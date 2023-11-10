云服务器哪家强？国内几款主流云服务器横评！

【天极网企业频道】当前，随着云计算技术的快速发展，选择上云已成为众多企业的必然趋势。据信通院的统计数据表明，2022年我国云计算市场规模达到了4550亿元，较去年增长了40.91%。其中，公有云市场规模增长了49.3%，达到了3256亿元，私有云市场增长了25.3%，达到了1294亿元。

与全球云计算市场相比，我国云计算市场仍然处于快速发展期。在保持快速增长的背后，除了国家高度重视云计算产业发展并持续出台相关政策加以推动外，中小企业上云的意识和积极性也得到了提高。

在这样的背景下，越来越多的中小企业开始摒弃传统的本地化IT模式，选择上云。然而，随着云计算技术的不断发展，云厂商推出了越来越多的云服务器类型和实例规格。要上云首先需要面对云服务器选型的难题，这成为中小企业上云时面临的一大难题。

为了帮助中小企业解决这个问题，天极网&比特网选取阿里云、华为云、腾讯云、天翼云、百度智能云等主流云服务厂商的云服务器进行深入评测。先来附上测试的结果。

五款云服务器参选，逐一亮相

第一款：阿里云ECS服务器通用型G7

创立于2009年的阿里云，是我国早期布局云计算的厂商之一，同时也是国内公有云(IaaS+PaaS)市场份额位居首位的企业。据国际数据公司(IDC)发布的《中国公有云服务市场(2022下半年)跟踪》报告显示，在IaaS+PaaS和IaaS市场，阿里云分别以31.9%和37.8%的市场份额占比位列第一。

本次横评，我们选择的是阿里云ECS服务器通用型G7(4核16GB)，其采用Intel(R)Xeon(R)Platinum 8369B处理器，适用于高网络包收发场景，比如视频弹幕、电信业务转发等、游戏服务器、中小型数据库系统、缓存、搜索集群，以及各种类型和规模的企业级应用等。

第二款：华为云通用计算型S7

华为云是华为的云服务品牌，正式发布于2017年，成立至今，华为云致力于让云无处不在，让智能无所不及，共建智能世界云底座。如今，华为云背靠华为三十多年在ICT领域的技术积累，经过短短几年的发展，成功跻身中国云市场第一梯队。

在本次测试中，我们选择的是华为云通用计算型S7(4核16GB)，搭载Intel(R)Xeon(R)Platinum 8378C处理器，适用于对网络收发包性能有较高要求的网站和web应用、轻量级数据库及缓存服务器、中轻载企业应用。

第三款：腾讯云云标准型S5

腾讯云是腾讯集团打造的云计算品牌，面向各个国家和地区的政府机构、企业组织和个人开发者，提供云计算、大数据、人工智能等技术产品与服务，在云计算领域拥有丰富的经验和技术实力。

在此次测试中，我们选择的是腾讯云标准型S5(4核16GB)，其采用Intel(R)Xeon(R)Platinum 8255C处理器，适用于各种类型和规模的企业级应用、中小型数据库系统、高网络包收发场景等。

第四款：天翼云S6通用型云主机

天翼云是中国电信旗下云计算品牌，于2016被中国电信注册。天翼云以“云网融合、安全可信、绿色低碳、生态开放”四大优势向客户提供公有云、私有云、专属云、混合云、边缘云全栈云服务，满足政府机构、大中小企业数字化转型需求。

在本次测评中，我们选择的是天翼云S6通用型云主机(4核16GB)，搭载Intel (R)Xeon(R) Processor 4处理器，适用于企业官网部署、搭建企业办公环境，以及支撑企业开发测试活动等场景。

第五款：百度智能云通用型G5

资料显示，百度智能云是基于百度多年技术沉淀打造的智能云计算品牌，于2015年正式对外开放运营。百度智能云以“云智一体”为核心架构，致力于为企业和开发者提供人工智能liang、大数据和云计算服务及易用的开发工具，加速产业智能化转型升级。

在本次测试中，我们选择的是百度智能云通用型G5(4核16GB)，基于英特尔(R)Xron(R)Platinum 8350C处理器，适用于各类型和规模的企业级应用、数据分析和计算、中小型数据库系统、在线推理以及机器学习等场景。

本次横评的云服务配置统一为4核16G，带宽为5M，系统为centOS7.8、centOS7.9，地区优先选择华北，需要指出的是华为云服务器为广州，天翼云服务器为石家庄。之所以选择4核16G，是因为它的配置符合了中小型企业的需求，4核16G的配置，足以满足企业使用的需求，能够保证服务器的稳定运行。

综合性能硬核测试，谁更强悍？

在选择服务器时，性能、价格与服务通常是关键的因素。其中，服务器配置和性能是评估服务器质量的关键指标，它包括CPU、内存、磁盘空间、带宽等。通常情况下，服务器配置越高，性能越好，但价格也会相应增加。

在综合性能测试这一环节，笔者使用的是宝塔跑分。宝塔跑分可以测试服务器的CPU、硬盘、内存等的性能得分情况，而且是可视化操作，使用起来也比较简单，测试速度较快，大概1分多钟就可以出来结果。

第一款：阿里云通用型G7

我们先对阿里云G7进行实际测试，测试分数为31456，分数进入性能彪悍象限。作为一款4核心的云服务器，这样的成绩还是比较符合预期的。



(阿里云通用型G7宝塔跑分31456)

第二款：华为云通用型S7

接下来，我们同样对华为通用型S7进行实际测试，测试分数为33286，与阿里云G7一样，进入性能彪悍象限。同时，我们注意到这款云服务器的单核CPU跑分为2226，多核达到8906，性能相当强悍。



(华为云通用型S7宝塔跑分33286)

第三款：腾讯云通用型S5

同样我们也对腾讯云S5进行测试，测试数据为30911，属于性能彪悍行列，然而其单核CPU与多核CPU得分略低于阿里云通用型G7。



(腾讯云通用型S5宝塔跑分30911)

第四款：天翼云通用型S6

在宝塔跑分测试环节，天翼云通用型S6得分32317，被官方认定为性能彪悍。其单核CPU和多核CPU跑分均甚至高于华为云通用型S7，由于磁盘得分较低，其总分也略低于华为云通用型S7。



(天翼云通用型S6宝塔跑分32317)

第五款：百度云通用型G5

在宝塔跑分中，百度云通用型G5的表现也较为不错，得分为32599。在CPU得分较低的情况下，磁盘得分为较高，整体拉高了分数。



(百度云通用型G5宝塔跑分32599)

综合上述测试结果，按照排名先后的方式，对每个云服务器进行星级评价，共分3个梯次。如下表：

实际上，宝塔跑分的得分高低与CPU型号、核心数、磁盘与内存都有一定的关系。目前来看，笔者选择的这五款云服务器均为4核16G，磁盘的类型有所出入，主要集中于高性能类型。在此项测试中，这五款机型的表现差别不大，腾讯云S5、阿里云S7表现稍显逊色。

细分性能测试，各有各的强项

在对这些服务器的综合性能测试之后，笔者还对各个云服务器的具体性能进行了实际测试，主要包括计算性能、读写性能等。在计算性能中，主要测试浮点计算、内存带宽、内存延迟等，读写性能使用fio测试了读写性能和读写延迟。下面我们一起来看一看各细分测试。

一、计算性能

1、浮点计算

实际上，浮点计算是将小数点浮动起来进行计算，也就是硬件不固定小数点的位置，根据具体需要进行调整。因为计算机只能存储整数，实数也都是约数，因此浮点计算是很慢的而且有一定的误差。

在测试浮点计算环节，我们使用的是SuperPi，这是一个比较聚焦和简单地算例，专门算圆周率，与CPU的主频密切相关。Superpi的测试结果需要的是越小越好，测试结果单位是秒，表示计算圆周率π需要花费的时间。

上图为测试代码，其中“./pi_css5 $((1<<20))”代表“小数点后2^20次方的小数点位数”。

第一款：阿里云通用型G7

将测试代码写入，并执行，结果如下：

我们可以看出阿里云通用型G7所花费的时间为1.48s，与阿里云通用型G7表现不相上下。

第二款：华为云通用型S7

将测试代码写入，并执行，结果如下：

我们可以看出华为云通用型S7所花费的时间为1.49s。

第三款：腾讯云通用型S5

将测试代码写入，并执行，结果如下：

我们可以看出腾讯云通用型S5所花费的时间为1.97s，相比其他云服务器表现略显逊色。

第四款：天翼云通用型S6

将测试代码写入，并执行，结果如下：

我们可以看出天翼云通用型S6所花费的时间为1.69s。

第五款：百度云通用型G5

将测试代码写入，并执行，结果如下：

我们可以看出天翼云通用型S6所花费的时间为1.68s，与天翼云通用型S6表现不相上下。

综合上述测试结果，按照排名先后的方式，对每个云服务器推荐指数进行排名。如下表：

superPI与云服务的CPU性能有关系，在同样计算量的情况下，耗时越短，性能越强。综合该项测试来看，这五款机型的表现均不错，表现佳的为阿里云通用型G7，而腾讯云标准型S5的表现稍显逊色。

2、内存带宽：Stream

Stream是业内公认的用于内存性能评估的基准测试软件，测试行为相对简单可控。该程序对CPU的计算能力要求很小，对CPU内存带宽压力很大，其得到的是可持续运行的内存带宽最大值，并不是一般的硬件厂商提供的理论最大值。可评估包括Copy(复制)、Scale(乘法)、Add(加法)以及Triad(三者复合)四种不同操作情况下的内存带宽表现。

下图为执行代码：

第一款：阿里云通用型G7

在执行完测试代码之后，我们得到下图的结果：

从上图可以看出，阿里云通用型G7的Copy(复制)为35381MB/s;Scale(乘法)为32830.7MB/s;Add(加法)为35025.7MB/s;Triad(三者复合)为35116.5MB/s，在可持续运行状态下，内存宽带最大值较大。

第二款：华为云通用型S7

在执行完测试代码之后，我们得到下图的结果：

从上图可以看出，华为云通用型S7的Copy(复制)为56619.1MB/s;Scale(乘法)为44669MB/s;Add(加法)为53131.4MB/s;Triad(三者复合)为53052.7MB/s，综合来看，华为云通用型S7的表现强于阿里云通用型G7。

第三款：腾讯云通用型S5

在执行完测试代码之后，我们得到下图的结果：

从上图可以看出，腾讯云通用型S5的Copy(复制)为19987.7MB/s;Scale(乘法)为24512.4MB/s;Add(加法)为25375MB/s;Triad(三者复合)为25468MB/s。

第四款：天翼云通用型S6

在执行完测试代码之后，我们得到下图的结果：

从上图可以看出，天翼云通用型S6的Copy(复制)为38641.9MB/s;Scale(乘法)为44988.2MB/s;Add(加法)为47465.4MB/s;Triad(三者复合)为47710MB/s。从结果来看，天翼云通用型S6的表现略高于阿里云通用型G7，低于华为云通用型S7。

第五款：百度云通用型G5

在执行完测试代码之后，我们得到下图的结果：

从上图可以看出，百度云通用型G5的Copy(复制)为33667.2MB/s;Scale(乘法)为30910.1MB/s;Add(加法)为33477MB/s;Triad(三者复合)为33417.3MB/s。

综合上述测试结果，按照排名先后的方式，对每个云服务器进行推荐。如下表：

值得之一的是，Stream对CPU的计算能力要求很小，其得到的是可持续运行的内存带宽最大值，并不是一般的硬件厂商提供的理论最大值。在这一环节，华为云标准型S5表现较为出色，阿里云、百度云、天翼云属于第二梯队。

3、内存延迟

影响应用程序性能的一个关键因素是应用程序从处理器缓存和从内存子系统获取数据所消耗的时间，Intel Memory Latency Checker(MLC)是一个用于测试延迟和带宽随着系统负载增加而变化的工具，可以有效且方便地测试内存延时。

下图为执行代码：

第一款：阿里云通用型G7

输入代码指令集：./mlc --idle_latency -e -r -D8192，开始执行测试，测试结果如下图：

通过测试我们可以看出，阿里云通用型G7的空闲内存延迟为175.3ns，这个结果在测试中算是比较高的延迟。

第二款：华为云通用型S7

同样执行./mlc --idle_latency -e -r -D8192命令集，得到下图结果：

通过测试我们可以看出，华为云通用型S7的空闲内存延迟为88.3ns。

第三款：腾讯云通用型S5

在./mlc --idle_latency -e -r -D8192指令集输入之后，得到下图：

通过测试我们可以看出，腾讯云通用型S5的空闲内存延迟为99.6ns。

第四款：天翼云通用型S6

输入./mlc --idle_latency -e -r -D8192命令集，得到下图结果：

通过测试我们可以看出，天翼云通用型S6的空闲内存延迟为84.3ns。

第五款：百度云通用型G5

输入./mlc --idle_latency -e -r -D8192命令集，得到下图结果：

通过测试我们可以看出，百度云通用型G5的空闲内存延迟为94.1ns。

综合上述测试结果，按照排名先后的方式，对每个云服务器推荐指数进行排名。如下表：

二、存储性能

1、IOPS：fio

FIO(Flexible I/O Tester)是一个用于测试磁盘、文件系统、块设备和网络设备性能的工具。它可以模拟不同类型的I/O负载，包括随机或顺序读写、混合读写、随机或顺序访问等。FIO提供了丰富的选项和参数，可以对测试进行高度定制化配置，以满足各种应用场景和需求。

下图为执行代码：

值得一提的是，在测试IOPS时，笔者使用的是4K数据块，随机写、随机读，队列深度为1，numjobs为1。

第一款：阿里云通用型G7

输入执行代码之后得到下图结果：

通过上图，我们可以看出，阿里云通用型G7的fio读写均为2046 IOPS，通常情况下，队列深度数值越低，IOPS相对越低。

第二款：华为云通用型S7

输入执行代码之后得到下图结果：

通过上图，我们可以看出，华为云通用型S7的fio读取与写入分别为5714 IOPS和1999 IOPS。

第三款：腾讯云通用型S5

输入执行代码之后得到下图结果：

通过上图，我们可以看出，腾讯云通用型S5的fio读取与写入分别为2646 IOPS和1032 IOPS。

第四款：天翼云通用型S6

输入执行代码之后得到下图结果：

通过上图，我们可以看出，天翼云通用型S6的fio读取与写入分别为1689 IOPS和575 IOPS。

第五款：百度云通用型G5

输入执行代码之后得到下图结果：

通过上图，我们可以看出，百度云通用型G5的fio读取与写入分别为5047 IOPS和2264 IOPS。

综合上述测试结果，按照排名先后的方式，对每个云服务器推荐指数进行排名。如下表：

我们知道，在使用云服务器时，IOPS会导致数据库查询响应时间变慢、虚拟机上的应用程序响应时间变慢、高IO负载的应用程序失去效能，从而影响用户的体验。在这一项中，我们看到华为云通用型S7、百度云通用型G5的表现较好，值得选购。

另外，如果大家对于磁盘有严格的要求，可以在购买的时候选择相应的高规格磁盘，防止后续出现问题。在使用过程中，如果对磁盘的需求改变，也可以从订单中更换磁盘。

2、读写延迟：fio

Linux云主机安装fio，通过fio压测(4K数据块，随机写、随机读，队列深度为1，numjobs为1)。存储压力持续一段时间，取write/read的lat值。

执行代码与fio测试IOPS一致：

第一款：阿里云通用型G7

输入执行代码之后得到下图结果：

通过上图，我们可以看出，阿里云通用型G7的fio的读取和写入延迟均为0.49毫秒。

第二款：华为云通用型S7

输入执行代码之后得到下图结果：

通过上图，我们可以看出，华为云通用型S7的fio读取延迟为0.17毫秒，写入延迟为0.50毫秒。

第三款：腾讯云通用型S5

输入执行代码之后得到下图结果：

通过上图，我们可以看出，腾讯云通用型S5的fio读取延时为0.38毫秒，写入延时为0.97毫秒。

第四款：天翼云通用型S6

输入执行代码之后得到下图结果：

通过上图，我们可以看出，天翼云通用型S6的fio读取延时为0.59毫秒，写入延时为0.74毫秒。

第五款：百度云通用型G5

输入执行代码之后得到下图结果：

通过上图，我们可以看出，百度云通用型G5的fio读取延时为0.20毫秒，写入延时为0.44毫秒。

综合上述测试结果，按照排名先后的方式，对每个云服务器推荐指数进行排名。如下表：

通常情况下，延时越小，表示磁盘的响应速度越快，磁盘性能越好。在企业业务实际运行过程中，能够快速相应业务需求。在这里华为云与百度云这两款磁盘的表现较佳，而阿里云、天翼云两款云服务器相应的磁盘表现却差强人意。另外，一般选购云服务时，有相关磁盘的选择，大家可以根据需求选择适合自己的磁盘。

决战双11，云服务器谁家更实惠？

除了性能，价格是决定服务器选择的一个重要因素，值此双11之际，我们一起来看一下个大云厂商的优惠力度。

一、阿里云

阿里云在“金秋云创季”期间，推出了满减优惠、上云礼包等多重福利，如针对个人开发者、企业两种类型上云礼包，企业用户最高可领取5580元满减礼包，多产品叠加购买，享受更多优惠，另外，面向新手用户提供云产品免费体验权益，旨在为新手开发者提供0成本高质量的上云体验服务。

其中参与本次测评的阿里云ECS服务器通用型G7，配置为4核16GB、5M带宽，优惠后为4864元/年。备注：不同区域、新老用户优惠力度不同，本次参考华北区域，老用户。

二、华为云

华为云双11活动期间推出了多种优惠活动，包括云服务器限时秒杀33元起、注册可领价值7750元的上云礼包、企业认证再领2250礼券、充值即送满减券，以及充1200元送120、充5000元送500、充10000元送5000、充20000元送10000元等。

而本次参与横评的华为云通用计算型S7，配置为4核16GB、5M带宽售价为4072元/年。备注：不同区域、新老用户优惠力度不同，本次参考华北区域，老用户。

三、腾讯云

腾讯云也推出了一系列双11促销活动，活动权益如下，爆款云服务器首年1.6折起、服务器买1年送3个月、新用户首单直降、总面值9999元代金券免费领、境外服务器15元/月起等。

其中，参与横评的腾讯云标准型S5(4核16GB，5M带宽)优惠后仅需4413元/年。备注：不同区域、新老用户优惠力度不同，本次参考华北区域，老用户。

四、天翼云

在双11期间，天翼云推出“2023全民上云节”活动，如关系型数据库11.11元/3月起，56000元上云加油包免费领取，单笔订单至高立减20000元;爆款S6通用型云主机1.8折起，热门数据库1元加购;S3通用型云主机1.8折起;云电脑包年享3.5折等。

参与横评的天翼云S6通用型云主机(4核16GB，5M带宽)优惠后仅需1512元/年。备注：不同区域、新老用户优惠力度不同，本次参考华北区域，老用户。

五、百度智能云

百度智能云推出了11.11智惠上云节活动，云服务器续费低至4.2折，上云优惠券9150元，28类热销产品通用;多场景上云一站采购，低至2.3折。

参与横评的百度智能云通用型G5(4核16GB，5M带宽)优惠后仅需3355.29元/年。备注：不同区域、新老用户优惠力度不同，本次参考华北区域，老用户。

在采购中，价格是一个至关重要的因素，在本次双11，云厂商们推出了内容丰富的双11优惠活动。这对于有数字化转型需求的企业而言，绝对是一个不容错过的上云好时机。仅从价格上来看，天翼云给出了相对较低的折扣，参与横评的S6通用型云主机优惠后仅为1512元/年，促销力度空前。

云服务器使用，问题响应哪家强？

对于那些对技术要求较高的中小企业或新手用户来说，选择云服务器产品时，售后服务是必须考虑的一个因素。毕竟，一台服务器的使用寿命通常为一年，在这一年里，如果服务器出现故障而不能得到及时有效的解决，对于网站运营者来说，无疑是一种巨大的困扰和痛苦。因此，选择一家具有良好售后服务的云服务器提供商是非常重要的。

一、阿里云

阿里云主要通过电话、云市场、工单提供售后服务，在其官方，我们可以清晰地看到“提供24小时售后服务的字样”。在使用中遇到问题，也可以通过提交工单的方式描述自己的问题。值得一提的是，阿里云在线服务一般为机器人――阿里云小智，可以通过关键词快速查询专属问题。

此外，阿里云管理后台使用起来，并不简单，需要时间去适应。在笔者使用过程中，售前通过电话与笔者接触，她表示需要通过钉钉联系，可沟通渠道有限。

二、阿里云

华为云服务器提供了全面的服务支持，以满足用户的需求。首先，华为提供了灵活的计费方式，用户可以根据实际使用情况选择按小时、按天或按月计费，避免了资源浪费和成本风险。其次，华为提供了7×24小时的技术支持，用户可以随时咨询和解决问题。控制中心的产品非常丰富，管理操作复杂。

三、腾讯云

腾讯云提供7×24小时不间断的技术服务，可以通过智能客服、自助服务、工单(技术支持)、热线电话(购买咨询)等方式寻求帮助。在体验过程中，腾讯云的优势在于，与微信、企业微信进行较好地契合，遇到相关问题，可以直接通过微信小程序进行反馈。这是加分项，不过与其他的云厂商一样，也遇到了控制中心操作复杂的难点。

四、天翼云

天翼云提供7×24小时售后服务，可在线咨询机器人或者业务需求单的方式，另外，天翼云还提供售前，预约技术专家，提交工单的服务方式，天翼云对于客户需求比较敏锐，在笔者注册账号之后能够及时联系到笔者，并提供专业的咨询服务。然而，天翼云的控制平台较为复杂，使用起来需要适应。

五、百度智能云

百度智能云能够提供7×24小时服务，并提供丰富的文档与工具，帮助企业上云，有智能助手、咨询电话、技术工单、建议反馈、自助服务等方式，另外还提供技术支持文档。百度智能云的控制中心较为复杂，其产品退订、退款有难度，需要通过咨询完成，服务态度较佳，提交工单能够技术处理。

数字化时代，到底需要什么样的云服务器？

进入云时代后，一旦选择了云服务器，就难以自拔。云服务器不仅省去了传统服务器需要维护的麻烦，还避免了企业或个人投入大量资源用于机房建设、网络布线、电费支付等问题。云服务器提供商通常会提供一整套完善的解决方案，帮助用户轻松实现业务的快速部署。

另外，弹性云服务器已成为众多服务器厂商推崇的一种主流解决方案。这种服务器不仅具备自助获取的特点，还具备弹性伸缩的能力，能够灵活应对业务量的波动，帮助用户构建出更加可靠、安全、灵活、高效的应用环境。当前市场上充斥着各种各样的云服务器产品，选择一个靠谱的云厂商变得尤为重要。

通过本次横评，我们深入了解腾讯云、百度云、阿里云、华为云、天翼云等几家的云服务，通过几款4核16G产品横屏对比可以看出，每款都有各自的优势。其中，华为云的综合性能较强，天翼云的优惠力度较大，整体提升了其推荐值，腾讯云借助企业IM软件的优势，将其做成小程序的方式，方便用户对控制中心进行管理，百度云无论是性能还是售价在这几款机型中占中上游，综合推荐指数较高，阿里云对小微企业相对友好，双11售价相对其他家较高。

相比国外的云服务厂商，国内的这几家有着作息方面的优势，能够及时响应客户的需求。然而，各家云厂商在展示各自优势的同时，又暴露出相应的劣势，比如控制中心较为复杂，操作起来不简单，而且通过工单的模式，需要提交的东西比较多，这点是需要改善的。

因此，作为个人或者中小企业来说，最需要在意的并不是云厂商的名气和牌子，而是真实使用和体验，包括性能、服务等。在充分了解各款产品的优劣及云服务提供商提供的服务支持后，我们可以更有针对性地做出明智的决策，从而为企业的服务和项目选择最适合的云服务解决方案。

同时，我们希望看到的，也不是哪家厂商一家独大，而是需要百家争鸣，更多的选择才会有更好的价格和更加良性的市场环境。