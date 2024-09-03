CPU核心数翻倍 联想问天首款AMD机型WR5225 G3上市

【天极网企业频道】日前，联想问天旗下首款搭载AMD平台――EPYC(霄龙)第四代处理器的服务器WR5225 G3上市，实现100%CPU核心数提升、25%AI工作负载提升、1倍IO带宽提升、100%散热能力提升以及50%定制效率提升。

数字化转型迈入深水区，以及AI大模型、AIGC广泛应用，对于企业及行业的底层算力提出了更高要求。无论业务创新，还是加快增效降本，算力特别是智能算力已经成为一项关键资源。而且为了应对市场需求多样性，算力既要强大可靠，更要灵活敏捷。

作为一款2U2S机架式服务器，联想问天WR5225 G3的五项提升带来算力、扩展性、稳定性的加强，同时联想问天从需求出发，在产品设计创新以及软硬件智能优化方面带来了一些亮点，让客户在数字化、智能化转型进程中更轻松降本增效。

具体来看，搭载AMD EPYC(霄龙)第四代处理器算力层面联想问天WR5225 G3单机支持256个CPU核心，数量增加100%，性能提升2.8倍，应对更复杂的工作负载也能游刃有余。同时，为了更符合AI大模型、AIGC的应用场景，联想问天WR5225 G3针对AI相关工作进行了优化，支持最多8个单宽LP GPU或4个双宽GPU使得AI工作负载性能提高25%。

在可扩展性方面，联想问天WR5225 G3的表现可以说是“面面俱到”――内存、PCIe和NVMe带宽和数量上相比上一代产品都有非常明显提升，在HPC，虚拟化，模拟仿真设计，大数据计算，高频交易，EDA，图像处理和AI推理等应用有着明显的优势。

首先，基于专利设计产品12个PCle 5.0插槽设计带来1倍IO带宽提升，同时支持最多24个TruDDR5内存插槽，兼容DDR5 5600MHz/6000MHz内存以及PCIe 5.0，并提供灵活存储的多个驱动器选项，允许最多32个NVMe SSD接入。

其次，联想问天WR5225 G3凭借“百变互联”模式，实现至多160个PCle 5.0通道的配置，为服务器提供强大的存储和IO能力。用户可以灵活选配xGMI高速互联，如果需要更高的CPU互联性能，可以同时连接4个XGMI总线提高交互性能和效率;如果想连接更多的PCIe设备或者NVME的驱动器，可以灵活地选择其中一条链接来支持更多的设备。

凭借算力、可扩展性优势，联想问天WR5225 G3面向互联网、金融、制造、电信、教育等行业客户能够提供充足且按需定制的算力支撑。但对于这些行业而言，稳定可靠永远是排在第一位。秉承了联想服务器“三高一低”特性，且充分考虑本地化业务模式、部署等需求的联想问天在产品可靠性方面付出了更多努力，包括“双子星”BMC去耦设计+“神盾”防过载系统，风冷+液冷全覆盖，联想“羊角”EVAC散热器以及“龙卷风”智能风道控制系统。

“双子星”BMC去耦设计+“神盾”防过载系统：独特的“双子星”BMC去耦设计，避免由于BMC故障引起的无法开机情况，并且可实现无中断固件升级，减少服务宕机，避免复杂系统切换，做到让用户无感知切，保障业务连续性;换其搭载的神盾防过载系统，具备“防护多点攻击、防护重点攻击、主动预防攻击”的防护策略，预防PCB过热造成的烧板现象，可实现100%预防过载烧板。

风冷+液冷全覆盖，实现极致能效比：联想问天WR5225 G3服务器通过CPU+DIMM+VR+GPU的全覆盖液冷和“百变精硅”内存液冷模组，可大幅度提升服务器的液冷效率。“百变精硅”的内存液冷模组拥有精确到0.01毫米级的软硅导热材料，能够充分接触内存并实现快速导热。

联想“羊角”EVAC散热器，其内部仿生“猫爪”铜管结构能有效解决大功率处理器散热问题，实测可使CPU散热效率提升50%，同时还兼顾服务器内部空间优化，如为CXL版或者GPU板卡腾出空间。

“龙卷风”智能风道控制系统：通过优化的模块化独立气流控制设计，可以防止CPU散热器出风温度过高，影响电源处进风温度。实测能够降低电源处进风温度4℃以上，有效提升整个系统性能，保证电源的可靠性。

在智能化转型进程中，企业想要快速发展保持领先，算力就是关键助推剂，为业务创新、扩展提供支撑。而与增效密不可分的就是降本，一方面企业需要把控TCO，在竞争激烈的市场环境中扩大优势，另一方面对于复杂的工作负载离不开服务器的算力但也需要平衡性能、功耗，再加上对于可持续发展的重视，能效表现也成为衡量服务器或者智算解决方案的关键指标。

当然除了市场考验外，服务器在算力增长过程中自身稳定可靠性也要面临更多挑战，这就需要产品及解决方案提供商具备充足的能力，从产品的研发、设计、生产及制造等各环节都有充分保障，消除客户的顾虑。

对于联想问天而言，“本地创新+敏捷高效”的理念让其在定位和覆盖目标客户需求等方面有所准备，比如对于国产平台的兼容与支持。在秉承联想服务器“三高一低”特性的基础上，从联想问天WR5225 G3服务器放大到联想战略布局，为数智时代构筑高效、坚实算力底座的“一横五纵”，万全生态以及算力基础设施、技术及解决方案的同步创新，让AI的算力及应用更快速平稳落地，从而赋能客户加速智能化转型。