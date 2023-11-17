AI风暴中 数智教育路在何方？

【天极网企业频道】从“百模大战”到迈向深水区的数字化转型，AI等新兴科技在规模化应用后对千行百业产生了深远影响。麦肯锡曾发布报告称，到2030年AI将成为全球经济增长的新引擎，带动潜在市场规模达到13万亿美元。

在众多前沿技术中，AI能近乎“一枝独秀”的成为2023年度热门，一个关键因素是大模型、AIGC热潮的到来，让AI应用场景及解决方案更丰富、成熟，为行业及消费市场打造新的商业模式、商业能力提供有力支撑。

并且不仅是经济，AI也影响了就业。根据世界经济论坛未来就业报告公布的数据，到2025年，8500万个工作岗位将被人工智能机器取代。更引人关注的是，该报告还指出：到2025年，AI将创造9700万个新就业机会，岗位包括数据分析师和科学家，人工智能和机器学习专家以及大数据专家等。

在数智时代，数字化及AI能力对于行业与个人都至关重要，一定程度上决定了数字化转型进程，以及个人就业、职业发展。埃森哲发布的数据显示，预计到2028年，弥合数字技能鸿沟可以为G20国家带来11.5万亿美金的新增GDP。

新机遇与新挑战

在千行百业数智化大潮中，既需要数字化能力加速数字化、信息化转型，又肩负人才教学培养重任的教育行业就处在了“承前启后”的特殊位置。

以高等教育为例，不仅要给专业课程提供教学及实训平台，还要针对科研项目配置专业的平台、高效的算力及解决方案。更值得关注的是，AI技术人才需求水涨船高，推动了职校高校的AI专业、课程开设。数据显示，2023年我国本科人工智能开设的数量达到498所，高职更是多达513所，成为增长最快的专业学科。并且，传统专业融合AI、信息通信、电子控制等新技术，让高校基础设施等硬件亟待升级，还需要软件课程、案例资源、实训平台等同步完善。

于是，压力给设备及解决方案提供商――抓住教育行业新机遇，需要围绕中小学校内科学教育提质，职校高校产教融合、科研实训等不同场景及需求，解决AI落地三尺讲台“最后一公里”中涌现的新挑战。

英特尔(中国)客户端与分销平台业务部吴缘在2023英特尔客户端解决方案论坛上表示，生成式AI是行业中显而易见的风暴，相比以往带来了更丰富实用的应用。面对数字化转型这个新的经济增长引擎，英特尔希望与更多合作伙伴携手，共同拥抱变革，跨越风暴，抓住机遇。她指出，教育行业拥有足够大的市场空间和发展机遇，同时英特尔在教育行业坚持长期投入，积累了丰富的解决方案与实践经验，并构建了成熟的合作模式，能够整合资源，完成新商机的规模化复制、推广。

打造生态创新解决方案，推动数智教育发展

AI风暴送来了更多应用，但想要乘风落地到教育行业，还需要根据具体需求探索创新，完善从算力生产力、终端设备，到软件应用、课程教案、考测竞赛，再到最终岗位就业实践等全链路的各个环节和多元化诉求。

吴缘指出，在教育学习场景架构中，不仅需要硬件制造商参与，还包含软件及服务提供商等众多合作伙伴，共同努力完成AI与教育结合的方案落地。

在这个过程中，作为底层及生态的构建者，英特尔“无处不在的计算产品”覆盖了AI开发板、边缘计算、高性能计算、云计算，满足教育行业及师生对于算力需求，配合完善的软件、工具包、技术支持等资源，更好地赋能合作伙伴打造差异化教育解决方案及终端设备。

例如，阿木实验室的SFP250进阶款无人机，通过机载搭载英特尔酷睿处理器的电脑，来获得更强大的边缘计算能力，以高效低时延的方式处理SLAM、VIO等复杂机器视觉任务。青岛永维悦达的AI设计PC， 搭载英特尔13代酷睿i7处理器，以及锐炫A770显卡、 OnenVINO加速工具，针对高校服装设计专业的需求，提供了高效便捷的AIGC综合解决方案，能够均衡算力需求和成本，满足高校的创新教学需求。图灵智新的AI工作站搭载英特尔至强W系列处理器，支持多GPU配置，为创作者、开发人员和工程师提供高阶算力，可满足深度学习、图像处理、强化学习的课程实训需求，助力AI产教和产研融合创新。还有针对学生使用数码设备时健康用眼难题的“AI护眼”解决方案，通过内置算法，调用PC的摄像头，开启AI护眼可以监测屏幕使用时间、距离以及背景光线，如果使用者坐姿不正确则可以出发提醒，帮助养成良好用眼习惯。据介绍，凭借OpenVINO优化，该方案能够以极低CPU占用运行。

值得关注的是，合作伙伴在英特尔的支持下打造了海量创新解决方案，更好地满足不同教育场景的数字化发展及AI教育等诉求。如普教市场，凭借创新解决方案提升教学的普适性、趣味性，激发学生兴趣，还能利用AIGC大模型实现个性化学习、智能辅助学习应用，帮助中小学生全面发展。

行者AI通过搭载英特尔酷睿处理器以及锐炫显卡的台式机，打造了AI音乐教育平台，满足师生开展数字化常规课堂、音乐创作客堂的教学需求。在平台强劲算力支持下，短短几分钟就可以完成一首古诗改编成曲目的创作，同时多样性交互方式，能够更好地激发学生参与、创作热情。

不仅AI+美育，在2023英特尔客户端解决方案论坛现场还有更多面向中小学科技信息课堂的人工智能教学解决方案。如DFRobot蘑菇云解决方案包含完整的云、边、端架构，提供整体产品，解决方案，服务支持。通过英特尔N5105芯片以及OpenVINO工具包等必要组件，蘑菇云构建了基于X86的自动驾驶遥控汽车，让学生能够快速学习控制汽车的机器学习模型，建造自己的自动驾驶车，并可将数据同步到搭载英特尔酷睿平台的PC中来进行自动驾驶的训练、测试，获得更快的速度。该公司还通过英特尔N5105芯片以及OpenVINO工具包打造了基于YOLOv8的骨架识别方案，可以更直观、易懂的向学生展示AI在实际生活中的运用。

DFRobot蘑菇云还演示了基于搭载英特尔酷睿i5处理器电脑实现的本地化AIGC大模型体验，通过支持Chatglm、Stable Diffusion等AIGC大模型应用，提升师生教学效率，为学生提供更个性化的学习指导与反馈，例如搭配英特尔锐炫A770显卡，只需2秒左右便可以生成创意图片。

在论坛期间与吴缘交流时，她提到英特尔长期坚持教育投入，通过生态合作，助力人才数字化能力培养，重点是让学生能够学会使用新的技术工具结合已有经验提出问题和解决问题，学以致用，发挥创造力，培养创新、合作、自我成长的能力。

以培养数字化及AI能力为纽带，加速行业数智化转型

如果说普教市场推进数智化教育、AI教育的难点是为中小学生定制易懂、易用、易学的解决方案，那么面向高职教领域的挑战更严峻，一方面要满足教学课程的专业性、复杂性，另一方面则是需要保证数字化及AI能力与技术研究、实践创新、行业实训的相关性。

吴缘提到，英特尔通过产学合作协同创新，布局交叉学科，培养人工智能等高端人才，与联合伟世、海云捷迅等伙伴联手解决“教什么、怎么教、产教研协同创新”挑战。

面向职业与高等教育，英特尔与合作伙伴在论坛现场展示的解决方案包括提供算力的硬件系统，多样化课程与软件工具、实训装备以及人工智能开发实验平台等解决方案，同时还包括比赛认证、就业推荐等规划，为学生、高校提供涵盖“教与学、训与研、考与验”的一体化体验。

重点来了，市场人才需求、高职教的教学和培训方案并非一成不变，而是根据技术迭代持续动态调整，为此教育数字化解决方案及AI教育规划也要有“成长性”，根据教学实训需求变化而对课程内容、算力软件等灵活调整、扩展。

英特尔携手武汉英诺维森信息技术有限公司共同打造了一个“灯塔方案”――为武汉工程大学的计算机与人工智能学院部署的“端边云”一体化解决方案。方案包含人工智能开发实验平台、管理节点平台、算力节点平台、人工智能学习套件、自动驾驶实训、工业缺陷检测实验设备等，可全方位强化课程体系、教学平台、实验实训环境等软硬件基础设施建设，旨在在帮助学生熟练掌握人工智能基础知识的同时，增强实践创新能力，进而构建创新型 AI人才培养流程的闭环。

针对当前AIGC在高校教学，科研方面新增的需求，英特尔助力合作伙伴联合伟世和武汉科技大学共同研发教学实训平台，开展贴合实际项目内容的实训实践，助力高校进行教学、实训、科研建设。

据介绍，联合伟世AIGC应用与实践平台提供完整的AI大模型开箱即用的学习、开发环境，能够涵盖多种大模型的原理与实践。平台以“英特尔至强W系列处理器和锐炫A770显卡”提供核心算力，充分利用至强W系列“全功支持多达7卡并行计算;强大的AMX指令集、高精度的AI生成;优化应用成本”三大优势，可进行文本、图像、音频等领域的AIGC应用创新，满足AIGC相关教学和实训需求。

此外，英特尔还针对入门级边缘AI应用程序设计嵌入式硬件――英特尔认证开发套件AIBoard(蓝蛙爱克斯板)。这款面向开发者生态提供的入门级英特尔X86 AI开发板，全面兼容Linux/Windows/OS，配套完整的教学内容和场景实训案例，性价比更高、使用门槛更低，非常适合高职教师生做创造性设计。例如快速部署OpenAI热门NLP模型Whisper，并通过OpenVINO工具套件进行AI推理部署，配合摄像头提供物体识别、文字识别、语音识别、智能传感以及Wi-Fi 6连接等功能。

在今年英特尔和教育部合作的中国高校人工智能人才国际培养项目中，这款AI开发板受到了参加英特尔大湾区科技创新中心培训教师的好评。另外，在今年中美青年创客大赛中，从来自800余所院校的1万名选手提交了超过2000件作品中，使用这款开发板的上海交大团队获得了一等奖和英特尔特别奖。

不仅是高校的科研创新实践，职业教育数字化及AI能力培养的落地实训，与行业数字化转型、生产应用间的纽带更加紧密。以中国制造企业为例，不仅需要寻求高匹配度、高性价比的数字化解决方案，工厂还面临“招工难、留工难”，人力成本持续上涨等难题。与此同时，新兴技术在制造业的推广应用，让行业对于软硬件技术和人才的标准更高，需求也更加迫切。

吴缘在论坛期间分享到，深化职业教育改革，重心由“教育”转向“产教” ，是一项集成工程，核心力量是建立政府、行业、企业、学校协同合作的发展机制，核心目标是完成由政府主办向政府统筹管理、社会多元参与的办学格局的转变，解决人才培养侧与产业需求侧匹配度不高的问题。

如针对制造业面临的挑战，英特尔携手智荟一方共建苏州智能制造试验工厂，开辟工学结合的新模式。由英特尔工程师提供技术指导，企业专家结合非标制造工厂智能升级特点，建立集社会培训、真实生产和技术服务为一体的线下实践中心，线上培训就业平台，建立实用型技能人才供给侧和产业需求侧的对接桥梁，并提供传统制造产线智能化升级服务。

在智能制造试验工厂，英特尔凭借端、边、云全链路算力赋能，为工厂数字化转型提供支撑和扩展平台。基于BigDL可以端到端全流程地加速人工智能技术和大数据技术在工业视觉领域中的部署，实现更加快速且敏捷的数据预处理、模型训练、推理、数据预测和特征提取等步骤。OpenVINO工具套件可加速深度学习推理并对数据、模型进行预处理和预分类，提高工厂的生产运营效率。在更靠近生产一线的边缘端等场景中，英特尔酷睿及至强等计算平台可以提供所需算力支持，并凭借出色的能效，进行灵活的产品设计、解决方案定制，满足边缘计算对于高性能、低时延、高可靠以及极简运维的使用需求。

英特尔合作伙伴智荟一方在面向智能制造领域解决方案的介绍中提到，凭借英特尔提供的硬件平台，公司实现云端与终端设备的算力协同，利用英特尔OpenVINO、BigDL、OpenCV等技术快速构建AI应用。在赋能行业方面，智荟一方通过对多个典型应用场景的模块化、流程化处理，简化工业视觉AI应用平台等解决方案的使用门槛、加速落地商用，并打通了方案开发、产品服务提供及高素质技能人才培养服务体系。

深化与优化同步推进，解决教育数字化发展新痛点

随着终端设备、软件课程越来越多，学校面临着不断提升的部署、管理、运维压力，以及设备兼容性、数据安全等挑战，同步带来了人力成本上涨，甚至是教学设施利用效率下降。

面对这些市场痛点，英特尔携手合作伙伴也跟进了应对方案。其中，在学校广泛部署的超能云终端优势可以概括为“3高、3易、2低、3省”――分别是，高性能，高兼容性，高稳定性;易管理，易部署，易运维;低成本，低耗能;省钱省电省人。

在英特尔客户端解决方案论坛期间，英特尔合作伙伴联合伟世展示的Uniwisee超能云终端基于TCI技术架构，可根据教学需求，使用1台服务器和一定数量的云终端来构建新型的教学办公环境。并且，云终端可以根据场景、部署要求，定制Mini PC、一体机、台式机、笔记本等多重形态，应对教学、办公、科研、实训等应用。

针对教学设备多样、数据资料难管理、家校数据难同步、数据安全难保证等难点，英特尔合作伙伴铁威马的NAS方案为学校提供数据权限设置、集中化管理、远程办公数据同步、数据安全备份无忧等保障措施。

随着应用场景、市场需求的丰富及动态变化，在深化数智化教育的过程中，产品及解决方案也需要同步优化。只有这样才能让教育数字化进入平坦宽广的高速路，让数字化及AI能力培养、新型人才教育对接行业的桥梁更牢靠。

全链路赋能，共赢万亿教育蓝海

英特尔发挥软硬件一体化优势，携手合作伙伴，构建了教学、实训、科研以及对接企业的人才培养体系和行业实践的桥梁。面对更复杂且动态发展、持续增长的人才培养、科研项目需求，只是硬件设备和软件资源的简单“拼盘化”，并不能完全满足师生在人工智能领域的教学需求和对实训资源的操作需求，只有一体化的“端边云”解决方案可以将资源有效串联，帮助学校培养人工智能领域的实践型人才，完善人工智能领域学科布局;帮助学生更好实现创新突破和实训成果转化，满足自身专业技能培养需求，真正为产业创新服务。



(数据来源：1、教育部全国教育事业发展报告;2、IDC数据追踪报告)

当下只是新的起点，AI还将带给教育行业更多机遇。数据显示，教育学习场景在B端和C端市场都有万亿规模，且IDC预计2023-2027年中国教育学习终端市场规模将持续增长。

英特尔植根中国38年，秉持“根植中国，服务中国”的理念，建立了联合科研、人才培养、平台课程、竞赛挑战等广泛的学术合作资源，可以为学校、合作伙伴的AI人才培养提供全链路支持，覆盖数字化、AI技术的入门，学习、实训及就业实践等各个环节。

吴缘提到，为了加速教育数字化发展与服务，英特尔不仅提供无处不在的计算产品，同时还将整合学术合作、课程资源、市场营销等资源，多维度助力合作伙伴，以5年实践验证的成熟教育生态合作模式，实现教育市场的规模化共赢。

现在再来看，教育拥抱AI，能碰撞出哪些火花？

一键创作赛博朋克风格的校园渲染图，快速学会智能编曲，训练机器学习模型并设计、测试自动驾驶车，进行智慧农业智联网实训实操，产教融合提升数字化能力，探索AIGC更多实践与应用…

那么未来呢？

随着算力持续上涨，特别是AI PC时代的到来，集成NPU的酷睿等计算平台能够赋能开发者进行更多AI应用及解决方案的创新实践，同时也将降低师生使用、学习AI的门槛，助力解决AI教育落地“最后一公里”中遇到的难题，提高“学”的质量和“用”的成效，让数智化教育的潜力进一步释放!