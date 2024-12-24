2024年度“IT影响中国”评选揭晓：希捷科技斩获年度数智创新企业奖

【天极网企业频道】日前，2024年第二十三届IT影响中国奖项正式公布，希捷科技从众多参评企业中脱颖而出，荣获“年度数智创新企业奖”。

希捷科技作为一家数据存储解决方案提供商，自1979年成立以来，始终走在存储技术的前沿，致力于通过打造出杰出的产品，为客户提供切实价值。具体来看：

以技术创新满足市场需求

在技术创新方面，希捷科技通过不断地技术探索和产品更新，提供覆盖端―边―云等不同的应用场景的创新产品与解决方案，积极应对数据激增带来的挑战。

以魔彩盒3+(Mozaic 3+)平台为例，随着企业数字化进程的迅速推进，数据量呈指数级激增，特别是在人工智能(AI)蓬勃发展的背景下，这一趋势更为明显。在数据比以往任何时候都更具价值的当下，企业面临着如何有效扩展存储基础架构以满足不断增长的数据量和复杂性的挑战。

为了满足市场需求，希捷科技推出了魔彩盒3+(Mozaic 3+)平台，不仅提升了硬盘的容量，还增强了数据处理的效率和可靠性。

值得注意的是，魔彩盒3+(Mozaic 3+)平台采用热辅助磁记录(HAMR)技术，实现了单碟片存储面密度3TB+的突破，使得搭载该平台的希捷银河Exos系列产品能够实现单盘高达30TB的存储容量。与传统的希捷银河Exos X10 10TB PMR硬盘相比，Exos X 30TB Mozaic硬盘每TB成本减少25%，容量达到3倍，每TB功耗降低60%以上，每TB减少70%以上的碳排放。

实际上，提升硬盘面密度并非易事，高密度记录的物理学原理要求在纳米级基础上实现更小介质的颗粒尺寸。然而，当颗粒尺寸减小时，其稳定性会越差，传统合金无法提供足够的磁性稳定性以实现有效可靠的存储。为此，魔彩盒3+(Mozaic 3+)平台开创性地采用了铁-铂超晶格结构作为介质合金，有效提升了磁盘介质的磁矫顽力，数据写入更加精确，并实现了前所未有的位稳定性。

同时，魔彩盒3+(Mozaic 3+)平台采用了量子技术，配备了第7代自旋电子读取器，与等离子写入器的子组件一起集成，确保即使是最小的数据颗粒也能被准确读取。此外，为了高效地协调所有这些技术，希捷科技自主研发了一款12nm制程的集成控制器。相较于之前的解决方案，这种专用集成电路实现了高达3倍的性能提升。

希捷科技这一系列技术创新无疑推动了存储技术的进步，也让用户获得了更高效、更可靠的数据存储体验。

以绿色发展践行企业担当

在可持续发展方面，在当今时代，绿色发展已成为全球企业共同面临的重要课题与使命担当。在推进绿色低碳经济发展的进程中，希捷科技是坚定不移的环境保护践行者。

根据希捷科技发布的《可持续数据圈：2023财年ESG报告》显示，2023财年，希捷科技超过50%的能源消耗来源于可再生能源。位于中国、泰国及北爱尔兰的设施100%使用可再生能源供电。

与此同时，希捷通过其循环计划延长了约119万块机械硬盘和固态硬盘的使用寿命，通过翻新和重新部署这些硬盘，避免了超过553公吨的电子垃圾进入填埋场。此外，希捷还规划，到2030年其生产和研发设施完全采用可再生能源供电，并致力于到2040年实现碳中和。

由此可见，这些举措无一不彰显了希捷科技在致力于减少环境足迹方面所持有的坚定决心与不懈努力。

以灵活布局引领行业变革

在战略布局方面，希捷科技不断成功地调整自身业务，以引领数据圈以及存储行业持续变化。并且，还与业界伙伴携手合作，共同挖掘数据潜能，确保数据价值的稳定释放与持续增长。

截至目前，希捷科技在全球范围内拥有超过四万名员工，业务布局广泛。在中国，希捷科技不仅于无锡设有生产基地，还在上海成立了全资子公司，并在北京、成都、深圳、杭州等地设有分公司，实现了对中国市场的全面覆盖。此外，希捷在全球还拥有多个大规模生产工厂，分别坐落于中国、东南亚、欧洲及美国等地，展现了其强大的全球生产与供应链能力。

希捷科技在技术创新、绿色发展、战略布局等维度都展现出了不俗的表现，因此被授予“年度数智创新企业奖”。可以预见的是，面向未来，希捷科技必将充分发挥其技术专长与创新实力，构筑起坚如磐石的数智基础，为万千行业迈向智能时代持续贡献力量。

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