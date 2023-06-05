诺基亚贝尔在PT/Expo刷新《洞见当下，预见未来》趋势报告4.0版本

【天极网企业频道】6月4日，诺基亚贝尔在中国国际信息通信展览会(PT/EXPO 2023)上举办2024-2030趋势发布会，公布了诺基亚最新4.0版本《洞见当下，预见未来(konw，now)》趋势报告。该最新版本趋势报告聚焦人类增强技术的现状及发展趋势，提供了对四种人类增强技术的深入洞察与见解，并探究其对企业和运营商的重要意义。

诺基亚贝尔市场部负责人徐静表示：“据研究预测，人类增强技术市场规模将在2027年达到4000亿美元。对于企业和运营商而言，这将充满期待，即科技的发展将与人体生理能力的提升相匹配。尽管许多人类增强技术尚处于萌芽阶段，但人工智能、物联网和超高速连接技术的进步正在助推其快速发展。《洞见当下，预见未来》4.0版本趋势报告分别从现状分析、重要性、应用场景、应对之策四个维度呈现了这项技术的现状和发展趋势。它将人类增强划分为四种类型，即身体外部增强、身体内部增强、外部认知、内部认知。”



诺基亚贝尔市场部负责人 徐静

具体而言，身体外部增强将使得开创性假肢成为我们身体物理延伸的技术、工具和设备，这将帮助人们在工作场所提升力量和耐力。身体内部增强将使植入式设备持续监测和增强我们的身体内部，这将在人类免疫系统的数字孪生、光学相干层析成像、管理糖尿病的联网植入物方面发挥重要作用。内部认知方面，脑力助推器利用人工智能用以提高注意力，提升记忆力并加快决策速度，这将在工作场所防护、AI眼镜、视觉定位系统方面大展拳脚。外部认知即现实世界的意念控制，也就是远距离操控我们周遭的环境，它将促进手势控制、脑机接口、情感检测器的发展。

人类增强技术的创新发展为数实融合指明了一个全新的未来。报告认为，企业和运营商应该密切关注这些重大转变。AI的发展开创增强应用新潮流，对人工智能广泛应用和深入理解，使得几年前难以想象的解决方案和人类增强应用成为可能。下一代网络解锁人类机遇，敏捷的、基于软件驱动的网络提供了高质量、私密且安全的通信，使得增强技术能够于世界和彼此之间连接和互动。边缘数据处理改变人类潜能，云处理的灵活性可以降低数据处理和往返时间，促进数据密集型任务的执行，并加速增强型劳动力的发展。合作伙伴关系是人类增强的支柱，为了满足更丰富的体验和更高生产力的要求，需要技术和专业知识相融合，才能充分发挥数字潜力。技术发展将推动客户期望进入新阶段，从5G到6G的演进，以及人工智能和可穿戴技术的不断进步，将极大程度地提升企业和消费者的期望值。

徐静表示，人类增强和数字-物理世界融合一直是诺基亚的重点技术研究方向，这也是诺基亚2030技术愿景的重要支撑。在诺基亚最新发布的《2030技术愿景白皮书》中，提出了面向多元元宇宙从物理世界到数字世界的发展路径和规划，持续夯实新型数字底座能力，通过人机增进和孪生重构来实现虚实融合的路径和沉浸式技术体系的规划。

基于这一白皮书，诺基亚已明确了未来十年的网络发展愿景，创新提出了未来物理世界(实)和数字世界(虚)的融合趋势，以网络技术、云技术、计算技术、生物技术等推动两个世界的无缝融合，尤其随着5G/6G网络、云计算、芯片和软件、人工智能和算力、量子计算和区块链等ICT技术的变革加快，其交叉融合迭代持续催生个人、产业和社会的新发展需求，必将深刻影响数字化转型的广度和深度。

按照诺基亚2030技术愿景，未来将存在不止一个元宇宙，而是由消费者元宇宙、企业元宇宙和工业元宇宙三个形态并存。其中，消费者元宇宙将建立在广域网之上。企业元宇宙将以IT为中心，将被用于培训或协作应用等用例，建立在固网之上。工业元宇宙将以运营技术为中心，侧重于在实时关键任务应用中通过本地生成、处理和使用数据，从而提高生产力，它将建立在局域网或园区网之上。

在诺基亚贝尔看来，元宇宙真正能发挥潜力，释放巨大的数字价值的地方，就是在工业制造领域，这是极具竞争力与创新突破可能性的一个赛道。今年3月，诺基亚贝尔在上海浦东启动了OpenX Lab 大企业开放创新中心，将工业元宇宙作为了五大方向及目标之一。该实验室(Industrial Meteaverse Lab)基于诺基亚 5G 无线专网解决方案 NDAC (Nokia Digital Automation Cloud) ，整个方案由专网基站、基于容器化的边缘数字化使能平台 MXIE 和云化专网运维平台组成，能够为园区、生产车间、生产线以及现场员工摆脱有线束缚，提供海量设备实时的易于部署的接入能力，将与生态合作伙伴合作，打造本地边缘行业应用方案，推动工业元宇宙的落地与发展。

作为B2B的技术创新领导者，诺基亚贝尔致力于成为虚实融合战略规划、技术体系推进的实践者，并愿与产业伙伴携手共建价值生态，打造多方技术生态，实现和合共生的价值共同体，不断打造前沿先进技术，通过数字化产业和产业数字化助力中国实现数字化价值的指数级增长。