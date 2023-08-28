“重启复苏”之年，戴尔科技以创新开辟数实融合新格局

【天极网企业频道】2023年被视为“重启复苏”之年，起伏不定的外部环境，变幻莫测的市场形势，及越发激烈的竞争格局，给各行各业带来了巨大的冲击。但与此同时，数字技术的快速发展和广泛应用，为经济增长注入了新动力，数字经济开始成为经济发展新的重要增长引擎。

在机遇与挑战并存的背景下，如何在应对不确定性的同时开辟新的业务增长点，成为摆在各行各业面前的一道现实问题。

在“变与不变”中进化

2023年8月18日，以“新・生万物 数实新格局”为主题的2023戴尔科技峰会在北京中国大饭店拉开帷幕，戴尔科技集团携手各行业的创新力量深入剖析数实融合的成功案例和最佳实践，以及自动化、智能化、云化和边缘加速的创新路径，共同探索在新格局下的发展趋势和机遇。

当前，在全球经济放缓、环境问题、供应链挑战等因素的共同作用下，人类社会正全面进入到以流动性、不确定性、复杂性和模糊性为特征的“乌卡时代”。在这样一个时代里，原有的游戏规则、商业规则都发生了极大的变化，无论是对于企业还是行业而言都是一场大考。

“创新是企业成长的‘永动机’，拥抱新技术，拥抱变革，就等于拥抱一次‘新生’。戴尔科技聚焦企业当前发展面临的核心挑战，以创新技术帮助企业构筑数字生产力，为企业发展注入不竭动力，提升韧性。在未来，我们还将继续引领科技创新的浪潮，为各行各业带来更多发展机遇，在复杂多变的市场环境中获得增长的契机。”戴尔科技集团全球资深副总裁吴冬梅说道。

根据IDC预测，“数实融合”将是未来五年数字化转型和高质量发展的主要趋势。随着数字技术的不断创新和加速应用，新技术与经济相融合的模式不断更新发展，数实融合步入全新分水岭。数字化对企业提质增效的带动作用进一步显现。

作为持续深耕数实融合、以“务实的创新”为根本的践行者，戴尔科技不断在“变与不变”中进化自己，赋能千行百业转型升级。

在戴尔科技集团大中华区信息基础架构解决方案事业部总经理陈洁看来，所谓“变”，指的是创新是戴尔科技时时刻刻都在追求的主题。戴尔科技从不同行业客户的业务需求出发，以科技创新、数据洞察、零信任的安全理念为基础帮助企业面对多云、数据管理以及网络威胁带来的挑战，重新构建智能、灵活、有弹性的现代化数据中心基础架构，以满足今天、明天以及未来的需求。所谓“不变”，指的是戴尔科技在初心及企业愿景上，坚持做一家端到端的整体解决方案供应商，无论是在传统的、新型的，还是在数据纪元时代，都是一家可信赖的整体解决架构的提供商。并且，戴尔科技始终以客户为先，针对客户需求与痛点，助力客户实现数字化转型中的业务目标。

戴尔科技集团大中华区信息基础架构解决方案事业部总经理 陈洁

例如，从基础架构方面来看，以服务器为例，戴尔科技进行了很多创新，通过在设计层面降低功耗，满足数据中心对碳足迹减少的需求。同时，在存储方面，戴尔科技在高端、中端以及数据保护等方面都积极创新，拥有很多创新点。

软件驱动引领存储创新

今年5月，戴尔科技在其行业领先的存储产品组合中推进软件驱动的创新，推动加强网络弹性、提升效能和自动化。那么，这是否意味着整个业界都将转向软件创新为主的策略呢？

在戴尔科技集团大中华区信息基础架构解决方案事业部存储业务总经理刘志洪看来，整个存储系统的创新更多地是以软件创新为主，尤其是当硬件平台的水平达到一定的阶段之后，就不一定需要专有的硬件。但这也不代表所有的存储产品都是纯粹的软件定义，因为在性能、安全等一些方面，还是需要一些专有硬件来弥补。但不可否认的是，由于存储系统的复杂性就体现在它是一个专有的服务器，操作系统专门用来处理管理数据，无论是效率、性能、数据服务，还是安全性方面，都是要在软件上体现。

值得一提的是，戴尔科技将软件与PowerEdge服务器有效地结合，达到了事半功倍的效果。现在，戴尔科技确实有越来越多的存储系统是基于软件定义的，如PowerFlex、PowerScale等，这体现了戴尔科技在整个服务器、供应链上的优势，以及在硬件上的积累。软件定义的优势是可以快速地迭代硬件，因为服务器本身的迭代速度要比存储、专有硬件的迭代速度要快得多。

“软件定义绝对是戴尔科技的一个方向，”刘志洪表示，“软件的创新不只是体现在软件定义上，还会把架构延展到戴尔科技多云平台，拥抱多云或者云端就绪也是存储需要具备的能力。”

戴尔科技集团大中华区信息基础架构解决方案事业部存储业务总经理 刘志洪

边缘计算步入黄金时代

当前，有越来越多的业务下沉到距离终端用户更近的地方，边缘侧数据呈现爆发式增长态势。据IDC预测，到2024年，90%的企业业务将部署在边缘。而据Gartner预测，到2025年，75%的企业级数据将在边缘产生，而目前该比例仅为10%。可以说，边缘计算技术的前景可谓广阔。

作为边缘解决方案提供商，戴尔科技打造了广泛多样、且历经验证的边缘产品组合，覆盖从边缘到云的完整的数据生命周期，不论什么规模的企业，都能够根据自身需求，选择灵活的边缘解决方案，利用边缘创造新的业务价值。

戴尔科技集团全球副总裁、大中华区售前系统工程部总经理杨捷表示：“边缘的创新就是业务的创新，由于边缘的场景千变万化，每个行业即便是同一行业的每一个客户的需求都不一样。所以要脚踏实地，从每个客户实际的应用开始，与相关领域的合作伙伴一起努力，帮助企业从传统的IT运维中释放出来，将更多资源投入到业务创新中，助力企业通过数据洞察创造更多的价值，从而加速数字化转型进程。”

戴尔科技集团全球副总裁、大中华区售前系统工程部总经理 杨捷

以零信任构筑安全防御体系

近年来，随着数字化持续深入，企业将更多的业务、系统和数据云化，所面临的各类安全威胁也在不断加剧。零信任凭借持续校验、永不信任的安全理念，成为越来越多企业的选择。不过，企业在积极部署零信任架构的同时，也面临缺乏有效方案等困境。

据了解，戴尔科技全面的零信任 IT 安全方案涵盖整个产品组合，包括软件和硬件。戴尔科技的供应链提供端到端的安全性与韧性，确保从设计到交付整个供应链过程中产品的安全性、完整性、品质及弹性;所有产品都遵循其安全开发生命周期(SDL)框架; BIOS技术从硬件层为数据提供安全保障。从网络角度，数据避风港(Cyber recovery)、威胁检测(MDR托管检测与响应服务)等，为企业构筑从边缘到核心到云的现代数据安全防线，从而保证企业业务的可持续性。

戴尔科技集团大中华区数据保护解决方案事业部总经理张志成表示，零信任的原则就是在做数据安全时，一定要做到彻彻底底地不信任，无论是备份数据还是保护数据，都要站在零信任的角度进行检验。早在2012年，戴尔科技就提出了永久锁定――Retention Lock，以及不能篡改时序这种很重要的性能。

戴尔科技集团大中华区数据保护解决方案事业部总经理 张志成

戴尔科技集团大中华区数据保护解决方案事业部技术总监李岩补充道，如今，网络边界已经延伸到了云和边缘，传统以边界防护为核心的安全措施开始逐渐失效。与此同时，我国出台的《网络安全法》和《数据安全法》涵盖了系统级安全和数据级安全两个安全概念，而这两个概念具有非常紧密的联系和相互作用。

以上因素对网络安全领域提出了更高的要求，具体来看：

首先，系统与数据防护成为筑牢安全防线的关键。戴尔科技将系统和数据同时保护起来，即采用零信任保护系统;通过三位一体，实现备份(Backup Recovery，BR)+容灾(Disaster Recovery，DR)+防勒索保护(Cyber Recovery，CR)的全面数据保护体系，为企业提供安全可靠的数据保护解决方案。

其次，从网络安全走向网络弹性。企业基本上都将重心放在了网络安全方面，但是却缺乏对网络弹性的认识。网络弹性是应对网络安全变化的承受能力及快速解决和恢复的能力，当网络安全与可恢复能力相结合就构筑了网络弹性。然而，数据显示，企业对安全的投入大约有10%到20%用在了防护上，70%左右则是放在了检测上，对于网络弹性恢复部分投入很少。Gartner曾在其发布的网络弹性的白皮书中强调，企业要将资金合理地分配到安全和网络弹性之间。

李岩指出，戴尔科技的产品从设计、研发到生产制造，再到部署、退出生命周期，都遵循着零信任的安全原则。例如，PowerProtect DD是加固的操作系统，采用加密的私有协议DD Boost、无损架构、Retention Lock。并且，PowerProtect DD还可以进行多因素认证、双用户认证，满足了零信任的要求。另外，PowerProtect Cyber Recovery数据避风港解决方案帮助企业保护关键数据，抵御勒索软件和网络威胁，实现网络弹性，确保本地和多云环境中的业务连续性。

戴尔科技集团大中华区数据保护解决方案事业部技术总监 李岩

推动数据中心发展低碳发展迫在眉睫

随着各行业数字化转型升级进度加快，对算力提出了更高的要求，而数据中心作为流量、算力提升的必备基础设施，迎来新一轮的扩张，电力需求也相应扩大，这无疑给能源供应和环境保护带来了巨大压力。可以说，推动数据中心绿色低碳发展变得迫在眉睫。

据戴尔科技集团大中华区信息基础架构解决方案事业部资深总监席与琛介绍，戴尔科技对ESG有很大的关注和投入度，目标是：到2030年，做到包装材料是百分之百的可回收、可利用、可再生，而且要有50%的生产材料来自可再生、可回收。

戴尔科技集团大中华区信息基础架构解决方案事业部资深总监 席与琛

值得注意的是，2023年以来，以ChatGPT为代表的AI大模型带来了新一轮的AI热潮，并带动了算力需求的大幅提升。目前一台服务器的功耗要破千瓦，使用传统的风冷的技术很难支撑这些极致算力要求。对此，戴尔科技就提出了从风冷到液冷的一揽子的方案，带来了很好的散热效能。

瞄准新兴市场

实际上，在数字化转型的大潮中，中小企业作为国民经济的“毛细血管”，既是主力军，也是转型升级的主战场。

据戴尔科技集团大中华区信息基础架构解决方案事业部总监陈骏介绍，戴尔科技专门成立了新兴客户事业部，重点关注半导体、生物制药、新能源汽车、智能制造、专门服务的五个行业，这些行业普遍面临着资金、人才、市场竞争、产品核心竞争力的创新的压力。

戴尔科技集团大中华区信息基础架构解决方案事业部总监 陈骏

对此，戴尔科技推出了稳态和敏态的双模的解决方案。如果用户业务系统解决的是已知问题或者是可预测的工作负载，就推荐稳态的经典的三层式架构，即以PowerEdge为主的服务器，以PowerSwitch为主的网络和以PowerStore为主的核心全闪。如果是解决新业务系统的探索性的工作，如新兴业务、互联网业务，推荐的就是敏态架构，即以超融合为架构的，VxRail或者vSAN;如果是从头开始创建数据中心，推荐的就是一个SDI的架构，核心是PowerFlex，可以有效地整合各个敏态和稳态的应用减轻运维的难度。

另外，IT投资也有稳态和敏态两种模型，针对敏态投资，用户可以采用FOD模式，既有公有云灵活的订阅的方式，也有私有云的可靠、安全、可控，做到熊掌和鱼的兼得。

此外，数据中心的交付同样有稳态和敏态两种模式。稳态指的是重新建一个数据中心，而敏态的方法是，可以无中生有地建一个快速的模块化的数据中心，上线速度可以从原来的以半年为单位变成以月为单位，PUE可以从两点多降到一点多，而且可以实现一次性规划。

写在最后：

现代管理学之父彼得・德鲁克曾说，动荡时代最危险的不是动荡本身，而是仍然沿用过去的逻辑做事。进入到数字化的新时代，很多被企业奉为真理的理论已被颠覆和刷新。

毫不夸张地说，创新比以往任何时候都更为重要。戴尔科技集团通过全面的数字化服务能力和创新技术，为企业行稳致远、高质量发展奠定了坚实的基础。