西部数据Ultrastar™ DC HC590 HDD斩获“年度影响力产品奖”

【天极网企业频道】日前，2024年第二十三届IT影响中国奖项正式揭晓，西部数据Ultrastar™ DC HC590 HDD凭借出色的技术创新能力及优异的性能和稳定性荣获“年度影响力产品奖”。





在当今蓬勃发展的数字经济时代，数据已成为驱动企业实现高质量、可持续发展的核心要素，数据中心作为这一进程中的关键基础设施，其重要性不言而喻。

近年来，人工智能(AI)技术如同一股汹涌浪潮席卷而来，在为各行各业注入创新动力的同时，也对数据中心提出了更高的要求。在此背景下，HDD凭借其更低TCO的显著优势，成为数据中心首选的数据存储解决方案。而在众多HDD产品中，西部数据打造的Ultrastar™ DC HC590 HDD更是凭借其融合的最新创新技术，在数据存储领域熠熠生辉。

技术加持，容量性能提升

在数据存储需求不断攀升的当下，一款高性能、大容量的硬盘显得尤为重要。西部数据Ultrastar™ DC HC590 HDD将经实地验证的设计与最新的创新技术相结合，采用全球首创的11碟架构设计，极大提升了存储密度，为大容量存储奠定了坚实基础。它所能提供的容量十分可观，最高可达26TB(CMR)，能够充分满足各类数据存储需求。

同时，该硬盘搭载了西部数据独有的能量辅助垂直磁记录 (ePMR)技术，这项先进技术有效增加了每英寸磁道数(TPI)，使数据中心在进行数据存储时，能够最大程度地发挥其存储效率，让存储资源得到更为合理、高效的利用。

此外，西部数据Ultrastar™ DC HC590 HDD还配备了西部数据专有的OptiNAND™技术。借助这一技术，硬盘可以利用集成的嵌入式闪存来执行关键的内部管理功能，不仅能够释放更大的存储容量，还能进一步提高硬盘的整体性能，为用户带来更优质、更稳定的数据存储体验。

不仅如此，西部数据Ultrastar™ DC HC590 HDD 依托西部数据先进的 HelioSeal 氦气密封式技术打造而成。相较于传统的空气硬盘，运用这一氦气密封式技术的硬盘内部气体密度更低，减少了因气动剪切而消耗的机械功率。并且，该技术还能最大程度地将空气湍流的影响降至最低，从而减少碟片的抖动现象，让磁碟之间可以排列得更为紧密，为实现更高的存储容量创造了有利条件。

硬核保障，稳固运行无忧

在数据中心和高性能计算环境中，数据存储设备的稳定性和可靠性至关重要。西部数据Ultrastar™ DC HC590 HDD借助先进的ArmorCache™功能，可以根据不同的使用场景灵活调整写入缓存设置。当启用写入缓存禁用(WCD)模式时，可提升随机写入性能;而切换至写入缓存启用(WCE)模式下，则能在遇到紧急断电(EPO)或意外停电等突发状况下有效保障缓存中的数据安全，防止信息丢失。

除此之外，西部数据Ultrastar™ DC HC590 HDD基于西部数据特有的旋转振动保护(RVS)技术，能够预测并应对干扰，在高振动的环境下保持最佳性能。同时结合动态飞行高度技术，能在发生意外冲击时保护硬盘。

服务加持，铸就品质信赖

在挑选存储设备时，除了要关注技术参数及性能表现外，售后服务也绝不能被忽视。

值得一提的是，西部数据旗下的Ultrastar系列硬盘，除了自身具备优秀的性能外，还为用户提供了长达 5 年的有限质保以及世界级的支持服务，全方位确保用户在购买与使用的整个过程中，都能够享受到毫无后顾之忧的保障。

总的来说，西部数据Ultrastar™ DC HC590 HDD满足了当前数据量爆炸式增长对存储设备的高要求，为数据中心提供了高效、稳定、安全的存储解决方案，此次获得“年度影响力产品奖”可谓是实至名归。





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