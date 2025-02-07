Mac比Windows PC更安全？未必

【天极网企业频道】一直以来，相比Windows平台的PC用户，苹果macOS似乎有一种先天的“安全优势”，很多用户认为Mac比Windows更安全可靠。此前，Mac的市场份额并不大，确实并不是“重点攻击目标”，但如今Mac市场份额稳步增长，苹果也成为全球靠前的电脑设备供应商，这部分市场份额也自然吸引了更多关注。

也就是说，黑客、病毒已经将更多矛头指向了苹果的Mac。虽然没有像此前Windows设备大规模蓝屏的情况出现，但此前也曾有安全漏洞和各类恶意软件曝光，用户特别是企业层面客户还是需要提升警惕性。

在Malwarebytes发布的2025年恶意软件现状报告中指出，针对Mac的恶意软件越来越多、攻击手段也越来越复杂，macOS受攻击风险已经接近Windows。例如恶意软件可窃取用户设备的个人信息，特别是信用卡、认证Cookie、密码、加密货币钱包访问权限等重要信息及隐私数据。

因此，建议注重安全性的用户更要定期更新macOS、不下载来源不明应用程序、启用苹果内置的Xprotect和Gatekeeper，乃至更多安全防护应用。当然，安全也一直受到苹果重视，包括采取软件和硬件层面的多重布局，并且安全也将持续作为Mac的亮点被苹果深挖。