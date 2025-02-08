苹果撤销对泄漏Vision Pro详细信息的前iOS工程师的诉讼

【天极网企业频道】2月7日消息，据外媒报道，美国加州圣克拉拉县高等法院公布的文件指出，苹果撤销了泄漏Vision Pro详细信息的前iOS工程师Andrew Aude的诉讼。Andrew Aude已经与苹果达成了协议，解决该问题。

Andrew Aude在社交平台表示：泄密不值得，真诚地向前同事道歉，他们不仅不知疲倦地为苹果项目工作，还努力保密，他们应该得到更好的待遇。

在2024年3月份，苹果对Andrew Aude提起诉讼，指控这名前员工泄露了多项与苹果政策、产品相关的信息，包括空间计算工作、为宣布的应用程序、公司人数等等。

Andrew Aude在社交平台发布的大致内容如下：我在苹果当了近八年的软件工程师。在那段时间里，我获得了苹果内部敏感信息，包括当时未发布的产品和功能。但我没有对这些信息保密，而是犯了一个错误，与的记者分享了这些信息。我当时没有意识到这一点，但事实证明这是一个深刻而昂贵的错误。我花了多年时间建立的职业关系被毁了。我原本成功的软件工程师生涯已经脱轨了，重建它可能非常困难。泄漏不值得。我真诚地向我的前同事道歉，他们不仅不知疲倦地为苹果项目工作，还努力保密。他们应该得到更好的待遇。