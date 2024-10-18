中国液冷服务器2024上半年市场规模同比涨幅近100%

【天极网企业频道】10月15日IDC发布《中国半年度液冷服务器市场(2024上半年)跟踪》报告。数据显示，中国液冷服务器市场在2024上半年继续保持快速增长，市场规模达到12.6亿美元，与2023年同期相比增长98.3%，其中液冷解决方案仍以冷板式为主，占到95%以上。出货量方面，相较2023年上半年增长81.8%，全年有望突破23万台。

从厂商销售额角度来看，2024上半年液冷服务器市场占比前三的厂商分别是浪潮信息、超聚变和宁畅，占据了七成左右的市场份额。

IDC预计，2023-2028年，中国液冷服务器市场年复合增长率将达到47.6%，2028年市场规模将达到102亿美元。

IDC还提到，互联网行业依然是2024上半年中国液冷服务器市场最大买家，占整体市场超60%的份额。与此同时，电信运营商、金融、服务、制造和公共事业等行业也在积极寻找适合的液冷解决方案。

至于人工智能驱动智算中心对于液冷的需求，尽管也是液冷技术发展和进步的重要推动力，但是由于目前中国在高端芯片或高能耗设备的获取上受到一定的制约，国内关注液冷市场的厂商和用户更多的是以抢占制高点为目的，丰富自己的产品和应用案例，为未来科学高效地利用液冷解决方案做好技术和市场储备。