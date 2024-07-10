中国互联网大会 | 中国移动：加快建设智能互联网，赋能新智生产力发展

【天极网企业频道】7月9日，由中国互联网协会2024(第二十三届)中国互联网大会在北京举行。会上，中国移动通信集团有限公司副总经理张冬发表了题为“建设智能互联网 发展新质生产力”的主旨演讲。

当前，信息和能量融合创新纵深推进，以人工智能为代表的新一轮科技革命和产业变革加速演进，没有互联网就没有人工智能，但有了人工智能加持的互联网就不再是传统的互联网，而是进入了智能互联网的发展新阶段，并呈现出“三个加速重构”的新趋势，即互联基础设施加速重构、智能终端形态加速重构和应用服务模式加速重构。

张冬表示，面对新形势、新阶段，中国移动将进一步深化三个升级，助力加快建设智能互联网，赋能新智生产力的发展。具体来看：

一是进一步升级互联信息网络，筑牢全社会信息底座。加快网络基础设施向空天地一体化演进，率先开展5G-A网络部署，促进卫星互联网与地面网络深度融合，加快算力基础设施向感知、传送、存储、处理一体化演进，构建数据要素高效流通的数联网。

二是进一步升级智能终端合作，打造新形态智能载体。联合芯片、终端、应用等产业链上下游合作伙伴，开展”AI终端先锋合作计划“，加快AI终端、云算终端的创新培育，以终端创新牵引应用创新、服务创新。同时，持续加大资源投入，发挥丰富应用场景优势，提升触点运营、会员运营、数据运营能力，不断做强泛全联盟，更好服务终端和渠道合作伙伴，助推新型智能终端的产业成熟。

三是进一步升级信息服务的产品，培育多样化智能应用。锚定供给者、汇聚者、运营者三者定位，大力实施“AI+”行动计划。建立完善通专协同的“九天”大模型矩阵，扎实推进“五个100”人工智能生态计划，，持续锻强模型能力和服务落地能力。探索打造AI源生应用，以AI焕新点亮5G新通话、视频彩铃、电视大屏等重点业务，面向工业、能源、交通等重点行业，加快培育“辅助驾驶”和“自动驾驶”级AI解决方案，汇聚整合专业知识，推出娱乐、教育、医疗等方向的AI智能体，不断丰富“AI产品族”，努力在智能互联网时代的产品创新、生态协作、价值创造等方面先行探路。