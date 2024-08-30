2024数博会闭幕：大咖金句频出，创新成果亮相！

【天极网企业频道】8月30日，为期3天的2024中国国际大数据产业博览会(以下简称“数博会”)在贵阳顺利落下帷幕。今年的数博会以“数智共生：开创数字经济高质量发展新未来”为主题，来自政产学研各界的嘉宾、专家学者及企业代表齐聚一堂，分享真知灼见;参展企业纷纷亮出创新成果，成为展会的一大亮点。

金句频出，为产业发展建言献策

在本届数博会上，与会嘉宾从多个角度展望了大数据产业的发展前景，可谓精彩纷呈。

刘烈宏：三措并举壮大数据产业

当今时代，数据作为新型生产要素已渗透到社会经济的各个领域，深刻改变着万千行业。构建以数据为关键要素的数字经济，离不开数据基础设施的支持。

国家数据局党组书记、局长刘烈宏表示，国家数据局将从优化产业布局、培育多元经营主体、强化政策保障三方面系统布局培育壮大数据产业。

一是优化产业布局。顺应数据产业发展方向和趋势，加强产业规划布局，优化产业结构。围绕产业链协同，大力推动数据开发开放，构建大中小企业融通发展、产业链上下游协同创新的生态体系。立足比较优势，引导各地在资源汇聚、技术创新、应用牵引、算力支撑等方向，打造一批协同互补、特色发展、具有国际竞争力的数据产业集聚区。

二是培育多元经营主体。互联网、大数据和人工智能深入发展，催生了一批从事产业链数据整合利用的数据资源企业，促进了数据协同复用，激发了要素潜能;孵化了一批从事数据计算存储、挖掘分析的数据技术企业，推动了数据科技创新;也带动了一批数据应用企业深耕垂直行业，在赋能产业深度转型升级中发挥了重要作用。数据要素市场化配置改革，对数据合规高效流通利用提出更高要求，数据经纪、数据托管、数据交易等新的服务业态快速兴起，数据安全可信流通、数据基础设施建设运营市场也呈现增长态势，数据服务企业、数据安全企业、数据基础设施企业正在迎来新的发展机遇。国家数据局将加强引导，支持不同类型的数据企业公平竞争、加快发展。

三是强化政策保障。瞄准科技发展方向和国家重大战略需求，推动数据领域技术攻关。用好政策、投资等手段，支持数据产业发展。推进产学研合作，加快数据领域学科体系和人才队伍建设。

赵厚麟：大数据的管理和开发需关注五大方面

随着大数据、云计算和人工智能等新一代信息技术快速发展，数据利用、管理和再开发已经提上议事日程。数字化进程的快速普及，不仅深入千家万户，还广泛渗透到社会的各行各业。同时，全球经济现代化的加速推进，国家层面对数据的统筹治理和开发也已经成为各国和国际机构的热门话题。

国际电信联盟前秘书长、中国通信学会名誉理事长赵厚麟表示，中国在大数据治理、再开发等方面有定力、有底气，可以大有作为。他建议，对于大数据的管理和开发，要关注原创开发和关注创新;关注中小微企业科创、应用以及推广;关注调动地方和基层的积极性;关注尽早开发开展技术标准工作，包括国家标准和国际标准;关注国际市场进展和国际合作。

薛其坤：发展量子计算需从教育、科技、人才三方面推进

在大数据时代，从硬件方面来讲有几个非常重要的技术值得关注。一是算力要更强，还要将数据存储起来，密度需要更高。二是在算力和密度的持续增长下，能耗也要越来越低，否则就很难保证产业的发展。

国家最高科学技术奖获得者、中国科学院院士、南方科技大学校长、清华大学教授薛其坤表示，量子计算也许哪一天真要研制成功的话，将会对今天需要的超高的算力提供一个全新的途径，会解决大数据时代对算力的要求。

他指出，量子计算机现在还有很多基础层面重大技术问题，包括科学问题需要解决，很多人都在估计10到20年，目前还没有一个明确的答案。但这是一个非常重要的战略技术，需要从教育、科技、人才三个方面去推进，发展量子计算。

索斯滕・托尔斯曼：数据分享是大数据与AI服务的基础

国际数据空间协会(IDSA)总干事索斯滕・托尔斯曼表示，数据分享是未来大数据应用的基础，同时也是人工智能服务的基础。数据得以分享，算法才能够有效，如果数据不能分享，就不可能产生任何有效的服务和应用，而这些对于所有的企业和行业来说都非常重要。

他认为，数据分享需要信任。数据空间是一个基础设施，所有的数据分享者都共有一个信任机制和框架，他们在信息分享端共同创造价值、创新服务，同时具有互操作性。

成果亮相，彰显大数据领域创新

值得一提的是，在数博会举办期间，国内外414家企业展出了数据领域新技术、新产品、新方案、新应用1300余项，吸引了不少观众前来参观体验。

例如，在南方电网展位，南方电网公司展示了其深度融合大模型技术与人形机器人的创新成果――“大瓦特”电力AI机器人。该机器人采用独特的“自研大脑模型+定制具身”设计策略，实现了流畅的语音对话、自如的肢体互动、灵活的移动行走以及精准的电力操作等多重功能，全面而精准地满足了电力行业的多元化需求。

在中国电信展位，中国电信贵州分公司将大模型与人形机器人相结合，打造出具备具身智能的载体。通过大模型赋能，这款人形机器人能够利用机械设备精准感知周边环境，并实现自主决策，可在化工、养老、居家等多个领域得到广泛应用。

在科大讯飞展位，科大讯飞携其最新的讯飞星火大模型V4.0以及星火智慧黑板、讯飞同传、AI虚拟人交互平台、智医助理、全程患者管理平台等一系列AI技术，展示了国产大模型的核心能力及其在教育、医疗、城市等多个领域的应用成果。

除此之外，本次数博会专业展还紧跟最新热点，特别设置了黑神话悟空游戏体验、奥运冠军合影、情商培养机器人等体验项目，带来了丰富多样的互动体验。

写在最后：

今年是数博会的第十个年头，每届数博会都汇聚了大数据领域的最新技术、产品、解决方案及应用案例，集中展示了该领域的前沿科技与发展成果。

面向未来，我们有理由相信，数博会作为大数据行业发展的风向标，将持续引领技术创新与应用实践的深度融合，推动产业不断迈向新的高度。