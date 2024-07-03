2024 MWC上海：逛遍联想展台，看懂全栈AI

【天极网企业频道】酷炫的透明屏笔记本有AI，迪丽热巴同款moto手机有AI，算力拉满的各类服务器有AI，造型科幻的六足机器狗有AI，还有各类解决方案、服务、ESG实践…AI的身影在2024 MWC上海联想展台俯拾皆是，相当贴合联想本次参展的主题――“联想全栈AI，加速智能化转型的每一步”。

天极网在用了整个下午逛遍展台后，对于联想提到的“全栈AI”以及“每一步”这两个重点，也有了更透彻地理解。

如果用一句话概括就是联想齐全的产品线及解决方案、成熟的服务体系，覆盖了“端、边、云、网、智”新IT架构赋能的各个领域，助力用户、企业及行业客户迈入数智世界、实现智能转型，加快发展新质生产力。

值得一提的是，2024 MWC上海是联想全栈AI战略一次集中、完整的亮相，展示的不仅是系统性的战略规划，更有诸多阶段性的成果，从中便能够直观了解联想如何实现全栈AI战略落地，特别是展台上随处可见的“一体多端”“一横五纵”“一擎三箭”这十二个关键字。

联想此前推出的全栈AI布局由AI终端、AI基础设施、AI解决方案与服务三部分组成，分别对应“一体多端”“一横五纵”“一擎三箭”来推进在不同领域的应用实践。因此，理解了这十二个字的含义，就能够理清联想的AI蓝图。

一体多端：让AI无处不在，普惠万千用户

在2024 MWC上海展会现场，联想带来了小新、YOGA、拯救者、ThinkBook、ThinkPad等品牌下多款PC新品，还包括moto手机、工作站、透明屏笔记本、AIoT等丰富的终端设备，让观众上手体验AI赋能的终端设备提供的智能化体验。

这里重点介绍下现场AI终端中占比最多的AI PC。尽管，2024年被定义为AI PC元年，但AI与PC的融合却从几年前便开始布局，诸如视频会议的语音降噪、背景替换等等已经是用户熟知的AI应用。那么AI PC又有哪些不同呢？首先从硬件层面来讲，NPU的加入配合性能大幅提升的CPU、GPU，让平台的算力大幅提升，有能力支持本地大模型、AIGC等新一代AI应用。其次，经过一年迭代后，适合终端的大模型、AIGC应用已经初具规模，让AI PC的差异化在用户体验层面能够得以展现。

凭借这两个关键点，AI PC从发布之初便被寄予厚望，不仅是给PC行业创新注入了新鲜血液，同时也让苦苦寻找“卖点”的PC厂商们抓住了机遇。

然后，AI PC发布上市后还是暴露出了一些问题，首当其冲的就是软件生态拖了后腿。在体验过首批AI PC后，我们发现想要在终端侧部署本地大模型、体验AIGC需要用户自己做很多功课，门槛较高。与此同时，AI PC“推荐”的应用场景、软件相对单一，并不能满足用户多样化的使用需求。也可以说，彼时的AI PC交付到用户手中还只能称为“潜力股”，AI能力尚不具备易用性。

面对这些挑战，联想率先给出了解题思路，在4月份发布了具备内嵌个人大模型与用户自然交互的智能体、个人知识库、本地异构AI算力、开放人工智能应用生态、个人数据和隐私安全保护这五大特性的AI PC新品――AI元启版。也就是说，联想率先在AI PC上为用户提供了“一把钥匙”，做到了开箱即用，将终端的AI能力转换为用户需要的生产力、创作力。

AI PC还只是联想面向AI终端的“一体多端”的成员之一。所谓“一体”指的是联想自主研发的天禧智能体系统――天禧AS，由联想“小天”个人智能体，以及个人知识库、AI应用平台、超级互联、数据安全与隐私保护机制五个部分共同组成，是AI终端的“AI大脑”。在天禧智能体系统支持下，PC可以支持设备智能调优、多模态自然交互等体验，例如可以学习用户本地知识库，精准理解用户意图的同时，给出个性化、定制化回复。同时，支持用户手动切换本地、云端两种模式，能够兼顾本地AI安全、低时延优势，以及云端高算力、高性能特点，满足多元化使用需求。

至于“多端”就更好理解了，联想将天禧智能体系统植入更多具有异构AI算力的设备，如手机、平板、AIoT设备等，从而覆盖我们日常生活的方方面面，真正让AI落地无处不在，进而普惠万千用户。

还有一点值得关注，“一体多端”是联想面向AI终端的布局，同时也拥有一个开放的生态――天禧生态。还是以AI PC为例，联想与ISV等软件开发者合作，目前AI应用商店AI专区内的AI应用已经突破1000款，让用户“有得用”，并向“用得好”方向发展。而且联想也发布了采用高通骁龙平台的AI PC，为消费者根据不同场景、工作负载需求提供了更多一种选择。

硬件多元化以及开放软件生态也是AI终端走向成熟的必由之路，保证软硬件同步迭代、完善，不仅是保障用户体验，更是让生态良性发展的关键。当然在这个过程中也有许多挑战，例如针对新一代AI应用如何建立商业模式、跟进数据合规及隐私保护等等。因此，对于联想面向AI终端的“一体多端”布局，也多了几分期待。

一横五纵：夯实智能化根基

与AI终端相似，在数字化、智能化转型过程中，作为底层基石的数字基础设施也在面临新的诉求。特别是随着AI融入千行百业，数字基础设施不仅要在性能、效率方面不妥协，更需要针对业务革新持续演进，围绕不同应用需求优化载体。与此同时，企业关注总体拥有成本(TCO)以及可持续发展，也对数字基础设施提出了更高要求。所以面向复杂多元化智算需求，AI基础设施不仅要持续提升产品力，更需要在产品组合、技术应用方面提供广泛适用性，而这些诉求对联想而言“正中下怀”。

联想全栈AI战略中，面向AI基础设施提出“一横五纵”格局。其中，“一横”指联想万全异构智算平台，是联想在基础设施领域重要的技术领先点和控制点。联想万全异构智算平台集成五大创新技术――支持跳过繁杂的算力选择和验证的多维智能算力匹配魔方技术;能够让vGPU利用率从80%提升到95%的GPU内核态虚拟化算法技术;突破集群计算瓶颈，使训练效率提升10%～15%的联想集合通信算法库技术;实现分钟级AI断点续训，让AI集群持续可用的AI高效断点续训技术;破局算力孤岛，1小时内自动完成跨集群资源调度和共享的AI与HPC异构集群超级调度器。

凭借万全异构智算平台的五大特性，联想助力客户简捷高效地实现AI基础设施的融合，并实现算力资源调用效率及稳定性提升。至于“五纵”则是指服务器、存储、数据网络、软件及超融合和边缘五条完整业务线，联想完备的产品矩阵可以保障AI基础设施的可扩展、高度灵活，满足市场对于AI基础设施的各类需求。

以服务器为例，深耕行业近30年的联想拥有完善的设备供应与交付服务体系，同时落地实践经验丰富，在诸多行业打造了标杆案例，在市场覆盖及客户认可方面处于领先。在发布联想问天品牌后，配合联想ThinkSystem构建的双品牌战略能够更快更好地响应不同客户的各类业务需求。特别是联想问天配合国产部件、软件、生态，以及联想本地化团队，让客户创新更加敏捷高效。

根据IDC公布《2024年第一季度中国x86服务器市场报告》显示，联想服务器跃升至中国市场第三位，跻身中国算力基础设施“第一阵营”，且销售额同比、环比增速在主流厂商中居第一位。在2024MWC上海展台上，联想带来了支持高达576核心超密集处理能力的2U服务器联想ThinkSystem SD520 V4，首台可搭载国产AI算力芯片的联想问天WA5480 G3，以及专为深度学习、元宇宙、生成式AI等场景打造的多元算力平台联想问天WA5480 G5等多款重磅产品，应对不同异构算力需求，覆盖从云端大规模训练、训推一体到边缘小样本推理等。

不仅是产品力持续升级，在绿色化方面，为高密智算中心降本增效，联想展示了自主研发的海神(Neptune)温水水冷技术，能够将PUE值降低至1.1，散热效率可高达98%。据介绍，采用联想温水水冷技术的上海交通大学“思源一号”高性能计算集群，在中国高校高性能计算排名中位列第一，且“思源一号”的计算密度达到通用算力中心的5倍，但机房面积仅为通用机房的1/10。不仅如此，通过热回收还能将数据中心散热过程中产生的高质量热水用于供暖、加热，进一步推动节能减排。

“一擎三箭”：实践出发助力智能化

在算力网络加速构建的同时，企业也从数字化转型迈入深水区，越来越多的企业拥抱AI，以AI赋能业务模式创新、生产及运营效率提升，加速降本增效。然而对于不同企业特别是中小微企业，受限于资金、人才、能力的资源，在转型进程中也面临着一系列难题，导致企业“不敢转、不会转”。

为了助力企业解决数字化、智能化转型面临的困境，联想从自身实践出发，带来了一系列AI解决方案与服务，这就是“一擎三箭”。其中，作为“一擎”的擎天智能体引擎包括企业通用智能体、企业混合大模型、企业知识库、企业工具库AI开发平台、智能体开发和运行平台、元宇宙开发平台以及智能混合云。“三箭”则是擎天智能体引擎驱动打造的政企方案服务、中小企业方案服务、消费服务。联想全新升级的擎天3.0涵盖行业智能体解决方案及服务、企业通用智能体解决方案及服务、数字底座解决方案及服务、可持续发展解决方案及服务以及支持服务。

以企业大模型驱动、智能体为核心的“擎天3.0”的模块化不仅完成对AI原生方案服务的重构，同时还整合咨询、集成、部署、运维等传统IT服务，做到企业智能化转型全周期覆盖，将AI技术嵌入到企业业务流程中，打通千行百业AI应用落地最后一公里，实现降本增效。在2024 MWC上海展会现场，联想带来了智能制造、智慧教育、智慧城市、智算中心、企业智能体等诸多标杆案例。例如联想企业智能体可以提供组件化AI管理工具，构建专属于企业的智能体，做到安全可控的同时，实现AI从全栈到全场景的一站式交付落地;联想智算中心解决方案的“交钥匙工程”包括咨询规划、IDC基础建设、算力解决方案设计和交付、管理服务等在内的全生命周期整体解决方案与服务，智能化转型更高效、更省心;联想面向制造业场景方案，覆盖了工厂信息化规划设计、供应链管理、生产管理及安全方案、服务支持以及智慧化运营，再加上联想提供的专业服务加速传统制造业数字化、智能化转型;还有面向中小企业的百应智能体，依托于擎天智能引擎，采用灵活的“云-边-端”混合部署架构，专注于提供自然语言理解、企业多任务规划和调度以及应用分发能力，能够根据企业实际业务需求切换调配。

值得一提的是，针对中小企业转型难、落地难、运维难等痛点，百应智能体还集成多个领域专家模型，为中小企业在供应链管理、营销推广、销售、客户服务、运营管理以及IT运维等方面提供专业高效低廉的智能化解决方案。

写在最后

数据显示，2023年中国数字经济市场规模将增长至56.7万亿元，预计2024年将增至63.8万亿元。为抓住机遇，来自企业、行业等客户的数字化、智能化转型需求千头万绪，同时自身具备的能力也千差万别，这也成为产品及解决方案提供商不得不战胜的“拦路虎”。

就联想而言，深耕ICT数十载，建立了全面的产品及解决方案矩阵、供应链及服务体系，覆盖“端、边、云、网、智”新IT架构并与合作伙伴、客户打造了一系列经典案例。更为重要的是，联想也身处数字化、智能化洪流中，自身经验也成为赋能企业、行业的重要发力点。凭借这些优势积累，联想提出的“全栈AI”战略能够从千变万化的市场需求出发，围绕场景落地最佳产品及解决方案组合，配合服务支持、生态建设，助力客户在转型全周期的高效、平稳部署。

包括面向AI终端产业的天禧生态、面向智算产业的万全生态、面向大模型和智能体产业的擎天生态，联想持续投入并发展壮大的三大生态让其推进全栈AI落地的能力与产品及解决方案的适用性、扩展性持续增强。实现千行百业增效降本的同时，联想全栈AI也为推动发展新质生产力，践行绿色可持续发展再添助力。

正如联想集团执行副总裁兼中国区总裁刘军在2024MWC上海期间分享道，人工智能的浪潮奔涌而来，AI已经成为新质生产力发展的核心驱动力。联想构建的“全栈AI”战略布局，以“一体多端” 的AI终端、“一横五纵”的AI基础设施、“一擎三箭” 的AI解决方案与服务，来助力更多企业抓住AI机遇，加速中国智能化转型，引领人工智能未来发展。