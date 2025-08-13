ÄúÏÖÔÚµÄÎ»ÖÃ£º Ìì¼«Íø > ÆóÒµ

 ¹«ÖÚºÅ ÅÅÐÐ°ñ ·¢²¼»á

ÌÚÑ¶·¢²¼Q2²Æ±¨£ºÑÐ·¢Í¶Èë³¬200ÒÚÔªÍ¬±ÈÔö³¤17%£¬ÓªÊÕ1845ÒÚÔª

2025-08-13 17:23:46 ×÷Õß£º¸ßÖ¾Î°

  • +1 ÄãÔÞ¹ýÁË

  ¡¾Ìì¼«ÍøÆóÒµÆµµÀ¡¿8ÔÂ13ÈÕÏûÏ¢£¬ÌÚÑ¶¿Ø¹É(00700.HK)½ñÈÕ¹«²¼2025ÄêµÚ¶þ¼¾¶È²Æ±¨¡£²Æ±¨ÏÔÊ¾£¬ÌÚÑ¶µÚ¶þ¼¾¶ÈÓªÊÕÍ¬±ÈÔö³¤15%£¬´ïµ½1845ÒÚÔª;¾­ÓªÀûÈó(Non-IFRS)692.5ÒÚÔª£¬Í¬±ÈÔö³¤18%¡£

  ÖµµÃ¹Ø×¢µÄÊÇ£¬¸Ã¼¾¶ÈÌÚÑ¶ÑÐ·¢Í¶Èë´ï202.5ÒÚÔª£¬Í¬±ÈÔö³¤17%£¬ÍÆ¶¯AI¼¼Êõ·¢Õ¹¼°Ó¦ÓÃ£¬Ê¹ÄÜAI¼¼Êõ´øÀ´µÄÐ§Òæ¼ÓËÙÏÔÏÖ¡£

  AI¸ßÍ¶Èë±³¾°ÏÂ£¬ÌÚÑ¶Í¨¹ýÊý¾ÝÔöÇ¿ÓëºÏ³É¼¼Êõ£¬ÌáÉýÁËÊý¾ÝµÄÖÊÁ¿Óë¶àÑùÐÔ£¬²¢Í¨¹ý¸üÓÐÐ§µÄÔ¤ÑµÁ·ÓëºóÑµÁ·À©Õ¹£¬ÔöÇ¿ÁË»ìÔªµÄ»ù´¡Ä£ÐÍÄÜÁ¦¡£»ù´¡Ä£ÐÍÄÜÁ¦ÌáÉý´ø¶¯¡°»ìÔª¼Ò×å¡±³ÖÐø×³´ó£¬ÓÈÆäÌÚÑ¶»ìÔª3DÄ£ÐÍÈ¡µÃÏµÁÐÍ»ÆÆ£¬°üÀ¨·¢²¼»ìÔª 3D v2.5¡¢ÍÆ³öÊ×¸öÃÀÊõ¼¶3DÉú³É´óÄ£ÐÍ£¬¿ªÔ´»ìÔª 3D v2.1ºÍ3DÊÀ½çÉú³ÉÄ£ÐÍ1.0µÈ¡£Ä¿Ç°£¬»ìÔª3DÏµÁÐÄ£ÐÍÉçÇøÏÂÔØÁ¿ÀÛ¼Æ³¬¹ý230Íò£¬Ô½À´Ô½¶àµÄÓÎÏ·¿ª·¢Õß¡¢3D´òÓ¡ÆóÒµ¼°×¨ÒµÉè¼ÆÊ¦²ÉÓÃ»ìÔª3DÄ£ÐÍÀ´Éú³ÉÊý×Ö×Ê²ú¡£ 

ÌÚÑ¶·¢²¼Q2²Æ±¨£ºÑÐ·¢Í¶Èë³¬200ÒÚÔªÍ¬±ÈÔö³¤17%£¬ÓªÊÕ1845ÒÚÔª

  Ä¿Ç°ÌÚÑ¶AIÓ¦ÓÃÕýÔÚ¼ÓËÙÂäµØ¡£Ôª±¦ÊµÏÖËÑË÷¡¢ÎÄµµÀí½âºÍÍ¼Ïñ´¦ÀíµÈºËÐÄÄÜÁ¦Éý¼¶£¬²¢ÐÂÔöÊÓÆµºÅ½â¶Á¹¦ÄÜ£¬Éî¶ÈÈÚÈëÎ¢ÐÅ¡¢QQµÈ³¡¾°;ima¡¢QQä¯ÀÀÆ÷µÈ¹¤¾ß³ÖÐøµü´ú£¬Î¢ÐÅAI¹¦ÄÜ¾ØÕó²»¶Ï·á¸»£¬ÍÆ¶¯¡°ºÃÓÃµÄAI¡±Ïò¶àÈ¦²ãÓÃ»§ÉøÍ¸¡£

  ¾ßÌåµ½ÒµÎñ·½Ãæ£ºÔöÖµ·þÎñÒµÎñµÚ¶þ¼¾¶ÈÊÕÈë´ï914ÒÚÔª£¬Í¬±ÈÔö³¤16%£¬ÆäÖÐ¹ú¼ÊÊÐ³¡ÓÎÏ·ÊÕÈë188ÒÚÔª£¬Í¬±ÈÔö·ù×î¸ß´ïµ½35%;ÓªÏú·þÎñÒµÎñÊÕÈë358ÒÚÔª£¬Í¬±ÈÔö³¤20%;½ðÈÚ¿Æ¼¼¼°ÆóÒµ·þÎñÒµÎñµÚ¶þ¼¾¶ÈÊÕÈëÍ¬±ÈÔö³¤10%£¬´ïµ½555ÒÚÔª¡£

¾ÛºÏ±êÇ©£º
Ïà¹Ø²úÆ·
ÍøÓÑÆÀÂÛ
·¢²¼
Ïà¹ØÍÆ¼ö
Ïà¹ØÎÄÕÂ
±¾ÖÜÈÈÃÅ

ÈÈÃÅ±êÇ©

¸ßÖ¾Î°

×îÐÂ×ÊÑ¶

ÌÚÑ¶Q2²Æ±¨£ºÑÐ·¢Í¶ÈëÔö³¤17%

ÈÈÃÅÊÓÆµ

È«ÐÂÌ¹¿Ë500 ¿É³Ç¿ÉÒ°

ÐÂÆ·ÆÀ²â

¸»Ê¿Apeos C3567¶à¹¦ÄÜ»úÆÀ²â
ÈÈÃÅ²úÆ·ÅÅÐÐ°ñ
±à¼­ÍÆ¼öÅÅÐÐ°ñ
¹ØÓÚÎÒÃÇ|About us|Ìì¼«·þÎñ|Ìì¼«¶¯Ì¬|¼ÓÈëÎÒÃÇ|ÍøÕ¾µØÍ¼|ÍøÕ¾ÂÉÊ¦|ÓÑÇéºÏ×÷|RSS¶©ÔÄ|Òâ¼û·´À¡
ÓåB2-20030003Copyright (C) 1999-2022 Yesky.com, All Rights Reserved °æÈ¨ËùÓÐ Ìì¼«÷È¿Í
X
µÚÈý·½ÕËºÅµÇÂ¼
  • Î¢²©ÈÏÖ¤µÇÂ¼
  • QQÕËºÅµÇÂ¼
  • Î¢ÐÅÕËºÅµÇÂ¼