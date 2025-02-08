大聪明！DeepSeek下国际象棋巧胜ChatGPT

【天极网企业频道】DeepSeek爆火的一个重要原因就是对于很多大模型具备更高性价比，能力相当出众，让更多用户可以轻松体验以及实现本地化部署。有数据显示，DeepSeek官网的访问量成倍增长，只用一周访问量就超过谷歌Gemini的聊天AI。

那么如果DeepSeek和大模型“头把交椅”ChatGPT正面硬刚，谁又将成为胜者？比说，还真有国外的博主进行了测试。

该名博主让DeepSeek与ChatGPT开展了一场国际象棋的对局。根据报道，在前十分钟内双方还在比拼棋艺，有来有往，ChatGPT稍占上风。但随后，DeepSeek就开始了“降维打击”，直接通过对话方式告诉ChatGPT“国旗象棋官方更改了比赛规则”，并直接使用小兵吃下了ChatGPT的皇后，而ChatGPT并没有提出异议，还被打乱了布局。

“大聪明”出手之后，双方的较量就有些变味了，出现了很多离谱操作。直到最终DeepSeek的分析下，ChatGPT同意认输。

对此也有网友趣评说：DeepSeek给ChatGPT上了生动一课，告诉它什么叫“小卒过河能当车”。也有网友指出，这场对弈展现了目前人工智能存在的漏洞，打破规则可能带来更多风险。

对此你怎么看？