IDC：预计2029年中国加速服务器市场规模将超1400亿美元

【天极网企业频道】10月10日消息，据IDC发布的《中国半年度加速计算市场(2025上半年)跟踪》报告显示，2025上半年中国加速服务器市场规模达到160亿美元，同比2024上半年增长超过一倍。IDC预计，到2029年，中国加速服务器市场规模将超过1,400亿美元。

IDC指出，2025上半年，从厂商销售额看，浪潮、新华三、联想位居前三，占据了近50%的市场份额;从服务器出货台数角度看浪潮、新华三、宁畅居前三名，占有约43%的市场份额;从行业看，互联网依然是最大的采购行业，占整体加速服务器市场近69%的份额，此外金融、教育、运营商和医疗健康等多数行业均有超过一倍以上的增涨。

另外，2025上半年中国加速芯片的市场规模达到超过190万张。其中，从加速技术角度来看，非GPU卡的需求持续增长，政策的支持力度也在不断加大，其增长速度远超GPU，占据30%的市场份额;从品牌角度来看，本土芯片品牌进一步得到普及，约占整个市场份额的35%。

IDC中国AI基础架构分析师杜昀龙认为，中国AI加速服务器市场正在经历规模扩张和本土替代的阶段。在高端算力效能与生态成熟度上仍需突破。未来竞争焦点将从单芯片性能转向系统能效比、开放生态协同和绿色算力成本控制。行业需避免低水平重复建设，通过技术协同与标准优化提升国际竞争力。