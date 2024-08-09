性能与能效升级，AI训练速度提升超40%！Solidigm发布首款PCIe 5.0新品

【天极网企业频道】顺序读取速度相比上代翻倍，达到14.5GB/s;能效最高提升50%;AI训练速度可提升46%;UBER是JEDEC标准的100倍，MTBF达250万小时…

这些特性属于Solidigm刚刚推出的两款数据中心SSD――D7-PS1010和D7-PS1030，也是Solidigm首款PCIe 5.0产品，还是Solidigm第一款采用电荷捕获(Charge Trap)NAND的SSD，现已经批量出货。Solidigm战略规划和营销副总裁Greg Matson表示：D7-PS1010和D7-PS1030旨在满足包括通用服务器、OLTP、基于服务器的存储、决策支持系统和人工智能(AI)及机器学习(ML)在内的一系列工作负载日益严苛的IO需求。

D7-PS1010和D7-PS1030采用SK海力士的176层堆叠TLC 3D NAND，凭借硬件及固件层面改进带来了性能大幅提升，同时两款产品均提供7.5mm厚度E3.S、15mm厚度U.2两种接口形态。一方面可以为未来的产品过渡提供支持，避免PCIe 6.0带给U.2的挑战，另一方面保留15mm厚度的设计也可以有助于产品散热和兼容市场中通用标准。

具体规格和性能方面两款产品有些区别。作为标准耐用性(SE)产品，D7-PS1010主要面向读取密集型的主流与混合工作负载，提供1.92TB、3.84TB、7.68TB、15.36TB四种容量，支持5年周期内每天一次全盘写入(1DWDP，与产品名称倒数第二位“1”对应)，最大写入量可达28PBW(15.36TB版本)。

D7-PS1010的128KB顺序读写速度可达14.5GB/s、9.3GB/s，达到上代D7-P5520的2.2倍;4KB随机读写速度分别达到310万IOPS、40万IOPS，分别是D7-P5520的2.8倍、1.8倍。

D7-PS1030则是一款中等耐用性(ME)SSD，容量同样为四种规格――1.6TB、3.2TB、6.4TB、12.8TB，支持5年周期内每天三次全盘写入(3DWDP，与产品名称倒数第二位“3”对应)，最大写入量可达70PBW(12.8TB版本)，更针对以写入为主的工作负载。D7-PS1030的128KB顺序读写速度同样最高可达14.5GB/s、9.3GB/s，但其4KB随机读写速度分别达到310万IOPS、80万IOPS，分别是D7-P5520的2.8倍、2.1倍。

D7-PS1030尤其适用于如缓存、检查点等写密集的应用场景，此前采用D7-5620的场景均可以采用这款产品，能够为更高性能及更长寿命需求提供有力支持。例如将D7-PS1030置于AI工作负载的全闪存性能层时，其能够突破全机械硬盘在性能、耐用性和可靠性方面的“短板”。

四角性能方面，D7-PS1010和D7-PS1030与一些竞品对比如下。

Solidigm也针对实际工作负载进行了优化，实现性能提升、延时降低，D7-PS1010对比竞品在通用服务器、邮件和UCC、OLTP、基于服务器的存储、Aerospike数据库加载、多租户延迟敏感型工作负载及决策支持等负载下性能优势最高超过了90%。

除了这些应用场景外，D7-PS1010和D7-PS1030在AI数据管道的各个阶段都能提供出色支持，如作为GPU服务器中的NVMe数据缓存驱动器，或者全闪存高性能层中支持性能较低的HDD。

根据此前IDC公布的数据，预计到2028年，全球的数据量将会膨胀到394ZB。AI处理、训练等均会涉及越来越庞大的数据规模，对于存储的性能、能效也提出了更高的要求。同时为了增效降本，围绕AI业务也正在出现更加多元化的解决方案。Solidigm亚太区应用工程部总监翁昀在介绍产品时提到，由于云服务成本偏高，已有客户选择将AI模型部署在本地，同时为了保证更快部署、应用，并减少机架和服务器数量、降低功耗，限制了磁盘数量，需要单盘性能、能效提升，实现用更少数量服务器与磁盘提供所需的算力及存力。

面对此类AI应用需求，D7-PS1010具备的性能、能效优势均能发挥出来。如带来50%左右的顺序读写性能提升，凭借PCIe 5.0大带宽、软件优化，将AI训练中随机读取提升达到46%。在能效方面，D7-PS1010对比竞品表现也更胜一筹。据翁昀介绍，D7-PS1010和D7-PS1030的最大平均活跃读写功率23W(设计阈值25W)，而空载功率仅为5W，符合欧盟的Lot9标准。

另外D7-PS1010和D7-PS1030还支持一系列提升保证数据安全、产品可靠性，以及提升客户端可管理性。

可靠性方面，D7-PS1010和D7-PS1030对比上代产品提升了25%，平均故障间隔时间(MTBF)达到250万小时;UBER(不可纠错误码率)达到1E-18(10的负18次方)，相较上代和一些竞品高出10倍，同时达到了JEDEC标准的100倍，显著降低数据损坏风险。

无论是性能、能效还是可靠性优势，都与Solidigm在行业持续投入和严苛产品标准相关。例如针对质量和可靠性设计，Solidigm在解决效率难题的同时，对每款新品都进行严格测试，包括与中国CSP、OEM本土企业建立联合测试项目;采用超越常规的测试;处于行业领先的数据可靠性，经过超600万年的模拟运行，Solidigm的SSD产品未发现任何SDC事件，失效率极低，包括QLC SSD产品，Solidigm在平均失效率、代际改进方面也处于行业领先地位;为实际应用优化性能，Solidigm多年投入中国市场，积累了大量客户和市场经验，能够洞察市场对于SSD的多样化场景需求，由此出发打造更符合客户需求的产品，包括对于固件的定制、优化等等;世界一流的客户支持，Solidigm在中国有一支庞大的工程团队，涵盖固件、验证等多个领域的超过100名专业人员，提供全方位技术支持的能力，做到快速响应、专业解答。

翁昀表示，PCIe 5.0新品的发布拓展了Solidigm的产品组合。原有的PCIe 4.0产品从可靠性、大容量等方面可以满足数据中心以及AI相关应用的需求。D7-PS1010和D7-PS1030则带来了超过10GB的带宽，具备更出色的能效，发挥高带宽、低时延、高可靠性、长寿命等特性与优势助力客户应对严苛的工作负载，以及AI应用场景需求。D7-PS1010和D7-PS1030可以说是目前Solidigm最均衡且性能突出的产品。