5G-A与AI带来创新发展空间，华为打造MBB商业新范式

【天极网企业频道】10月30日―31日，主题为“5G-A引领移动AI时代”的2024全球移动宽带论坛(Global MBB Forum 2024)在土耳其伊斯坦布尔举行。华为轮值董事长胡厚在开场致辞中分享道：截至目前，已经有60家运营商和合作伙伴宣布5G-A的商用计划。与此同时，更具实用性让AI快速发展，给移动行业带来新的机遇，想要实现随时随地使用AI的未来愿景，移动网络与终端将发挥重要作用。

进入2024年，无论是终端侧还是云端，AI不仅在持续强化基础算力，更加快构建应用生态，探索实践及落地场景，配合大模型、AIGC等创新应用释放AI价值。对于消费者而言，各类本地及云端大模型工具、AI生产力应用等新特性可以让AI智能助手、AI搜索引擎支持自然语言交互，提供的建议也更为实用、个性定制且条理清晰。针对行业发展，从“+AI到AI+”的过渡加速了智能化发展趋势，如金融领域，银行利用AI获得更可靠的风控与决策，并可以利用AI来处理基础客户服务，进一步降低风险，提升服务效率。

胡厚表示，AI时代到来将给移动产业创造更多机会，产生更多连接、流量，同时催生新的业务与商业模式。移动产业通过提供更强大的网络、以智赋网、完善生态等举措将像此前让电话、移动互联网成为普遍服务一样，推动AI普惠。

在MBBF期间，华为及其全球合作伙伴带来了面向个人用户、家庭、出行、企业与行业等场景的丰富用例，展现5G-A与AI带来的创新发展空间，例如AI通话助理、AIGC数字形象、AI观赛及康养、智能机器人等等。

巨大的机遇也给移动产业带来了新的挑战，胡厚也提到AI应用对于网络连接的需求有其独特性，为满足AI对于网络等各方面的需求，华为也开展一系列布局。

华为高级副总裁、ICT销售与服务总裁李鹏在主题为“拥抱移动AI时代，开创MBB商业新范式”的主题演讲中表示， AI正在改变生活和工作的方方面面，移动产业需要关注如何将这些改变转化成有效的商业增长，沿着“业务、网络基础设施、运营运维、商业模式”四大维度加速重构，实现创新商业范式的跃升，包括多模态AI终端带来的全新人机交互体验，将极大释放数智生产力;移动服务模式也将全面智能化，无处不在的智能体，将深刻改变人们的生活方式和生产方式;新交互体验和新服务模式，伴随着海量数据的爆发，驱动流量模型发生结构性的变化等。

李鹏提到，站在新时代的入口，面对技术和需求的跃升，必须考虑作出突破性的改变，加速业务、网络基础设施、运营运维、商业模式的四大重构，实现创新商业范式的跃升。

首先，要思考运营商如何抓住AI带来的“产商品升级、抢占AI服务入口”的业务重构机会。

第二，运营商亟需重构网络基础设施，才能更好地满足AI服务的差异化体验需求。

第三，通过应用AI，我们将重构网络运营运维模式，给业务敏捷发放、用户体验保障、运维效率提升带来新的抓手。

第四，基于业务、网络和运营运维新能力的构建，运营商可以加速商业模式的重构，从“单量纲”到“多量纲”，从 “流量变现”到“体验变现”，创造更大的商业价值。

以下为李鹏主题演讲原文。

尊敬的各位来宾、女士们、先生们，大家上午好!

“移动AI时代，未来已来”， AI正在改变我们生活和工作的方方面面。接下来，我想和大家深入探讨的话题是，我们需要关注如何将这些改变转化成有效的商业增长，沿着“业务、网络基础设施、运营运维、商业模式”四大维度加速重构，实现创新商业范式的跃升。

回顾过去，移动语音让我们实现了随时随地、点对点的沟通;移动互联网让信息触手可及、点对多点的传递。

当前，技术和需求持续跃升，加速移动AI时代的到来。以AIGC、分级推理为代表的技术突破，将更好地满足信息精准生成、多点到多点传递的需求。信息利用方面，AI开始深入理解人类意图，主动调动资源、满足个性化需求。

因此，AI引发的交互方式和服务模式变革，给产业正带来前所未有的发展机遇。

首先，多模态AI终端带来的全新人机交互体验，将极大释放数智生产力。

IDC咨询公司预测，到2028年，全球AI手机的出货将超过9亿部。同时，市场上将出现1000多款AI原生终端。人机交互的方式将从触控升级为多模态的交互，语言、手势、甚至微表情都可能成为交互的一部分，交互体验更加自然、效率将提升300%以上。

例如，新一代AI眼镜可以识别唇语，在嘈杂环境中识别成功率超过95%。新一代的智能座舱，支持手势识别，使得车载应用的操作便捷性提升了30%。

其次，移动服务模式也将全面智能化，无处不在的智能体，将深刻改变人们的生活方式和生产方式。

预计到2030年，“人人都有智能体助理”将成为可能，智能体助理将提供居家、出行和办公等全场景、7×24小时服务，生成和处理10倍以上的数据。同时，具身智能机器人将被广泛应用于千行万业，尤其在研发、生产、质检、物流等全流程发挥关键作用，一台具身智能机器人每小时处理10GB以上的多模态数据。

综合来看，智能体生成和处理的数据总量在2030年将比2024年增长120多倍，极大丰富了数智生产资料。

同时，新交互体验和新服务模式，伴随着海量数据的爆发，驱动流量模型发生结构性的变化。

过去运营商管道中，主要承载的是通用的、无差异的数据，如各种视频内容，流量模型是垂直、单向的。AI带来更多个性化数据的多向流动。如，大模型训练需要DC间极速的数据传递，推理应用和AIGC需要端、边、云的协同交互，因此流量模型将从I型向T型、Mesh网状型进行演进。

流量模型结构性的变化，驱动我们进一步思考如何优化网络、提供大上行、低时延、高可靠的网络能力，满足新的业务需求。

站在新时代的入口，面对技术和需求的跃升，我们必须考虑做出突破性的改变，加速业务、网络基础设施、运营运维、商业模式的四大重构，实现创新商业范式的跃升。下面，我将从四个方面展开，和大家一起探讨这个时代的发展路径。

我分享的第一点思考是运营商如何抓住AI带来的“产商品升级、抢占AI服务入口”的业务重构机会。

面向个人用户，运营商可以基于高频用户触点，如客服、通话、消息、云盘等，提供智能体的服务能力。以新通话为例，中国运营商已经支持实时翻译、AIGC数字形象等智能业务，积累了超过2400万的用户，下一阶段将引入AI通话助理，可以提供故障申报、行程预订、会议管理等增值服务。

面向家庭场景，运营商可以首先布局亲情看护、云存储等服务，积累“看家”用户基础，进而通过FTTR网关、家庭算力主机等创新终端打造“智家”业务的新入口。如，算力主机，可以聚合AI观赛、AI康养等应用，使电视开机率提升了2倍，实现ARPU提升了28%。

面向出行场景，运营商可以与车企紧密合作，提供稳定、高速的网络联接，使能智能座舱、车云协同，共同打造安全、高效的出行体验。

通过智能体的加持，结合差异化的体验保障，运营商可以抢占个人、家庭、出行等全场景智能生活服务入口，打开新的业务增长空间。

同时，B2B市场也有巨大的机遇。面向中小企业，运营商可以构筑“标品+AI”套餐，提供极简化、标准化的AI边缘推理服务，并协同“看店宝、会议宝”等智能设备，将有效满足中小企业快速应用AI的需求。同时，运营商可以通过“联接+组网+AI”深度融合，赋能行业智能化转型。

第二点，运营商亟需重构网络基础设施，才能更好地满足AI服务的差异化体验需求。

例如，为实现AI助理的"真人级"实时交互，最佳体验的端到端时延需要达到300ms以内，因此空口的时延需要低于20ms。

运营商可以构建以AI为中心的网络底座，实现确定接入、弹性调度、广域无损，支撑云、边、端的按需可靠连接。同时，运营商可以加速智能化技术在无线网络的应用，实现空口资源智能配置，达到体验与容量最优，保障差异化体验。

第三，通过应用AI，我们将重构网络运营运维模式，给业务敏捷发放、用户体验保障、运维效率提升带来新的抓手。

运营商可以通过Agent专家系统与Copilot辅助工具的协同，实现从传统的“以SOC/NOC为中心”向“以智能体为中心”的新模式转变。

例如，在运营使能场景，Agent支持多模态数据实时模拟和仿真，帮助运营商高效评估网络资源，扩大新业务放号空间。

在网络运维场景，Agent自动规划编排任务，自主闭环40%的软件类问题;针对剩余60%的硬件类问题，Copilot通过专业知识问答，辅助现场工程师快速定位和解决问题。

最后，基于业务、网络和运营运维新能力的构建，运营商可以加速商业模式的重构，从“单量纲”到“多量纲”，从 “流量变现”到“体验变现”，创造更大的商业价值。

目前，欧洲有30多家运营商已经商用了速率计费套餐。而中国运营商在积极探索多量纲变现，基于新通话、云手机、家庭算力主机等AI入口业务的创新，提供算力、存储、VIP保障等新量纲。

同时，借鉴云服务的计费模式，运营商可以推动多样化网络能力，形成Open API开放，降低使用门槛。

得益于Open API能力变现，商业模式可以从前向收费扩展到后向收费。例如，运营商向直播服务提供商、保险公司开放网络体验保障、新通话服务等API, 后向收益可以提升10倍以上。

当前，先驱者已经在开拓前行的道路上。从中国、中东、欧洲到亚太，全球领先运营商已经在5G-A网络中验证了AI服务能力，涵盖了个人、家庭、出行、企业等多个场景，为行业创新提供了典范。

未来已来，运营商需要积极行动，持续拓展5G-A与AI带来的创新发展空间。

以智赋网，促进运营运维自动化，使能高效网络和极致体验。

以网兴智，构筑泛在超宽的网络能力，推动AI产商品创新与生态发展，拥抱更繁荣的移动AI时代。

"来而不可失者，时也，蹈而不可失者，机也。" 华为愿意和全产业、运营商一起努力，共筑以网兴智、共促以智赋网、共谋商业新价值。