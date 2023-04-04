CITE2023ÌáÇ°Ì½Õ¹£ºÊýÇ§Ïî¿Æ¼¼ÐÂÆ·ÁÁÏà£¡
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«ÍøÆóÒµÆµµÀ¡¿µ±ÏÂ£¬ÎÒÃÇÕý´¦ÓÚÐÂÒ»ÂÖ¿Æ¼¼¸ïÃüºÍ²úÒµ±ä¸ïµÄ¹Ø¼ü½Úµã£¬ÒÔÔÆ¼ÆËã¡¢5G¡¢´óÊý¾Ý¡¢ÈË¹¤ÖÇÄÜµÈÎª´ú±íµÄÐÂÐË¼¼ÊõÕý¼ÓËÙÉøÍ¸µ½¸÷¸öÁìÓò£¬ÍÆ¶¯ÈËÀàÉç»á½øÈëÈ«ÐÂµÄÊý×Ö¾¼ÃÊ±´ú¡£×÷ÎªÊý×Ö¾¼Ã·¢Õ¹µÄ»ù´¡Ö§³ÅÐÔ²úÒµ£¬µç×ÓÐÅÏ¢²úÒµ²»½öÊÇ¿Æ¼¼¾ºÕùµÄÐÂ¸ßµØ£¬¸üÊÇÔÚ´Ù½øÉç»á·¢Õ¹·½ÃæÆðµ½ÁËÖÁ¹ØÖØÒªµÄ×÷ÓÃ¡£
½üÄêÀ´£¬ÎªÊµÏÖÎÒ¹úµç×ÓÐÅÏ¢²úÒµÓÉ´óµ½Ç¿µÄ×ª±ä£¬ÎÒ¹ú³öÌ¨ÁËÒ»ÏµÁÐ·ö³Ö´ëÊ©¡£ÕýÊÇÔÚÕâÒ»±³¾°ÏÂ£¬ÖÐ¹úµç×ÓÐÅÏ¢²©ÀÀ»áÓÚ2013ÄêÓ¦ÔË¶øÉú£¬Ä¿±êÊÇÔöÇ¿²úÒµÕûÌå´´ÐÂÁ¦¡¢¾ºÕùÁ¦£¬´Ó¶ø¼Ó¿ìÍÆ¶¯µç×ÓÐÅÏ¢²úÒµÁ´³ÖÐøÉý¼¶¡£
2023Äê4ÔÂ7ÈÕ-9ÈÕ£¬µÚÊ®Ò»½ìÖÐ¹úµç×ÓÐÅÏ¢²©ÀÀ»á(CITE 2023)ÈçÔ¼¶øÖÁ£¬±¾½ì²©ÀÀ»áÖ÷ÌâÎª¡°´´ÐÂÒýÁì ÐÍ¬·¢Õ¹¡±£¬1200Óà¼ÒÆóÒµ½«´øÀ´¸÷¾ßÌØÉ«µÄÃ÷ÐÇ²úÆ·£¬³¬8ÍòÆ½·½Ã×µÄÕ¹ÀÀÃæ»ýÄÒÀ¨CITEÆ·ÅÆ´´ÐÂÖ÷Ìâ¹Ý¡¢ÐÂÐÍÏÔÊ¾¼°Ó¦ÓÃ¹Ý¡¢µç×ÓÉú»îÉúÌ¬¹Ý¡¢ÐÂÒ»´úÐÅÏ¢²úÒµÖÇÔì¹Ý¡¢ÖÇÄÜÆû³µ¼¼Êõ¹Ý¡¢»ù´¡µç×Ó¹Ý6´óÕ¹¹Ý£¬Õ¹Æ·º¸ÇÖÇ»Û¼ÒÍ¥¡¢ÐÂÐÍÏÔÊ¾¡¢¸ß¶Ë°ëµ¼Ìå¡¢ÐÅ´´¡¢´óÊý¾ÝÓë´æ´¢¡¢»ù´¡ÔªÆ÷¼þ¡¢ÖÇÄÜÍøÁªÆû³µµÈÈÈÃÅÁìÓò¡£½ÓÏÂÀ´£¬ÈÃÎÒÃÇÒ»¶ÃÎª¿ì!
ÖÇ»Û¸³ÄÜ¼ÒÍ¥£¬ÃÀºÃÉú»î²»Ö¹ÓÚÏëÏó
5G¡¢ÈË¹¤ÖÇÄÜ¡¢ÎïÁªÍøµÈÊý×Ö¼¼ÊõÔÚ¼ÒÍ¥³¡¾°µÄ¹ã·ºÓ¦ÓÃ£¬ÍÆ¶¯¼Ò¾ÓÉú»î³¯×ÅÖÇÄÜ»¯µÄ·½Ïò·¢Õ¹£¬ÖÇ»Û¼ÒÍ¥ÕýÖð²½³ÉÎªÏÖÊµ¡£
ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬±¾½ì²©ÀÀ»áµÄÖÇ»Û¼ÒÍ¥Õ¹Çø½«È«ÃæÕ¹Ê¾ÐÂ²úÆ·ºÍÐÂ¼¼Êõ£¬Í»³öÖÇÄÜ»¥Áª¡¢ÖÇÄÜÉú»îµÈÌØµã¡£
ÀýÈç£¬2022ÄêÔ¾¾ÓÈ«ÇòµÚ¶þµÄº£ÐÅµçÊÓ£¬½«Ð¯È«ÐÂÒ»´úÏÔÊ¾¼¼ÊõÆ½Ì¨ULED X¼°²Î¿¼¼¶Ó°Ïñ²úÆ·85U7K¡¢85U8H¡¢110UXµÇ³¡¡£ÆäÖÐ£¬º£ÐÅU8H×î´óµÄ´´ÐÂÊÇ½«µ÷¹â¾«¶È´Ó12bitsÌáÉýÖÁ16bits£¬ÊµÏÖ4096¡Á16¼¶ÖÇÄÜ¿Ø¹â£¬»·¾³¹â¶Ô±È¶È´ïµ½ÁËOLEDµÄ3±¶£¬ÔÙÅäºÏ»·¾³¹â¸ÐÖÇÄÜ£¬¾«×¼¸ÐÖªÓÃ»§ËùÔÚ¹Û¿´»·¾³µÄ±ä»¯£¬Ê¹ÓÃ»§ÔÚÈÎºÎ»·¾³ÏÂ¶¼ÓÐ²Î¿¼¼¶ºÃ»ÖÊ;8K MiniLEDµçÊÓ110UXÔÚ½ñÄê1ÔÂµÄÃÀ¹úCESÉÏ£¬ÈÙ»ñÁËÃÀ¹úÏû·ÑÕß¼¼ÊõÐ»á°ä·¢µÄ ¡°CES 2023´´ÐÂ½±¡±¡£
Ëæ×ÅÍøÂç¡¢Ó²¼þµÈ¼¼ÊõµÄ²»¶Ï³ÉÊì£¬ÖÇÄÜÃ¨ÑÛÖð½¥³ÉÎªÖÇÄÜÃÅËø²»¿É»òÈ±µÄ¹¦ÄÜ¡£±¾½ì²©ÀÀ»á£¬TCL½«´øÀ´Ö¸¾²Âö´óÆÁÃ¨ÑÛÖÇÄÜËøC10R¡£C10RÓµÓÐÖ¸¾²Âö¡¢ÃÜÂë¡¢NFC¡¢ÁÙÊ±ÃÜÂë¡¢Ô¶³Ì¿ªËø¡¢ÃÅ¿¨¡¢Ô¿³×µÈ¶àÖÖ¿ªËø·½Ê½¡£Í¬Ê±£¬C10R»¹´îÔØ´óÆÁ¿ÉÊÓÃ¨ÑÛ£¬¿ÉÊµÏÖAI±äÉùË«ÏòÊÓÆµÍ¨»°£¬¼°Í¨¹ý¸ßÇå¿ÉÊÓÆÁÄ»£¬Ê¹¼ÒÃÅÇé¿öÇåÎú¿É¼û¡£²»½öÈç´Ë£¬C10R»¹²ÉÓÃºÁÃ×²¨À×´ïÕì²â¼¼Êõ£¬µ±¸ÐÓ¦ÓÐÈËÔÚÃÅ¿Ú¶ºÁô£¬¾Í»á¿ªÆôÉãÏñÍ·×Ô¶¯×¥ÅÄÊÓÆµ£¬È«·½Î»ÊØ»¤¾Ó¼Ò°²È«¡£
×ÔÖ÷´´ÐÂ£¬ÖúÍÆ¹ú²ú»¯Ìæ´ú¼ÓËÙ
×Ô2018ÄêÐÅ´´±»ÄÉÈë¹ú¼ÒÕ½ÂÔÒÔÀ´£¬ÎÒ¹ú³öÌ¨¶àÏî·ö³ÖÕþ²ß£¬¸÷Ê¡¡¢×ÔÖÎÇø¡¢Ö±Ï½ÊÐÒ²Ïà¼ÌÌá³ö·¢Õ¹Ä¿±ê£¬´Ù½øÐÅ´´²úÒµµÄ·¢Õ¹¡£Èç½ñ£¬ÐÅ´´²úÒµÒÑÔÚÈ«¹úÐÎ³ÉÈç»ðÈçÝ±µÄÌ¬ÊÆ£¬²¢²»¶Ï×³´ó¡£
±¾½ì²©ÀÀ»áÌØ±ðÍÆ³öÐÅ´´ÉúÌ¬ÁªºÏÕ¹Çø£¬ÍòÀïÊý¾Ý¿â¡¢ÖÂÔ¶»¥Áª¡¢Ææ°²ÐÅµÈÁúÍ·ÐÅ´´ÆóÒµ£¬½«¼¯ÖÐÕ¹Ê¾ÐÅ´´²úÒµ×îÐÂ¼¼Êõ¡¢²úÆ·ºÍ½â¾ö·½°¸¡£
ÆäÖÐ£¬ÍòÀïÊý¾Ý¿â½«Ð¯ÒÔ°²È«Êý¾Ý¿âGreatDBÎªºËÐÄµÄÒ»Õ¾Ê½Êý¾Ý¿â²úÆ·Óë½â¾ö·½°¸£¬¼°Ö÷µ¼µÄ¿ªÔ´Êý¾Ý¿âGreatSQLÉçÇøÊ×´ÎÁÁÏà´ó»á£¬Õ¹Ê¾¹É·ÝÖÆÒøÐÐ½É·ÑÆ½Ì¨¡¢ÖÐÐÅ½¨Í¶ÍøÉÏ½»Ò×ÏµÍ³¡¢ÔËÓªÉÌ¿ª¹Ø»úÏµÍ³µÈÖØµãÐÐÒµ¹ú²ú»¯Ìæ´úÏîÄ¿£¬Îª¹ú¼ÒµçÍø¡¢ÖÐ¹úÒÆ¶¯¡¢ÖÐ¹úÁªÍ¨¡¢½¨ÉèÒøÐÐ¡¢¹â´óÒøÐÐ¡¢ÖÐÐÅ½¨Í¶µÈ½ðÈÚ¡¢ÔËÓªÉÌ¡¢ÄÜÔ´µÈÖØµãÐÐÒµ¶àÀà¹Ø¼üÖØÒªÏµÍ³Ìá¹©ÁËÍòÀï°²È«Êý¾Ý¿âÈí¼þGreatDB¼°È«Õ»Êý¾Ý¿â²úÆ·¡¢½â¾ö·½°¸¼°¼¼Êõ·þÎñ¡£
ÖÂÔ¶»¥Áª½«´øÀ´ÐÂÒ»´úÐÍ¬ÔËÓªÆ½Ì¨COP-A9C£¬ÒÔÔÆÔÉú¡¢Î¢·þÎñ¡¢µÍ´úÂë¡¢ÈÝÆ÷»¯¡¢ÐÅ´´Ö§³ÖµÈÈ«ÐÂ¼¼Êõ´òÔì£¬¿ÉÂú×ã´óÐÍ¹ú×ÊÑëÆóµÄ¼¯³É»¯¹ÜÀíÔËÓªÐèÇó¡£
Ææ°²ÐÅ½«Ð¯ÍþÐ²Çé±¨Æ½Ì¨²ÎÕ¹£¬¸ÃÆ½Ì¨ÊÇÒ»¿îÒÔÆæ°²ÐÅÔÆ¶Ë´óÊý¾ÝÎª»ù´¡£¬Í¨¹ýÆæ°²ÐÅÍþÐ²Çé±¨ÖÐÐÄ°²È«ÔËÓªºó£¬ÃæÏòÆóÒµ°²È«´óÊý¾ÝÆ½Ì¨Ìá¹©»ú¶ÁÇé±¨ÉÏÏÂÎÄ·þÎñµÄ°²È«²úÆ·¡£¸ÃÏµÍ³Ìá¹©¾¹ý°²È«ÔËÓªºóµÄÍþÐ²Çé±¨Êý¾Ý·þÎñ¡¢±¾µØAPI½Ó¿Ú¼¯³É¡¢¶àÔ´Çé±¨»ã¾ÛÄÜÁ¦£¬ÌáÉýÆóÒµÕûÌå°²È«ÄÜÁ¦¡£
½ðÉ½°ì¹«½«Õ¹Ê¾½ðÉ½Êý×Ö°ì¹«Æ½Ì¨£¬¸ÃÆ½Ì¨°üÀ¨WPS Office°ì¹«Èí¼þ¡¢½ðÉ½ÎÄµµ¡¢½ðÉ½Ð×÷µÈÒ»ÏµÁÐÊý×Ö°ì¹«Èí¼þ£¬Í¨¹ýÍ³Ò»µÄÉí·ÝÈÏÖ¤·þÎñÅäÌ×ÎÄµµ¼°Ð×÷Á½´óÊý×Ö°ì¹«ÖÐÌ¨ÒÔ¼°¿ª·ÅµÄÉúÌ¬ÌåÏµÎªÓÃ»§¸³ÄÜ¡£
÷è÷ëÈí¼þ½«´øÀ´ÄÜ¹»È«ÃæÂú×ãÈÕ³£×ÀÃæ°ì¹«ºÍÏîÄ¿¿ª·¢ÐèÒªµÄÒøºÓ÷è÷ë×ÀÃæ²Ù×÷ÏµÍ³V10Éý¼¶°æ£¬ÒÔ¼°¿ÉÊµÏÖ´«Í³ÒµÎñÓ¦ÓÃ¡¢ÏµÍ³Ç¨ÒÆ¡¢ÔÆ¼ÆËãµÈÊý×Ö»¯×ªÐÍÆß´óµäÐÍÒµÎñ³¡¾°È«¸²¸ÇµÄÒøºÓ÷è÷ë¸ß¼¶·þÎñÆ÷²Ù×÷ÏµÍ³V10 SP3µÈÆìÏÂ²Ù×÷ÏµÍ³²úÆ·¡£
·ÉÌÚ½«Õ¹³ö·ÉÌÚÌÚçç®E2000¸ß¶ËÇ¶ÈëÊ½CPU²úÆ·ÏµÁÐ£¬¾ß±¸ÈáÐÔ¼Ü¹¹¡¢°²È«¿ÉÐÅ¡¢¸ß¿É¿¿ºÍµÍ¹¦ºÄµÄÌØµã£¬Âú×ãµçÁ¦¡¢¹¤¿Ø¡¢PLC¡¢ÔÆÖÕ¶Ë¡¢¹ì½»ºÍBMCµÈ²úÆ·Ó¦ÓÃ¡£
Ìá¸ßÊý¾Ý´æ´¢ÄÜÁ¦£¬ÈÃÊý×ÖÊÀ½çÊÍ·ÅÎÞÏÞ¿ÉÄÜ
ÕýÈçÊ¯ÓÍÖ®ÓÚ¹¤ÒµÊ±´ú£¬Êý¾ÝÔÚÊý×Ö¾¼ÃÊ±´úµÄÖØÒªÐÔ²»ÑÔ¶øÓ÷¡£Ëæ×Å½ü¼¸Äê¸÷¸öÐÐÒµÊý×Ö»¯½ø³ÌµÄ²»¶ÏÉîÈë£¬Êý¾Ý¹æÄ£³ÊÏÖ±¬·¢Ê½Ôö³¤£¬ÊÐ³¡¶Ô´æ´¢Éè±¸Ìá³öÁË¸ßÐÔÄÜ¡¢¸ß¿É¿¿µÈÖî¶àÐèÇó¡£
Îª´Ë£¬±¾½ì²©ÀÀ»á½«ÑûÇëÀ´×Ô´æ´¢ÁìÓòµÄÖÚ¶àÖªÃûÆóÒµ£¬Èç±¦µÂ½«´øÀ´×ÔÇ¿®AIÍÆÀí·þÎñÆ÷PR210KI£¬ÕâÊÇÒ»¿î»ùÓÚ¹ú²úöïÅô920´¦ÀíÆ÷+•NÌÚ310´¦ÀíÆ÷µÄAIÍÆÀí·þÎñÆ÷ÏµÁÐ£¬Ö÷ÒªÃæÏò»¥ÁªÍø¡¢·Ö²¼Ê½´æ´¢¡¢ÔÆ¼ÆËã¡¢´óÊý¾Ý¡¢ÆóÒµÒµÎñµÈÁìÓò£¬¾ßÓÐ¸ßÐÔÄÜ¼ÆËã¡¢´óÈÝÁ¿´æ´¢¡¢µÍÄÜºÄ¡¢Ò×¹ÜÀí¡¢Ò×²¿ÊðµÈÓÅµã¡£
ÒÚÍò¿ËÕ¹³öµÄÀä°åÊ½ÒºÀäLCP-1000ÏµÁÐ×¨Îª¸ßÃÜ¶È¡¢¸ßÐÔÄÜ¼ÆËãÐèÇóÉè¼Æ£¬²ÉÓÃ42U±ê×¼»ú¹ñ£¬´îÅä×ÔÑÐ19Ó¢´ç·þÎñÆ÷¡¢Ä£¿é»¯·çÒºCDU¡¢¾ùÁ÷Æ½ºâmanifold£¬¿ÉÊµÏÖ60kWµ¥»ú¹ñ¹¦ÂÊÃÜ¶È¡£Í¬Ê±£¬²úÆ·²ÉÓÃÈ«ÐÂÉ¢ÈÈÄ£×éÓëÖÇÄÜÎÂ¿ØË«ÏµÍ³Ïà½áºÏ£¬Óë´«Í³·çÀä¶Ô±È£¬É¢ÈÈÐ§ÂÊ¿ÉÌáÉý35%ÒÔÉÏ¡£
³¬¼¯ÐÅÏ¢½«´øÀ´·â±ÕÊ½È«ÒºÀä¸ßÐÔÄÜ·þÎñÆ÷ServMAX® GL414-H3²Î¼Ó±¾´Î²©ÀÀ»á£¬¸Ã¿î·þÎñÆ÷¿ÉÊµÏÖµ¥Â·AMD EPYC™ 7003/7002ÏµÁÐ´¦ÀíÆ÷¼°4ÕÅ×¨Òµ¼¶GPUÈ«ÒºÀä´îÔØ£¬Õû»úÌá¹©¸ß´ï2640 TFLOPS»ìºÏËãÁ¦¡£
ÖÇÄÜÍøÁªÆû³µ£¬´òÔì³öÐÐÐÂÌåÑé
¸ù¾ÝÖÐÑÐÆÕ»ªÑÐ¾¿ÔºÔ¤²â£¬2025Äê£¬ÎÒ¹úÖÇÄÜÍøÁªÆû³µÊÐ³¡¹æÄ£¿É´ïµ½½ü5900ÒÚÔª£¬·¢Õ¹¿Õ¼äºÍÇ°¾°Ê®·Ö¹ãÀ«¡£
±¾½ì²©ÀÀ»á×¨ÃÅÉèÁ¢ÖÇÄÜÆû³µ¼¼ÊõÕ¹Çø£¬½«Õ¹Ê¾¾ßÓÐ´ú±íÐÔµÄÖÇÄÜÍøÁªÆû³µ£¬ÒÔ¼°¹Ø¼üºËÐÄµÄ´«¸ÐÆ÷¡¢¿ØÖÆÐ¾Æ¬¡¢³µÔØÍ¨ÐÅ¡¢²Ù×÷ÏµÍ³ºÍµØÍ¼µ¼º½µÈ¡£¾ÝÏ¤£¬±ÈÑÇµÏ¡¢ÎÖ¶ûÎÖ¡¢ÎµÀ´¡¢Ð¡ÅôµÈÁúÍ·ÆóÒµ£¬½«Ð¯¶à¿îÖÇÄÜÍøÁª³µ²úÆ·ÁÁÏà¡£
×÷Îªµç×ÓÐÅÏ¢²úÒµ´´ÐÂ³É¹ûµÄÖØÒªÕ¹Ê¾Æ½Ì¨£¬ÖÐ¹úµç×ÓÐÅÏ¢²©ÀÀ»áÀúÀ´¶¼ÊÇÆóÒµÕ¹Ê¾´´ÐÂºÍÑÐ·¢ÊµÁ¦µÄ´óÐã³¡£¬¼øÓÚÆª·ùÓÐÏÞ£¬ÕâÀï²»Ò»Ò»ÁÐ¾Ù£¬ÖµµÃ´ó¼ÒÇ×ÁÙÏÖ³¡Ò»Ì½¾¿¾¹¡£
Ê®Ò»ÄêèÎ·çãåÓê£¬Ê®Ò»ÄêÆ´²«·Ü½ø¡£ÔÚ±¼Ó¿²»Ï¢µÄÊ±¼ä³¤ºÓÖÐ£¬ÖÐ¹úµç×ÓÐÅÏ¢²©ÀÀ»á¾¹ý·¢Õ¹Óë³Áµí£¬ÒÑ³É³¤Îª¾ßÓÐ¹ú¼ÊÓ°ÏìÁ¦µÄÄê¶ÈÊ¢»á£¬¸üÖð½¥ÑÝ±ä³ÉÒýÁì²úÒµ·¢Õ¹µÄ·çÏò±ê¡£¿ÉÒÔ¿Ï¶¨µÄÊÇ£¬½ñÄêµç×ÓÐÅÏ¢²©ÀÀ»áµÄ¾Ù°ì£¬ÎÞÒÉ½«½øÒ»²½ÌáÉýÈ«Éç»á¶Ôµç×ÓÐÅÏ¢²úÒµµÄ¹Ø×¢ÓëÈÈÇé¡£
2023Äê4ÔÂ7ÈÕÖÁ9ÈÕ£¬ÈÃÎÒÃÇÏàÔ¼ÉîÛÚ»áÕ¹ÖÐÐÄ£¬¹²¸°Õâ³¡¿Æ¼¼Ê¢Ñç¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â