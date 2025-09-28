摩尔线程通过上交所上市审核 即将见证“国产GPU第一股”

【天极网企业频道】据报道，摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司首发申请于9月26日成功通过上交所上市审核委员会会议审议。这也预示着“国产GPU第一股”即将诞生。

根据摩尔线程9月初更新的科创板IPO招股说明书显示，2025年上半年，该公司实现营业收入7.02亿元，归母净利润-2.71 亿元，公司预计最早可于2027年实现合并报表盈利。摩尔线程本次发行并上市的募集资金将应用于摩尔线程新一代自主可控 AI 训推一体芯片研发项目、摩尔线程新一代自主可控图形芯片研发项目、摩尔线程新一代自主可控 AI SoC 芯片研发项目及补充流动资金

招股说明书中提到，自2020年公司成立，摩尔线程以自主研发的全功能 GPU 为核心，致力于为AI、数字孪生、科学计算等高性能计算领域提供计算加速平台。公司已成功推出四代 GPU 架构，并拓展出覆盖 AI 智算、云计算和个人智算等应用领域的计算加速产品矩阵。

前不久，摩尔线程还发布并开源了大模型分布式训练仿真工具SimuMax v1.0。据悉SimuMax是一款专为大语言模型(LLM)分布式训练负载设计的仿真模拟工具，可为从单卡到万卡集群提供仿真支持。