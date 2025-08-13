ÌÚÑ¶·¢²¼Q2²Æ±¨£ºÑÐ·¢Í¶Èë³¬200ÒÚÔªÍ¬±ÈÔö³¤17%£¬ÓªÊÕ1845ÒÚÔª
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«ÍøÆóÒµÆµµÀ¡¿8ÔÂ13ÈÕÏûÏ¢£¬ÌÚÑ¶¿Ø¹É(00700.HK)½ñÈÕ¹«²¼2025ÄêµÚ¶þ¼¾¶È²Æ±¨¡£²Æ±¨ÏÔÊ¾£¬ÌÚÑ¶µÚ¶þ¼¾¶ÈÓªÊÕÍ¬±ÈÔö³¤15%£¬´ïµ½1845ÒÚÔª;¾ÓªÀûÈó(Non-IFRS)692.5ÒÚÔª£¬Í¬±ÈÔö³¤18%¡£
ÖµµÃ¹Ø×¢µÄÊÇ£¬¸Ã¼¾¶ÈÌÚÑ¶ÑÐ·¢Í¶Èë´ï202.5ÒÚÔª£¬Í¬±ÈÔö³¤17%£¬ÍÆ¶¯AI¼¼Êõ·¢Õ¹¼°Ó¦ÓÃ£¬Ê¹ÄÜAI¼¼Êõ´øÀ´µÄÐ§Òæ¼ÓËÙÏÔÏÖ¡£
AI¸ßÍ¶Èë±³¾°ÏÂ£¬ÌÚÑ¶Í¨¹ýÊý¾ÝÔöÇ¿ÓëºÏ³É¼¼Êõ£¬ÌáÉýÁËÊý¾ÝµÄÖÊÁ¿Óë¶àÑùÐÔ£¬²¢Í¨¹ý¸üÓÐÐ§µÄÔ¤ÑµÁ·ÓëºóÑµÁ·À©Õ¹£¬ÔöÇ¿ÁË»ìÔªµÄ»ù´¡Ä£ÐÍÄÜÁ¦¡£»ù´¡Ä£ÐÍÄÜÁ¦ÌáÉý´ø¶¯¡°»ìÔª¼Ò×å¡±³ÖÐø×³´ó£¬ÓÈÆäÌÚÑ¶»ìÔª3DÄ£ÐÍÈ¡µÃÏµÁÐÍ»ÆÆ£¬°üÀ¨·¢²¼»ìÔª 3D v2.5¡¢ÍÆ³öÊ×¸öÃÀÊõ¼¶3DÉú³É´óÄ£ÐÍ£¬¿ªÔ´»ìÔª 3D v2.1ºÍ3DÊÀ½çÉú³ÉÄ£ÐÍ1.0µÈ¡£Ä¿Ç°£¬»ìÔª3DÏµÁÐÄ£ÐÍÉçÇøÏÂÔØÁ¿ÀÛ¼Æ³¬¹ý230Íò£¬Ô½À´Ô½¶àµÄÓÎÏ·¿ª·¢Õß¡¢3D´òÓ¡ÆóÒµ¼°×¨ÒµÉè¼ÆÊ¦²ÉÓÃ»ìÔª3DÄ£ÐÍÀ´Éú³ÉÊý×Ö×Ê²ú¡£
Ä¿Ç°ÌÚÑ¶AIÓ¦ÓÃÕýÔÚ¼ÓËÙÂäµØ¡£Ôª±¦ÊµÏÖËÑË÷¡¢ÎÄµµÀí½âºÍÍ¼Ïñ´¦ÀíµÈºËÐÄÄÜÁ¦Éý¼¶£¬²¢ÐÂÔöÊÓÆµºÅ½â¶Á¹¦ÄÜ£¬Éî¶ÈÈÚÈëÎ¢ÐÅ¡¢QQµÈ³¡¾°;ima¡¢QQä¯ÀÀÆ÷µÈ¹¤¾ß³ÖÐøµü´ú£¬Î¢ÐÅAI¹¦ÄÜ¾ØÕó²»¶Ï·á¸»£¬ÍÆ¶¯¡°ºÃÓÃµÄAI¡±Ïò¶àÈ¦²ãÓÃ»§ÉøÍ¸¡£
¾ßÌåµ½ÒµÎñ·½Ãæ£ºÔöÖµ·þÎñÒµÎñµÚ¶þ¼¾¶ÈÊÕÈë´ï914ÒÚÔª£¬Í¬±ÈÔö³¤16%£¬ÆäÖÐ¹ú¼ÊÊÐ³¡ÓÎÏ·ÊÕÈë188ÒÚÔª£¬Í¬±ÈÔö·ù×î¸ß´ïµ½35%;ÓªÏú·þÎñÒµÎñÊÕÈë358ÒÚÔª£¬Í¬±ÈÔö³¤20%;½ðÈÚ¿Æ¼¼¼°ÆóÒµ·þÎñÒµÎñµÚ¶þ¼¾¶ÈÊÕÈëÍ¬±ÈÔö³¤10%£¬´ïµ½555ÒÚÔª¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â