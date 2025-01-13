IT影响中国2024：联想问天WR5220 G3荣获“年度影响力产品奖”

近日，2024年第二十三届IT影响中国奖项揭晓，联想问天WR5220 G3脱颖而出，凭借其高性能、高扩展、高可靠和低能耗等优势，成功斩获 “年度影响力产品奖”。

进入数字经济时代，算力已如同水电煤一般，成为国民经济发展不可或缺的基础设施，为各行业的数字化转型提供坚实支撑。与此同时，伴随着人工智能(AI)技术的不断升级和迭代，其应用场景日益广泛且深入，进而推动智能化浪潮奔涌而至。在这一背景下，市场对算力，特别是高性能算力的需求，呈现出爆发式增长的态势。

根据国际数据公司(IDC)的预测，2025年全球企业在AI解决方案上的支出将达到3070亿美元，到2028年这一数字将增长至6320亿美元，复合年均增长率为29.0%。同样值得关注的是，工业和信息化部等6部门发布的《算力基础设施高质量发展行动计划》预测，到2025年，我国算力总规模达到300EFLOPS，智能算力占比将达到35%。

服务器作为算力的承载，随着算力需求的迅速攀升，势必将带动服务器需求的迅速增长。但需要指出的是，不同规模的企业由于自身业务特点、运营模式以及发展规划等诸多方面的差异，对于服务器的要求也各有不同。与小型企业相比，大中型企业由于业务复杂度更高、数据处理量更大，对算力的需求更高，因此对服务器的性能、稳定性、可扩展性等方面往往有着更为严苛的要求。

为此，联想打造了专为大中型企业和云服务提供商而设计的联想问天WR5220 G3，旨在助力企业从容应对算力挑战。

性能强劲，满足多样化工作负载

联想问天WR5220 G3作为一款性能优异且具有高可扩展性的2U双路服务器，支持高达两颗64核、385W TDP的第五代英特尔®至强®可扩展处理器，还配备了高性能高频率的DDR5内存、低延迟高带宽的NVMe以及强劲的GPU性能，可以更好地满足数据库、虚拟化和云计算、AI、高性能计算、虚拟桌面基础设施、基础设施安全、系统管理、企业应用程序、协作/电子邮件、流媒体等多样化的工作负载需求。

除此之外，联想问天WR5220 G3还适用于超融合基础架构 (HCI)、软件定义的存储 (SDS) 等解决方案，可以为用户提供一个稳定且高效的硬件支撑环境，助力企业实现更加快速灵活的业务响应和服务交付。

扩展灵活，有效消除效率瓶颈

联想问天WR5220 G3支持PCIe 5.0协议，具有更高的传输速率和更低的延迟，实现了数据的快速传输和处理。结合CXL1.1技术的支持，可以显著提升内存扩展能力、提高设备间协同效率、优化内存使用效率、提升系统灵活性和可扩展性，并满足高性能计算需求。

在扩展性方面，联想问天WR5220 G3配备了多达18个PCIe插槽和2个OCP 3.0插槽，能够支持高达四张350W双宽GPU卡，带来了卓越的可扩展性，并支持更高的网络速度，为软件定义网络(SDN)和网格计算等I/O密集型工作负载提供有力支撑，有效消除了可能降低企业整体效率的瓶颈。

在存储配置上，联想问天WR5220 G3同样表现出色，最大可支持20个3.5寸硬盘或40个2.5寸硬盘，至多可容纳36个NVMe SSD，以及最多48个E3.S。用户还可以选择M.2 SSD套件，进行可靠且快速地操作系统安装及初始化。

安全可靠，提供坚如磐石保障

联想问天WR5220 G3凭借过硬的实力，顺利通过了国家电子计算机质量检验检测中心(NCTC)四大维度的近二十多项严苛测试，同时也通过了中国信息通信研究院的检测。

不仅如此，联想问天WR5220 G3能够全方位地为用户提供硬件、固件、操作系统等方面的安装、配置和维护服务。而且，它还可支持诸如网络拓扑展示、全局搜索、资产管理等一系列易于使用的应用，从而为用户带来更为优质、高效的使用体验。

绿色节能，引领绿色计算潮流

联想问天WR5220 G3在节能降耗方面有着许多亮眼之处，不仅采用了高电源效率的铂金和钛金电源，以更好地满足服务器高负载的需求，并且，该服务器还内置了智能感知电源管理系统，可实时侦测服务器运行状态，精准调整电源芯片工作在负载效率较高的区域，动态控制电源芯片开启数量，从而有效提升整体电源使用效率并减少能耗。

此外，联想问天WR5220 G3还支持液冷和风冷两种散热方式，通过优化冷却机制，实现了总能耗降低40%的显著效果。特别值得一提的是，该服务器的部分配置能够在45°C以下的环境中连续稳定运行，这一特性在增强服务器环境适应能力的同时，也进一步帮助客户降低了能源成本。

此次，联想问天WR5220 G3以其出色的“三高一低” 特性，即高性能、高扩展、高可靠和低能耗，满足了持续增长的算力需求，在推动万千行业数智化转型升级的过程中发挥了重要作用，获此殊荣当之无愧。

关于「IT影响中国」

「IT影响中国」自2002年创办以来，始终关注中国IT科技消费热点与科技行业年度风云变化，深入挖掘行业创新价值、倾听消费者心声、聚合业内优质资源，与业界精英，评选表彰那些表现突出、引领潮流的科技产品、企业及先锋人物，旨在挖掘科技创新优势，展示行业在数智化变革中所取得的成就，见证科技进步力量。