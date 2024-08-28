布局智能存储 希捷满足客户数据处理多元化需求

【天极网企业频道】“你都不知道这趟我们有多难。多机位4K录制，一式三份的整理、备份、上传，还没进入剪辑流程，每天就已经被各种素材硬控…”前不久，视频同事在执行拍摄项目之后又一次痛诉的槽点。

尽管心有抱怨，但以往已经吃过亏，所以必要的时间和精力付出不能跳过。只是，从1080P到4K@60，内容的质量与时效性要求越来越高，一些负责存储、处理素材的“老伙计”难免跟不上节奏，成为工作流中的短板。特别是AI和AIGC等新技术融入创作流程后，在关注提升算力的同时，存力也不能落下。

在前不久举办的第三十一届北京国际广播电影电视展览会(BIRTV)上，围绕新媒体、超高清、未来电视、生成式人工智能、虚拟现实制作等领域，展示了广播电视电影技术产业最新成果。值得关注的是，随着AI加速融入传媒内容生产的各个领域，加上行业对于效能、创新以及数据资产安全提出更高要求，面对持续增长的数据量级，存储解决方案也受到了更多关注。根据IDC公布的数据显示，2024年全球数据圈将接近160ZB，而且在AI等技术驱动下，到2028年数据规模将增加一倍以上，达到393ZB以上。

BIRTV 2024期间，希捷也带来了丰富的数据存储产品与解决方案，如雷孜的三防移动硬盘、希捷酷狼及酷狼Pro系列、希捷银河、希捷雷霆、希捷酷鹰等等，覆盖了移动硬盘、NAS、企业级存储。同时，希捷也携手合作伙伴，一方面保证存储产品及解决方案可以满足AI时代对于存力的高要求;另一方面也发挥AI优势，赋能产品创新提升体验。

在智能互联时代，作为一名用户，对于存储容量最为敏感，而最先产生“存储危机”的设备，大概率是手机――被微信、影视剧缓存、应用大包大揽后，拍摄照片和视频对存储占用快速增加，让本不富裕的存储空间雪上加霜。特别是手机重度用户，512GB存储空间仅是将将够用，若以手机作为创作记录工具，往往还要配合移动硬盘、NAS来使用。

手机的存储危机一定程度上来自每个人都能成为内容创作者，影像拍摄、社交娱乐等应用让数据日积月累。对于专业的广电、影视、摄影等传媒娱乐从业者而言，容量还只是解决存储瓶颈中比较容易突破的一个环节――只需要扩展存储空间就可以了。但是，这些专业人士对于存储的性能以及安全可靠均有更高的要求，所以在存储的选择方面也建立了更高的标准。

BIRTV 2024现场，希捷也展示了面向专业创作者的多类存储产品及解决方案。如有室外野外拍摄、极端环境拍摄需求的用户，希捷旗下高端品牌雷孜深受认可，其LaCie Rugged Mini移动固态硬盘和LaCie Rugged USB-C移动硬盘能够兼顾便携性、可靠性以及高性能。小巧设计可以在背包、口袋轻松存放，高辨识度的橙色硅胶外套，支持防水防尘抗摔抗压特性遇到特殊天气或环境，甚至意外跌落也能够保护数据安全，让珍贵的镜头安心保存。同时，LaCie Rugged Mini SSD高达2000MB/s的传输速度，让传输备份更高效。

此外，对于需求海量存储的后期剪辑人员，希捷展示了LaCie 2big Dock双盘桌面硬盘，提供高达40TB的海量存储空间，配合多卡槽及连接扩展，让桌面空间更简洁，设备互联及数据传输也更高效。

还有一点值得一提，那就是LaCie 2big Dock内置希捷酷狼Pro企业级硬盘。该款产品采用CMR传统磁记录技术，最高提供24TB容量。酷狼Pro提供高达550TB/年的工作负载率和250万小时的平均故障间隔时间，可在多盘位和多用户协作环境中提供24x7不间断服务，用高可靠性应对长时间高强度的工作负载。

不仅是桌面存储方案，希捷酷狼及酷狼Pro系列硬盘也是近两年越来越受到用户和企业行业客户青睐的NAS产品的关键成员。

酷狼及酷狼Pro系列多种容量规格、出色的性能及可靠性即使面向专业用户也能够游刃有余。希捷酷狼及酷狼Pro系列硬盘都配备了IHM希捷酷狼健康管理系统，通过预防、干预和恢复建议帮助用户全面掌控硬盘及NAS系统的健康状况。对酷狼及酷狼Pro，希捷还赠送一次三年内免费原厂数据恢复服务，恢复成功率可以达到90%以上。

希捷通过与威联通、极空间、铁威马等合作伙伴携手，面向市场推出了丰富多样的NAS解决方案，覆盖广泛的应用场景。还有一点很重要，那就是针对NAS用户的痛点，希捷及合作伙伴在满足差异化、可扩展等需求的同时，降低了使用门槛，通过软硬件创新让NAS更易用、更好用也更耐用。而且，希捷及合作伙伴也将AI带入NAS产品。结合AI应用让海量数据的整理分类、选取调用能够可视高效。

能够高效、安全存储数据还只是第一步，接下来要做的就是访问、释放数据资产价值。而且在企业级、数据中心存储领域，充分发挥数据价值，也对存储提出了多元化需求，除提升效能外，还有降低总体拥有成本，满足AI、AIGC及边缘应用等痛点。

BIRTV 2024展会上，面向超大规模用户以及企业级数据中心，希捷带来了银河、雷霆、酷鹰系列，不仅覆盖海量数据存储，同时还能满足数据中心对于性能、效率、存储密度的新要求，助力光电行业降本增效。针对视频图像应用(VIA)市场，希捷酷鹰人工智能硬盘和希捷酷鹰硬盘有效解决了边缘激增的海量数据需求。

能够覆盖传媒行业各类应用场景，不仅得益于希捷完备的产品矩阵，更离不开多年来深耕存储领域积累的技术优势，例如突破磁介质存储技术瓶颈――面密度的Mozaic 3+(魔彩盒3+)平台，实现了单碟片面密度达到3TB。

目前来看，提升硬盘容量主要有两种方式――增加更多碟片或者增加面密度。前者意味着会加入额外盘片、磁头、电子器件，带来更高购置成本、功耗和碳排;后者则能够采用相同或者更少数量盘片、磁头、电子器件的情况下带来更多容量，这也意味着总体拥有成本下降，且有利于可持续发展。这也对应了Mozaic 3+技术平台的关键优势。

BIRTV 展会现场，希捷也介绍了Mozaic 3+的多项核心技术，如超晶格铂合金介质、等离子写入器、第七代自旋电子读取器、12nm集成控制器。

凭借Mozaic 3+，希捷银河Exos硬盘容量在相同空间内翻倍，每TB功耗降低45%。并且2024年推出Mozaic 3+还只是一个里程碑，根据希捷公布的面密度创新路线图――预计到2025―2026年将推出Mozaic 4+(单碟片面密度4TB+)，2027―2028年推出Mozaic 5+(单碟片面密度5TB+)。面密度持续突破也意味着硬盘容量的上涨，满足AI时代快速增长的存储需求。

大模型、AIGC的火热，让始终处在IT领域前沿的AI被提升到了新的高度。一方面对IT基础架构提出新需求，驱动算力、运力、存力发展;另一方面，AI融入千行百业催生诸多创新业务模式，带来数据量级和价值的同步上涨，不仅是传媒娱乐行业，从个人用户到专业创作者、企业行业，对数据资产的重视程度都更胜从前。

就希捷而言，AI开启的数智时代带来了巨大的机遇，越发完善的产品矩阵和Mozaic 3+等技术突破，为数据密集型应用发展提供了支撑。同时希捷也携手合作伙伴，既满足AI浪潮带来的多样化市场需求、驱动AI发展，也利用AI技术创新赋能产品与解决方案，让数据的存储、处理更为高效、便捷、安全、可靠，为消费者、企业、行业提供准确符合场景与需求的存力保障。