最多128核心，AI性能达上代3倍 英特尔发布至强6性能核处理器

【天极网企业频道】最多128核心256线程，三级缓存增加至504MB、支持12通道内存、首次支持MRDIMM、96条PCIe 5.0/64条CXL 2.0通道、采用Intel 3制程工艺、TDP 500W…

9月26日，英特尔发布了面向AI、数据分析、科学计算等计算密集型业务的英特尔至强6性能核处理器(代号Granite Rapids)，上面提到的特性还只是这个“大家伙”冰山一角。

这一次英特尔至强终于在核心规格方面与AMD EPYC并驾齐驱了，而且根据英特尔公布的数据至强6性能核处理器凭借MRDIMM加持，AI推理性能最多可以领先竞品5.5倍。与此同时，英特尔的合作伙伴也带来了多款搭载新款处理器的服务器、产品和解决方案。

今日宣布上市的至强6900P系列处理器(代号Granite Rapids-AP)采用了模块化SoC架构，包括Intel 3工艺的计算芯片单元以及Intel 7工艺的I/O芯片单元，搭配全新封装技术带来更出色的可扩展性和灵活性，例如新品中的旗舰至强6980P拥有3个计算芯片单元(UCC)以及2个I/O芯片单元，核心数多达128个。此外还有最多86个核心的2个计算芯片单元(XCC)、最多48个内核的1个计算芯片单元(HCC)、最多16个内核的1个计算芯片单元(LCC)。

至强6性能核处理器在计算芯片单元上封装了核心、缓存、存储控制器等。作为一项重要提升，至强6性能核处理器的三级缓存最多达到504MB，相比第五代至强最多的320MB增加了近60%。同时内存速率6400MT/s DDR5，支持12通道，对比上代均有提升，但单路最高支持3TB容量，较上代减少了1TB。

值得一提的是，至强6性能核处理器率先支持MRDIMM(多重存取双列直插式内存模组)，速率达到8800MT/s。MRDIMM内存可以理解成两个DDR5 DIMM合二为一，从而提供双倍的数据传输率，且可以同时访问两个Rank，由此满足AI等负载对于高带宽的需求。

英特尔通过128核心的至强6性能核处理器进行测试，采用MRDIMM-8800对比DDR5-6400在科学计算、AI等负载下均有性能提升，最多能够达到30%以上。

再来看I/O芯片单元，包含UPI、PCIe、CXL、加速器引擎。至强6性能核处理器可提供6条UPI 2.0链路(速率高达每秒24GT)，96条PCIe 5.0或64条CXL 2.0通道，并支持FP16数据格式的英特尔高级矩阵扩展(英特尔AMX)。新增CXL2.0支持多种设备类型且向后兼容CXL 1.1，能够提供更大的内存容量及带宽扩展。

具体来看性能表现，至强6性能核处理器相比第五代至强核心数翻倍，且平均单核性能提升高达1.2倍，平均每瓦性能提升高达1.6倍，同等性能水平下平均节省30%的TCO。

在通用计算、数据和Web服务、科学计算与AI等负载场景下，至强6性能核处理器相比上代均有明显性能和能效提升。其中在Llama2-7B测试中性能更是超过了上代的3倍。

之所以称至强6性能核处理器是“大家伙”因为其采用LGA7529接口，对比第五代至强的LGA4677增加了60%的针脚，加上500W功耗，对于服务器的散热设计也提出了更高要求。在发布会上，英特尔也提到了英特尔中国数据中心液冷创新加速计划，不仅携手行业伙伴突破油类单相浸没散热能力有限的技术难题，也进一步推动冷板式液冷整体解决方案验证，同时还联合生态力量推动UQD互换验证测试，从技术创新、构建统一行业标准两方面“双管齐下”，降低数据中心液冷使用成本、增强可靠性，为液冷技术的规模化应用保驾护航。

至强6900P系列处理器共有五款SKU，从72核心到128核心，具体规格如下：

至强6980P：128核心256线程，三级缓存504MB，基准频率2.0GHz，全核频率3.2GHz，睿频频率3.9GHz，热设计功耗500W

至强6979P：120核心240线程，三级缓存504MB，基准频率2.1GHz，全核频率3.2GHz，睿频频率3.9GHz，热设计功耗500W

至强6972P：96核心192线程，三级缓存480MB，基准频率2.4GHz，全核频率3.5GHz，睿频频率3.9GHz，热设计功耗500W

至强6952P：96核心192线程，三级缓存480MB，基准频率2.1GHz，全核频率3.2GHz，睿频频率3.9GHz，热设计功耗400W

至强6960P：72核心144线程，三级缓存432MB，基准频率2.7GHz，全核频率3.8GHz，睿频频率3.9GHz，热设计功耗500W

另外，根据英特尔公布的至强6处理器路线图，在2025年第一季度还将有更多至强6性能核及能效核新品发布。

本次发布会上，英特尔携手合作伙伴从“计算密度、内存带宽、数据处理、能效优化”四项至强6性能核处理器关键提升角度，展现了最新的产品及解决方案。

浪潮信息联合英特尔及客户伙伴发布了国内领先的服务器计算模组设计规范(OCM)，基于最新至强平台率先推出松耦合开源架构，满足多样化算力部署需求。

阿里云方升架构协同英特尔至强处理器持续迭代演进，推出最新一代磐久计算型服务器，以及基于至强6性能核的第九代阿里云英特尔平台企业级计算实例产品。

超聚变则带来了其首款支持CXL2.0+的内存池，可通过灵活分配与共享内存以充分提升系统效能。

火山引擎基于英特尔至强6性能核处理器进行了架构和性能优化，CPU核心数翻倍并采用双单路架构设计，使其第四代云服务器实例在保障稳定性的同时大幅提升了计算密度和应用性能。

新华三与英特尔联合打造“G-Flow”油类单相浸没液冷技术，通过突破性设计大幅提高液体流速，在保持系统性价比的同时，提高整体冷却效率。

英特尔数据中心与人工智能集团副总裁兼中国区总经理陈葆立表示，“面对AI时代对更高质量和更多元化的算力需求，英特尔推出全新至强6性能核处理器。凭借强大的计算密度、领先的单核性能、更高的内存带宽和I/O以及出色的能效，至强6性能核处理器能够应对数据中心丰富多样的工作负载挑战。在推动基础设施创新的同时，英特尔亦持续从打造解决方案到构建行业统一标准等多维度，助力高能效数据中心发展。”