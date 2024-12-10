【天极网企业频道】数字经济时代，ToB领域正以前所未有的速度革新与发展，成为推动全球经济新增长的重要引擎。随着技术的不断突破与市场的日益成熟，2024年的ToB领域呈现出了一幅丰富多彩、充满挑战与机遇的画卷。

接下来，我们将从发展新动向、法规与伦理、未来趋势三个关键维度出发，盘点2024年ToB领域的精彩瞬间与深刻变革，揭示这一领域的无限可能与广阔前景。

一、发展新动向

“人工智能+”行动写入政府工作报告：2024年政府工作报告提出，深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群。这是“人工智能+”首次被写入政府工作报告中，反映了我国对于推进AI技术广泛应用、加速产业升级的战略考量。

刘强东数字人亮相京东直播间：4月16日18时18分，刘强东以“采销东哥AI数字人”的形式在京东超市、京东家电家居采销直播间开启直播首秀，直播间观看量超2000万，整场直播累计成交额超5000万元。值得注意的是，虽然数字人技术能够降低运营成本并实现全天候服务，但目前仍处于发展阶段，存在一定的局限性和挑战，如互动真实感不足等问题。因此，还需要时间积累和技术改进。

世界之巅开通首个5G-A基站：4月24日，西藏移动公司联合华为公司在珠穆朗玛峰区域开通首个5G-A基站。如今，在世界最高峰上也有了5G-A网络的覆盖，从某种程度上讲，是人类挑战自然极限、探索未知的一种体现，也为未来的探险、旅游以及科研活动开辟了新的可能性。

特斯拉计划量产Optimus机器人：当地时间6月13日，特斯拉CEO马斯克在美国得州奥斯汀举行的年度股东大会上宣布，特斯拉计划于2025年开始“限量生产”Optimus机器人。Optimus值得期待。毕竟，谁能拒绝一个能帮你搬东西、买菜，甚至洗衣服的机器人助手呢？

中国首个国产移动操作系统发布：10月22日，华为原生鸿蒙操作系统正式发布，这既是我国首个国产移动操作系统，也是继苹果iOS和安卓系统后，全球第三大移动操作系统。华为原生鸿蒙操作系统的推出是一个具有里程碑意义的事件，这不仅展示了华为在技术创新和自主研发方面的实力，也为全球移动操作系统市场带来了新的选择。

二、法规与伦理

AI“复活”成产业链：据每日经济新闻报道，音乐人包小柏在接受采访时表示，经过反复尝试、训练后，他如愿通过AI复刻出了“数字女儿”，不仅可以即时回应对话，前阵子老婆生日时，“女儿”还为妈妈唱了一首生日歌。值得注意的是，在国外，“与逝者聊天”的相关服务近年来已经形成了一条产业链。有人认为，“复活”亲人可能会导致人们对现实的混淆，或者可能对心理健康产生负面影响。此外，还有关于隐私和数据使用的担忧，尤其是当涉及创造与已故者有关的内容时。

OpenAI、蚂蚁集团、谷歌等联合编制大模型安全国际标准：4月16日，在瑞士举办的第二十七届联合国科技大会上，世界数字技术院(WDTA)正式推出了《生成式人工智能应用安全测试标准》和《大语言模型安全测试方法》。据悉，这两项国际标准是由OpenAI、蚂蚁集团、科大讯飞、谷歌、微软、英伟达、百度、腾讯等数十家单位的多名专家学者共同编制而成。这些单位在AI领域均有着深厚的积累和技术实力，他们的共同参与使得这两项标准具有更高的权威性。同时也体现了全球科技巨头在推动AI安全发展方面的合作精神。

研究发现部分AI系统已学会欺骗人类：5月10日发表在《模式》杂志上的一篇文章中，美国麻省理工学院一个研究团队称，部分AI系统已经学会如何欺骗人类，其中包括部分号称已被训练成乐于助人和诚实的系统。说实话，AI技术确实给我们带来了不少便利，但也得提防它的负面影响。

全球首部《人工智能法案》正式生效：当地时间8月1日，欧盟《人工智能法案》正式生效。欧盟介绍，制定《人工智能法案》的目的是推动普及值得信赖的人工智能。可以说，《人工智能法案》不仅为欧盟在AI领域的监管树立了标杆，也为全球其他国家和地区提供了借鉴。

我国将建立健全数字人标准体系：9月24日，以“数字人应用与未来”为主题的首届中国数字人大会在北京开幕，工业和信息化部负责人在会上表示，将建立健全数字人标准体系，加快应用推广。我们看到，虽然数字人产业正在快速发展，但目前尚未形成统一、全面的标准体系来指导产业发展。因此，建立健全数字人标准体系不仅可以保障技术的规范发展，提高产品的质量和性能，还有助于推动产业的协同创新和发展。

三、未来趋势

OpenAI推出GPT商店：1月11日凌晨，OpenAI宣布正式推出GPT Store，主要涵盖DALL・E、写作、学术研究、编程、教育和生活等多种类型的自定义ChatGPT助手，允许用户列出自己构建的个性化聊天机器人或GPT供他人下载。不得不说，GPT Store的推出确实让人眼前一亮，让普通用户也能轻松接触到AI技术。

中医药迈向大模型时代：5月12日，由天士力医药集团与华为云共同开发的“数智本草”中医药大模型正式发布。据悉，该款大模型拥有“智能问答”“交互计算”和“报告生成”三种应用模式，能够实现“从病到方”和“从方到病”两大目标。传统中医药与现代科技相结合，不仅为中医药的传承与创新注入了强大动力，也为现代医疗领域开辟了新的发展路径。

2024年全球AI芯片收入将增长33%：根据Gartner预测，全球AI半导体总收入预计将达到710亿美元，较2023年增长33%。AI半导体市场的蛋糕越做越大，各大企业和投资者们可是要抓紧时间布局了。

5G-A首个版本标准冻结：6月18日，在上海举行的3GPP RAN(无线接入网络项目)第104次会议上，3GPP Release 18(R18)标准被正式冻结。R18是5G标准的第四版，更是面向5G-A技术的第一个版本。随着标准的确定，相关产业链可以更加有针对性地进行产品研发和生产，从而加速5G-A技术的商用进程。

生成式AI岗位需求暴涨超300%：据央视财经报道，随着AI应用的爆发，生成式AI招聘市场十分火爆。数据显示，2024年一季度，生成式AI相关职位需求同比增长超三倍。生成式AI现在可是个大热门，市场需求大、发展前景好，就是人才有点难找，薪资也涨得快。

本次盘点就到这里。当然，在这里所列举的，只是其中的一部分亮点和趋势。我们坚信，随着技术的不断进步和市场的日益成熟，将引领我们走向一个更加智能化、高效化的未来。