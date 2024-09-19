ÈçºÎÓµ±§È«ÃæÖÇÄÜ»¯Ê±´ú£¿»ªÎªÐìÖ±¾ü¸ø³ö´ð°¸
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«ÍøÆóÒµÆµµÀ¡¿Èç½ñ£¬AI¼¼ÊõÕýÔÚÒÔÇ°ËùÎ´ÓÐµÄËÙ¶ÈÉøÍ¸µ½Éç»áµÄ¸÷¸ö²ãÃæ¡£ÓÈÆäÊÇÔÚ´óÄ£ÐÍ¿ìËÙáÈÆðµÄ±³¾°ÏÂ£¬AIÒÑ³ÉÎªÍÆ¶¯¾¼ÃÉç»á×ªÐÍµÄ¹Ø¼üÇý¶¯Á¦£¬ÍÆ¶¯×Å¸÷ÐÐ¸÷Òµ³¯×ÅÖÇÄÜ»¯µÄ·½ÏòÂõ½ø¡£
9ÔÂ19ÈÕ£¬ÔÚ»ªÎªÈ«Áª½Ó´ó»á2024ÉÏ£¬»ªÎª¸±¶ÊÂ³¤¡¢ÂÖÖµ¶ÊÂ³¤ÐìÖ±¾ü·¢±íÁËÖ÷ÌâÎª¡°Óµ±§È«ÃæÖÇÄÜ»¯Ê±´ú¡±µÄÑÝ½²£¬Ëû·ÖÏíÁË»ªÎªÔÚÖÇÄÜ»¯·½ÃæµÄ¹Û²ì¡¢Ë¼¿¼¡¢Õ½ÂÔºÍÊµ¼ù¡£
»ªÎª¸±¶ÊÂ³¤¡¢ÂÖÖµ¶ÊÂ³¤ÐìÖ±¾ü·¢±íÖ÷ÌâÑÝ½²
ÖÇÄÜ»¯ÆóÒµµÄ¡°Áù¸öA¡± ÌØÕ÷
AIµÄ³ÖÐø½ø²½ÕýÔÚÍÆ¶¯¸÷ÐÐ¸÷ÒµÖÇÄÜ»¯µÄ²»¶ÏÉî»¯£¬×ßÏòÈ«ÃæÖÇÄÜ»¯¡£ÐìÖ±¾üÖ¸³ö£¬ÖÇÄÜ»¯Ê±´úµÄÆóÒµ£¬Ó¦¸Ã¾ß±¸¡°Áù¸öA¡± ÌØÕ÷¡£¾ßÌåÀ´¿´£º
µÚÒ»¸öAÊÇAdaptive User Experience(×ÔÊÊÓ¦ÌåÑé)¡£»Ø´ðµÄÊÇÆóÒµÎ´À´ÐèÒªÈçºÎ·þÎñ¿Í»§£¬ÊÇÖ¸ÖÇÄÜ»¯ÆóÒµÄÜ¹»¸ÐÖª²¢Àí½âÓÃ»§µÄÐÐÎª¡¢ÐèÇó¡¢ÐËÈ¤¡¢Æ·Î¶ºÍ»·¾³±ä»¯£¬Ö÷¶¯µ÷ÕûÌá¹©×î·ûºÏÓÃ»§ÐèÇóµÄ·þÎñ£¬ÄÜ¹»ÊÊÊ±ºÍÍ¬Ê±Âú×ãº£Á¿¸öÐÔ»¯¶ÀÌØÐèÇóµÄ²úÆ·¡£
µÚ¶þ¸öAÊÇAuto-Evolving(×ÔÑÝ½ø²úÆ·)¡£»Ø´ðµÄÊÇÆóÒµ½«ÐèÒª´òÔìÔõÑùµÄ²úÆ·£¬ÊÇÖ¸ÖÇÄÜ»¯Ê±´úµÄ²úÆ·½«¾ß±¸×ÔÖ÷Ñ§Ï°£¬³ÖÐøµü´ú£¬ÊÊÓ¦±ä»¯µÄÄÜÁ¦£¬ÄÜ¹»×ÔÓÅ»¯ºÍ×ÔÑÝ½ø¡£²úÆ·´Ó²úÆ·Êý×Ö»¯µ½²úÆ·ÖÇÄÜ»¯ÊÇÒ»´ÎÔ¾Ç¨£¬½«¼«´ó¸Ä±ä¾ºÕù£¬Ã¿¸öÆóÒµ¶¼ÐèÒªË¼¿¼°ÑÖÇÄÜ»¯ÄÜÁ¦ÈÚÈë×Ô¼ºµÄ²úÆ·¡£
µÚÈý¸öAÊÇAutonomous Operation(×ÔÖÎµÄÔËÓª)¡£»Ø´ðµÄÊÇÆóÒµÈÕ³£ÔËÓªµÄÎ´À´£¬ÊÇÖ¸ÒªÊµÏÖÒµÎñÁ÷¸ß¶È×ÔÖÎÔËÓª£¬´Ó¸ÐÖª¡¢¹æ»®¡¢¾ö²ßµ½Ö´ÐÐ£¬¶Ëµ½¶Ë×ÔÖ÷±Õ»·¡£ÔËÓªµÄ×ÔÖÎ»¯ÊÇÔËÓªÐ§ÂÊÌáÉýµÄÒ»´ÎÔ¾Ç¨£¬Ã¿¸öÆóÒµ¶¼ÐèÒªË¼¿¼ÔÚ¸ü¹ã¡¢¸üÉîµÄ·¶Î§ÓÃAI¸³ÄÜºÍ¸Ä±äÆóÒµÔËÓª¡£
µÚËÄ¸öAÊÇAugmented Workforce(ÔöÇ¿µÄÔ±¹¤)¡£»Ø´ðµÄÊÇÔ±¹¤¹¤×÷ÌåÑéºÍ¹¤×÷·½Ê½µÄÎ´À´£¬ÊÇÖ¸ÒªÈÃÃ¿¸öÔ±¹¤¶¼ÓÐÒ»¸ö¡°¶®ÎÒ¡±µÄÖÇÄÜÖúÊÖ£¬¸ßÐ§¡¢¸ßÖÊÁ¿Íê³ÉÃ¿Ò»¼þ¹¤×÷¡£ÈÃAIÔì¸£ÓÚÈËÀàÊÇAI´æÔÚµÄÒâÒå£¬ÈÃÔ±¹¤ÓÐ¸üºÃµÄ¹¤×÷ÌåÑéÊÇÃ¿¸öÆóÒµÔÚÖÇÄÜ»¯Ê±´ú¾ºÕùÁ¦µÄ¹Ø¼ü»ù´¡¡£
µÚÎå¸öAÊÇAll-Connected Resources(È«Á¿È«ÒªËØÈ«Áª½Ó)¡£ÒªÊµÏÖÆóÒµµÄ×Ê²ú¡¢Ô±¹¤¡¢¿Í»§¡¢»ï°é¡¢ÉúÌ¬µÈÈ«»¥Áª£¬ËùÓÐÒµÎñ¶ÔÏó¡¢¹ý³Ì¡¢¹æÔòÊµÏÖÊý×Ö»¯£¬²»½öÒªÌáÉýÐÅÏ¢µÄÁ¿£¬¸üÒª¸ÄÉÆÐÅÏ¢µÄÖÊ£¬´Ó¶øÊ¹ÆóÒµ¾ß±¸ÖÇÄÜ»¯±ØÐèµÄÊý¾ÝºÍÐÅÏ¢»ù´¡£¬Ò²¾ÍÊÇÉî¶È¡¢È«ÃæµÄÊý×Ö»¯¡£
µÚÁù¸öAÊÇAI-Native Infrastructure(ÖÇÄÜÔÉú»ù´¡ÉèÊ©)¡£Ò»·½Ãæ£¬ICT»ù´¡ÉèÊ©ÒªÏµÍ³»¯¹¹½¨£¬ÒªÄÜÊÊÓ¦ÖÇÄÜ»¯Ó¦ÓÃµÄÐèÒª;ÁíÒ»·½Ãæ£¬»ù´¡ÉèÊ©±¾ÉíµÄÔËÎ¬¹ÜÀíºÍÌåÑé±£ÕÏÒª³ä·ÖÖÇÄÜ»¯¡£
¡°¡®Áù¸öA¡¯ÌØÕ÷£¬ÊÇ»ªÎª½áºÏ×ÔÉíÊµ¼ùºÍÀí½âµÄ³õ²½Ë¼¿¼×Ü½á£¬¹©´ó¼Ò²Î¿¼£¬Ï£ÍûÃ¿¸öÆóÒµ¶¼ÄÜ³ÉÎªÖÇÄÜ»¯Ê±´úµÄÓ®¼Ò¡£¡±ÐìÖ±¾üËµµÀ¡£
ÈçºÎÍÆ½øÈ«ÃæÖÇÄÜ»¯Õ½ÂÔ£¿
È¥ÄêÈ«Áª½Ó´ó»áÉÏ£¬»ªÎª·¢²¼ÁËÈ«ÃæÖÇÄÜ»¯(All Intelligence)Õ½ÂÔ£¬Ö¼ÔÚ¼ÓËÙÇ§ÐÐÍòÒµµÄÖÇÄÜ»¯×ªÐÍ£¬ÒÔÊÊÓ¦È«ÃæÖÇÄÜ»¯Ê±´úµÄµ½À´¡£ÐìÖ±¾üÔÚ²ûÊöÕâÒ»Õ½ÂÔÊ±£¬Ö÷Òª´ÓÒÔÏÂÆß¸ö·½Ãæ½øÐÐÁËÏêÏ¸ËµÃ÷£º
Ò»¡¢Í¨¹ý¼Ü¹¹´´ÐÂ£¬Ìá¹©¿É³ÖÐøËãÁ¦½â¾ö·½°¸
ÖÇÄÜ»¯µÄ¿É³ÖÐø£¬Ê×ÏÈÊÇËãÁ¦µÄ¿É³ÖÐø£¬¶øËãÁ¦ÓÖÒÀÀµÓÚ°ëµ¼Ìå¹¤ÒÕ¡£Á¢×ãÖÐ¹ú£¬Ö»ÓÐ»ùÓÚÊµ¼Ê¿É»ñµÃµÄÐ¾Æ¬ÖÆÔì¹¤ÒÕ´òÔìµÄËãÁ¦²ÅÊÇ³¤ÆÚ¿É³ÖÐøµÄ¡£
»ªÎªµÄÕ½ÂÔºËÐÄÊÇ£¬³ä·Ö×¥×¡ÈË¹¤ÖÇÄÜ±ä¸ï»úÓö£¬»ùÓÚÊµ¼Ê¿É»ñµÃµÄÐ¾Æ¬ÖÆÔì¹¤ÒÕ£¬¼ÆËã¡¢´æ´¢ºÍÍøÂç¼¼ÊõÐÍ¬´´ÐÂ£¬¿ª´´¼ÆËã¼Ü¹¹£¬´òÔì¡°³¬½Úµã+¼¯Èº¡±ÏµÍ³ËãÁ¦½â¾ö·½°¸£¬³¤ÆÚ³ÖÐøÂú×ãËãÁ¦ÐèÇó¡£
¶þ¡¢»ªÎªÔÆÃæÏòAIÈ«Õ»Éý¼¶£¬¸³ÄÜÇ§ÐÐ°ÙÒµÖÇÄÜ»¯
»ªÎªÔÆÃæÏòAI£¬¶ÔÈ«Õ»½øÐÐÁËÉý¼¶£¬ÖÂÁ¦ÓÚÈÃÃ¿¸öÆóÒµ¶¼ÄÜ°´Ðè¡¢¸ßÐ§µØÑµÁ·Ä£ÐÍºÍÓ¦ÓÃÄ£ÐÍÍÆÀí¡£
Ò»ÊÇÍ¨¹ý³ÖÐø´òÔì•NÌÚÔÆ·þÎñ£¬ÈÃÆóÒµÒ»¼ü»ñÈ¡ÅìÅÈAIËãÁ¦£¬ÎÞÐè¸ÄÔì»ò×Ô½¨»ú·¿£¬ÎÞÐèÔËÓªÎ¬»¤AIËãÁ¦»ù´¡ÉèÊ©;Í¬Ê±Í¨¹ý¼ÆËã¡¢´æ´¢¡¢ÍøÂç¶Ëµ½¶ËÐÍ¬£¬ÒÑ¾ÊµÏÖÇ§ÒÚ²ÎÊýÄ£ÐÍÔÆÉÏÑµÁ·40ÌìÎÞÖÐ¶Ï¡£
¶þÊÇÉý¼¶ModelArts·þÎñ£¬Ö§³ÖÒµ½çÖ÷Á÷»ù´¡´óÄ£ÐÍ¿ªÏä¼´ÓÃ£¬°üÀ¨ÅÌ¹Å¡¢¿ªÔ´¡¢ÒÔ¼°µÚÈý·½´óÄ£ÐÍ£¬ÈÃÆóÒµÎÞÐèÎª»ù´¡´óÄ£ÐÍ×¼±¸´óÁ¿Êý¾ÝºÍµü´úÑµÁ·£¬²¢Ìá¹©Ò»Õ¾Ê½Ä£ÐÍµ÷ÓÅ¡¢²¿Êð¡¢²âÆÀµÈ¹¤¾ßÁ´Ö§³Ö£¬½µµÍÆóÒµÄ£ÐÍÎ¢µ÷ºÍÔöÁ¿ÑµÁ·µÄ¼¼ÊõÃÅ¼÷¡£
ÈýÊÇÈ«Á¦´òÔìÅÌ¹Å5.0´óÄ£ÐÍ£¬Ö§³ÖÈ«ÏµÁÐÄ£ÐÍ£¬°üÀ¨Ê®ÒÚ¼¶¡¢°ÙÒÚ¼¶¡¢Ç§ÒÚ¼¶µÈ£¬×î¼ÑÊÊÅäÆóÒµ²»Í¬³¡¾°ÐèÇó£¬²¢Í¨¹ý°ÙÄ£Ç§Ì¬ÉçÇøÌá¹©100¶à¸ö´óÄ£ÐÍ£¬ÎªÆóÒµÌá¹©¸ü·á¸»µÄÑ¡Ôñ¡£²¢ÇÒ£¬ÎªÁËÓ¦¶Ô°²È«ÌôÕ½£¬»ªÎªÔÆÌá¹©ÁËÌåÏµ»¯°²È«ÄÜÁ¦£¬±£ÕÏ´óÄ£ÐÍÑµÁ·ÍÆÀí°²È«¡£
Èý¡¢¹¹½¨ºèÃÉÔÉúÖÇÄÜ£¬´òÔìÈ«³¡¾°ÖÇ»ÛÌåÑé
ÖÇÄÜÊ±´ú£¬ÖÕ¶ËÊÇ²»¿É»òÈ±µÄÒ»»·¡£Ëæ×ÅAI½øÈë´óÄ£ÐÍÊ±´ú£¬»ªÎª»ùÓÚ¶Ë¡¢Ð¾¡¢ÔÆÐÍ¬µÄ¼Ü¹¹£¬½«AI¼¼ÊõÓëºèÃÉ²Ù×÷ÏµÍ³Éî¶ÈÈÚºÏ£¬ÖØÐÂ¹¹½¨ÁËÒÔAIÎªÖÐÐÄµÄºèÃÉÔÉúÖÇÄÜ£¬´ÓÄÚºËµ½ÏµÍ³Ó¦ÓÃÊµÏÖÈ«ÃæÖÇÄÜ»¯£¬Í¬Ê±ÊµÏÖ¸ü¿ª·ÅµÄÉúÌ¬Ð×÷£¬ÒÔ¼°¸ü¿ÉÐÅµÄÒþË½°²È«±£»¤¡£
¾ÝÏ¤£¬»ªÎª½«»ùÓÚºèÃÉÔÉúÖÇÄÜ£¬½«¡°Ð¡ÒÕ¡±Éý¼¶ÎªÖÇÄÜÌå£¬ÊµÏÖ¸ü×ÔÈ»µÄ¶àÄ£Ì¬½»»¥£¬¸üÈ«·½Î»µÄÈÚºÏ¸ÐÖª£¬×¼È·Àí½âÓÃ»§¡¢Êý×ÖÊÀ½çºÍÎïÀíÊÀ½ç£¬ÎªÓÃ»§Ìá¹©È«³¡¾°ÖÇÄÜ»¯¡¢¸öÐÔ»¯µÄ·þÎñ¡£Í¬Ê±£¬»ªÎª½«Î§ÈÆÏû·ÑÕßÔÚ¹¤×÷¡¢Ñ§Ï°¡¢Éú»î¡¢ÓéÀÖµÈÈ«³¡¾°ÐèÇó£¬ÁªºÏºèÃÉÉúÌ¬»ï°é¹²Í¬¹¹½¨ÃæÏòÎ´À´²úÆ·µÄÖÇÄÜÄÜÁ¦;²¢ÇÒÊµÏÖ´ÓAIÄ£ÐÍÄÜÁ¦µ½AI¿Ø¼þ·Ö²ãÈ«Ãæ¿ª·Å£¬Ê¹ÄÜµÚÈý·½Ó¦ÓÃ£¬·±ÈÙºèÃÉÔÉúÓ¦ÓÃÉúÌ¬¡£
ËÄ¡¢ÒÔ×Ô¶¯¼ÝÊ»ÍøÂç£¬ÖØËÜÍøÂçÌåÑéºÍÔËÎ¬
ÔÚÍøÂçÁìÓò£¬×Ô2018ÄêÆð£¬»ªÎªÊ×ÏÈÌá³ö½«AIÓÃÓÚµçÐÅÍøÂç£¬Ìá³ö×Ô¶¯¼ÝÊ»ÍøÂç¼Ü¹¹¡£Ä¿Ç°£¬»ªÎªÕý´òÔìÍ¨ÐÅ´óÄ£ÐÍºÍÍøÂçÊý×ÖÂÏÉú£¬»ùÓÚ¼ÛÖµ³¡¾°Ê¹ÄÜÍøÂçÖð²½ÊµÏÖL4¸ß¶È×ÔÖÎ£¬Î´À´ÊµÏÖÍêÈ«×ÔÖÎ;Í¨¹ýÔËÓªÉÌÍøÂç×Ô¶¯¼ÝÊ»£¬ÊµÏÖÁãµÈ´ý¡¢ÁãÖÐ¶Ï¡¢Áã½Ó´¥£¬ÒÔ¼°×ÔÅäÖÃ¡¢×ÔÐÞ¸´¡¢×ÔÓÅ»¯µÄ¼«¼òÍøÂçÔËÎ¬;½«×Ô¶¯¼ÝÊ»ÍøÂçÀíÄîÒýÈëµ½ÆóÒµÍøÂç£¬ÊµÏÖÒµÎñÁã¿¨¶Ù¡¢ÍøÂçÁãÖÐ¶Ï¡¢¿ªÍ¨ÁãµÈ´ý¡¢°²È«Áã·çÏÕ¡£
Îå¡¢´òÔì×Ô¶¯¼ÝÊ»½â¾ö·½°¸£¬ÒÔ°²È«ºÍÌåÑéÎªÖÐÐÄ£¬×îÖÕÊµÏÖÎÞÈË¼ÝÊ»
»ªÎªÍÆ³öµÄADS 3.0°æ±¾£¬ÄÜ¹»ÈÃ×Ô¶¯¼ÝÊ»¾ö²ß¸ü×¼È·£¬Í¨ÐÐ¸ü¸ßÐ§£¬ÌåÑé¸üÀàÈË£¬¼ÝÊ»¸ü°²È«¡£²¢ÇÒÊµÏÖÁË³µÎ»µ½³µÎ» ¡°Ò»¼ü¡±µÖ´ï£¬´Ó¹«¿ªµÀÂ·µ½Ô°ÇøµÀÂ·µ½µØÏÂ³µÎ»µÄÈ«³¡¾°¹áÍ¨¡£²¢ÇÒ½øÒ»²½Éý¼¶È«Ïò·ÀÅö×²ÏµÍ³£¬¸²¸Ç¸ü¶àËÙ¶ÈÇø¼ä£¬ÒÔ¼°ÊµÏÖÈ«Ïò±ÜÕÏ¡£
Áù¡¢¹²ÖþÉúÌ¬£¬´òÔìÍ³Ò»µÄ¿ª·¢ÕßÆ½Ì¨£¬ÊµÏÖ¹²Ó®·¢Õ¹
·¢Õ¹ÉúÌ¬Ò»Ö±ÊÇ»ªÎªÕ½ÂÔµÄÖØÒª×é³É¡£»ªÎªÊ¼ÖÕÅ¬Á¦Óë»ï°éÒ»Æð¹²ÖþÉúÌ¬£¬´òÔìÍ³Ò»µÄ¿ª·¢ÕßÆ½Ì¨£¬ÊµÏÖ¹²Ó®·¢Õ¹¡£ÔÚ2017µ½2019µÄÈýÄê¼ä£¬»ªÎªÏÈºó¿ªÆôÁË»ªÎªÔÆ¡¢•NÌÚ¡¢öïÅôºÍºèÃÉÉúÌ¬µÄ¹¹½¨¡£ÔÚ2024Äê¼°Î´À´ÎåÄê£¬»ªÎª½«Ç¿Á¦Õ½ÂÔÍ¶×ÊÉúÌ¬µÄ·¢Õ¹£¬Í¨¹ýÉúÌ¬µÄ·¢Õ¹Ç£Òý¡¢´Ù½ø¡¢´ø¶¯¼ÆËã²úÒµºÍÖÕ¶Ë²úÒµµÄ·¢Õ¹£¬ÎªÊÀ½ç¼ÆËãÁìÓòÌá¹©µÚ¶þ¸öÑ¡Ôñ£¬Í¬Ê±ÎªÊÀ½çÌá¹©µÚÈý¸öÒÆ¶¯²Ù×÷ÏµÍ³¡£
Æß¡¢³«µ¼ºÍ¼ùÐÐAIÏòÉÆ£¬ÔöÇ¿ÈËÀà¡¢Éç»áºÍ»·¾³µÄ¸£ìí
AIµÄÓ¦ÓÃ½«ÎÞÇîÎÞ¾¡£¬µ«¹é¸ù½áµ×ÊÇÒª·þÎñÓÚÈËµÄ¡£»ªÎªÈÏÎª£¬AIÓ¦·þÎñÓÚÈË£¬Ìá¸ßÈËµÄ¹¤×÷Ð§ÂÊºÍÉú»îÆ·ÖÊ;AIÓ¦ÔËÓÃÓÚÎªÉç»á´´Ôì¸ü¹ã·ºµÄ¸£ìíµÈÉÆÒâµÄÓÃÍ¾;AIÓ¦ÔËÓÃÓÚÉúÌ¬»·¾³±£»¤ºÍ¿É³ÖÐø·¢Õ¹¡£
ÎÒÃÇ¿´µ½£¬»ªÎªµÄÈ«ÃæÖÇÄÜ»¯Õ½ÂÔ²»½ö×ÅÑÛÓÚ¼¼Êõ¸ïÐÂÓë²úÒµÉý¼¶£¬¸üÇ¿µ÷ÁËAI¼¼ÊõµÄÂ×ÀíÔðÈÎÓëÉç»á¼ÛÖµ£¬ÖÂÁ¦ÓÚ¹¹½¨Ò»¸ö¸ü¼ÓÖÇÄÜ¡¢¿É³ÖÐøµÄÎ´À´¡£
Ð´ÔÚ×îºó£º
Ëæ×ÅÈ«ÃæÖÇÄÜ»¯Ê±´úµÄµ½À´£¬»ªÎªÍ¨¹ý³ÖÐøµÄ¼¼Êõ´´ÐÂºÍÕ½ÂÔ²¼¾Ö£¬ÎªÆóÒµÌá¹©ÁËÇåÎúµÄÖÇÄÜ»¯×ªÐÍÂ·¾¶¡£¿ÉÒÔ¿Ï¶¨µÄÊÇ£¬Î´À´½«ÓÐ¸ü¶àµÄÆóÒµÔÚ»ªÎªµÄ¸³ÄÜÏÂ£¬ÊµÏÖÒµÎñµÄ¸ßÐ§ÔËÓªºÍ³ÖÐø·¢Õ¹¡£
ÕýÈçÐìÖ±¾üËùÑÔ£º¡°È«ÃæÖÇÄÜ»¯Ê±´úÒÑÈ»À´ÁÙ£¬¸øÃ¿¸öÈË¡¢Ã¿¸öÆóÒµ´øÀ´ÐÂµÄ»úÓö£¬Ò²ÓÐÐÂµÄÌôÕ½£¬ÈÃÎÒÃÇÐ¯ÊÖ¹²Í¬ÍÆ½øÈ«ÃæÖÇÄÜ»¯£¬ÈÃÃ¿¸öÈË¶¼ÓÐ×Ô¼º×¨ÊôµÄÖÇ»ÛÖúÊÖ£¬ÈÃÃ¿¸öÆóÒµ³ÉÎªÖÇÄÜ»¯ÆóÒµ£¬ÈÃÃ¿Á¾³µ¶¼ÄÜÎÞÈË¼ÝÊ»¡£¡±
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â