2025亚冬会登陆哈尔滨，领略冰雪之中的科技风采

【天极网企业频道】2月7日晚，第九届亚洲冬季运动会在黑龙江省哈尔滨市盛大开幕。这场冰雪盛会以其独特的魅力吸引了亚洲各国的目光，也成为了展现科技与体育融合的舞台。

开幕式作为亚冬会的重头戏，在科技的助力下，突破传统，为观众带来了一场别开生面的视觉盛宴。在《驰骋天地间》节目中，借助AR技术在视觉上 “打开” 场馆顶棚，瞬间将户外巍峨雪山的壮美景观引入场内，搭配极具冲击力的动态镜头，让观众仿佛置身于冰雪运动的赛场，切身感受速度与激情的交织。数控发光服也是节目中的一大吸睛亮点。色彩斑斓的数控灯带与演员服装完美融合，在精准技术的操控下，发光服随着音乐节奏和演员动作实时变化，将冰雪运动的动感与活力展现得淋漓尽致。

在赛事服务环节，各类科技成果同样大显身手，全面提升赛事的专业性与观赏性。例如，在赛事转播方面，本次亚冬会将8K技术应用于短道速滑、花样滑冰等项目中，无论是运动员在赛道上的风驰电掣，还是冰面上的优美旋转，都能以超高清的画质尽收眼底。与此同时，在亚布力雪上的冬季两项和越野滑雪项目中，依托轻量化新媒体制播设备，结合 5G、云端、MESH组网技术，降低了转播系统的搭建难度，提高了转播效率，同时5G传输技术也为转播信号的稳定传输提供了保障。

在赛事管理方面，联想集团发挥 “全栈 AI”战略布局优势，派驻100余名工程师和技术专家团，提供超 2000台AI终端，全力保障两大赛区数十个竞赛及非竞赛设施中20余个IT信息系统的稳定运行。

在气象监测方面，成都远望未来雷达科技股份有限公司为此次亚冬会提供的气象监测设备，涵盖了测风激光雷达、地基遥感垂直观测系统、强对流协同观测及应用系统。其中，其部署的测风激光雷达，风速探测精度在0.5米/每秒以内，数据更新快，能快速捕捉赛场周边风况变化，为滑雪等赛事提供精准风况数据;地基遥感垂直观测系统集成多种遥感设备，实现地面至高空10公里多种气象要素的分钟级廓线连续观测，利用人工智能算法及时捕捉风切变等天气变化。此外，协同组网观测系统接入黑龙江省多部天气雷达数据，输出更全面、高精度、广范围的天气探测数据。

在网络通信方面，本届亚冬会部署了5G-A (5.5G) 网络，相较于传统5G网络，5G-A网络带宽提升了10倍，时延低至1毫秒，并且具备同时连接百万级设备的强大能力。值得一提的是，在火炬传递活动中，联通公司联合华为利用5G-A多项关键技术支撑央媒实现全程高清直播。

当然，除了上述这些，在赛事的各个环节还有众多科技成果和企业的身影，这里就不一一列举。

写在最后：

总的来说，第九届亚冬会，不仅是一场亚洲冰雪健儿的竞技盛会，更是一次科技与体育深度融合的精彩展示。

我们相信，随着赛事的稳步推进，这些 “黑科技” 将持续为赛事保驾护航，助力冰雪健儿在赛场上创造更多辉煌。同时也期待未来有更多的科技成果应用于体育赛事，为运动员和观众带来更加精彩的体验。