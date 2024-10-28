以AI赋能 数智启航，第23届IT影响中国奖项申报正式启动

【天极网企业频道】历史的车轮滚滚向前，发展的脚步从未停歇。在当今科技飞速发展的时代，人工智能(AI)作为前沿领域的关键技术，正以不可阻挡之势席卷全球。特别是在被称为AI应用元年的2024年，无论是AI技术自身的迭代升级，还是向经济和社会各个层面的扩展渗透，亦或是推动传统产业的智能化转型，AI都呈现出前所未有的活力与趋势。

在这一年里，我们见证了众多企业角逐AI领域，例如，科技厂商打造大模型产品，深耕行业垂直场景;PC厂商布局AI PC市场，带来高效办公新选择;汽车厂商发力高阶智驾，创造优质出行体验;家电厂商将AI与家电家居深度融合，提升居住舒适度......可以说，持续涌现的一系列创新成果，正不断解锁新的可能性，为万千行业带来了深刻变革。

为了展示行业在数智化变革中所取得的成就，同时也为了表彰那些在科技领域表现突出、引领潮流的科技产品、企业及先锋人物，由IT影响中国委员会主办，天极网、比特网联合承办的2024年第23届IT影响中国奖项申报正式启动。

本届IT影响中国主题为“以AI赋能 数智启航”，将从年度影响力和年度奖项两大维度，设立7类奖项，具体如下：

一、年度影响力奖项

1、年度影响力企业奖：旨在表彰在科技领域做出突出贡献的年度杰出企业。获奖企业首先要拥有成熟的产品或服务并已获得市场认可同时，还要在本年度取得较大的技术或商业突破。

2、年度影响力人物奖：颁发给在科技行业具有影响力和号召力的人物，他们或许是优秀的科技行业创新者、创业者或引领者，亦或是在推动数字中国建设进程中，做出贡献的人物。

3、年度影响力产品/解决方案奖：颁发给拥有突破性技术的创新产品或解决方案，获奖产品/解决方案符合卓越或出色产品设计要求，具有良好的市场口碑，引领着所属产业的发展方向。

二、年度奖项

1、年度智能家居一体化奖：由天极网联合深圳国际智能家居博览会联合颁发，基于家电与家居两大核心领域的深厚专业洞察，对品牌/产品进行严格评选。获奖品牌/产品需展现卓越能力，深度融合家电与家居设计，实现一体化的生活美学。

2、年度特别好物奖：从产品性能、技术特性、颜值设计、用户口碑、品牌声量等多维度进行综合考量，评选出具有独特优势且获得行业与市场认可的产品。

3、年度编辑金选推荐奖：由资深编辑团队投票选出，获奖产品应符合在性能、技术、设计、功能以及市场表现等方面其中一项或几项具有明显优势，是真正满足用户需求且值得推荐的产品。

4、年度影响力车型奖：旨在评选出在新能源汽车领域内具有公认优秀产品力的年度代表性车型。获奖产品拥有极具前瞻性的创新技术，同时具备良好的市场口碑，用户体验卓越，引领智能汽车行业未来趋势演进。

欢迎满足申报条件的企业和个人踊跃报名，期待与您携手前行，共襄行业发展盛举。报名链接：www.wjx.top/vm/YLoJJRD.aspx

「IT影响中国」自2002年创办以来，始终关注中国IT科技消费热点与科技行业年度风云变化，助力产业市场大环境良性发展。在评选指导委员会的指导下，「IT影响中国」各个奖项将由天极网、比特网资深编辑团队内部评审，同时结合大众票选等方式产生，并邀请科技领域的专业人士作为特邀评委参评，以此保证结果的公平性、公正性和权威性。