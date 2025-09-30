华为任命余承东为IRB主任：任正非亲自签发，为加速公司在AI领域发展

【天极网企业频道】9月29日消息，华为公司任命余承东为公司产品投资评审委员会(IRB)主任，任命文件由任正非亲自签发。

根据华为官网公布的信息，余承东出生于1969年，毕业于清华大学，硕士。1993年加入华为，历任3G产品总监、无线产品行销副总裁、无线产品线总裁、欧洲片区总裁、战略与Marketing总裁、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU董事长等。现任华为常务董事、终端BG董事长。



华为常务董事、终端BG董事长余承东

也就是说，余承东仍继续执掌华为终端、鸿蒙智行等业务。

至于产品投资评审委员会(IRB)是华为公司高层决策机构，专注于评估投资方向、分配资源并对商业成功负责。简单来说就是负责判断方向、项目立项、管理预算、把控风险等重要职能。

据消息人士透露，此次对余承东的任命目的很明确，就是将AI置于未来十年发展的核心地位，通过IRB机制确保战略资源向AI高强度倾斜，加速华为在AI领域的发展，取得更大突破和更卓越的成绩。

由余承东担此大任有两点很关键。在华为任职期间，从带队打造华为主力GSM产品、研发出第四代基站，到打造华为终端品牌构筑如今繁荣的终端生态，以及带领鸿蒙智行进军汽车市场，证明余承东具备丰富技术商业化的成功经验。其次，余承东有极强战略执行力，攻坚克难有目共睹。

这些能力对于推动华为在AI芯片、大模型、智能汽车等关键市场取得突破意义重大，也有助于加速AI技术落地应用，实现普惠行业及用户。