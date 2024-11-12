UBBF十周年：华为展示AI赋能超宽带商业成功快速路

【天极网企业频道】“UBB for AI和AI for UBB都是超宽带产业在智能时代将要面对的关键课题。我们需要主动拥抱智能时代，通过UBB5.5G网络创新夯实长期竞争力的基础。在此之上，还需要积极孵化智能业务，面向AI应用场景拓展新商业机会，将网络能力和价值充分变现;并逐渐引入AI生态伙伴，通过向AI全业务服务转型实现商业新增长。”

在第十届全球超宽带高峰论坛(UBBF 2024)上，华为常务董事、ICT基础设施业务管理委员会主任汪涛分享道。

先后走过伦敦、马德里、法兰克福、杭州、日内瓦、北京、迪拜，再到2024年的伊斯坦布尔，UBBF在见证超宽带产业发展的同时迎来第十周年，也是5.5G时代加速拥抱AI新机遇的关键节点。过去十年，UBB网络经历了“以联接为中心”到“以体验为中心”的升级。进入5.5G后，升级超宽带网络成为加速数字技术普及与应用，推进数字生产力发展的重要一步。如今，AI融入千行万业，数字化转型向着智能化转型迈进，AI广泛应用及赋能带来的“一字之差”，正重塑网络体验、数字基础设施建设以及商业模式创新。

与横跨欧亚大陆、融合东西方文化的伊斯坦布尔有些契合，UBBF 2024也汇聚了产业前瞻、AI发展趋势探讨、AI+UBB的商业应用落地、创新产品及解决方案。期间，华为也深入分享了AI给UBB超宽带网络带来了新机遇、新挑战，并以“四新”战略为支撑，携手产业合作伙伴打造UBB网络商业成功快速路。

拥抱智能时代：UBB⇌AI

网络作为运营商业务创新的载体，随着通信技术升级持续为产业创造价值。迈入万物互联时代，成为数字化通路的UBB网络加速发展，支撑运营商业务升级与创新。数据显示，此前百兆光宽用户突破3亿用了14年，而千兆光宽用户数突破3亿仅用了8年。同时，全球家宽套餐平均速率达到570Mbps，是10年前的100倍，预计到2028年将超过1Gbps，更好地支持超高清直播、XR、云游戏、智慧家庭等需求。

在UBB网络演进同时，AI产业也有了长足发展。进入2024年后无论对于个人、家庭还是企业，AI都已经不是“藏”于云端高深莫测的技术，手机、PC中的AI智能助手，集成AI与大模型的应用，智能互联的家电家居，企业智能客服与行业大模型…多元化应用场景、终端设备甚至服务，AI正加速迈入商用普及阶段，从“+AI”向着“AI+”稳步过渡。有数据显示，预计到2028年AI手机占比超过54%，AI PC占比超过68%。AI不仅是未来终端的标配，同时也赋能企业、行业应用，如AI加持下药物研发周期从3年缩短至0.5年，矿井作业识别准确率从56%提升至98%。

华为常务董事、ICT基础设施业务管理委员会主任汪涛在主题演讲中提到，AI正在成为全球经济的重要推动力。根据IDC预测，企业在AI方面的投资不仅可以产生直接的经济收益，还可以带来明显的边际溢出效益，企业在AI上每投入一美元，将创造4.6美元的收入。到2030年，AI将为全球带来20万亿美元的经济产值。

2022年，华为提出超宽带5.5G是迈入智能世界的必由之路。如今，通信产业与AI的相互融合也带来了新机遇。其中，更高速率、更低时延、更可靠的网络才能满足AI带来的网络流量增长，保障实时AI助手、自动驾驶等关键型业务的体验，支撑商业模式创新。而且在AI训练、推理层面，随着参数规模由千亿扩展到万亿、十万亿级别，数据中心网络也需要架构及性能优化，“以网强算”必不可少。与此同时，正如AI赋能制造、物流、医疗、科研、教育等行业数智化转型，AI解决方案也正使能网络走向高阶自治，优化网络应对大规模、复杂场景能力并提升运维效率，实现增效降本，助力产业拓展创新商业机会。

当然，想要拥抱AI为UBB产业带来的创新机遇，也必须攻克相应的挑战。例如，AI提供的AIGC应用、多模态交互将创造更多流量，预计到2030年全网流量将比2023年增长5.2倍，但对时延也将更加敏感，AI工业机器人等业务需要网络时延不高于5ms;为满足AI算力需求，数据中心互联同样对网络架构的扩展性、时延和带宽、安全性提出了更高要求。

汪涛表示：“面向智能时代，华为UBB5.5G创新聚焦在‘UBB for AI’和‘AI for UBB’两大方向。一方面将在超大带宽、确定性低时延和网络架构上进行创新，通过网络能力提升支持AI业务高质量发展，帮助运营商实现商业新增长;另一方面将AI引入网络，提升网络用户体验，业务提供速度和网络运维效率，帮助运营商网络走向高阶自治。”

围绕两大方向，华为已经推进商用实践，结合家庭、企业园区、数据中心等各层级网络创新以匹配AI需求，并为UBB网络AI运维运营架构引入通信大模型加速迈向ADN L4高阶自治，保障UBB网络作为数智基础设施在行业数智化转型进程中释放价值。例如，在数据中心网络(Data Center Networks)，华为通过星织架构和DC-OXC提升组网能力，支撑超万卡级别的大规模算力中心建设;面向IP网络维护，ADN数字员工支撑排障，将网络故障处理时长降低50%。

作为第十届UBBF的一大亮点，华为在提供产品及解决方案的基础上，也考虑到了如何支撑运营商、生态伙伴完成业务创新，抓住网络+AI的商业机遇。

“四新”战略，华为携手伙伴共赢数智未来

华为运营商业务总裁陈浩表示：“为了深入挖掘AI的潜力，助力运营商拓展市场边界、催生创新业务、增强市场竞争力以及优化网络运维，并实现商业成功，‘四新’战略是关键，即新入口、新业务、新体验和新运营。华为愿与全球运营商和伙伴一起，通过‘四新’释放更多商业价值，共赢数智未来。”

华为“四新”战略贯穿了AI商用落地普及的全流程，结合用户及行业需求、场景，覆盖痛点洞察、业务模式塑造、网络能力及运维效率升级等多个环节，从中携手运营商等合作伙伴快速发掘网络+AI商业价值，以及成功案例的规模化应用。

“新入口”解决了当前AI在用户侧大规模普及的一个难点。借助手机中的智能助手，可以在抵达伊斯坦布尔之后快速生成“私人订制”的旅行攻略、在景点翻译陌生的文字、推荐特色美食。但用户日常使用的各类终端，解锁AI体验的“入口”并不相同，潜在的使用门槛影响了体验。而从网络出发，寻找到AI智能体等“新入口”不仅能够开启某款终端的智能体验，更能够借助互联优势完成“联人、联物、联应用”的系统级智能体验，结合多终端感知、海量数据分析、多模态交互，实现每个家庭用户一对一的个性化服务与场景无缝衔接。因此，这些“新入口”都能成为运营商在家庭等市场商业突破的关键点。

通过“新入口”用户能够接入智能世界，而将用户留存并创造流量和商业价值则离不开“新业务”。陈浩提到，AI赋能新业务，聚合优质内容，逐步构建AI应用生态。其中，实现AI应用变现可以分为三个阶段，将AI融入传统业务，并增强用户体验，提升满意度和粘性;开发创新AI功能，拓展业务模式，增加收入;将AI业务整合到场景服务中，如聚合生态，孵化各种家庭服务机器人、提供康养、教育、家庭安全等业务，提升生活质量，逐步构建家庭AI生态，实现面向家庭业务的全面升级。

新业务为释放AI商业价值提供了基础，目前产业已经从多个维度进行尝试，包括游戏、康养、教育等多个领域。如云游戏，无需价格昂贵的高性能PC，在UBBF现场订阅运营商服务后就可以成为“天命人”，解锁4K分辨率+60帧画质，顺畅硬钢幽魂。当然，目前围绕AI的新业务探索仍处于早期阶段，在获得用户认可、广泛适用后，进行案例的规模化拓展则有可能让业务快速增长，也将推动AI商业发展进入新阶段。

新入口、新业务都为运营商增加ARPU和收入创造了机遇，在其背后网络支撑的“新体验”也能探索更多商业模式。以《黑神话：悟空》云游戏为例，AI渲染在云端完成，想要保障用户操作顺畅就需要低于5ms的网络时延。还有国内已经有部署商用的无人出租车业务、家用AI智能摄像头等新业务均需要高质量网络来保证新体验。同时，结合用户、行业对于体验的差异化要求，运营商能够根据商业模式制定灵活的网络变现方式，如根据时延、上行带宽、AI功能等收费，或者按时间收费。

无论是传统业务升级，还是AI带来的创新商业应用，网络规模都将持续扩大，带来更严峻的网络运营挑战。正如上文中提到的“AI for UBB”将给产业提供一项重要保障“新运营”――加速网络迈向高阶自治，提升网络运营效率。陈浩分享道，自动驾驶网络出现已经5年，但在AI加入后，相比此前的部分自治与有条件自治，将直接进入L4自动驾驶网络，并带来“降低客户投诉、缩短投诉闭环时间、提升业务发放效率、减少装维上站、加快故障修复”五项价值。

也就是说，在运营商朝着AI机遇大刀阔斧创新同时，“新运营”是一颗定心丸，减免了后顾之忧。据介绍，华为UBB网络AI运维运营架构在数字孪生底座上，引入通信大模型，协同打造面向用户角色的Copilot和面向场景的Agent，支撑网络现场作业自助化、远程维优自闭环，加速迈向ADN L4高阶自治。华为表示，其L4自动驾驶网络已经与全球多个运营商开展商用实践。例如，广东移动采用该方案后，增加上百名数字员工，提供24小时在线服务，将故障修复时间从2小时缩短至20分钟，且自动化排障率从60%提升到了90%。

“新入口、新业务、新体验、新运营”互为支撑，不仅展现了网络技术革新的力量，也提供了“方法论”，结合华为提供的产品与解决方案，携手运营商等合作伙伴打通了UBB产业实现数智时代商业成功的“任督二脉”。

繁荣AI生态，实现商业新增长

2024年，AI产业向前快速发展的同时，更重视应用落地和商业实践。AI已经全面进入手机、PC、汽车等终端，千行万业亦在积极拥抱AI完成数智化升级，增强长期竞争力，覆盖教育、医疗、制造、金融等行业及场景，其中行业应用大模型数量已经超过1300个。对于UBB产业而言，也是一场与AI的“双向奔赴”，两者相互协同、相互促进――UBB网络演进为AI算力、应用提升运力上限，做到“以网强算”;AI赋能为UBB网络商业创新，迈入高阶自治提供支撑。

在这场浪潮中，华为既是参与者也是引领者。2023年华为提出All intelligence战略，目标是在未来智能世界，让所有对象可联接，让所有应用可模型，让所有决策可计算。

投身其中，华为依托数智化成功经验，丰富的产品及解决方案为合作伙伴赋能，携手探索UBB与AI协同发展产业方向、商业增长机遇。在围绕UBB 5.5G创新持续夯实网络能力的同时，积极孵化智能业务、拓展新商业机会，扩充AI生态，释放“网络+AI”的商业价值，全面助力AI与UBB产业深度融合的商业成功。

恰逢UBBF十周年，这不仅是产业一个阶段性的里程碑，更是新起点。“网络+AI”的商业化道路还有更多未知，也让UBB网络未来将诞生哪些创新商业模式、创新体验更加值得期待。