将“助力全球硬件创新”作为使命，嘉立创靠的是什么？

【天极网企业频道】蒸汽机拉开了蒸汽时代的序幕，电灯的发明开辟了电气时代，计算机的出现让人们迎来信息时代……可以说，整个世界的人都在享受着创新带来的巨大福利。如今，云计算、大数据、AI等技术的创新与普及正在驱动人类进入数智化时代。其中，创新作为重要的生产力，也受到越来越多企业的重视。

在笔者看来，以“助力全球硬件创新”为使命的嘉立创集团便是科技创新的践行者之一。其自主研发的EDA软件凭借产权独立、便捷高效、功能齐全等优势跻身全球EDA市场;其打造的CAM软件突破“核心技术壁垒”，填补了国产相关软件技术空白;其创立的立创商城和FA机械电气零部件商城，能够快速高效地满足客户小批量电子元器件与机械、电气零部件采购需求……

事实上，上述这些以工业软件赋能研发创新、以数字化技术赋能柔性制造、以产业互联网赋能产品流通等创新，也推动嘉立创集团成为一家具有行业变革意义的电子产业一站式基础设施服务提供商。“利用信息化、数字化技术手段高效梳理海量业务资源，实现生产与服务的全要素数字化转型，能够显著提升PCB制造、电子元器件及电子装联等业务的经营效率。”嘉立创集团负责人如是说。

行深致远，嘉立创的创新

作为嘉立创集团的主营业务之一，嘉立创的电子全产业链一站式服务主要包括EDA软件/CAM软件、PCB智造、元器件商城、钢网/治具、PCBA服务。在笔者看来，几乎每项细分业务都有嘉立创的创新基因：



嘉立创EDA

自主研发的EDA软件已集成百万封装库、6万余3D模型库及海量开源工程，支持电路仿真、原理图设计、PCB设计、面板设计等众多功能。截至目前，该软件在全球拥有近300万用户，为近1370万个设计提供强劲动力。此外，“嘉立创还开发了一种可以提高超大规模网表文件生成效率的技术，在PCB设计的原理图超过500页、引脚超过10万pin流畅生成网表。”

针对PCB业务，嘉立创自主研发订单快速审核报价系统，可支持日均处理过2万订单。还开发了全自动CAM资料处理系统，可以优化和验证PCB设计，确保其可制造性和质量，并提高生产的柔性化能力。此外，还有自主打造的PCB智能拼板系统、PCB智能化自动制造系统等，通过智能算法与先进设备结合，实现提效降本。

针对电子元器件业务，嘉立创集团自研智能硬件及仓储管理系统，通过自动化设备等硬件和智能化软件的结合，对超40万SKU现货商品出入库、分拣等流程实现精细化管理的智能仓储系统。与此同时，嘉立创还打造了大数据精益备补货系统，根据销量预测及备货策略自动生成采购需求，并通过数字化技术的应用将采购过程的部分环节自动化，显著提高采购效率。

在电子联装业务上，嘉立创不仅自研基于3D电路仿真的数字孪生技术，使得用户在下单的时候，可以直接生成订单完成后的3D仿真效果图，减少沟通成本，使得客户的下单体验与可信度均得到大幅优化，还研发了PCBA工程文件自动化处理技术，工程部门对客户订单资料进行可制造性检查后，系统可自动生成生产资料，无需人工编程，大大提高了PCBA工程文件处理环节的自动化程度。

在数智化时代，嘉立创的技术创新远不止这些，在新技术、新工艺的加持下，嘉立创也正在蓄力未来。

数智化时代，嘉立创的进击

当前，云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术的发展和应用逐渐走向成熟，不仅宣告了数智化的加速来临，而且催生产业数字化。面对即将到来的数智化时代，嘉立创透露，未来的技术研发以云计算、物联网、大数据等新兴领域蓬勃发展的机遇为契机，以“助力全球硬件创新”为使命，持续推动产品体系和服务能力的优化升级，不断提升公司服务的深度与广度。

一方面是推动技术升级迭代，嘉立创集团以推动数字化技术转型升级为核心，不断整合已有软件体系和算法模块，提升底层核心算法及软件的研发能力，通过运用先进技术、解决方案升级印制电路板，优化EDA、CAM软件性能，提高采购、生产、销售等各环节的智能化、自动化程度，逐步提升高附加值、高技术含量产品的比重。

数智技术的迭代升级从嘉立创目前推进的研发项目中可以感受到。嘉立创透露，目前该集团正在着力开发云端高端PCB设计软件、高多层线路板CAM软件、云端三维CAD设计制造一体化平台、云端机械CAM智能编排系统、高性能轻量化三维渲染SaaS平台、Forface3D零件搜索引擎平台、数字化业务运营一体化平台、云化数字基础平台建设、电子元器件产业链智慧运营平台等。

以高多层线路板CAM软件研发及智能化应用项目为例，嘉立创计划针对高多层板的特点，持续投入研发进行攻关，提高嘉立创CAM软件的性能，以实现CAM软件具备处理32层以上高多层PCB资料的能力，提升PCB资料处理的自动化和智能化水平;以云化数字基础平台建设为例，其通过全面拥抱云时代，借助于云计算及云生态，建设云平台高可用方案及混合云部署方案，同时在云平台的基础上，构建完整的平台安全体系。

另一方面是丰富产品服务体系，目前，嘉立创集团基于成熟的“一站式产业互联智造模式”运营经验，进一步布局了“客户同源、服务同质”的机械产业链板块。嘉立创透露：“未来，嘉立创将从算法软件、硬件设备等多维度加大对机械产业的研发资金、技术人才投入，逐步完善公司机械产业相关业务的生态体系，为机械行业客户提供涵盖在线设计、采购、制造等多环节、全流程的一站式服务，与电子产业业务产生良好的协同效应。”

跑通产业互联网模式，嘉立创“刚柔并济”

如今，在大众创业、万众创新的浪潮下，电子行业中不断涌现出来自中小微企业客户、科研单位、个体工程师等群体的海量个性化需求。然而，传统样板、小批量企业的服务模式及服务能力已无法满足新业态下的客户需求。信息化技术和数字化技术的发展为满足海量个性化需求提供了全新的契机。

在数字化趋势下，行业内部分样板、小批量企业开始进行信息化、数字化升级转型。PCB产业互联网服务模式应运而生，其将新一代信息技术与传统制造模式深度融合，为样板、小批量板客户提供了更为智能化、柔性化的解决方案。



嘉立创PCB

在洞悉客户痛点、深耕行业多年的基础上，嘉立创跑通了产业互联网模式。其中，面向有PCB样板、小批量板制造需求的长尾客户，通过下单助手客户端、嘉立创自助下单网站等渠道自助下单，为广大行业企业、科研机构、电子工程师提供“价格优、品质高、交期快”的高性价比服务。据悉，PCB最快12小时发货，PCB+SMT最快发货仅需24小时。

同时，面向有深度服务需求的大客户，既可通过专门对接的业务员下单，也可在中信华自助下单网站自助下单。

嘉立创透露，未来将持续加大信息化、数字化及智能化系统建设方面的投入，通过对算力、数据、算法等软件的合理使用赋能硬件设备，构筑高度柔性化、智能化和自动化的工程管理及生产制造体系。

在产业互联网模式基础上，嘉立创集团还将数字化运营模式贯穿于前端客户服务、中端技术支持和后端智慧工厂全业务链条。前端搭建了覆盖EDA/CAM工业软件、PCB制造、电子元器件购销、电子装联等电子产业一体化在线服务体系。同时，嘉立创基于“客户同源”，还打造了涵盖“FA机械零部件商城、3D打印、CNC机械智造、钣金加工”为一体的“机械产业一站式服务”。

据公开资料显示，嘉立创注册用户数超410万，年度付费用户近80万，年处理订单数量超1150万单，客户涵盖众多领域的知名企业、超千所国内外高校和科研机构。

在业务中端，嘉立创积极探索先进信息化和数字化技术在业务场景中的应用，研发了涵盖销售、采购、报关、仓储、物流等在内的全业务流程信息化系统。在业务后端，嘉立创从资源配置、工艺优化、过程控制、产业链管理、质量控制与溯源、能源需求侧管理、节能减排及安全生产等多维度积极打造“自动化、信息化、智能化、数字化、可视化、可溯化”的智慧工厂。

用创新助推企业发展，嘉立创的尝试与努力

嘉立创的创新离不开公司内部的重视与支持。自成立以来，始终坚持以研发和创新驱动发展，依托完善的研发模式和持续创新机制，通过对新技术、新产品、新工艺持续的研发创新，保持技术先进性，推动公司核心竞争力的持续增强。“嘉立创主要采取自主研发方式，并结合委外研发、合作研发等方式开展研发创新工作。”

在自主研发模式下，嘉立创设立了以技术委员会为领导机构，技术研发中心和各事业部团队为研发需求发起部门的研发组织架构开展研发活动;在委托研发、合作研发模式下，嘉立创与外部高校、科研院等机构以委托或合作的方式针对公司研发活动中部分细节问题或前沿性问题进行研究。

嘉立创集团内部重视人才培养，围绕未来研发方向，通过各类渠道引进或培养具有较高创新能力的技术人才及科研骨干，保证创新研发团队可持续发展，提升团队的关键技术攻关能力，以人才支撑技术创新。

同时，建立研发项目管理与激励机制，制定《研发项目管理制度》《研发项目激励机制》等制度，建立了健全、高效的研发组织管理体系进行研发项目管理，保障了核心技术人员的稳定性和公司的持续研发创新能力。

写在最后

创新是科技发展的不懈动力，尤其是在当前形势下，国内企业对于技术创新的需求愈发迫切。嘉立创集团通过自身实践与探索，走出了一条集电子产业链和机械产业链一体化之路，并凭借自身领先的研发实力与及时交付能力，持续服务于客户。

未来，嘉立创集团将加大对高多层印制线路板产线建设项目、PCBA智能产线建设项目、研发中心及信息化升级项目、智能电子元器件中心及产品线扩充项目、机械产业链产线建设项目的资金、技术投入力度，这进一步体现了嘉立创在创新方面的投入和决心。