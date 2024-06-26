迭代发布旗下存储新品，曙光存储如何助力客户释放数据潜能？

【天极网企业频道】在人工智能时代，数据已成为决定人工智能高度的关键要素。在驱动人工智能发展的“三驾马车”中，算力基础设施建设如火如荼，算法持续演进，训练数据的归集与处理却遭遇瓶颈，机器学习的效率依然偏低。

数据存储作为提升数据质量和处理效率的利器，被寄予了更高的期待，不仅要求“存得多”，还要求“跑得快”。甚至从某种意义上看，先进存力的发展已经成为人工智能持续进化的关键。

面对新一轮的机遇与挑战，越来越多的存储厂商在存储市场掀起新的创新热潮，这其中就包括行业领军者曙光存储。据悉，深耕存储20年的曙光存储，以“强者恒存”的产业精神，持续推动数据要素在产业实践中的高水平应用，并沉淀出一套可验证的能力体系――先进存力，助力产业凝练数据要素。

近日，曙光存储新品暨品牌发布会召开，曙光存储正式发布FlashNexus集中式存储，升级ParaStor分布式存储，并带来人工智能时代数据存储的全新思考。

发布FlashNexus集中式存储，曙光存储的新思考

我们知道，集中式存储的优势在于高性能、高可靠、可扩展以及安全性，通常用于需要高性能、高可靠性和高安全性的业务场景，目前有着广泛的应用前景。全闪存阵列也拥有更高的性能、更高的稳定性和更高的效率，尤其是在云计算、移动和大数据时代，全闪存可以带来更高的效率和响应，使企业进行更多的数据分析，为企业带来效益。

中科曙光存储科技有限公司副总裁张新凤在采访中表示：“在新的技术及需求下，曙光存储决定将在分布式存储领域近20年的技术积累和行业经验，应用于新一代的集中式存储产品，全新发布了FlashNexus集中式存储。”



中科曙光存储科技有限公司副总裁张新凤，发布FlashNexus集中式全闪新品

最新发布的FlashNexus集中式存储充分发挥了集中式存储与全闪存阵列的优势，是全球首个亿级IOPS全闪存阵列。“直接从NVMe技术着手构建集中式存储方案有效避免了不必要的弯路。同时，这一策略使我们的产品在IOPS(每秒输入输出操作次数)和时延等性能方面实现了显著的突破，达到了分布式存储架构所难以企及的新高度。”张新凤如是说。

FlashNexus集中式存储实力具备业界唯一百控级扩展能力，综合性能领先同类产品50%以上;拥有最强生态兼容性，实现了软件自主，并与六大关键芯片紧密联动;采用NexusMatrix矩阵互联架构、RAID-QC校验等技术，保障业界最高规格的极致可靠性――99.99999%;还开创性提出“通存”理念，实现最灵活的数据无界流动存储解决方案。

张新凤认为，“通存”的概念最终是两个目标：第一，提升用户存储的资源池率，能够提升30%。第二，降低用户的整体数据拥有成本，能够将数据拥有成本降低50%。



曙光存储首创“通存“方案

做最懂AI的存储，升级ParaStor分布式存储

如今，分布式存储也面临新的发展趋势，比如分布式存储将助力AI大模型加快落地，又比如，分布式存储将成为云原生场景中的主要存储方式，再比如，分布式块、文件和对象存储将在各自适用的业务场景保持快速发展。无论哪种趋势，分布式存储都在充分彰显自身优势。

事实上，分布式存储适用于需要低延迟、高可伸缩性和高可用性的业务场景，例如大规模文件存储、实时数据处理等。张新凤表示：“尤其是AI时代的到来，企业更关注存储的性能以及与业务场景的结合，为此，曙光存储在分布式存储上进行全新的升级与迭代。”在发布会上，曙光存储宣布全新升级ParaStor分布式存储。



曙光存储“智存”――ParaStor分布式全闪系列升级

曙光存储潜心自研推出的ParaStor系列分布式存储产品，诞生于国家级的高端计算场景，天然具备强大性能优势，并在此后的市场实践中，经历数据中心、云计算和AI大模型等业务场景的严格验证，覆盖以上场景的主流头部客户，创造诸多行业第一，打造多个标杆案例。

升级后的ParaStor系列分布式存储实现了全平台性能最优，适配三大硬件平台全适配，并做到软硬协同优化设计，发挥硬件平台极致性能：可以做到单节点130GB/s带宽，200w IOPS，单流10GB/s;且首创五级数据加速技术，全路径AI亲和机制，让数据无需等待;全方位兼容国内外双栈技术生态(CPU/GPU/OS/DB/Cloud)，做到数据无障碍流动(异构/异地/云上云下)。

不仅如此，ParaStor分布式存储也成为容器化AI平台的最佳存储选择，可极致发挥硬件性能，提升全平台整体表现20倍以上。

创新不止于此，曙光存储的实力

提及曙光存储产品的诞生及发展，张新凤坦言：“随着互联网技术的兴起，业界开始从传统的集中式架构逐步转型为分布式架构。中科曙光敏锐地捕捉到了这一技术趋势，基于技术趋势与实际业务需求的双重考量，曙光公司决定将存储技术作为一个重要的产品线进行深入研发，这便是曙光存储产品线的前身。”

可以看出，曙光存储的诞生与发展离不开技术创新及对时代的洞察。发展至今，曙光存储已成为曙光第二大产品线。如今，曙光存储致力于为用户提供“融合、高效、绿色”的存储产品及解决方案，帮助用户在云计算、大数据、人工智能时代释放数据潜能，完成数字化转型。

在技术创新方面，曙光存储拥有一支数百人的国内一流存储研发团队，围绕着分布式存储架构、高端全闪阵列、融合统一协议支持等关键技 术领域持续进行研发投入，获得了 300 余项核心技术发明专利，产品性能、可靠性、功能稳居业界前列。

在产品力方面，曙光存储提供包括 ParaStor 系列分布式存储系统、DS系列磁盘阵列存储系统及备份一体机等一系列具有核心竞争力的产品。凭借多年自主研发历程、超大规模部署经验和按需定制服务能力，曙光存储在激烈的市场竞争中脱颖而出，保持领先的市场份额，为全国数千家用户管理着数EB的存储空间。

不仅如此，曙光存储产品及解决方案，在先进计算、通信、大模型、气象环保、能源、金融、生物基因等领域得到广泛应用，包括中国移动、中国石油、华夏银行、国家气象局、国家税务总局、国家卫健委、泉州市、泸州老窖、清华大学、北京大学、复旦大学、华南理工大学、良渚实验室、北京宣武医院、南京鼓楼医院等客户，都与曙光存储合作，共同应对业务发展面临的数据存储挑战。

写在最后

在市场和需求高速增长的大趋势下，基于AI和大数据优化的存储技术将迎来黄金时代。在这一黄金时代，曙光存储打破传统存储市场，发布FlashNexus集中式存储，升级ParaStor分布式存储，为存储发展带来全新的思考。面向未来，随着数字化和智能化的深入，曙光存储将携手更多的行业企业，通过存储赋能千行百业，释放数据的无限潜能。