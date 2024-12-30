在华三十载，思科中国以创新技术点亮数字化之路

【天极网企业频道】1994年4月，思科在北京开设首个办事处，由此正式拉开了其深耕中国市场的序幕。三十年后的今天，思科迎来了一个新的里程碑。2024年12月13日，“思智非凡，科创未来”―― 思科中国30周年庆典暨新产品发布会在上海盛大举行。会上，思科全球副总裁、大中华区首席执行官黄志明表示：“思科将继续深耕中国，为这个快速发展、生机勃勃的市场贡献技术革新的动能。”

思科全球副总裁、大中华区首席执行官 黄志明

回首过去三十年，思科展现出对中国市场长期发展的坚定决心。1997年，思科将StrataCom IGX交换机引入中国的互联网。1998年，思科创办思科网院，培养在中国的网络精英;1999年，思科在北京成立中国技术服务部，提升对客户的支持。2005年，思科在上海成立中国研发中心(CRDC)，开启在华的规模化发展和布局。2008年，思科在四川开展重大企业社会责任项目“思蜀援川”，投入超过3亿元人民币支持汶川地震灾后重建。思科还为2008年北京奥运会和2010年上海世博会的网络系统提供了重要支持。在整个2010和2020年代，思科与客户和合作伙伴携手，在中国启动多项倡议，聚焦可持续发展和人工智能领域。2024年，思科因连续五年荣获“最佳职场”认证，被授予最佳职场“五年传奇”企业称号......

站在新的起点上，思科中国即将开启怎样的新征程令人充满期待。值得关注的是，在这场庆祝在华三十年的活动上，诸多创新成果首次亮相。同时，思科亚太地区及大中华区高管将齐聚一堂，携手行业专家、客户、合作伙伴，一同回顾过去，共同探索科技的未来发展方向。

Secure Access：打造网络安全新范式

近年来，生成式AI的蓬勃发展，掀起了人工智能发展的新浪潮。但与此同时，随着AI技术应用的不断深入，网络安全问题也变得越发突出。

根据思科发布的《网络安全就绪指数》报告显示，全球网络安全就绪水平正面临大幅度下降的挑战。2023年有15%的企业表示对应对复杂、挑战的安全环境充满信心，而到了2024年，这一比例降至3%。同时，与AI相关的网络威胁占比提升至19%，且仍在快速增长。

思科大中华区副总裁兼安全事业部总经理 卜宪录

“思科给客户的行动建议是增加对网络安全方面的投资，并侧重与AI相关的领域，”思科大中华区副总裁兼安全事业部总经理卜宪录表示，“同时，呼吁客户和生态系统在全力推进AI发展过程中，既要做到高效的AI应用，也要确保其灵活、有韧性和可靠。核心是负责任的AI模型，包括透明度、公平性、问责制、可靠性、安全性和隐私。”

据卜宪录介绍，思科共计投资了200 多家公司和并购，但是最近一段时间，我们在网络安全领域里的投资特别地活跃和突出。例如，2024年，思科以280亿美元的价格收购网络安全软件公司Splunk，这是思科历史上最大的一笔收购，也是网络安全行业40年有史以来最大的一起并购案。

在本次大会上，思科发布的Secure Access通过基于零信任的安全服务边缘(SSE)解决方案，加强了对混合工作模式的保护，并集成了云原生防火墙、安全Web网关、云访问安全代理(CASB)和零信任网络访问(ZTNA)，可提供从任何位置的安全访问。用户可以享受无缝连接，而IT团队则受益于集中化管理和更强的威胁检测能力。

“思科的理念是用平台化的方法，不仅整合网络安全方案，还将安全解决方案与网络融合在一起，进一步简化客户操作，让复杂的事情交给思科来做，客户只需关注应用和客户体验。”卜宪录说道。

下一代Wi-Fi 7解决方案，打造更优连接体验

在当今数字时代，人们对网络连接的速度和稳定性提出了越来越高的要求。如今，最新一代无线网络标准Wi-Fi 7已经走进大众视野，正逐步改变着人们的生活与工作方式。

为此，思科为大中华区推出了下一代Wi-Fi 7解决方案，提供统一订阅许可，涵盖Meraki和Catalyst两种管理选项，用户无须再在本地部署和云管理之间做出选择。全新的Wi-Fi 7产品套件，包括CW9176和CW9178接入点，旨在超越行业标准，为未来工作场所提供智能、安全、可靠的连接。

思科全球资深副总裁兼无线与网络平台事业部总经理Lawrence Huang指出，思科提供的接入方案支持全球用户的连接，不仅限于区域性服务。用户只需将设备接入网络，系统即可即时识别用户的地理位置，并自动确定其所属的监管区域。这对跨国企业尤为重要，因为它们可以通过这种接入方式快速了解全球范围内的库存水平和储备情况，从而显著提升无线基础设施部署与运行效率。

思科全球资深副总裁兼无线与网络平台事业部总经理 Lawrence Huang

除了提供无线接入外，思科还集成了物联网(IoT)、低功耗蓝牙、超宽带等先进技术。这使得客户不仅能够实现网络功能的无线部署，还能拓展未来应用的可能性，满足他们通过单一网络平台探索更多应用场景的需求。

人工智能就绪的数据中心基础设施，助力企业加速创新步伐

算力、数据、网络和安全四个方面相辅相成，共同构成了推动AI技术进步的重要基础。首先，算力和图形处理器(GPU)是推动AI技术进步的核心要素，同时，模型训练作为一门科学，背后离不开数据的支持。

除此之外，网络和安全也至关重要。一方面网络连接着基础设施，使GPU能够协同工作;另一方面，安全保障了从基础设施到数据和模型等各个层面的保护。

“这正是思科的优势所在。”思科亚太地区云和人工智能基础设施业务总经理Simon Miceli说道。他指出，思科不断强化其在AI领域的应用价值，致力于解决业务发展的速度需求以及市场变化带来的成本和安全挑战。

思科亚太地区云和人工智能基础设施业务总经理 Simon Miceli

值得一提的是，思科的人工智能就绪数据中心采用最新技术，专为生成式AI需求而设计。其特点包括高性能计算、低延迟网络和先进存储解决方案，支持任意地点的AI工作负载。依托思科最新的数据中心网络和计算技术，包括Nexus 9364E-SG2交换机和UCS C885A M8服务器，该基础设施满足AI高吞吐量、低延迟和高性能需求，同时提供强大的安全保障。

思科还推出了AI POD，构建了一套从底层基础设施到上层应用服务的全面解决方案，涵盖了存储、计算与网络资源，并集成了Red Hat所提供的软件平台。此方案中还包括了NVIDIA的框架技术支持，共同组成了一套完整且端到端的企业级解决方案。

Cisco Nexus Hyperfabric AI则进一步简化了操作流程的各个阶段，灵活适应不同类型的AI工作负载部署需求。

由此可见，通过这些创新技术和服务，思科的人工智能就绪数据中心能够帮助企业加速创新步伐，更加轻松地应对各种数据密集型应用程序的挑战。

在活动当天，思科中国正式宣布启用位于上海核心商务区的全新现代化办公室。这座新办公场所不仅是思科亚太区首个同时荣获LEED和WELL双认证的空间，更严格遵循着可持续性和绿色建筑标准。

思科大中华区副总裁兼思科中国东区及跨国企业业务总经理房晓曦表示：“上海新办公室的揭幕是思科在中国发展历程中的重要里程碑。办公室将作为创新和可持续发展的中心，展示思科致力于构建协作、前沿工作环境的承诺。”

思科大中华区副总裁兼思科中国东区及跨国企业业务总经理 房晓曦

写在最后：

《论语》有云：“三十而立，四十而不惑。”自1984年成立以来，思科历经四十载，从一家仅有两名创办人的小型企业成长为全球网络设备领域的巨头。自1994年进入中国市场后，思科在这片土地上深耕细作三十年，见证了中国信息技术产业的飞速发展，并积极参与其中，从早期的基础设施建设到如今致力于构建一个更加韧性且高度互联的数字化未来。

展望未来，我们坚信思科将继续秉持创新精神，引领技术前沿，携手各界合作伙伴，持续带来更加安全、高效、智能的解决方案，推动万千行业迈向数智时代。