CITE2023顺利收官：落幕不散场，期待明年再见

【天极网企业频道】2023年4月9日，第十一届中国电子信息博览会(CITE2023)在深圳会展中心顺利收官。作为展示全球电子信息产业最新产品和技术的顶级平台，中国电子信息博览会自2013年首次举办以来，经过十一载时光淬炼，一路见证了产业发展的壮阔历程，已成为推动技术创新的参与者与引领产业发展的风向标。

本届博览会以“创新驱动 协同发展”为主题，展览面积8万平方米，展商各出奇招，展品争奇斗艳，来自全球各地的1200余家参展企业，纷纷展示新产品、新技术、新服务，展品数量超10万件，充分彰显了电子信息全产业链布局的广度和深度。三天展期内线上话题转发阅读量突破6000万人，观众人数累计突破8万人次。

接下来，就让我们一起回顾本届博览会都展示了哪些亮点技术和产品吧。

名企齐聚，产品荟萃

01 智慧家庭：探索智慧生活，共建美好未来

随着科技的迅猛发展，智慧生活已成为人们生活中不可或缺的一部分。在智慧家庭主题展区，中国电子、华为、海信、联发科等企业全场景展示了智慧家庭领域最新产品和技术，让参观者亲身体验智慧家庭带来的更便捷、更高效、更智能的生活。

其中，联发科展出了包括智能家居平台、Filogic系列无线连接平台在内的全场景解决方案，为用户展现了未来生活的无限可能;海信视像带来了基于全新一代显示技术平台ULED X的系列产品U7K、U8H、UX，能够给用户呈现真实场景下的画质体验;华弘智谷携自研虹膜模组、多模态智能门禁ZG-iD16、眼动跟踪平板ZG-VS10、警用户政多模态受理一体机/综合一体机及人行自助速通门等多款新产品亮相。

02 新型显示：数字技术与现实生活交互的窗口

新型显示产业作为数字可视化信息传播的重要载体，是数字经济时代的终端基础。在新型显示主题展区，TCL华星、天马微电子、惠科、凯盛、龙腾光电等企业秀出其在新型显示领域的最新发展成果。

其中，TCL旗下AR品牌雷鸟在2022年创新发布的雷鸟Air 1S是一款新一代消费级XR眼镜，采用BirdBath+MicroOLED技术方案，使用时只需要通过数据线连接手机、电脑或游戏掌机，即可享受到沉浸式的影音体验;天马微电子带来了柔性显示、折叠显示、Micro/Mini LED、180Hz高刷新率等显示产品，并在展会现场首发了一款可切换的视听隐私显示屏，采用自研CIMUS视角切换技术，实现共享/防窥视角自由切换的效果;龙腾光电展出了笔电系列、车载系列、移动通讯系列、智慧生活系列、智慧医疗系列五大类的多款显示面板产品。

03 高端半导体：数字经济核心基础

半导体是数字经济时代必不可少的基础设施，同时也是抓住新一轮科技和产业革命机遇的关键，对经济长期增长至关重要。在高端半导体主题展区，华虹集团、睿励科学、中微、宁波江丰、科视达、矽电半导体等企业带来了旗下半导体产品和解决方案。

其中，科视达展出了Semi-Auto半自动IGBT模块超声扫描检测设备、超声波扫描显微镜等产品;矽电半导体展示了全自动曝光机GK-150、12英寸全自动探针台PT-930、8英寸全自动探针台PT-9200等半导体测试专用设备。

04 信创：自立自强突破“卡脖子”难题

加快信息技术应用创新，已成为提升产业链发展的重要一环。近年来，信创产业蓬勃发展，涌现了非常优秀的产品。在信创主题展区，中国长城、万里数据库、奇安信、飞腾、麒麟、金山办公等企业展示了具有影响力的国产化产品和解决方案。

例如，中国长城重点展出了一体机、工控机、服务器、笔记本电脑、打印机等基于信创产业的国产化产品，其中，长城TN140A2是一款高性能笔记本电脑，搭载飞腾最新一代八核处理器腾锐D2000/8处理器，性能比上一代产品提升70%。

万里数据库携公司主导成立的开源数据库社区GreatSQL社区亮相，展示信息技术应用创新领域的最新成果。

奇安信全面展示了态势感知与安全运营平台(NGSOC)与数据安全体系架构，其中，NGSOC具有综合安全感知能力、威胁情报、大数据分析技术和安全可视化等优势能力，可帮助政企客户持续监测网络安全态势，为安全管理者提供风险评估和应急响应的决策支撑。

忆芯科技带来了“主控+固件+算法+模组”的全方案创新产品、全新一代高性能企业级主控芯片STAR2000，以及基于该芯片研发的多款企业级SSD解决方案参展。

05 基础元器件：支撑电子信息产业发展基石

电子元器件产业是支撑电子信息产业发展的基石，对电子信息产业的技术创新和做大做强发挥着关键作用。在基础元器件主题展区，科信电子、潮州三环、航空工业兴华、国芯晶源等企业带来了行业领先技术和高精尖产品参展。

其中，潮州三环展出的是层片式陶瓷电容器(MLCC)、陶瓷插芯、陶瓷基板、陶瓷封装基座及陶瓷劈刀等众多主营产品;国芯晶源展示了其在压电晶体领域的9大产品系列，包括SMD Crystal、TF Crystal、TSX、SPXO、VCXO、TCXO、OCXO、DIP Crystal等，其应用领域涵盖网络通信、车用电子、工业控制、智慧物联、医疗器械、新能源、消费电子等行业。

06 大数据存储：提升数据价值

当前，各行各业都在加速推进数字化转型进程，很多业务从线下转移到线上，数据也迎来了新一波快速增长，市场对存储的需求日益提升。在大数据与存储主题展区，三峡星、金士顿、国鑫、西部数据、宝德计算、希捷科技等企业带来了数据存储技术、产品和解决方案。

其中，宝德计算展示了自强®鲲鹏服务器，在具备超强算力的基础上，提供更高的稳定性和可靠性，并且经过独特的自主设计和部件优化，带来卓越的灵活扩展和安全防护能力。

07 智能网联汽车：开启智慧出行新体验

在汽车电子、网络、人工智能、车联网等技术的快速发展下，智能网联汽车已成为汽车技术发展的大趋势。比亚迪、沃尔沃、蔚来、小鹏、上海汽车芯谷、奥松电子等企业展示了智能网联汽车的全产业链新技术。

其中，汽车芯片和传感器产业园上海汽车芯谷展示了产业园区在智能汽车主控芯片、车规级智能传感器，以及汽车芯片研发设计与中试等领域的技术能力;MEMS智能传感器解决方案供应商奥松电子带来了AHT20-F集成式温湿度传感器、DHT20温湿度传感器模块、AM2301B温湿度传感器等用于搭载在新能源汽车上的传感器新品等。

大咖云集，共话未来

值得一提的是，在为期三天的博览会期间，还打造了"1+1+7+N"活动方阵，即举办1场中国电子信息博览会开幕峰会，举办1场新一代信息技术产业创新产品评选活动，举办7大专业主题系列论坛活动，以及举办N场特色活动。

其中，7大专业主题系列论坛活动分别聚焦产业数字化、5G产业、国际显示、智能汽车、信创、电子元器件、大数据存储等重点领域，举办了《先进制造业产业集群创新发展论坛》《2023中国数字人大会》《2023中国国际显示产业领袖峰会》《2023智能网联与自动驾驶创新技术论坛》《第三届信息技术应用创新产业论坛》《2023CITE电子元器件创新与供应链安全发展峰会》《2023中国半导体制造供应链国产化发展大会》《2023深圳国际大数据与存储峰会》《Web3.0中国峰会》等一系列论坛活动。

论坛邀请了行业专家、学者、从业人士，共同围绕电子信息产业热点话题进行深入交流与探讨，从多层面多维度谋划产业未来。

其中，深圳市人民政府副秘书长黄强表示，电博会发挥引领产业前沿、联结全球市场的优势，吸引一大批的技术、人才等高端要素集聚深圳，推动深圳企业走向全球舞台，助力深圳成为全球电子信息产业发展重镇。2022年深圳市电子信息制造业产值2.48万亿元，约占全国该行业规模的六分之一，广东省的二分之一，稳居全国大中城市首位;移动通信基站、彩色电视机、手机等产品产量位居全国前列，分别占到全国的85%、四分之一和五分之一。深圳将一如既往支持电博会发展，充分发挥电博会重要平台作用，进一步深化与国内外电子信息领域的企业、高校、科研机构的交流合作，共同为制造强国、网络强国、数字中国建设做出新的更大贡献。

中国电子信息产业集团有限公司党组成员、副总经理周进军指出，中国电子作为原创技术“策源地”和现代产业链“链长”的建设单位，充分发挥主体支撑、融通带动作用，通过国家重大专项牵引技术体系的重构，加速自主算力技术的产业化应用。一年来，中国电子在深圳这块沃土上取得了长足的进步。

中国科学院院士、深圳大学校长毛军发认为，现在集成电路产业主要有两个发展方向，一是延续摩尔定律，把晶体管继续做小;二是超越摩尔定律，从电路集成到系统集成，这是一种变革，也是后摩尔定律时代产业发展的方向。

奖项揭晓，至高荣誉

此外，本届博览会期间重磅发布了信息技术产业创新产品年度评选结果。评审分为新型显示、集成电路、基础电子、智能网联与新能源、人工智能与智能硬件、信息技术创新应用、智能制造七大类，16位行业专家共评出金奖10个，创新奖65个。

TCL华星光电技术有限公司的55" UD 240Hz R1000超大曲率Gaming MNT，海信视像科技股份有限公司的海信ULED X参考级影像系列电视85U7K，昆山龙腾光电股份有限公司的12.3英寸车载四向动态隐私防窥显示面板，天马微电子股份有限公司的5.04”高PPI超窄边框micro-LED拼接显示屏，飞腾信息技术有限公司的飞腾腾珑®E2000高端嵌入式CPU，联发科技股份有限公司的5G NTN双向卫星通信技术、潮州三环(集团)股份有限公司的超高容量多层片式陶瓷电容器，麒麟软件有限公司的星光麒麟操作系统1.0，北京忆芯科技有限公司的忆芯科技高性能企业级PCIe Gen4 SSD主控芯片STAR2000，广州金升阳科技有限公司的新工业标准电源LM-R2系列获得了第十一届中国电子信息博览会金奖。

同时，TCL实业控股股份有限公司的TCL Q10G Pro Mini LED电视、天马微电子股份有限公司的6.67 LCD CUP(屏下摄像头)，北京智芯微电子科技有限公司的隔离RS-485接口芯片，雷鸟创新技术(深圳)有限公司的雷鸟X2 AR眼镜，深圳市中电网络技术有限公司的方案超市-人工智能与物联网方案交易和元器件采购设计导入平台等产品获得了第十一届中国电子信息博览会创新奖。

写在最后

当今世界正经历百年未有之大变局，云计算、大数据、人工智能、物联网等数字技术的蓬勃发展，推动着数字经济快速崛起，这也使得电子信息产业的重要性不断凸显。

2023年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，又是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，同时也是中国电子信息博览会开启新十年征程的起始之年。我们有理由相信，站在新起点的中国电子信息博览会将持续作为创新“强磁场”，助力产业创新升级，为数字经济的高质量发展不断贡献力量。

现在，第十一届中国电子信息博览会已顺利落下帷幕，让我们共同期待下一次更加美好的重逢!