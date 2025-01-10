西部数据iNAND AT EU552 UFS 3.1嵌入式闪存驱动器获“年度影响力产品奖”

【天极网企业频道】近日，2024年第二十三届IT影响中国奖项结果公布，西部数据车规级iNAND AT EU552 UFS 3.1嵌入式闪存驱动器从众多优秀产品中脱颖而出，一举摘得“年度影响力产品奖”。





每一次技术的革新，都深刻改变着汽车产业的发展格局。近年来，随着人工智能(AI)技术的飞速发展，汽车逐步从单纯的代步工具，演变为一个集出行服务、前沿技术、多元体验于一体的智能出行终端。在这一过程中，海量的数据流动与高速的计算处理成为汽车智能化的核心驱动力，而这一切，则离不开强大的存储支撑。

相较于常规存储，车规级存储面临着更为严格的要求。一方面，车规级存储必须能够高效地处理和存储摄像头、雷达、激光雷达等车载传感器在行驶过程中获取的大量数据;另一方面，车规级存储还需满足高级驾驶辅助系统(ADAS)、高性能中央计算和3D地图等应用对存储容量与性能的高需求。此外，它还要适应各种环境和温度条件，并且完全兼容符合行业标准的接口，以确保其在不同车辆平台上的良好适用性和互操作性。

基于此，西部数据打造了专为驾驶舱和自动驾驶而设计，能够应对恶劣环境与严苛条件的西部数据iNAND AT EU552 UFS 3.1嵌入式闪存驱动器。

在读写性能方面，西部数据iNAND AT EU552 UFS 3.1嵌入式闪存驱动器采用了UFS 3.1标准接口，具备适用于汽车应用的附加功能。同时，结合了112层3D NAND闪存技术，极大提升了数据传输效率。其中，顺序读取速度高达1,600MB/s，顺序写入速度高达1,200MB/s，特别适用于电子驾驶舱(eCockpit)、ADAS以及自动驾驶解决方案等对数据读写速度要求较高的应用场景。

在稳定性方面，西部数据iNAND AT EU552 UFS 3.1嵌入式闪存驱动器提供了先进的内存管理固件功能，确保了数据的稳定性、完整性和持久性。其中，ECC能够高效地检测和修复数据中的错误，确保数据的完整性和准确性;读取刷新机制为保持数据的实时性提供了有力支持;磨损平衡技术通过均匀分配擦写操作，延长了闪存盘的使用寿命;坏块管理功能可有效识别和隔离存储设备中的坏块，防止数据损坏或丢失。

在环境适应性方面，西部数据iNAND AT EU552 UFS 3.1嵌入式闪存驱动器的工作温度在-40℃至85℃之间，宽温设计确保了在严苛的汽车运行环境中存储设备的正常运行。

此外，西部数据iNAND AT EU552 UFS 3.1嵌入式闪存驱动器还集成了专为汽车设计的特定功能集，包括先进的健康状况监测、增强型意外掉电保护、快速启动、增强型SLC LUN等。

综上所述，西部数据iNAND AT EU552 UFS 3.1嵌入式闪存驱动器凭借在读写性能、稳定性、环境适应性等方面的突出表现，在本届IT影响中国评选中，被授予“年度影响力产品奖”。这一殊荣不仅是对西部数据iNAND AT EU552 UFS 3.1嵌入式闪存驱动器自身出色性能的高度认可，更是对其在推动汽车产业智能化进程中所做贡献的肯定。

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