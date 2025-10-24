【天极网企业频道】10月23日摩尔线程公布消息，日前国家信息中心与摩尔线程在北京举行了战略合作协议签约仪式。根据合作协议内容，双方将本着平等合作、互惠互利、友好协商的原则，依托各自资源及优势，积极落实国家关于新型基础设施建设的重大部署，在算力领域前瞻性研究、算力产业生态培育、算力网共性技术研发等方面开展全方位合作，共同推进全国一体化算力网体系建设，助力数字经济高质量发展。

国家信息中心主任徐强对摩尔线程在GPU核心技术攻关、智算产品研发及国产开源生态发展等方面取得的成绩给予了充分肯定，强调了双方战略合作的重要意义。他指出，国家信息中心长期深耕于算力基础设施、人工智能等领域，在算力资源优化布局、标准编制等方面开展了很多前瞻性研究。希望双方以此次战略合作为契机，进一步发挥政策研究、技术创新和产业生态优势，携手推动GPU技术自主创新和算力高质量发展，为我国数字经济发展注入澎湃动能。

摩尔线程创始人、董事长兼首席执行官张建中对国家信息中心长期以来对摩尔线程的支持表示感谢，并介绍了摩尔线程在GPU芯片设计、智能算力基础设施建设及国产开源生态繁荣等方面的战略布局和创新实践。他表示，人工智能作为确定性发展方向，其底层算力需求将呈现指数级增长，为国产芯片产业带来巨大机遇。期待与国家信息中心深化合作，建立常态化交流机制，聚焦具体应用场景，强化思想碰撞与成果落地。



国家信息中心副主任周民与摩尔线程联合创始人兼首席运营官周苑代表双方签署战略合作协议

国家信息中心大数据发展部副主任魏颖及有关同志出席签约活动。