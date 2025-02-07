ÄúÏÖÔÚµÄÎ»ÖÃ£º Ìì¼«Íø > ÆóÒµ

 ¹«ÖÚºÅ ÅÅÐÐ°ñ ·¢²¼»á

¹ÙÐû£¡ÁúÐ¾´¦ÀíÆ÷³É¹¦ÔËÐÐDeepSeek´óÄ£ÐÍ

2025-02-07 16:40:28 ×÷Õß£º¸ßÖ¾Î°

  • +1 ÄãÔÞ¹ýÁË

  ¡¾Ìì¼«ÍøÆóÒµÆµµÀ¡¿2ÔÂ7ÈÕÏûÏ¢£¬ÁúÐ¾ÖÐ¿Æ¹ÙÐû´îÔØÁúÐ¾3ºÅCPUµÄÉè±¸³É¹¦Æô¶¯ÔËÐÐDeepSeek R1 7BÄ£ÐÍ£¬ÊµÏÖ±¾µØ»¯²¿Êð£¬ÐÔÄÜ×¿Ô½£¬³É±¾ÓÅÒì£¬¿ÉÎª¹ã´óÓÃ»§Ìá¹©¸ü¿ì¡¢¸üÇ¿¡¢¸üÊ¡µÄÑµÍÆÌåÑé¡£

  ÁúÐ¾±íÊ¾£ºÕâÒ»Í»ÆÆ±êÖ¾×Å¹ú²úÐ¾Æ¬ÓëAI´óÄ£ÐÍµÄÐ­Í¬ÊÊÅäÈ¡µÃÊµÖÊÐÔ½øÕ¹£¬Îª¹¹½¨×ÔÖ÷¿É¿ØµÄÈË¹¤ÖÇÄÜ¼¼ÊõÉúÌ¬µì¶¨»ù´¡¡£ 

¹ÙÐû!ÁúÐ¾´¦ÀíÆ÷³É¹¦ÔËÐÐDeepSeek´óÄ£ÐÍ
ÁúÐ¾3C6000/DË«Â··þÎñÆ÷³É¹¦Æô¶¯DeepSeek 

¹ÙÐû!ÁúÐ¾´¦ÀíÆ÷³É¹¦ÔËÐÐDeepSeek´óÄ£ÐÍ
ÁúÐ¾3C5000·þÎñÆ÷+OpenCloudOS Stream23³É¹¦Æô¶¯DeepSeek

  ´ËÇ°£¬ÁúÐ¾ÁªºÏÌ«³õÔª³žµÈ²úÒµ»ï°é£¬½öÓÃ2Ð¡Ê±¼´ÔÚÌ«³õT100¼ÓËÙ¿¨ÉÏÍê³ÉDeepSeek-R1ÏµÁÐÄ£ÐÍµÄÊÊÅä¹¤×÷£¬¿ìËÙÉÏÏß°üº¬DeepSeek-R1-Distill-Qwen-7BÔÚÄÚµÄ¶à¿î´óÄ£ÐÍ·þÎñ¡£ 

¹ÙÐû!ÁúÐ¾´¦ÀíÆ÷³É¹¦ÔËÐÐDeepSeek´óÄ£ÐÍ
DeepSeek-R1ÏµÁÐÄ£ÐÍÉÏÏß

  ÖµµÃ¹Ø×¢µÄÊÇ£¬²ÉÓÃÁúÐ¾3A6000´¦ÀíÆ÷µÄ³ÏÂõÐÅ´´µçÄÔºÍÍûÁúµçÄÔÒÑÊµÏÖ±¾µØ²¿ÊðDeepSeek£¬¸æ±ð¡°·þÎñÆ÷·±Ã¦£¬ÇëÉÔºóÔÙÊÔ¡±µÄ¿àÄÕ£¬ÇÒ¸üÎª°²È«¸ßÐ§¡£ 

¹ÙÐû!ÁúÐ¾´¦ÀíÆ÷³É¹¦ÔËÐÐDeepSeek´óÄ£ÐÍ
DeepSeek³É¹¦²¿ÊðÓÚ³ÏÂõÐÅ´´µçÄÔ

  ¾ÝÁúÐ¾½éÉÜ£¬Ä¿Ç°ÕýÐ¯ÊÖÌ«³õÔª³ž¡¢º®Îä¼Í¡¢ÌìÊýÖÇÐ¾¡¢ËãÄÜ¿Æ¼¼¡¢openEulerµÈºÏ×÷»ï°é£¬È«Á¦´òÔìDeepSeekÏµÁÐÄ£ÐÍµÄ¶àÐÎÌ¬ÍÆÀíÆ½Ì¨£¬ÖúÁ¦ÆóÒµÓÃ»§ÊµÏÖÖÇÄÜ»¯×ªÐÍ¡£

¾ÛºÏ±êÇ©£º
Ïà¹Ø²úÆ·
ÍøÓÑÆÀÂÛ
·¢²¼
Ïà¹ØÍÆ¼ö
Ïà¹ØÎÄÕÂ
±¾ÖÜÈÈÃÅ

ÈÈÃÅ±êÇ©

¸ßÖ¾Î°

×îÐÂ×ÊÑ¶

ÁúÐ¾´¦ÀíÆ÷³É¹¦ÔËÐÐDeepSeek

ÈÈÃÅÊÓÆµ

°ÛÎ¬X570 PROÌìÆôSSDÆÀ²â

ÐÂÆ·ÆÀ²â

¾©´É½«´´ÒâÉè¼ÆÍêÃÀÂäµØµ½ÏÖÊµ
ÈÈÃÅ²úÆ·ÅÅÐÐ°ñ
±à¼­ÍÆ¼öÅÅÐÐ°ñ
¹ØÓÚÎÒÃÇ|About us|Ìì¼«·þÎñ|Ìì¼«¶¯Ì¬|¼ÓÈëÎÒÃÇ|ÍøÕ¾µØÍ¼|ÍøÕ¾ÂÉÊ¦|ÓÑÇéºÏ×÷|RSS¶©ÔÄ|Òâ¼û·´À¡
ÓåB2-20030003Copyright (C) 1999-2022 Yesky.com, All Rights Reserved °æÈ¨ËùÓÐ Ìì¼«÷È¿Í
X
µÚÈý·½ÕËºÅµÇÂ¼
  • Î¢²©ÈÏÖ¤µÇÂ¼
  • QQÕËºÅµÇÂ¼
  • Î¢ÐÅÕËºÅµÇÂ¼