñ¶ºÏ×÷ÍÆ³öÊ×¿î¹¤³ÌÑù»ú£¬Ö§³Ö¶¹°üÊÖ»úÖúÊÖ£¬Ì½Ë÷ÊÖ»úAI Agent¡£AI´óÄ£ÐÍÈÔÔÚ³ÖÐøµü´ú£¬´ó¾ÖÎ´¶¨£¬AIÓ¦ÓÃÒ²ÔÚ³ÖÐø·¢Õ¹£¬²»ÂÛÊÇÊÖ»ú»¹ÊÇÑÛ¾µ£¬¶¼¿ÉÄÜÒý·¢½×¶ÎÐÔÐÐÇé£¬ÖµµÃ³ÖÐø¹Ø×¢¡£½üÆÚ£¬AI²úÒµÁ´´ß»¯²»¶Ï£¬°üÀ¨¹È¸èÐÂÄ£ÐÍÐÔÄÜ´ó·ùÌáÉý¼°TPUµÄ½ÏÇ¿ÄÜÁ¦¡¢DeepSeek V3.2·¢²¼¡¢ÑÇÂíÑ··¢²¼Trainium3¡¢Ä¦¶ûÏß³ÌÉÏÊÐÊÐ³¡Õ¹ÏÖ³öµÄ¸ß²ÎÓëÈÈÇéµÈ£¬Í¬Ê±¸ü¶à¹«Ë¾°üÀ¨Ó¢Î°´ï¡¢°¢Àï¡¢AMDµÈ·ñÈÏAIÅÝÄµÄ¹Ûµã£¬¾ùÕ¹ÏÖÁËAIµÄÁ¼ºÃ·¢Õ¹Ç°¾°¡£³ÖÐøÍÆ¼öAIËãÁ¦°å¿é¡£¹¤ÐÅ²¿Á¿×ÓÐÅÏ¢±ê×¼»¯¼¼ÊõÎ¯Ô±»á³ï½¨·½°¸¹«Ê¾¡£Á¿×Ó¿Æ¼¼×÷Îª¹ú¼ÒÖØµã²¼¾ÖµÄÎ´À´²úÒµ£¬³ÐÔØ×Å³ÉÎªÐÂ¾¼ÃÔö³¤µãµÄÖØÈÎ£¬½¨ÒéÖØµã¹Ø×¢Ï¡ÊÍÖÆÀä»ú¡¢µÍÎÂÍ¬ÖáÏßÀÂµÈ»·½Ú¡£(²ÆÁªÉç)
ÌÚÑ¶»ìÔª2.0ÉÏÏß
12ÔÂ5ÈÕ£¬ÌÚÑ¶»ìÔªÐû²¼£¬×îÐÂ°æÓïÑÔÄ£ÐÍTencent HY 2.0 ThinkºÍTencent HY 2.0 InstructÕýÊ½·¢²¼¡£HY 2.0²ÉÓÃ»ìºÏ×¨¼Ò(MoE)¼Ü¹¹£¬×Ü²ÎÊý406B£¬¼¤»î²ÎÊý32B£¬Ö§³Ö256KÉÏÏÂÎÄ´°¿Ú¡£Ïà±ÈÉÏÒ»°æ±¾(Hunyuan-T1-20250822)Ä£ÐÍ£¬HY 2.0 ThinkÏÔÖø¸Ä½øÁËÔ¤ÑµÁ·Êý¾ÝºÍÇ¿»¯Ñ§Ï°²ßÂÔ¡£(36ë´)
»ìÔªHY2.0ÊÇÌÚÑ¶ÔÚ´óÄ£ÐÍÁìÓòµÄÒ»´ÎÔúÊµÉý¼¶£¬ÔÚ¼¼ÊõÓÅ»¯ºÍ³¡¾°ÂäµØ²ãÃæ¶¼½»³öÁËÁÁÑÛ´ð¾í£¬Îª×ÔÉíÉúÌ¬Ó¦ÓÃºÍÐÐÒµÖÇÄÜ»¯×ªÐÍÌá¹©ÁËÓÐÁ¦Ö§³Å¡£
