Gartner：2024年中国IT支出预计将达到5890亿美元

【天极网企业频道】8月5日消息根据 Gartner的最新预测，2024年全球IT支出预计将达到5.26 万亿美元，较2023年增长7.5%。虽然这一增长率低于上季度预测的 8%，但总支出较原先预测的5.06 万亿美元有所增加。2024年中国IT支出预计将达到5890亿美元，较2023年增长8.5%。

Gartner杰出研究副总裁John-David Lovelock表示：“所有技术领域及分支领域都感受到了生成式人工智能(GenAI)的影响，但并非每个人都能够从中获益。虽然GenAI带动了一部分软件支出的增长，但对软件公司来说，它更像是一种税――通过销售GenAI附加组件或词元所获得的收入最终会流向其AI模型提供商合作伙伴。”

主要受GenAI计划增加的推动，2024年数据中心系统支出预计将增长24%，高于上一季度预测的10%。

2024年IT服务支出预计将增长7.1%，低于上次预测的9.7%，原因之一是包括咨询和业务流程服务在内的各分支领域支出有所放缓。

据悉，Gartner的IT支出预测方法十分依赖于数千家厂商对整个IT产品和服务范围的严谨销售分析。Gartner结合一手调研技术与二手调研资料，建立了一个完整的市场级规模数据库并以该数据库作为预测的基础。