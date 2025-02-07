卖课日入5万元？DeepSeek首批受益者陆续出现

【天极网企业频道】DeepSeek爆火引发了各行各业的关注，一时间成为“最受欢迎”的AI大模型，包括NVIDIA、英特尔、联想、华为、吉利等多家巨头纷纷拥抱DeepSeek并有望展开深入合作。

作为一款开源大模型，DeepSeek赋能AI行业的影响还将逐步扩大。不过，在开发者靠此盈利之前，已经出现了首批受益者，通过“卖课、卖产品”等方式，带来收入。

例如，有媒体报道，博主通过售卖DeepSeek相关课程日收入达到5万元，还有接入DeepSeek的硬件产品，也“蹭热度”带来了翻倍的销售业绩。

作为数智时代的发展动力，妥善利用AI创造更多价值将让多方成为受益者，例如给用户提供更低门槛、更智能、更个性化的智能助手;借助DeepSeek能力带来工作效率提升等等。当然想要更加深入地了解大模型、了解DeepSeek，用户及专业人士也确实需要花费一些时间，在各大平台上都可以搜到相关的科普及解读内容。

但值得关注的是，也有很多想要投机取巧的案例，包括仿冒的软件、应用，并以此收费获利等等，不仅影响了用户体验，更不利于行业发展。有数据显示，仿冒DeepSeek的网站已经超过2600个。为了保护用户权益，DeepSeek官方也在2月6日晚，及时官宣信息发布渠道，避免用户“上当受骗”。